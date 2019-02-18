Отправляясь за контентом к внештатным копирайтерам, вы имеете отличный шанс получить низкосортный текст, написанный в блокноте за полчаса. Или найти квалифицированного автора, который вникнет в ваш бизнес и будет регулярно снабжать сайт качественными статьями. Результат зависит только от того, где, как и кого вы будете искать.

Когда и зачем обращаться к фрилансерам

Нужно единоразово наполнить сайт текстами? Создавать текстовый контент регулярно, но в небольших объемах? Требуются статьи для внешнего контент-маркетинга, но нет возможности или необходимости нанимать нового сотрудника?

Во всех этих случаях простым и выгодным решением проблемы может стать заказ контента у внештатного автора или копирайтера. Почему это удобно?

Услуги фрилансера практически всегда обойдутся вам дешевле, чем наем сотрудника такого же профессионального уровня в штат на полный день. Команду фрилансеров можно расширять, сужать или распускать в зависимости от задач и текущей нагрузки. Под каждый отдельный проект или канал маркетинга реально подобрать наиболее квалифицированного фрилансера. В условиях ограниченного бюджета нет нужды создавать из своих подчиненных универсальных солдат, которые в течение дня занимаются и текстами для рассылок, и наполнением блога, и ведением соцсетей. Благодаря удаленной работе найти исполнителя на биржах фриланса может быть проще, чем искать кандидата на сайте поиска работы. Это особенно актуально для небольших городов.

Вкратце: сотрудничество с копирайтерами менее требовательно к вложениям и стабильности. При этом фрилансеры — не лекарство от всех болезней, и в определенных случаях совершенно вам не подойдут.

Минусы заказа контента на аутсорсе

Низкая экспертиза авторов. Чем сложнее ваша ниша и чем уже тематика текстов — тем меньше исполнителей, которые напишут качественный материал. Для карточек товара в интернет-магазине мягких игрушек подобрать фрилансера будет несложно, а вот вести уникальный блог на тему машинного обучения сможет не каждый. Если вам требуются не просто статьи или обзоры, а собственные исследования, аналитика и инфографика — найти подходящего копирайтера будет крайне сложно. И стоимость его услуг точно превзойдет ваши ожидания. Даже при постоянном сотрудничестве внешний автор не всегда заинтересован в профессиональном росте и развитии. Он может из месяца в месяц повторять одни и те же ошибки. Или просто не станет вникать в ваш бизнес и продукт глубже, чем требуется для поверхностного текста. Нестабильность. То, что в предыдущем разделе описывалось в качестве преимущества, может стать и недостатком. Фрилансер способен подвести вас по срокам, отказаться от работы в любой момент и даже не сообщить об этом. В отличие от сотрудника в офисе, вы никак не можете его контролировать или влиять на рабочий процесс.

Если вам нужен авторский контент на сложную тему, в которой не разберется обычный копирайтер, пишущий и о воспитании детей, и о противопожарных конструкциях, — целесообразнее будет найти эксперта в данной нише и попросить его поделиться собственным опытом или мнением. Иногда это можно сделать на тех же площадках.

Например, когда требуются уникальные статьи на тему SEO-продвижения, будет гораздо быстрее и эффективнее искать на биржах не копирайтера, а SEO-специалиста. Скорее всего, его статьи придется более тщательно редактировать и долго приводить к читабельному виду, но они будут намного полезнее, чем обычный рерайт от универсального писателя.

Если у вас нет времени на вычитку текстов и внесение правок — найдите редактора. Они тоже есть на платформах фриланса, например, Главреде.

Что еще нужно учитывать при работе с фрилансерами

Перед тем, как начинать поиск исполнителя в различных сервисах, нужно четко определиться с бюджетом и способами оплаты, которые вас устроят. Последнее будет особенно важно, если вы рассматриваете сотрудничество с исполнителем из другой страны. К примеру, в России большинство заказчиков и копирайтеров предпочитают работать с Webmoney и Яндекс.Деньгами, а в Украине обе платформы заблокированы.

Собираетесь перед крупным заказом дать нескольким авторам тестовые задания? Сразу решите и укажите в задании, будет ли оплачиваться это задание и при каких условиях. Планируете ли вы использовать полученные тексты в дальнейшем? Будете ли отправлять их на доработку или сразу оплачивать?

Если проект рассчитан на большой объем текстов или долгосрочное сотрудничество, не обойтись без шаблона технического задания (ТЗ), который вы будете брать за основу при заказе каждого текста. В идеале в задании следует прописывать не только объем, тему и ключевые слова, но и структуру материала, а также критерии хорошей статьи (в том числе процент уникальности по конкретному сервису проверки). Все это займет чуть больше времени на старте, но сэкономит гораздо больше ресурсов в дальнейшем.

Если вы планируете нанять команду из нескольких фрилансеров, стоит сразу подумать о системе отчетности. В каком виде копирайтеры будут передавать вам статьи? Где и как вы будете вести учет затрат? Как будете отслеживать или регулировать загруженность каждого фрилансера?

