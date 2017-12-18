SEO

Как быстро узнать эффективность сниппетов и брендовых фраз
Иван Кутас
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Как быстро определить эффективность брендовых фраз, узнать качество ваших сниппетов и количество ошибок в ссылках на сайтах-донорах? Эти вопросы особенно болезненны, если вы работаете со средним или крупным проектом, а времени на сбор информации в обрез.

Мы, специалисты отдела крупных проектов агентства Netpeak, решили ускорить анализ данных, которые чаще всего проверяем в Google Search Console: отчет Search Analytics и ошибки сканирования. Поэтому создали специальный инструмент. Он позволяет быстро загружать и анализировать данные из Search Console. Самое главное — его, в отличие от того же Supermetrics, можно использовать совершенно бесплатно.

Upd: На момент обновления поста скрипт больше не поддерживается. Используйте статью в ознакомительных целях.

Как настроить инструмент аналитики данных из Google Search Console

Важно: в блоге есть обновленный чек-лист подключения.

1. Скопируйте таблицу со скриптом на свой Google Диск. Нажмите «Файл» — «Создать копию». После этого следует настроить авторизацию OAuth2 — скрипт использует эту технологию для авторизации в Search Console (мы постараемся упростить процесс авторизации в скором будущем).

2. Зайдите в меню «Инструменты» — «Редактор скриптов...».

3. Включите Search Console API в своем аккаунте Google. Для взаимодействия с API вы должны подключить его в проекте Google Developers Console, который ассоциирован со скриптом.

Для этого:

3.1. В Search Console зайдите на вкладку «Ресурсы» — «Проект Developers Console…».

3.2. Перейдите по ссылке в открывшемся окне.

Перейдите по ссылке в открывшемся окне

3.3. Вы попадете в менеджер API. Если этого не произошло (Google часто меняет дизайн), найдите менеджер API в меню.

Найдите менеджер API в меню

3.4. Введите в поисковой строке Search Console API, нажмите на название, а после этого на «Enable».

Введите в поисковой строке Search Console API

У API Search Console есть ограничение на 100 000 000 запросов в день. Но этого вполне достаточно для эффективной работы. Потому не бойтесь использовать скрипт на полную.

У API Search Console есть ограничение на 100 000 000 запросов в день

3.5. Перейдите на вкладку «Credentials». По умолчанию в списке «OAuth 2.0 client IDs» должен быть Client ID с названием «Apps Script». Но нам нужно создать новый:

но нам нужно создать новый

но нам нужно создать новый

3.6. Для библиотеки OAuth2 необходимо задать «Authorized redirect URIs», который соответствует проекту скрипта. Нужно ввести следующий URL:

https://script.google.com/macros/d/{Script ID}/usercallback

Здесь Script ID — идентификатор вашего скрипта. Его можно найти в редакторе Apps Script, кликнув на «Файл» — «Свойства проекта».

Здесь Script ID — идентификатор вашего скрипта

Скопируйте «Client ID» и «Client Secret» в блокнот, они дальше пригодятся. Нажмите на «Save».

Скопируйте «Client ID» и «Client Secret» в блокнот, они дальше пригодятся

4. Установите сервис в проекте Apps Script. В файле «Variables.gs» замените «YOUR_CLIENT_ID» и «YOUR_CLIENT_SECRET» на свои значения Client ID и Client Secret.

Установите сервис в проекте Apps Script

После этого закройте окно с редактором Apps Script и возвращайтесь в таблицу.

5. Переходим к авторизации. Запустите «Search Console» — «List Account Sites» в меню.

Вы увидите такое сообщение.

Переходим к авторизации

5.1. Нажмите «Продолжить», а затем — «Разрешить».

Нажмите «Продолжить», а затем — «Разрешить»

5.2. Если все правильно, в таблице появится такое сообщение:

Если все правильно, в таблице появится такое сообщение

Скопируйте ссылку из сообщения и запустите в браузере.

5.3. Разрешите доступ скрипта к Search Console. Для этого после запуска скопированной ссылки в браузере нажмите «Разрешить». Разрешите доступ скрипта к Search Console

Теперь у скрипта есть доступ к вашей Search Console. Можете вернуться в таблицу и приступить к работе. Запустите еще раз «Search Console» — «List Account Sites» в меню, и на вкладке «Sites» появятся все сайты, которые есть в вашем аккаунте.

Как использовать инструмент аналитики данных из Google Search Console

Наш инструмент, конечно, не такой универсальный, как приложение Supermetrics для Таблиц Google, но умеет выгружать ошибки сканирования и агрегировать данные для быстрого анализа.

1. Как загрузить информацию о сайтах в вашем аккаунте

Перейдите на вкладку «Search Console» и в выпадающем меню выберите «List Account Sites». 

Перейдите на вкладку «Search Console» и в выпадающем меню выберите «List Account Sites»

Скрипт может выгрузить данные из отчета Search Analytics за указанный период. Для этого нужно указать на вкладке «Search Analytics» сайт и даты. После этого пройти по пути «Search Console» — «Search Analytics» — «Get Search Analytics data».

2. Как определить эффективность брендовых/небрендовых фраз

В скрипте реализована функция, которая определяет — какие из выгруженных запросов содержат название бренда, а какие нет. Чтобы указать скрипту, как определить название бренда, вставьте в ячейку B4 все возможные вариации названия бренда разделенные запятыми (без пробелов). Скрипт определит, содержит ли фраза любую из этих комбинаций. Например, для olx.kz брендовые запросы могут содержать: olx, olks, щдч, олкс, олх, оликс, slando, сландо, slondo, слондо.

