Как CRO и гибкий подход к обновлению дизайна помогают монетизировать трафик. Подход Netpeak Ukraine

Как CRO и гибкий подход к обновлению дизайна помогают монетизировать трафик. Подход Netpeak Ukraine

Бизнес всегда стремится к увеличению дохода. И здесь есть два пути — новые маркетинговые расходы и удорожание трафика на сайт либо оптимизация существующего трафика для улучшения конверсии.

В статье расскажу, как оптимизация коэффициента конверсии (CRO) помогает бизнесу повышать рентабельность без дополнительных затрат на рекламу. Это особенно актуально для сайтов с посещаемостью от 30 000 в месяц, где повышение эффективности трафика может значительно повлиять на доход.

Что такое CRO

Коэффициент конверсии — ключевой показатель для бизнеса. Он предоставляет точные данные о доле посетителей или пользователей, которые совершили целевое действие (покупка, звонок, заполнение формы обратной связи). Рассчитывается по формуле:

коэффициент конверсии = общее количество конверсий / общее количество посетителей * 100%

Согласно данным портала Dynamic Yield, предоставляющего отраслевые исследования для маркетологов, средний коэффициент конверсии в 2024 году для всех ниш составил 3,23%.

Распределение коэффициента конверсии от месяца к месяцу.

Источник — сайт Dynamic Yield

Средний коэффициент конверсии по типам устройств:

десктопы — 4,14%;

планшеты — 3,61%;

мобильные устройства — 2,94%.

Это означает, что у вашей компании есть возможности для оптимизации и достижения лучших результатов.

И здесь на сцену выходит оптимизация коэффициента конверсии.

Conversion Rate Optimization или CRO — инструмент для увеличения числа пользователей, совершающих целевое действие, и обеспечения стабильного роста бизнеса.

Оптимизация предполагает внесение изменений в существующие элементы сайта или мобильного приложения с целью:

получения максимальной ценности от текущего трафика;

увеличения дохода и повышения рентабельности.

Даже небольшое повышение коэффициента конверсии положительно влияет на рост прибыльности без дополнительных затрат на маркетинг.

Например, у сайта 100 000 посещений с конверсией 1% и средним чеком 1000 гривен. Это приносит 1000 продаж на общую сумму 1 млн грн. Предположим, что после реализации новой гипотезы конверсия увеличилась на 20% и составила 1,2%. Количество продаж вырастет до 1200, а доход — до 1,2 млн грн, без увеличения расходов на привлечение нового трафика. Разница в 200 000 грн — дополнительный доход, полученный благодаря улучшению конверсии. Ключевой момент. Этот прирост не является разовым. При стабильности прочих факторов бизнес будет получать дополнительный доход ежемесячно, пока изменения остаются актуальными и эффективными.

Какие преимущества у CRO

Остановлюсь на ключевых преимуществах внедрения оптимизации конверсий, которые максимально повышают эффективность существующего трафика.

Улучшение пользовательского опыта

Один из ключевых аспектов — повышение качества UX (User Experience). Понимание того, как пользователи взаимодействуют с ресурсом, позволяет принимать обоснованные решения. Это помогает улучшить пользовательский путь и создать интуитивно понятный интерфейс продукта.

Повышается лояльность клиентов и их повторное возвращение, что способствует большему количеству целевых действий и росту дохода. Снижается показатель отказов и потери на разных этапах воронки продаж. Увеличивается средняя продолжительность сеанса взаимодействия пользователя с ресурсом.

Результаты в короткие сроки

По сравнению с другими маркетинговыми тактиками, CRO обеспечивает быстрые результаты. Тестирование и внедрение изменений начинают давать эффект уже в первые недели при минимальных инвестициях.

Сравнение маркетинговых тактик

Принятие решений на основе данных

Тщательный анализ данных сайта помогает определить потребности клиентов и новые точки роста.

Эти ценные инсайты необходимы для адаптации маркетинговых стратегий, улучшения дизайна сайта и пользовательского опыта.

Оптимизация бюджета

Инвестиции в CRO обеспечивают более высокий ROI по сравнению с масштабированием рекламы. Зная потребности и поведение целевой аудитории, можно оптимизировать цифровые продукты и маркетинговые усилия для получения большего числа конверсий. Это приводит к снижению затрат на привлечение новых клиентов.

