Як гнучкий підхід до оновлення дизайну та CRO допомагають монетизувати трафік. Підхід Netpeak Ukraine

Як гнучкий підхід до оновлення дизайну та CRO допомагають монетизувати трафік. Підхід Netpeak Ukraine

Бізнес завжди прагне зростання доходу. І тут є два способи — нові маркетингові витрати і здорожчання трафіку на сайт або оптимізація наявного трафіку для кращої конверсійності.

У статті розкажу, як оптимізація коефіцієнта конверсій допомагає бізнесу підвищувати рентабельність без додаткових витрат на рекламу. Це особливо актуально для сайтів від 30 000 відвідувань на місяць, де покращення конверсії може суттєво вплинути на дохід.

Що таке CRO

Коефіцієнт конверсії — ключовий показник для бізнесу. Він надає реальні дані про частку відвідувачів або користувачів, які здійснили бажану дію (покупка, дзвінок, заповнення форми зворотного зв’язку). Розраховується за формулою:

коефіцієнт конверсії = загальна кількість конверсій / загальна кількість відвідувачів * 100%

За даними порталу Dynamic Yield, що надає галузеві дослідження для маркетологів, середній коефіцієнт конверсії у 2024 році для всіх ніш складає 3,23%.

Розподіл коефіцієнта конверсії від місяця до місяця. Джерело — сайт Dynamic Yield

Середній коефіцієнт конверсії на пристроях за типами:

десктопи — 4,14%;

планшети — 3,61%;

мобільні пристрої — 2,94%.

Це означає, що у вашої компанії ще є простір для оптимізації й досягнення кращих результатів.

І тут в гру вступає оптимізація коефіцієнта конверсій.

Conversion Rate Optimization або CRO — інструмент для збільшення кількості користувачів, які виконують цільову дію, та забезпечення стійкого зростання бізнесу.

Оптимізація передбачає внесення змін до вже існуючих елементів сайту чи мобільного застосунку задля:

отримання максимальної цінності від наявного трафіку;

збільшення доходу та підвищення рентабельності.

Навіть незначне покращення коефіцієнта конверсії позитивно впливає на збільшення прибутковості без додаткових витрат на маркетинг.

Наприклад, у сайту 100 000 відвідувань із конверсією 1% і середнім чеком 1000 гривень. Це приность 1000 продажів на загальну суму 1 млн грн. Припустимо, після реалізації нової гіпотези конверсія зросла на 20% і становить 1,2%. Кількість продажів зросте до 1200, а дохід — до 1,2 млн грн, без збільшення витрат на залучення нового трафіку. Різниця в 200 000 грн — додатковий дохід, отриманий завдяки покращенню конверсії. Ключовий момент. Цей приріст не є разовим. За умови стабільності інших чинників, бізнес отримуватиме додаткових дохід щомісяця, доки зміни будуть актуальними та ефективними.

Які переваги у CRO

Зупинюся на ключових вигодах від впровадження оптимізації конверсій, що максимізують ефективність існуючого трафіку.

Поліпшення користувацького досвіду

Один з найважливіших аспектів — покращення фактору UX (User Experience). Чітке розуміння того, як користувачі взаємодіють з ресурсом, допомагає приймати обґрунтовані рішення. Це дозволяє вдосконалювати користувацький шлях і створювати інтуїтивний інтерфейс продукту.

Зростає лояльність клієнтів та їх повернення, що сприяє більшій кількості успішних цільових дій та зростанню доходів бізнесу. Знижується рівень показника відмов і витоків у воронці продажів. Збільшується середня тривалість сеансу.

Результати в короткі терміни

Порівняно з іншими маркетинговими тактиками, CRO забезпечує швидкий результат. Тестування та впровадження змін дають ефект уже в перші тижні при невисоких інвестиціях.

Порівняння маркетингових тактик

Прийняття рішень на основі даних



Проведення ретельного аналізу даних сайту допомагає визначити потреби клієнтів та точки росту.

Ці цінні інсайти потрібні для адаптації маркетингових стратегій, покращення дизайну сайту та користувацького досвіду.

Оптимізація бюджету

Інвестиції в CRO забезпечують кращий ROI порівняно з масштабуванням реклами. Знаючи потреби та поведінку цільової аудиторії, можна оптимізувати цифрові продукти та маркетингові зусилля для досягнення більшої кількості конверсій. Це призводить до зниження витрат на залучення нових клієнтів.

Розгляну на прикладі, як оптимізація конверсій впливає на ефективність рекламних кампаній у Google Ads.

Приклад впливу CRO на ефективність рекламних кампаній Google Ads

Конверсія зросла вдвічі з 1% до 2%*. Зменшилася вартість залучення клієнта (CAC) на 50%. Отже бюджет використовується ефективніше. Дохід подвоївся. Хоча рекламний бюджет і середній чек залишилися незмінними, зростання конверсії призвело до збільшення доходу з $20 000 до $40 000. Обсяг трафіку не змінився. Оптимізація конверсії впливає на підвищення ефективності наявного трафіку без потреби у його збільшенні. Ціна кліку залишилася стабільною. Вона не змінилася, але завдяки зростанню конверсії це не вплинуло негативно на фінансові результати.

*Зростання коефіцієнта конверсії з 1% до 2% наведене для спрощеного демонстраційного ефекту. Проте цей приклад яскраво ілюструє, як покращення конверсії підвищує рентабельність рекламної кампанії.

Етапи впровадження CRO

Фахівці Netpeak Ukraine розробили власний алгоритм впровадження оптимізації конверсії. Він заснований на багаторічному досвіді та практичних напрацюваннях. Цей процес забезпечує високі результати завдяки адаптації до індивідуальних потреб кожного клієнта.

Крок 1. Аудит та збір даних

На цьому етапі наша команда детально вивчає проєкт:

перевіряє коректність налаштувань аналітики;

додає необхідні інструменти збору даних для забезпечення точного аналізу;

проводить інтерв’ю, щоб зрозуміти специфіку бізнесу та потреби цільової аудиторії;

аналізує конверсію, визначаючи ключові дії користувачів на початкових етапах взаємодії із сайтом.

Розробили власний калькулятор для вводу поточних даних й прогнозування результату після покращення конверсії. Інструмент допомагає оцінити можливий приріст доходу на основі аналітичних даних. Залиште заявку на сайті через кнопку «Отримати калькулятор», і ми надамо вам доступ до нього.

Крок 2. Дослідження та розробка гіпотез

Далі вимірюємо поточну конверсію і визначаємо гіпотези для покращення взаємодії користувачів з ресурсом. На цьому етапі також ідентифікуємо основні вузькі місця сайту, де втрачаються користувачі.

Крок 3. Реалізація стратегії

Впроваджуємо пріоритетні гіпотези. Аналізуємо, як змінилася конверсія після їх реалізації.

Отримані результати дозволяють оцінити приріст доходу за фіксованого обсягу трафіку.

Крім цього:

аналізуємо записи взаємодій користувачів;

вивчаємо воронки продажів;

налаштовуємо A/B-тести;

фіксуємо результати та поступово рухаємося від сторінки до сторінки.

Крок 4. Аналіз результатів

На основі зібраних даних створюємо аналітичний звіт для:

оцінки поточних показників;

відстеження їх динаміки після впровадження гіпотез;

визначення нових точок росту.

Приклад аналітичного звіту в Looker Studio

Ми не працюємо з Google Store, але використовуємо його як приклад, оскільки він має відкриту аналітику. З його допомогою легко продемонструвати структуру дашборду та можливості для аналізу динаміки даних.

Кейс Zavezu . Клієнт, онлайн-сервіс з перевезень та оренди спецтехніки, звернувся з задачею: їхній сайт був заплутаним і незручним для користувачів. Це призводило до високого показника відмов та низького коефіцієнта конверсії. Завдання, яке стояло перед командою Netpeak Ukraine

Покращити навігацію та функціональність сайту, щоб зробити його зрозумілим і зручним для двох основних аудиторій: перевізників, які розміщують оголошення;

клієнтів, що шукають послуги перевезення. Дії фахівців Провели аналіз поведінки користувачів на сайті. Проаналізували дані з Google Analytics 4 та виявили конкретні показники, які потребували покращення. Розробили нову структуру сайту з поліпшеною навігацією та зрозумілим інтерфейсом. Оптимізували сторінки для швидкого пошуку основних функцій. Результати співпраці

Покращення користувацького досвіду позитивно вплинуло як на підвищення коефіцієнта конверсії, так і на збільшення доходу. Порівнюючи показники відправки форми до та після редизайну ми побачили, що показник збільшився на понад 19%.

Оптимізація конверсії за допомогою ESR

Команда Netpeak Ukraine використовує Evolutionary Site Redesign (ESR) — гнучкий підхід до оновлення дизайну. Він передбачає поступове впровадження змін із регулярним тестуванням інтерфейсу.

Чому ESR краще за повний редизайн

Такий підхід має свої переваги.

Це швидко. Поступовий редизайн сайту дозволяє оперативно змінювати інтерфейс та перевіряти ефективність гіпотез. Завдяки цьому покращення ключових показників відбувається швидше, ніж при глобальному редизайні. Це економно. Почергове тестування та впровадження ідей допомагає зменшити витрати на дизайнерів та розробників. Це рентабельно. Покрокові зміни на сайті дають змогу покривати нові витрати прибутком, отриманим від попередніх удосконалень.

У чому суть

Наша команда UX/UI-дизайнерів визначає незручні місця сайту, де користувачі:

припиняють взаємодію;

пропускають важливу інформацію;

залишають сайт.

Виявлення вузьких місць не передбачає «чарівного рішення» для миттєвого збільшення конверсії в рази. Натомість такий аналіз надає змогу генерувати низку гіпотез для поступового впровадження і тестування.

Чому такий підхід працює

Бо дозволяє уникати шаблонності та створювати індивідуальні рішення, виходячи з потреб бізнесу.

Наші фахівці аналізують поведінку користувачів, яких ви залучає на сайт, та зосереджуються на вирішенні конкретних задач.

Це дозволяє:

підвищити конверсію, збільшуючи ймовірність, що кожен новий користувач стане вашим клієнтом;

збільшити дохід завдяки вищій кількості трансакцій або зростанню середнього чека, наприклад, через покупку дорожчих або додаткових товарів / послуг.

Що ще треба для ефективної роботи з оптимізації конверсії

Аби досягти максимальних результатів в покращенні конверсійності сайту, я би виділив ще кілька складників. Наша команда напрацювала їх як best practice і перетворила на обов’язкову рутину.

Чіткий розподіл обов’язків

В Netpeak Ukraine для реалізації кожної задачі призначається команда фахівців із чітко визначеними ролями:

вебаналітики перевіряють та налаштовують системи аналізу даних, щоб ми отримали якомога більше корисної інформації для пошуку гіпотез;

UX-фахівці формують гіпотези та визначають оптимальні рішення;

UI-дизайнери реалізують ці рішення так, щоб вони виглядали привабливо й гармонійно

керівник напрямку UX/UI перевіряє якість виконаної роботи на відповідність стандартам.

Кожен аспект — від дослідження поведінки користувачів до створення дизайну — виконується вузькопрофільним фахівцем. Це забезпечує ефективність і якість.

Індивідуальний підхід та доказова база

Уникаємо шаблонних рішень. Орієнтуємося на специфіку бізнесу та його цільову аудиторію. Кожну гіпотезу підкріплюємо аргументами для пояснення, як вона була сформована та чому буде корисною. Кожна гіпотеза базується на доказах її ефективності саме для конкретного сайту, з яким ми працюємо.

Дискусійність і гнучкість

Ми не лише передаємо гіпотези, але й обговорюємо їх з нашими партнерами. Якщо є сумніви або технічні обмеження, адаптуємо рекомендації, щоб їх реалізувати.

Головна мета — спільно знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме бізнес-процесам і технічним можливостям.

Простота реалізації

Наша команда зосереджується на простих змінах. Їх легко впровадити і вони не вимагають значних ресурсів. Гіпотези спрямовані на швидкі корекції, що не потребують глобального редизайну або великих витрат часу розробників.

Ми фокусуємось на тому, щоб зробити наші гіпотези якомога рентабельнішими — мінімум дій, максимум впливу на конверсійність.

Якщо у вашого сайту 30 000–50 000 відвідувань на місяць, але ви зіткнулися з труднощами у подальшому зростанні, ми допоможемо вам знайти ефективні рішення. Команда фахівців проведе глибокий аналіз вашого сайту, дослідить поведінку користувачів та знайде ключові точки зростання.

Висновки

CRO як стратегія оптимізації сприяє підвищенню прибутку без додаткових інвестицій у залучення трафіку, забезпечуючи стабільне зростання доходів. В своїй роботі ми використовуємо метод ESR (Evolutionary Site Redesign) — гнучкий підхід до редизайну сайту. Він дає змогу економити час, кошти та підвищувати рентабельність завдяки поступовому впровадженню змін. Основні переваги оптимізації:

використання наявного трафіку для збільшення конверсій;

покращення користувацького досвіду;

зниження витрат на залучення нових клієнтів.