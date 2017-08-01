Расскажите о вашей задаче
SEO

Как быстро найти ошибки на сайте — проверка важных тегов с помощью Google Tag Manager и таблиц Google
Иван Кутас
21439 48 4
1501569908
9

Как узнать, закрыли ли страницу для роботов поисковых систем буквально через минуту после того как это произошло? В этой статье — бесплатный алгоритм и скрипт для быстрой проверки наличия важных тегов на целевых страницах. Для внедрения понадобятся только Google Tag Manager и таблицы Google.

Кстати, этот текст — подробная расшифровка двенадцатой фишки круглого стола 8P по SEO.

В качестве примера настроим проверку <meta name=”robots” content=”noindex”>. Этот тег часто ненарочно применяется для закрытия важных страниц от индексации.

1. В Google Tag Manager создаем переменную Meta Robots

В этой переменной будет храниться значение атрибута content тега meta robots.

В Google Tag Manager создаем переменную Meta Robots

Три CSS-селектора помогут избежать ошибок на сайтах, где название атрибута name содержит заглавные буквы (такое иногда случается).

2. В Google Tag Manager создаем триггер Noindex Meta Robots

Триггер будет срабатывать, если:

  • переменная Meta Robots содержит noindex;
  • URL страницы соответствует регулярному выражению.

Для второго правила нужно задать в регулярном выражении страницы, которые вы хотите проверять.

Для второго правила нужно задать в регулярном выражении страницы, которые вы хотите проверять

3. Копируем таблицу Google для приема данных

Нужно создать таблицу, которая будет принимать данные с нужными названиями колонок.

Чтобы упростить задачу, пройдите по пути File — Make a copy и скопируйте себе готовую таблицу-шаблон. В таблице уже есть все скрипты.

Достаточно определять URL и время обнаружения тега. Если хотите отслеживать больше параметров, просто добавьте новые столбцы и параметры URL в четвертом пункте.

Копируем таблицу Google для приема данных

Важно: не идите дальше, пока не указали названия колонок! Иначе скрипт будет выдавать ошибку.

4. Настраиваем скрипт приема данных

В таблице из предыдущего пункта следует пройти по пути Tools — Script editor и отредактировать переменные в файле Get data.gs.

В var SHEET_NAME = "Sheet Name"; замените Sheet Name на название вашего рабочего листа (в моем случае — noindex).

Настраиваем скрипт приема данных

В var SHEET_KEY = "Spreadsheet ID"; заменить Spreadsheet ID на ID вашей таблицы.

ID вашей таблицы

После этого в редакторе скриптов следует опубликовать скрипт как веб-приложение с публичным доступом. При первом запуске нужно будет дать разрешение, нажав «Развернуть».

При первом запуске нужно будет дать разрешение, нажав «Развернуть»

в редакторе скриптов следует опубликовать скрипт как веб-приложение с публичным доступом

После этого будет сгенерирован URL-адрес веб-приложения.

После этого будет сгенерирован URL-адрес веб-приложения

Желтым выделен [ID_веб_приложения]. Сохраняем его — он понадобится во всех последующих пунктах.

Теперь мы можем передавать значения в таблицу по шаблону:

https://script.google.com/macros/s/[ID_веб_приложения]/exec?
[Название_колонки_1]=
[Данные_1]&[Название_колонки_2]=[Данные_2]&
[Название_колонки_3]=[Данные_3]&Timestamp

Мы будем передавать URL-адрес страницы с noindex. Для параметра Timestamp не нужно передавать значение. Скрипт сам запишет в него время получения данных.

5. Проверяем приходят ли данные в таблицу

Переходим в браузере по следующей ссылке:

https://script.google.com/macros/s/[ID_веб_приложения]/exec?url=https://domain.com/test-url&Timestamp

Мы должны получить подтверждение об успешном завершении операции и номер строки таблицы, куда были вставлены данные.

Мы должны получить подтверждение об успешном завершении операции и номер строки таблицы, куда были вставлены данные

6. В Google Tag Manager создаем тег Meta robots check

Создаем тег типа «Пользовательское изображение». В URL изображения нужно вставить:

https://script.google.com/macros/s/[ID_веб_приложения]/exec?url={{Page URL}}&Timestamp

В Google Tag Manager создаем тег Meta robots check

К тегу нужно применить триггер Noindex Meta Robots из второго пункта алгоритма.