Как определить эффективность брендовых и небрендовых фраз

Нажимаем «Define brand queries». На вкладке «Brand Analysis» можно увидеть распределение по показам и кликам между запросами, содержащими и не содержащими название бренда.

На вкладке «Brand Analysis» можно увидеть распределение по показам и кликам между запросами, содержащими и не содержащими название бренда

3. Как группировать показы и клики по URL-адресам страниц

Вкладка «Landing page» содержит данные по показам и кликам, сгруппированным по URL страницы. Можно проанализировать, сколько показов и кликов получает определенная статья.

Как группировать показы и клики по URL-адресам страниц

4. Как анализировать зависимость CTR запросов от позиции в поиске

На вкладке «CTR» можно узнать зависимость CTR запросов от позиции в поиске. Позиции фраз округлены для уменьшения количества строк данных. Вы можете увеличить шаг, изменив количество символов округления в столбце «Round Position» листа «Search Analytics». Можно изменить выборку в зависимости от устройства и типа запроса, меняя параметры в ячейках E2 и F2.

Можно изменить выборку в зависимости от устройства и типа запроса, меняя параметры в ячейках E2 и F2

Для анализа CTR по рубрикам сайта настройте выбор ваших разделов в ячейке G2. Указать название можно в столбце N, а часть URL, которая определяет раздел, — в столбце O. Получаем диаграмму зависимости CTR от позиции в поиске.

Получаем диаграмму зависимости CTR от позиции в поиске

Как видите, некоторые запросы могут давать высокий CTR даже при низких позициях в выдаче. Анализ таких отклонений может быть продуктивным для улучшения сниппетов остальных запросов.

5. Как провести анализ найденных на сайте ошибок

Метод «URL Crawl Errors Samples: list» позволяет перечислить ошибки сканирования определенного типа и платформы. Задайте сайт, тип, платформу и пройдите по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «List Crawl Errors».

Во вкладке «Crawl Samples by URL» отобразится список проблемных URL и страницы, на которых их нашел googlebot

5.1. Как выгрузить список страниц, которые ссылаются на URL с ошибкой сканирования

Очень часто нужно получить список страниц, на которых googlebot нашел проблемные URL. Это можно быстро сделать, пройдя по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «Get Crawl Errors Details». Во вкладке «Crawl Samples by URL» отобразится список проблемных URL и страницы, на которых их нашел googlebot.

5.2. Как проверить актуальность ошибок сканирования

Часто данные Search Console по ошибкам сканирования не актуальны. URL с ошибкой сканирования могут больше не находиться там, где их нашел googlebot. Чтобы проверить актуальность найденных ошибок, пройдите по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «Check Links Presense». Напротив каждой страницы донора появится соответствующая метка:

Напротив каждой страницы донора появится соответствующая метка

Что значат эти метки?

  • «Yes» — страница до сих пор содержит ссылку на URL с проблемами сканирования;
  • «No» — страница больше не содержит ссылку;
  • «Error» — страница-донор отдает «404», «500» или другой код ответа сервера, который говорит об ошибке.
Длительность работы скрипта по проверке ссылок на страницах доноров — 6 минут, это ограничение Apps Script. За это время он может проверить до 100 URL-адресов.

5.3. Как отметить страницы без ошибок в Google Search Console

Если проблема уже решена, об этом можно сообщить в Search Console. Для этого на вкладке «Crawl Samples» отметьте в столбце E значение «Yes» напротив нужных URL. После этого пройдите по пути «Search Console» — «Crawl Errors» — «Mark as Fixed».

Как отметить страницы без ошибок в Google Search Console

Важно! У вас должны быть полные права на управление сайтом чтобы использовать данную функцию.

Если все прошло успешно, то вы увидите пометку «deleted» вместо «Yes»: 

Если все прошло успешно, то вы увидите пометку «deleted» вместо «Yes»

Готово!

Выводы

Что умеет наш инструмент аналитики данных из Google Search Console уже сегодня?

  1. Определять эффективность брендовых/небрендовых фраз.
  2. Группировать показы и клики по URL-адресам страниц.
  3. Анализировать зависимость CTR запросов от позиции в поиске (в разрезе устройств, типа запроса и категорий сайта).
  4. Выгружать список страниц, которые ссылаются на URL с ошибкой сканирования.
  5. Проверять актуальность ошибок сканирования.
  6. Отмечать страницы без ошибок в Google Search Console.

Безусловно, у этого скрипта, как и у всех остальных, созданных на базе Google Apps Scripts, существуют лимиты в работе. Так что для очень сложных проектов лучше все же не скупиться на платный инструментарий. Если этот скрипт помог вам, пожалуйста, делитесь статьей с коллегами. Будем рады получить от вас обратную связь об ошибках и фичах.

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Иван Кутас

В Netpeak с 2013 года.
Окончил курсы SEO Олега Саламахи (CEO Serpstat).
С 2015 года преподаватель курса SEO образовательного центра Netpeak. Тогда же стал SEO Team Lead проекта OLX.
Сейчас занимается развитием продукта SEO 2.0.
Навыки: автоматизация, обработка данных, SEO крупных проектов.

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