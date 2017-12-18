Как быстро узнать эффективность сниппетов и брендовых фраз

Как быстро определить эффективность брендовых фраз, узнать качество ваших сниппетов и количество ошибок в ссылках на сайтах-донорах? Эти вопросы особенно болезненны, если вы работаете со средним или крупным проектом, а времени на сбор информации в обрез.

Мы, специалисты отдела крупных проектов агентства Netpeak, решили ускорить анализ данных, которые чаще всего проверяем в Google Search Console: отчет Search Analytics и ошибки сканирования. Поэтому создали специальный инструмент. Он позволяет быстро загружать и анализировать данные из Search Console. Самое главное — его, в отличие от того же Supermetrics, можно использовать совершенно бесплатно.

Upd: На момент обновления поста скрипт больше не поддерживается. Используйте статью в ознакомительных целях.

Как настроить инструмент аналитики данных из Google Search Console

Важно: в блоге есть обновленный чек-лист подключения .

1. Скопируйте таблицу со скриптом на свой Google Диск. Нажмите «Файл» — «Создать копию». После этого следует настроить авторизацию OAuth2 — скрипт использует эту технологию для авторизации в Search Console (мы постараемся упростить процесс авторизации в скором будущем).

2. Зайдите в меню «Инструменты» — «Редактор скриптов...».

3. Включите Search Console API в своем аккаунте Google. Для взаимодействия с API вы должны подключить его в проекте Google Developers Console, который ассоциирован со скриптом.

Для этого:

3.1. В Search Console зайдите на вкладку «Ресурсы» — «Проект Developers Console…».

3.2. Перейдите по ссылке в открывшемся окне.

3.3. Вы попадете в менеджер API. Если этого не произошло (Google часто меняет дизайн), найдите менеджер API в меню.

3.4. Введите в поисковой строке Search Console API, нажмите на название, а после этого на «Enable».

У API Search Console есть ограничение на 100 000 000 запросов в день. Но этого вполне достаточно для эффективной работы. Потому не бойтесь использовать скрипт на полную.

3.5. Перейдите на вкладку «Credentials». По умолчанию в списке «OAuth 2.0 client IDs» должен быть Client ID с названием «Apps Script». Но нам нужно создать новый:

3.6. Для библиотеки OAuth2 необходимо задать «Authorized redirect URIs», который соответствует проекту скрипта. Нужно ввести следующий URL:

https://script.google.com/macros/d/{Script ID}/usercallback

Здесь Script ID — идентификатор вашего скрипта. Его можно найти в редакторе Apps Script, кликнув на «Файл» — «Свойства проекта».

Скопируйте «Client ID» и «Client Secret» в блокнот, они дальше пригодятся. Нажмите на «Save».

4. Установите сервис в проекте Apps Script. В файле «Variables.gs» замените «YOUR_CLIENT_ID» и «YOUR_CLIENT_SECRET» на свои значения Client ID и Client Secret.

После этого закройте окно с редактором Apps Script и возвращайтесь в таблицу.

5. Переходим к авторизации. Запустите «Search Console» — «List Account Sites» в меню.

Вы увидите такое сообщение.

5.1. Нажмите «Продолжить», а затем — «Разрешить».

5.2. Если все правильно, в таблице появится такое сообщение:

Скопируйте ссылку из сообщения и запустите в браузере.

5.3. Разрешите доступ скрипта к Search Console. Для этого после запуска скопированной ссылки в браузере нажмите «Разрешить».

Теперь у скрипта есть доступ к вашей Search Console. Можете вернуться в таблицу и приступить к работе. Запустите еще раз «Search Console» — «List Account Sites» в меню, и на вкладке «Sites» появятся все сайты, которые есть в вашем аккаунте.

Как использовать инструмент аналитики данных из Google Search Console

Наш инструмент, конечно, не такой универсальный, как приложение Supermetrics для Таблиц Google, но умеет выгружать ошибки сканирования и агрегировать данные для быстрого анализа.

1. Как загрузить информацию о сайтах в вашем аккаунте

Перейдите на вкладку «Search Console» и в выпадающем меню выберите «List Account Sites».

Скрипт может выгрузить данные из отчета Search Analytics за указанный период. Для этого нужно указать на вкладке «Search Analytics» сайт и даты. После этого пройти по пути «Search Console» — «Search Analytics» — «Get Search Analytics data».

2. Как определить эффективность брендовых/небрендовых фраз

В скрипте реализована функция, которая определяет — какие из выгруженных запросов содержат название бренда, а какие нет. Чтобы указать скрипту, как определить название бренда, вставьте в ячейку B4 все возможные вариации названия бренда разделенные запятыми (без пробелов). Скрипт определит, содержит ли фраза любую из этих комбинаций. Например, для olx.kz брендовые запросы могут содержать: olx, olks, щдч, олкс, олх, оликс, slando, сландо, slondo, слондо.

Нажимаем «Define brand queries». На вкладке «Brand Analysis» можно увидеть распределение по показам и кликам между запросами, содержащими и не содержащими название бренда.

3. Как группировать показы и клики по URL-адресам страниц

Вкладка «Landing page» содержит данные по показам и кликам, сгруппированным по URL страницы. Можно проанализировать, сколько показов и кликов получает определенная статья.

4. Как анализировать зависимость CTR запросов от позиции в поиске

На вкладке «CTR» можно узнать зависимость CTR запросов от позиции в поиске. Позиции фраз округлены для уменьшения количества строк данных. Вы можете увеличить шаг, изменив количество символов округления в столбце «Round Position» листа «Search Analytics». Можно изменить выборку в зависимости от устройства и типа запроса, меняя параметры в ячейках E2 и F2.

Для анализа CTR по рубрикам сайта настройте выбор ваших разделов в ячейке G2. Указать название можно в столбце N, а часть URL, которая определяет раздел, — в столбце O. Получаем диаграмму зависимости CTR от позиции в поиске.

Как видите, некоторые запросы могут давать высокий CTR даже при низких позициях в выдаче. Анализ таких отклонений может быть продуктивным для улучшения сниппетов остальных запросов.

5. Как провести анализ найденных на сайте ошибок

Метод «URL Crawl Errors Samples: list» позволяет перечислить ошибки сканирования определенного типа и платформы. Задайте сайт, тип, платформу и пройдите по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «List Crawl Errors».

5.1. Как выгрузить список страниц, которые ссылаются на URL с ошибкой сканирования

Очень часто нужно получить список страниц, на которых googlebot нашел проблемные URL. Это можно быстро сделать, пройдя по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «Get Crawl Errors Details». Во вкладке «Crawl Samples by URL» отобразится список проблемных URL и страницы, на которых их нашел googlebot.

5.2. Как проверить актуальность ошибок сканирования

Часто данные Search Console по ошибкам сканирования не актуальны. URL с ошибкой сканирования могут больше не находиться там, где их нашел googlebot. Чтобы проверить актуальность найденных ошибок, пройдите по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «Check Links Presense». Напротив каждой страницы донора появится соответствующая метка:

Что значат эти метки?

«Yes» — страница до сих пор содержит ссылку на URL с проблемами сканирования;

«No» — страница больше не содержит ссылку;

«Error» — страница-донор отдает «404», «500» или другой код ответа сервера, который говорит об ошибке.

Длительность работы скрипта по проверке ссылок на страницах доноров — 6 минут, это ограничение Apps Script. За это время он может проверить до 100 URL-адресов.

5.3. Как отметить страницы без ошибок в Google Search Console

Если проблема уже решена, об этом можно сообщить в Search Console. Для этого на вкладке «Crawl Samples» отметьте в столбце E значение «Yes» напротив нужных URL. После этого пройдите по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «Mark as Fixed».

Важно! У вас должны быть полные права на управление сайтом чтобы использовать данную функцию.

Если все прошло успешно, то вы увидите пометку «deleted» вместо «Yes»:

Готово!

Выводы

Что умеет наш инструмент аналитики данных из Google Search Console уже сегодня?

Определять эффективность брендовых/небрендовых фраз. Группировать показы и клики по URL-адресам страниц. Анализировать зависимость CTR запросов от позиции в поиске (в разрезе устройств, типа запроса и категорий сайта). Выгружать список страниц, которые ссылаются на URL с ошибкой сканирования. Проверять актуальность ошибок сканирования. Отмечать страницы без ошибок в Google Search Console.

Безусловно, у этого скрипта, как и у всех остальных, созданных на базе Google Apps Scripts, существуют лимиты в работе. Так что для очень сложных проектов лучше все же не скупиться на платный инструментарий. Если этот скрипт помог вам, пожалуйста, делитесь статьей с коллегами. Будем рады получить от вас обратную связь об ошибках и фичах.