7. Настраиваем скрипт проверки наличия URL в таблице

Скрипт уже есть на листе Check noindex.gs. Он проверяет, есть ли URL на листе noindex для текущей даты. Если есть хоть один URL, отправляется письмо на email-адрес, указанный на листе emails.

Настраиваем скрипт проверки наличия URL в таблице

8. Устанавливаем триггер для скрипта

Теперь осталось только установить периодичность проверки наличия закрытых для индексирования URL в таблице.

Для этого в меню переходим Edit — Current project’s triggers, жмем Click here to add one now и задаем нужную периодичность срабатывания скрипта.

Для этого в меню переходим Edit — Current project’s triggers, жмем Click here to add one now и задаем нужную периодичность срабатывания скрипта

Если достаточно только один раз в день проверять страницы, раскомментируйте вторую переменную checkDate вверху файла Check noindex.gs и настройте соответствующий триггер.

Если достаточно только один раз в день проверять страницы, раскомментируйте вторую переменную checkDate вверху файла Check noindex.gs

настройте соответствующий триггер

Выводы

Чтобы быстро и бесплатно настроить проверку закрытия важных страниц от индексации, нужно:

  1. Создать в Google Tag Manager переменную для хранения значения meta robots.
  2. Создать в Google Tag Manager триггер, который срабатывает при наличии noindex в переменной.
  3. Настроить таблицу Google для приема данных.
  4. Настроить скрипт приема данных.
  5. Создать в Google Tag Manager тег типа «Пользовательское изображение», который будет передавать данные в таблицу.
  6. Настроить скрипт проверки наличия URL в таблице для нужного дня.
  7. Установить триггер для скрипта проверки.

Вы можете доработать скрипт под себя. Например, настроить передачу данных в одну таблицу для разных сайтов и отправку отдельных писем для каждого сайта.

Единственное ограничение предложенного метода: ограничение таблицы Google — 400 000 ячеек. Потому иногда нужно очищать главный лист от ненужных записей.

Жду в комментариях идеи по улучшению данного метода.

48
37
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
Google Tag Manager
Иван Кутас

В Netpeak с 2013 года.
Окончил курсы SEO Олега Саламахи (CEO Serpstat).
С 2015 года преподаватель курса SEO образовательного центра Netpeak. Тогда же стал SEO Team Lead проекта OLX.
Сейчас занимается развитием продукта SEO 2.0.
Навыки: автоматизация, обработка данных, SEO крупных проектов.

Другие статьи автора

По теме

11 этапов SEO-продвижения сайта

Не знаешь как раскрутить сайт? Мы подготовили 11 этапов SEO-продвижения сайтов в поисковых системах.

Что такое URL — как создать корректный адрес сайта

Понятные людям и роботам URL. Это уникальный набор символов, который дает возможность идентифицировать всевозможные ресурсы в интернете (страницы сайтов, файлы, изображения, видео и так далее). Чтобы узнать больше, читайте далее!

Панель вебмастеров Google — анализируем данные без паники

Как правильно читать отчеты в Панели вебмастеров Google — объясняем на примерах из практики.

Свежее

Черная пятница 2021 в Европе и Украине. Как изменились традиционные даты распродаж и топы бестселлеров

В этом году часть пользователей предпочла вернуться к привычным покупкам в оффлайн-магазинах.

Задержите дыхание и плывите к своей цели

При встрече со сложностями, когда мозг говорит вам «стоп, у тебя не получится, не пытайся даже», победа достается тому, кто это предупреждение игнорирует.

Как продвигаться в Instagram, если у вас B2B-бизнес

Распространенные ошибки продвижения B2B-компаний + стратегии того, как наращивать число активных подписчиков и потенциальных клиентов.

Обсуждают

Как быстро проверить индексацию сайта в Google и Яндекс

Быстрая индексация: как оперативно узнать, попала ли важная для вас страница в поисковые системы Google и Яндекс.

Как подключить API Google Search Console к Google Таблицам

Новая инструкция, которую можно применять к любым задачам в Google Таблицах.

Sitemap.xml или карта сайта — руководство для новичков

Подробно рассказываем, как создать, внедрить и проверить XML-карту сайта.

Комментарии (4)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok