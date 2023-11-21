Як досягти зростання доходу на 172% за 10 місяців, коли серед конкурентів — аптеки. SEO для Amrita

Як досягти зростання доходу на 172% за 10 місяців, коли серед конкурентів — аптеки. SEO для Amrita

Проєкт: amrita.ua. Період просування: листопад 2019 — травень 2020. Команда: Юлія Бабак, Надія Шматова, Ірина Поступайло, SEO Specialists; Анатолій Бондаренко, SEO Team Lead; Денис Гаєнко, Project Manager. Послуга: SEO 2.0. Регіон: Україна.

Якщо ви продаєте товари власного виробництва — це може бути і потужною відбудовою від конкурентів, і додатковими труднощами при просуванні. Річ у тім, що сайтам-монобрендам (коли виробник сам продає свої товари) складніше отримувати трафік. Наприклад, тут не можна створити сотні сторінок під різні бренди, як на маркетплейсах, і отримувати приплив відвідувачів завдяки їхній популярності. Але можна знайти інші способи розкрутки сайту. При цьому просувати не стільки сайт, скільки бізнес, ростити продажі. Розповідаємо на прикладі.

Про проєкт

Amrita — виробник фітопродукції та БАДів для здоров’я і краси, косметики та екотоварів для дому. Компанія існує на ринку України майже 20 років і виробляє натуральну та екологічну продукцію.

Amrita має власні рецептурні розробки та торгові марки. Це монобренд, тому існують складнощі для SEO просування через обмежений асортимент: кількість посадкових сторінок значно менша, ніж конкурентів у пошуковій видачі.

Перед командою Netpeak поставили такі цілі:

зростання органічного трафіку з Google;

підвищення видимості сайту;

зростання транзакцій.

Що зробили

Базовий аналіз конкурентів

Щоб глибше зрозуміти тематику, вивчити нішу і побудувати початкову стратегію розвитку проєкту, ми зробили аналіз конкурентів за базовими критеріями оцінювання і порівняння сайту:

вік доменів;

кількість сторінок в індексі;

кількість фраз, за якими ранжуються сайти;

відсоток органічного трафіку;

видимість;

кількість і якість посилальної маси;

якість і структура текстів на цільових сторінках;

мобільність і регіональність;

порівняння додаткових переваг.

Зокрема:

Технічна оптимізація сайту

Технічний стан і доступність — найважливіший критерій оцінки сайту у пошукових систем. Необхідно, щоб конверсійні сторінки ресурсу (головна, сторінки товарів, категорій, з кнопкою «Купити» тощо) були доступні для сканування та індексування. Не можна, щоб сайт містив дублі та неактуальні сторінки: 404-ті та сторінки з внутрішніми 301-ми редиректами.

З чого складався наш технічний аудит:

аналіз і перевірка помилок у Google Search Console;

аналіз сторінок із кодом відповіді 404 за останні 6 місяців на наявність органічного трафіку — імовірно, за цей час міг залишитися трафік зі старих сторінок. Щоб зберегти органіку, налаштували 301-й редирект для сторінок, де трафік ще був;

коректне налаштування robots.txt;

налаштування канонічних URL, щоб пошукові роботи могли правильно індексувати потрібну сторінку;

приховування від індексації окремих сторінок сайту, наприклад, сортувань (за ціною, популярністю), пошуку;

налаштування хлібних крихт;

створення карти сайту (sitemap.xml), щоб користувачі та роботи легше і швидше орієнтувалися на ресурсі;

оптимізація швидкості;

усунення битих посилань і посилань із редиректами в межах сайту — для збереження й оптимізації внутрішньої ваги сайту та для економії краулінгового бюджету (кількість сторінок, яку робот пошуковика може обійти за один раз на сайті);

підготовка шаблонів alt і title. Атрибут ALT враховується Google під час ранжування за зображеннями, тег Title — надає додаткову інформацію про зображення;

підготовка рекомендацій для коректної структури заголовків;

аналіз сайту на наявність сторінок дублів.

Розширення структури

Для підвищення видимості сайту в пошуку, слід розширити семантичне ядро і ранжуватися за новими запитами, а отже, створити необхідні посадкові сторінки під кожен з них. Але оскільки сайт монобрендовий, існували обмеження і зробити розгалужену структуру не вдалося. Ми розширили її за допомогою підкатегорій.