В этом случае также стоит подумать о создании стайлбука — свода правил, в котором будет описана «редакционная политика», стиль написания, принятые на сайте стандарты. Это поможет уменьшить разницу между статьями, полученными от разных авторов, и приучить их писать в одинаковом формате.

За что платить: объем или качество

При долгосрочном сотрудничестве с одними и теми же авторами можно разработать систему мотивации, которая позволит удерживать хороших копирайтеров и при этом постоянно повышать их профессиональный уровень. В зависимости от ваших целей бонус можно привязывать к эффективности каждой статьи (количество просмотров, репостов, комментариев и пр.) или рабочему процессу (количество итераций правок, выполнение или перевыполнение нормы по объему и т.п.).

При этом полностью привязывать доход копирайтера к объему текста — не лучший выбор, поскольку понятия «длинная статья» и «хорошая статья» совсем не идентичны. В большинстве ниш информативный, содержательный и при этом краткий текст будет иметь намного больший отклик у аудитории, чем размазанный ради гонорара.

Когда копирайтер получает фиксированную стоимость за статью, независимо от ее объема, у него не возникает соблазна набить побольше знаков. Если же статьи будут получаться слишком короткими, они просто не будут отвечать на вопросы и соответствовать ТЗ, а значит вы всегда сможете отправить их на доработку.

Сравнение популярных платформ копирайтинга

У меня есть опыт и создания, и выполнения заказов на трех популярных площадках: Advego, Weblancer и FL.ru, поэтому в данной статье мы рассмотрим именно их. Однако аналогичных сервисов гораздо больше, и найти хороших/плохих исполнителей можно на любом из них.

Стоит учитывать, что все рассмотренные ниже сервисы лучше всего подходят для поиска только русскоязычных авторов. Если вам нужны тексты на английском или других языках, лучше искать носителей на Upwork, Fiverr, Textbroker, FreelanceWritingGigs и прочих западных ресурсах.

Самая распространенная и популярная биржа копирайтинга. В наличии свои инструменты для проверки на уникальность, грамматические ошибки, SEO-оптимизацию и прочее. Также в наличии десятки тысяч малограмотных студентов, начинающих копирайтеров и просто людей с минимумом навыков и максимумом свободного времени.

Если нужно потратить как можно меньше средств — стоит подумать об Advego. Исполнитель найдется даже при цене в 20–30 рублей за 1000 знаков. Но и уровень этих текстов будет соответствующим. Поэтому для серьезных статей и проектов, ориентированных на живую аудиторию, этот вариант вряд ли подойдет.

Размещать заказы можно бесплатно, комиссия сервиса составляет 10%. Оставлять в заказе свои контакты или обмениваться ими с копирайтером запрещено.

В этом сервисе исполнителей гораздо меньше, однако их средний уровень — заметно выше. Есть простой, наглядный рейтинг и возможность создавать персональный заказ на основе этого рейтинга. Публичный проект можно открыть для всех желающих или только для тех, у кого есть платная подписка на определенные категории.

Благодаря довольно высокому среднему уровню реально найти хорошего автора почти на любую тему, кроме узкоспециализированных. Но из-за маленькой популярности платформы найти сразу пять или десять таких авторов будет очень проблематично.

Создать проект можно бесплатно, дополнительные услуги (автоматические приглашения фрилансерам из топ-50, закрепление в списке заказов и пр.) обойдутся в $5–15. Оставлять свои контакты можно, оплачивать заказы в обход сервиса тоже. Комиссия появляется только в случае обмена положительными отзывами, и оплачивает ее исполнитель.

Визуально FL.ru практически не проигрывает Advego в количестве копирайтеров, рерайтеров и прочих текстовых фрилансеров, однако здесь гораздо больше опытных авторов и меньше начинающих.

Квалификация авторов — на высоком уровне. Есть исполнители, которые не просто тиражируют тексты в промышленном масштабе, а действительно вникают в проекты и предлагают спектр маркетинговых услуг вместо стандартного копирайтинга. Отсюда и главный минус — цены. В откликах на ваш заказ вы точно увидите предложения стоимостью $5–8 за 1000 знаков, чего практически невозможно встретить на Advego и Weblancer.

Этот сервис хорошо подойдет для единоразовых или небольших заказов. Такие проекты можно размещать бесплатно. Если есть желание нанять фрилансера на постоянную работу — придется заплатить за публикацию вакансии. Модерация здесь строгая: если в задании есть хоть малейший намек на «постоянное сотрудничество» или дальнейшие заказы — его сразу же деактивируют, перенесут в раздел «Вакансии» и потребуют заплатить 800 рублей (около $12).

Выводы

Основные составляющие успешной работы с внештатными копирайтерами — системный подход, четкое определение своих целей, задач и бюджета, правильный выбор платформы и авторов, анализ эффективности каждого текста и исполнителя.

Если при поиске копирайтеров вас интересует не только цена, но и экспертиза авторов, качество текстов и наличие широкого выбора среди исполнителей — вручную проанализируйте нужную вам тематику на всех популярных площадках. Изучите каталоги исполнителей и портфолио лидеров. Так вы поймете и уровень авторов, и их количество, и ориентировочную ценовую политику.

Закрепим полезную информацию вместе с Ромой из Netpeak: