Как использовать регулярные выражения в Google Analytics и Google Tag Manager

Мы уже писали о том, что такое регулярные выражения, об их структуре: почитайте в статье «Как новичку разобраться в регулярных выражениях» . В этом посте поговорим о конкретных примерах для Google Analytics и Google Tag Manager.

Типы/разновидности регулярных выражений (Regex Engines)

Для начала определимся с терминологией.

Механизм регулярных выражений — это алгоритм реализации regex с использованием определенного типа синтаксиса.

Доступно множество таких типов. Наиболее популярные среди них:

PCRE (PHP);

JavaScript;

Python;

Golang.

Разные механизмы регулярных выражений поддерживают разные типы синтаксиса и значение метасимволов может меняться в зависимости от используемого механизма. Таким образом, регулярное выражение, которое считается допустимым для одного механизма, может не действовать для другого.

Всякий раз, когда тестируете регулярное выражение с помощью инструмента тестирования, выбирайте удобный для себя вариант:

JavaScript — механизм регулярных выражений Google Analytics и Google Tag Manager, поэтому перед тестированием Regex Engines для GA и GTM в качестве варианта следует выбирать JavaScript. Регулярные выражения в GA и GTM используются:

При настройке целей. Когда мы задействуем расширенный фильтр в отчетах. При создании пользовательских сегментов. Для настройки фильтров представлений. Как условия триггеров в GTM. Когда задаем условия тегов.

Как поможет regex в работе с Google Analytics?

1. Настройка цели, которая должна соответствовать нескольким страницам

Предположим, что после выполнения транзакции или создания лида (заполнил форму с контактными данными, заказал услугу через форму) ваш пользователь перенаправляется на страницу с благодарностью и что у каждого пользователя есть уникальный URL-адрес страницы с динамическим ID заказа, например /product/ thank-you/?ORDER_ID=1986434. В таком случае, мы используем тип соответствия «начинается с» при настройке цели и добавляли в переход /product /thank-you/?ORDER_ID=

Такая настройка не корректная, так как при ошибке с оформлением заказа, клиент попадет на страницу с ошибкой /product/thank-you/?ORDER_ID=error и данные в Google Analytics искажаются.

Цель должна соответствовать условиям — срабатывать, если в url-адресе есть пять цифр (каждый раз разные) и не срабатывать, если цифры не обнаружены. С помощью регулярных выражений ссылку можно записать так:

^ — строка начинается с наборов символов;

— строка начинается с наборов символов; \ — метасимвол экранирования, чтобы слэш и вопросительный знак обрабатывались как обычный символ;

— метасимвол экранирования, чтобы слэш и вопросительный знак обрабатывались как обычный символ; \d{5} — только пять цифр после знака.

При составлении условий цели мы можем как указывать часть каталога /product/, так и не указывать. Если, например, у вас сайт услуг и thank-you page — форма с отправкой контактных данных, тогда часть с /product/ каталога можно пропустить.

2. Настройка воронки продаж, в которой шаг последовательности должен соответствовать нескольким страницам, а не одной

Правильная воронка продаж состоит из нескольких страниц. Например, в стандартной воронке продаж пользователь попадает на домашнюю страницу и это первый шаг воронки.

С домашней страницы пользователь может переходить к различным категориям в поисках конкретных продуктов. В этом случае у страниц разных категорий будут разные URL-адреса, и если вы хотите добавить URL-адреса всех категорий в воронку продаж, используйте регулярное выражение.

Фактически, когда вы настраиваете воронку, все URL-адреса обрабатываются как регулярные выражения:

Мы используем «^» — начало строки и «$» (конец строки), чтобы исключить ложное срабатывание, если какой-то сервис будет отправлять не одноименное, но схожее имя события (категории, действия).

3. Исключение трафика из диапазона IP-адресов с помощью фильтров

Существует множество фильтров, требующих регулярных выражений. Крупные организации обычно владеют несколькими IP-адресами. Поэтому, чтобы исключить внутренний трафик организации, вам необходимо указать диапазон IP-адресов с помощью регулярного выражения:

Чтобы составить данное регулярное выражение не обязательно прописывать его в ручную. Если вам известен диапазон IP адресов вашего офиса, можно воспользоваться бесплатными сервисами, например IP Range Regular Expression Builder. Он сам сгенерирует регулярное выражение, которое нужно скопировать и вставить в поле между символами ^ и $, не включая их в настройки фильтра.

4. Понимание коммерческой ценности длиннохвостых ключевых слов

Ключевые слова с длинным хвостом дают дополнительные преимущества: меньшая конкуренция, хороший объем трафика, а также более высокие конверсии.

Используя регулярные выражения, вы можете создать сегмент для ключевого слова с длинным хвостом в Google Analytics. Создавайте сегменты ключевых слов с длинным хвостом, используя следующие регулярные выражения:

^[^\.\s\-]+([\.\s\-]+[^\.\s\-]+){0}$ — Фильтр ключевой фразы из одного слова;

^[^\.\s\-]+([\.\s\-]+[^\.\s\-]+){1}$ — Фильтр по фразе из двух слов;

^[^\.\s\-]+([\.\s\-]+[^\.\s\-]+){2}$ — Фильтр по фразе из трех слов;

^[^\.\s\-]+([\.\s\-]+[^\.\s\-]+){3}$ — Фильтр по ключевой фразе из четырех слов;

^[^\.\s\-]+([\.\s\-]+[^\.\s\-]+){4}$ — Фильтр по фразе из пяти слов.

5. Перезапись URL в отчетах Google Analytics

Например, добавление имени хоста к URL запроса:

Вы также можете переписать URL-адреса в отчетах Google Analytics с помощью расширенного фильтра «поиск и замена». Это удобно, если на сайте очень длинные нечитабельные динамические URL-адреса, и вы не сразу можете понять, о чем эта страница.

Например, с помощью расширенного фильтра «Найти и заменить» просим GA сообщить URL https://www.domain.com/fder/?catg=2341&pid=428 в качестве https://www.domain.com/outdoor/fleeces.

6. Фильтрация данных на основе сложных шаблонов в интерфейсе отчетов Google Analytics

Например, это регулярное выражение может сегментировать весь трафик, поступающий с сайтов социальных сетей:

twitter\.com|facebook\.com|linkedin\.com|plus\.google\.com|t\.co|bit\.ly|reddit\.com

Важно: набор социальных сетей индивидуальный под каждый сайт.

7. Поиск спама-реферера в Google Analytics

Например, вы можете использовать следующее регулярное выражение, чтобы отфильтровать все источники спама в отчете «Рефералы»: button|ilovevitaly|darodar|hulfingtonpost|ranksonic|[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}|site

8. Блокировка спамных рефералов с помощью настраиваемого расширенного фильтра в Google Analytics.

Например, этот фильтр должен блокировать весь трафик от указанных источников спама:

9. Использование регулярных выражений при создании групп контента в Google Analytics

Группы контента позволяют создавать логическую структуру содержимого, которая отражает видение сайта или приложения, а затем просматривать и сравнивать совокупные показатели по названию группы, анализировать отдельные URL, заголовки страниц и названия экранов. Например, можно узнать суммарное количество просмотров всех страниц в категории /Платья/, а затем изучить сведения по каждой из них.

10. Использование регулярных выражений при создании группировки каналов в Google Analytics

Группы каналов — это группы, по которым распределяются источники вашего трафика с учетом заданных правил. Данные в отчетах Google Аналитики организованы в соответствии с группой каналов по умолчанию. В нее входят наиболее типичные источники трафика, такие как «Поисковая реклама» и «Прямой трафик», но мы также можем добавить свой канал. Например, «Социальные сети» (как указано на скриншоте ниже), для анализа количества трафика пришедшего из разных социальных сетей:

11. Использование регулярного выражения в фильтре таблицы

В Google Analytics стандартные и пользовательские отчеты представлены в виде таблиц. Вы найдете вариант фильтра, в котором сможете исключить или включить данные, которые также принимают регулярное выражение.

Здесь также можно использовать расширенный фильтр и регулярные выражения в расширенном фильтре.

Здесь вы можете использовать несколько регулярных выражений для включения и исключения страниц.

Преимущества использования REGEX в Диспетчере тегов Google

С помощью регулярных выражений вы можете:

Настроить сложные триггеры в GTM.

Например вам нужно разместить Pop-up форму только на страницах блога. В таком случае настройка триггера будет соответствовать:

«.» — точка, любой символ (буква, цифра, спецсимвол), в сочетании с «*», обозначает любое количество любых символов, то есть страницы вложенные в blog, включая ее саму.

Если необходимо, чтобы тег срабатывал только для украинской версии сайта:

Использовать REGEX в пользовательской переменной JavaScript.

Например, при отслеживании поиска по сайту без параметра запроса в Диспетчере тегов Google:

Советы по использованию регулярных выражений в Google Analytics и Google Tag Manager