Наприклад:

Зовнішня посилальна маса

На початку співпраці ми запросили у клієнта пріоритетні категорії просування і для них сформували стратегію нарощування природної та вічної посилальної маси на найближчі три місяці співпраці.

Інсайд: на старті робіт ми робимо базову стратегію й оптимізацію проєктів. Потім готуємо персональну.

На четвертому місяці співпраці підготували детальну маркетингову стратегію і спиралися на неї під час формування посилальної стратегії, де більш точково і вузько опрацьовувалися потенційні категорії. Це категорії, пріоритетні для клієнта, але раніше не оптимізовані. У них є потенціал, до того ж їх можна просувати швидше через низьку конкуренцію.

Написання текстів для категорій

Коли ми тільки починали співпрацю, текстів на категорійних сторінках не було. Ми зібрали семантичне ядро для основних сторінок і, базуючись на семантиці та текстовому аналізі конкурентів, склали та передали технічні завдання для текстів, які писали копірайтери на стороні клієнта.

Метатеги

На першому місяці співпраці сформували шаблонні метатеги для вирішення таких проблем:

дублікати метатегів, які можуть песимізувати у видачі цільові сторінки;

відсутність метатегів;

на сторінках сайту не було ключового запиту « БАД » — серйозний недогляд під час позиціювання для компанії, яка займається виробництвом і продажем біологічно активних добавок.

Далі для пріоритетних сторінок підготували ручні метатеги з більш детальним опрацюванням семантики:

додали втрачені слова, за якими сайт клієнта не ранжувався, але ранжувалися конкуренти;

включили УТП (унікальні торгові пропозиції);

додали емодзі для виділення сніпета — це підвищує клікабельність сайту у видачі.

Мікророзмітка

Щоб пошукові роботи краще інтерпретували контент і мали шанс виділити інформацію в сніпетах, Google рекомендує використовувати структуровані дані. На сайті вже була розмічена основна інформація, ми додали тільки розмітку для статей і відгуків: мікророзмітку Article і Review відповідно.

Що ще почитати про мікророзмітку фахівцеві та любителю?

Базовий аудит юзабіліті

Сайт має бути інтуїтивно зрозумілий користувачеві настільки, щоб на ньому швидко і легко здійснити цільову дію. Проблеми з юзабіліті — конверсія сайту сильно постраждає. Топ багів:

не працює кнопка « Купити » ;

Купити ; багато банерів і спливаючих вікон;

немає важливої інформації в полі зору користувача;

несучасний дизайн — дрібні шрифти, велика кількість блоків на сторінці;

порушена логічна структура сайту;

величезна кількість полів під час оформлення замовлення;

немає підказки під час введення інформації в полях;

відсутнє або непомітне поле пошуку на сайті.

Ми провели аудит для сайту amrita.ua і підготували рекомендації для усунення знайдених проблем.

Щоб дізнатися більше про юзабіліті, почитайте ще дві статті в Netpeak Journal:

Підготовка довгострокової маркетингової стратегії розвитку сайту

Після закінчення трьох місяців співпраці, коли всі критичні проблеми було усунуто, команда розпочала підготовку довгострокової стратегії.

Порівняння конкурентів

На відміну від базового аналізу, тут розглядали значно більше пунктів. Наприклад, параметри, що стосуються не тільки SEO, а й маркетингу загалом:

конкурентність цін: точкове порівняння товарів;

переваги для покупця, що виділяються (УТП);

дизайн сайту;

види отримання лідів із сайту: наявність різних форм, передзвонів, чатів;

наявність реальних відгуків;

репутація бізнесу у видачі.

По завершенню аналізу ми стали краще розуміти:

сильні сторони бізнесу клієнта;

слабкі сторони;

наявні загрози;

особливості бізнесу.

У результаті аналізу конкурентів визначили для себе такі напрямки в роботі:

Пошук нових можливостей для розширення структури. Наприклад, робота з блогом. Оптимізація карток товару. Оптимізація перелінковки на сайті.

Аналіз часток ринку

За допомогою інструментів і спеціальних розрахунків, які розробили SEO Tech Lead Specialist’s порахували, яку частку ринку займає сайт amrita.ua:

Процентний розподіл ніші сайту, що просувається, та основних конкурентів

До речі, цього року агентство виділило дослідження ринку в окрему послугу.

