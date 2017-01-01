Как достичь роста дохода на 172% за 10 месяцев, когда среди конкурентов — аптеки. SEO для Amrita

Проект: amrita.ua. Период продвижения: c 5 ноября 2019 — по сегодня. Команда: Юлия Бабак, Middle SEO Specialist; Надежда Шматова, Ирина Поступайло, Junior SEO Specialists; Анатолий Бондаренко, SEO Team Lead; Денис Гаенко, Project Manager; Оксана Верлан, Team Lead of PM. Услуга: SEO 2:0. Регион: Украина.

Если вы продаете товары собственного производства — это может быть и мощной отстройкой от конкурентов, и дополнительной трудностью при продвижении. Дело в том, что сайтам-монобрендам (когда производитель сам продает свои товары) сложнее получать трафик. Например, здесь нельзя создать сотни страниц под различные бренды, как на маркетплейсах, и получать приток посетителей благодаря их популярности. Но можно найти другие способы раскрутки сайта. При этом продвигать не столько сайт, сколько бизнес, растить продажи. Рассказываем на примере.

О проекте

Amrita — производитель фитопродукции и БАДов для здоровья и красоты, косметики и экотоваров для дома. Компания существует на рынке Украины почти 20 лет и производит натуральную и экологичную продукцию.

У Amrita собственные рецептурные разработки и торговые марки. Это монобренд, поэтому существуют сложности для SEO продвижения из-за ограниченного ассортимента: количество посадочных страниц значительно меньше, чем конкурентов в поисковой выдаче.

Перед командой Netpeak поставили такие цели:

рост органического трафика из Google;

повышение видимости сайта;

рост транзакций.

Что сделали

Базовый анализ конкурентов

Чтобы глубже понять тематику, изучить нишу и построить начальную стратегию развития проекта, мы сделали анализ конкурентов по базовым критериям оценивания и сравнения сайта:

возраст доменов;

количество страниц в индексе;

количество фраз, по которым ранжируются сайты;

процент органического трафика;

видимость;

количество и качество ссылочной массы;

качество и структура текстов на целевых страницах;

мобильность и региональность;

сравнение дополнительных преимуществ.

В частности:

Техническая оптимизация сайта

Техническое состояние и доступность — важнейший критерий оценки сайта у поисковых систем. Необходимо, чтобы конверсионные страницы ресурса (главная, страницы товаров, категорий, с кнопкой «Купить» и так далее) были доступны для сканирования и индексирования. Нельзя, чтобы сайт содержал дубли и неактуальные страницы: 404-е и страницы с внутренними 301-ми редиректами.

Из чего состоял наш технический аудит:

анализ и проверка ошибок в Google Search Console;

анализ страниц с кодом ответа 404 за последние 6 месяцев на наличие органического трафика — предположительно, за это время мог остаться трафик со старых страниц. Чтобы сохранить органику, настроили 301-й редирект для страниц, где трафик еще был;

корректная настройка robots.txt;

настройка канонических URL, чтобы поисковые роботы могли правильно индексировать нужную страницу;

скрытие от индексации отдельных страниц сайта, например, сортировок (по цене, популярности), поиска;

настройка хлебных крошек;

настройка мультиязычности сайта ;

создание карты сайта (sitemap.xml), чтобы пользователи и роботы легче и быстрее ориентировались на ресурсе;

оптимизация скорости;

устранение битых ссылок и ссылок с редиректами в пределах сайта — для сохранения и оптимизации внутреннего веса сайта и для экономии краулингового бюджета (количество страниц, которое робот поисковика может обойти за один раз на сайте);

подготовка шаблонов alt и title. Атрибут ALT учитывается Google при ранжировании по изображениям, тег Title — предоставляет дополнительную информацию об изображении;

подготовка рекомендаций для корректной структуры заголовков;

анализ сайта на наличие страниц дублей.

Расширение структуры

Для повышения видимости сайта в поиске, следует расширить семантическое ядро и ранжироваться по новым запросам, а значит, создать необходимые посадочные страницы под каждый из них. Но так как сайт монобрендовый, существовали ограничения и сделать разветвленную структуру не удалось. Мы расширили ее с помощью подкатегорий.

Например:

Внешняя ссылочная масса

В начале сотрудничества мы запросили у клиента приоритетные категории продвижения и для них сформировали стратегию наращивания естественной и вечной ссылочной массы на ближайшие три месяца сотрудничества.

Инсайд: на старте работ мы делаем базовую стратегию и оптимизацию проектов . Затем готовим персональную.

На четвёртом месяце сотрудничества подготовили подробную маркетинговую стратегию и опирались на нее при формировании ссылочной стратегии, где более точечно и узко прорабатывались потенциальные категории. Это категории, приоритетные для клиента, но ранее не оптимизированные. У них есть потенциал, к тому же их можно продвигать быстрее из-за низкой конкуренции.

Написание текстов для категорий

Когда мы только начинали сотрудничество, текстов на категорийных страницах не было. Мы собрали семантическое ядро для основных страниц и, базируясь на семантике и текстовом анализе конкурентов, составили и передали технические задания для текстов, которые писали копирайтеры на стороне клиента.

Метатеги

На первом месяце сотрудничества сформировали шаблонные метатеги для решения таких проблем:

дубликаты метатегов, которые могут пессимизировать в выдаче целевые страницы;

отсутствие метатегов;

на страницах сайта не было ключевого запроса «БАД» — серьезное упущение при позиционировании для компании, которая занимается производством и продажей биологически активных добавок.

Далее для приоритетных страниц подготовили ручные метатеги с более детальной проработкой семантики:

добавили упущенные слова, по которым сайт клиента не ранжировался, но ранжировались конкуренты;

включили УТП (уникальные торговые предложения);

добавили эмодзи для выделения сниппета — это повышает кликабельность сайта в выдаче.

Микроразметка

Чтобы поисковые роботы лучше интерпретировали контент и был шанс выделить информацию в сниппетах, Google рекомендует использовать структурированные данные. На сайте уже была размечена основная информация, мы добавили только разметку для статей и отзывов: микроразметку Article и Review соответственно.

Что ещё почитать о микроразметке специалисту и любителю?

Базовый аудит юзабилити

Сайт должен быть интуитивно понятный пользователю настолько, чтобы на нем быстро и легко совершить целевое действие. Проблемы с юзабилити — конверсия сайта сильно пострадает. Топ багов:

не работает кнопка «Купить»;

много баннеров и всплывающих окон;

нет важной информации в поле зрения пользователя;

несовременный дизайн — мелкие шрифты , большое количество блоков на странице;

нарушена логическая структура сайта ;

огромное количество полей при оформлении заказа;

нет подсказки при вводе информации в полях;

отсутствует или незаметно поле поиска на сайте.

Мы провели аудит для сайта amrita.ua и подготовили рекомендации для устранения найденных проблем.

Чтобы узнать больше о юзабилити, почитайте ещё две статьи в Netpeak Journal:

Подготовка долгосрочной маркетинговой стратегии развития сайта

По истечении трех месяцев сотрудничества, когда все критические проблемы были устранены, команда приступила к подготовке долгосрочной стратегии.

Сравнение конкурентов

В отличие от базового анализа, здесь рассматривали значительно больше пунктов. Например, параметры, относящиеся не только к SEO, но и к маркетингу в целом:

конкурентность цен: точечное сравнение товаров;

выделяющиеся преимущества для покупателя (УТП);

дизайн сайта;

виды получения лидов с сайта: наличие различных форм, перезвонов, чатов;

наличие реальных отзывов;

репутация бизнеса в выдаче .

По завершению анализа мы стали лучше понимать:

сильные стороны бизнеса клиента;

слабые стороны;

имеющиеся угрозы;

особенности бизнеса.

В результате анализа конкурентов определили для себя следующие направления в работе:

Поиск новых возможностей для расширения структуры. Например, работа с блогом. Оптимизация карточек товара. Оптимизация перелинковки на сайте.

Анализ долей рынка

С помощью инструментов и специальных расчетов, которые разработали SEO Tech Lead Specialist’s посчитали, какую долю рынка занимает сайт amrita.ua:

Процентное распределение ниши продвигаемого сайта и основных конкурентов

Кстати, в этом году агентство выделило исследование рынка в отдельную услугу.