Рассмотрю на примере, как оптимизация конверсий влияет на эффективность рекламных кампаний в Google Ads.

Пример влияния CRO на эффективность рекламных кампаний Google Ads

Конверсия выросла вдвое — с 1% до 2%*. Сократилась стоимость привлечения клиента (CAC) на 50%, что сделало использование бюджета более эффективным. Доход удвоился. Несмотря на неизменный рекламный бюджет и средний чек, рост конверсии привел к увеличению дохода с $20 000 до $40 000. Объем трафика остался прежним. Оптимизация конверсии повышает эффективность текущего трафика без необходимости его увеличения. Цена за клик не изменилась, но благодаря увеличению конверсии это не оказало негативного влияния на финансовые результаты.

*Рост коэффициента конверсии с 1% до 2% приведен для упрощенной демонстрации эффекта. Однако этот пример наглядно иллюстрирует, как улучшение конверсии повышает рентабельность рекламной кампании.

Этапы внедрения CRO

Специалисты Netpeak Ukraine разработали собственный алгоритм внедрения оптимизации конверсий. Он основан на многолетнем опыте и практических наработках. Этот процесс обеспечивает высокие результаты благодаря адаптации к индивидуальным бизнес-целям каждого клиента.

Шаг 1. Аудит и сбор данных

На этом этапе наша команда детально изучает проект:

проверяет корректность настроек аналитики;

добавляет необходимые инструменты сбора данных для точного анализа;

проводит интервью, чтобы понять специфику бизнеса и потребности целевой аудитории;

анализирует конверсию, определяя ключевые действия пользователей на начальных этапах взаимодействия с сайтом.

Мы создали калькулятор для ввода текущих данных и прогнозирования результата после улучшения конверсии. Инструмент помогает оценить возможный прирост дохода на основе аналитических данных. Оставьте заявку на сайте через кнопку «Получить калькулятор», и мы предоставим доступ к нему.

Шаг 2. Изучение и разработка гипотез

Далее измеряем текущие показатели конверсии и формируем гипотезы для улучшения взаимодействия пользователей с ресурсом. На этом этапе также фиксируем узкие места сайта, где он теряет пользователей.

Шаг 3. Реализация стратегии

Внедряем приоритетные гипотезы. Анализируем, как изменилась конверсия после их реализации.

Полученные результаты используем для оценки прироста дохода при неизменном объеме трафика.

Кроме этого:

анализируем записи поведения пользователей;

изучаем воронки продаж;

настраиваем A/B-тесты;

фиксируем результаты и постепенно движемся от страницы к странице.

Шаг 4. Анализ результатов

На основе полученных аналитических данных создаем отчет для:

оценки текущих показателей;

отслеживания их динамики после внедрения гипотез;

выявления новых точек роста.

Пример аналитического отчета в Looker Studio

Мы не работаем с Google Store, но используем его в качестве примера, так как он имеет открытую аналитику. С его помощью легко продемонстрировать структуру дашборда и возможности для анализа динамики данных.

Кейс Zavezu . Клиент, онлайн-сервис перевозок и аренды спецтехники, обратился с задачей: их сайт был сложным и неудобным для пользователей. Это приводило к высокому уровню отказов и низкому коэффициенту конверсии. Задача для команды Netpeak Ukraine Улучшить навигацию и функциональность сайта, сделав его понятным и удобным для двух ключевых типов аудиторий: перевозчиков, размещающих объявления;

клиентов, ищущих услуги перевозки. Действия специалистов Провели анализ поведения пользователей на сайте. Изучили данные из Google Analytics 4 и выявили ключевые показатели, нуждающиеся в улучшении. Разработали новую структуру сайта с улучшенной навигацией и удобным интерфейсом. Оптимизировали страницы для быстрого доступа к основным функциям. Результаты сотрудничества. Улучшение пользовательского опыта положительно сказалось на росте коэффициента конверсии и увеличении дохода. Сравнение показателей отправки формы до и после редизайна показало рост более чем на 19%.

Оптимизация коэффициента конверсий с помощью ESR

Команда Netpeak Ukraine использует Evolutionary Site Redesign (ESR) — гибкий подход к обновлению дизайна. Он предполагает постепенное внедрение изменений с регулярным тестированием интерфейса.