Прогноз трафіку

Склали прогноз трафіку, в якому врахували:

сезонність;

брендовий трафік — на підставі даних Google Search Console;

позиції сайту на момент прогнозу.

Наш прогноз результатів:

З прогнозу видно, що тільки з шостого місяця починається зростання трафіку. Чому:

з початку березня і до початку червня в ніші низький сезон;

категорії оптимізуються не одночасно і це затримує зростання показників трафіку;

результат оптимізації категорій приходить не відразу, а із затримкою від місяця і більше — приблизно стільки часу потрібно для переіндексації;

що вища конкурентність запиту, то більше часу необхідно для оптимізації та досягнення результату.

Важливо: після коригування стратегії ми сконцентрувалися на таких особливостях просування сайту amrita.ua:

робота в умовах великої конкуренції за високочастотними запитами з більшими сайтами;

під час просування висококонкурентних запитів високий ризик залучення нецільового трафіку. Річ у тім, що часто конкурентами в ніші виступають аптеки з лікарськими препаратами, а не біодобавками. Наприклад, за такими запитами як « препарати для печінки » .

Як вирішити:

Оптимізація карток товару. На сайті Амріта є товари з попитом і у них низька конкуренція в пошуку. Поліпшення позиціонування і УТП, щоб мінімізувати нерелевантний трафік за загальними запитами, наприклад, за допомогою виділення УТП в description, в описах на картках товару. Насамперед просування цільових, але низькочастотних запитів із приставкою « Бад » , « Фіто » , « Натуральний » . On-page (точкова) оптимізація пріоритетних сторінок.

Результати

Через півроку співпраці ми порівняли прогноз із фактичними даними й отримали такі результати:

Динаміка зростання органічного трафіку:

Порівняння періодів до співпраці з Netpeak і після:

1 грудня 2018 — 25 жовтня 2019 і 01 грудня 2019 — 25 жовтня 2020.

Дохід зріс на 172,72%:

За період співпраці зросла кількість сеансів:

Порівняння коротшого періоду (вересень 2019 і 2020) без нашої участі та після співпраці з командою Netpeak:

Зростання доходу у вересні 2020 порівняно з вереснем 2019:

Зростання сеансів у вересні 2020 порівняно з вереснем 2019:

Для цієї вузькоспрямованої і специфічної тематики закономірним є зниження коефіцієнта транзакцій — за такого зростання органічного трафіку це нормальне явище. Річ у тім, що, наприклад, зростання позицій за загальними запитами може залучати не зовсім цільову аудиторію, а за загальні запити ми продовжуємо боротися, зокрема.

Видимість сайту

Для проєкту налаштували автоматичний моніторинг позицій і розрахунок видимості в розрізі категорій, щоб більш точково знаходити проблеми:

Загалом видно, що видимість сайту зросла, а деякі категорії стали ранжуватися.

Коментарі про співпрацю — замість висновків

Юлія Бабак, SEO Specialist, Netpeak

Ми досягли такого результату завдяки плідній роботі команд Амріта та Netpeak. Так, наші рекомендації щодо проєкту впроваджувалися швидко та без тривалих узгоджень. Допомогла також реалізація маркетингової стратегії, яка дала відповіді на багато запитань, наприклад, як отримати найкращий результат для монобрендового сайту, коли є обмеження за товарним асортиментом. Пріоритетні шляхи роботи: унікалізація та оптимізація карток товару, оскільки це була точка зростання для сайту — невисока конкуренція за наявності попиту;

виправлення по максимуму технічних помилок на сайті — це дало перші результати вже на старті співпраці;

точкове опрацювання цільових сторінок: доповнили втрачену семантику, LSI-фрази, оптимізували метатеги;

у метатегах зробили акцент на УТП. Щоб залучати більш цільових користувачів, додали в позиціонуванні інформацію про те, що це фітопрепарати і БАДи;

щоб поліпшити ранжування пріоритетних сторінок і підвищити поведінкові чинники, оптимізували перелінковку;

розширення семантичного ядра і створення нових сторінок;

написання текстів для блогу компанії. У планах перегляд стратегії та пошук нових ідей для ще більших досягнень.

Олена Косар, керівник відділу інтернет-маркетингу групи компаній « Амріта »