Прогноз трафика

Составили прогноз трафика, в котором учли:

сезонность;

брендовый трафик — на основании данных Google Search Console;

позиции сайта на момент прогноза.

Наш прогноз результатов:

Из прогноза видно, что только с шестого месяца начинается рост трафика. Почему:

с начала марта и до начала июня в нише низкий сезон;

категории оптимизируются не одновременно и это задерживает рост показателей трафика;

результат оптимизации категорий приходит не сразу, а с задержкой от месяца и более — приблизительно столько времени нужно для переиндексации;

чем выше конкурентность запроса, тем больше времени необходимо для оптимизации и достижения результата.

Важно: после корректировки стратегии мы сконцентрировались на таких особенностях продвижения сайта amrita.ua:

работа в условиях большой конкуренции по высокочастотным запросам с более крупными сайтами;

при продвижении высококонкурентных запросов высок риск привлечения нецелевого трафика. Дело в том, что часто конкурентами в нише выступают аптеки с лекарственными препаратами, а не биодобавками. Например, по таким запросам как «препараты для печени».

Как решить:

Оптимизация карточек товара. На сайте Амрита есть товары со спросом и у них низкая конкуренция в поиске. Улучшение позиционирования и УТП, чтобы минимизировать нерелевантный трафик по общим запросам, например, с помощью выделения УТП в description, в описаниях на карточках товара В первую очередь продвижение целевых, но низкочастотных запросов с приставкой «Бад», «Фито», «Натуральный». On-page (точечная) оптимизация приоритетных страниц.

Результаты

Через полгода сотрудничества мы сравнили прогноз с фактическими данными и получили такие результаты:

Динамика роста органического трафика:

Сравнение периодов до сотрудничества с Netpeak и после:

1 декабря 2018 — 25 октября 2019 и 01 декабря 2019 — 25 октября 2020.

Доход вырос на 172,72%:

За период сотрудничества выросло количество сеансов:

Сравнение более короткого периода (сентябрь 2019 и 2020) без нашего участия и после сотрудничества с командой Netpeak:

Рост дохода в сентябре 2020 в сравнении с сентябрем 2019:

Рост сеансов в сентябре 2020 в сравнении с сентябрем 2019:

Для данной узконаправленной и специфической тематики закономерно снижение коэффициента транзакций — при таком росте органического трафика это нормальное явление. Дело в том, что, например, рост позиций по общим запросам может привлекать не совсем целевую аудиторию, а за общие запросы мы продолжаем бороться в том числе.

Видимость сайта

Для проекта настроили автоматический мониторинг позиций и расчет видимости в разрезе категорий, чтобы более точечно находить проблемы:

В целом видно, что видимость сайта выросла, а некоторые категории стали ранжироваться.

Комментарии о сотрудничестве — вместо выводов

Юлия Бабак, Middle SEO Specialist, Netpeak

Мы достигли такого результата благодаря плодотворной работе команд Амрита и Netpeak. Так, наши рекомендации по проекту внедрялись быстро и без продолжительных согласований. Помогла также реализация маркетинговой стратегии, которая дала ответы на многие вопросы, например, как получить лучший результат для монобрендового сайта, когда есть ограничение по товарному ассортименту. Приоритетные пути работы: уникализация и оптимизация карточек товара, так как это была точка роста для сайта — не высокая конкуренция при наличии спроса;

исправление по максимуму технических ошибок на сайте — это дало первые результаты уже на старте сотрудничества;

точечная проработка целевых страниц: дополнили упущенную семантику, LSI-фразы, оптимизировали метатеги;

в метатегах сделали акцент на УТП. Чтобы привлекать более целевых пользователей, добавили в позиционировании информацию о том, что это фитопрепараты и БАДы;

чтобы улучшить ранжирование приоритетных страниц и повысить поведенческие факторы, оптимизировали перелинковку;

расширение семантического ядра и создание новых страниц;

написание текстов для блога компании. В планах пересмотр стратегии и поиск новых идей для еще больших достижений.

Елена Косар, руководитель отдела интернет-маркетинга группы компаний «Амрита»