Почему ESR лучше полного редизайна

У такого подхода ряд преимуществ.

Это быстро. Постепенный редизайн сайта позволяет оперативно изменять интерфейс и проверять эффективность гипотез. Благодаря этому улучшение ключевых показателей происходит быстрее, чем при глобальном редизайне. Это экономно. Поэтапное тестирование и внедрение идей помогает сократить расходы на дизайнеров и разработчиков. Это рентабельно. Постепенные изменения на сайте позволяют покрывать новые затраты за счет прибыли, полученной от предыдущих улучшений.

В чем суть

Наша команда UX/UI-дизайнеров определяет неудобные места на сайта, где пользователи:

прекращают взаимодействие;

пропускают важную информацию;

уходят с ресурса.

Выявление узких мест не предполагает «волшебного решения» для мгновенного увеличения конверсии в разы. Вместо этого такой анализ позволяет сформировать ряд гипотез для постепенного внедрения и тестирования.

Почему такой подход работает

Потому что позволяет отказаться от шаблонности и создавать индивидуальные решения, исходя из целей бизнеса.

Наши специалисты анализируют поведение пользователей, которые приходят на сайт, и фокусируются на решении конкретных задач.

Это позволяет:

повысить конверсию, увеличивая вероятность того, что каждый новый пользователь станет клиентом;

увеличить доход за счет большего количества транзакций или роста среднего чека, например, через покупку более дорогих или дополнительных товаров/услуг.

Что еще нужно для эффективной работы по оптимизации конверсий

Чтобы достичь максимальных результатов в улучшении конверсии сайта, я бы выделил еще несколько составляющих. Наша команда сформировала их как best practice и сделала обязательной рутиной.

Четкое распределение обязанностей

В Netpeak Ukraine для реализации задачи создается команда специалистов с четко определенными ролями:

веб-аналитики проверяют и настраивают системы анализа данных, чтобы получить максимум полезной информации для поиска гипотез;

UX-специалисты формируют гипотезы и находят оптимальные решения;

UI-дизайнеры реализуют эти решения так, чтобы они выглядели привлекательно и гармонично;

руководитель направления UX/UI проверяет качество выполненной работы на соответствие стандартам.

Каждый аспект — от исследования поведения пользователей до создания дизайна — выполняет узкопрофильный специалист. Это обеспечивает эффективность и качество.

Индивидуальный подход и доказательная база

Избегаем шаблонных решений. Ориентируемся на специфику бизнеса и его целевую аудиторию. Любую гипотезу подкрепляем аргументами, объясняя, как она была сформирована и почему будет полезной. Все гипотезы основываются на доказательствах их эффективности именно для конкретного сайта, с которым мы работаем.

Дискуссионность и гибкость

Мы не просто передаем гипотезы, но и обсуждаем их с нашими партнерами. Если возникают сомнения или технические ограничения, адаптируем рекомендации для реализации предложений.

Главная цель — совместно найти оптимальное решение, которое будет соответствовать бизнес-процессам и техническим возможностям.

Простота реализации

Наша команда сосредотачивается на простых изменениях, которые легко внедрить и которые не требуют значительных ресурсов. Гипотезы направлены на быстрые корректировки, не требующие глобального редизайна или больших временных затрат разработчиков.

Мы фокусируемся на том, чтобы наши гипотезы были максимально рентабельными — минимум действий, максимум влияния на конверсию.

Если у вашего сайта 30 000–50 000 посещений в месяц, но вы столкнулись с трудностями в дальнейшем росте, мы поможем найти эффективные решения. Команда специалистов проведет глубокий анализ вашего сайта, изучит поведение пользователей и определит ключевые точки для роста.

Выводы

CRO как стратегия оптимизации способствует увеличению прибыли без дополнительных инвестиций в привлечение трафика, обеспечивая стабильный рост доходов. В своей работе мы применяем метод ESR (Evolutionary Site Redesign) — гибкий подход к редизайну сайта. Он позволяет экономить время, средства и повышать рентабельность благодаря поэтапному внедрению изменений. Основные преимущества оптимизации:

использование текущего трафика для увеличения конверсий;

улучшение пользовательского опыта;

снижение затрат на привлечение новых клиентов.