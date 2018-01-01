Как монетизировать сайт? Сколько можно заработать? Какую рекламу лучше использовать? Этими вопросами нужно задаваться владельцам сайтов с посещаемостью от 10 человек в сутки.

Что такое монетизация сайта

Предположим, вы создали портал с популярными фильмами и сериалами. Спустя время на нем образовался постоянный приток трафика. Вы поддерживаете проект, загружаете новые и самые популярные киноленты, в связи с чем посетителей становится все больше. Дальше решаете разместить рекламу на страницах портала и тем самым обеспечиваете себя пассивным доходом. Это и есть монетизация сайта, цель которой — выжать максимум прибыли из популярного сайта.

Способы превращения трафика в прибыль

Контекстная реклама

Вы регистрируете свой сайт в сети контекстной рекламы, после чего получаете код для размещения на своем сайте. Через этот код на страницы подгружается реклама. Например, можно зарегистрироваться в Яндекс. Директ и дать согласие на размещение РСЯ рекламы, текстовой и графической. Аналог Яндекса в Google — сервис AdSense. Еще варианты для регистрации — Contema, MaxTarget.

На сайте контекстную рекламу можно расположить в сайдбаре, футере или в области шапки. В зависимости от выбранного варианта рекламные сообщения будут отображаться в виде текста или картинок. Оплата в данном случае выполняется в основном за клики.

Баннеры и тизеры

Менее прибыльный вариант монетизации. Заключается в размещении баннеров и тизерной рекламы на сайте. Баннеры чаще располагают в боковой панели, либо в середине текста. Тизеры в основном занимают нижнюю часть страницы после основной контентной части. Для размещения баннеров и тизеров нужно зарегистрироваться на специальных биржах. Например, Rotaban и Teasernet.

Преимуществом использования баннеров и тизеров считается оплата за показы, а не только за клики. Но из-за эффекта «баннерной слепоты» люди все меньше обращают внимание на рекламные изображения. А вот на тизеры кликают чаще из-за кричащих заголовков и специфических картинок. Таким образом рекламодатель привлекает внимание посетителей.

По факту за тизером чаще скрывается не то, что предлагается в заголовке. Обман читателей — основная причина падения общего доверия аудитории к сайту-источнику рекламы. Поэтому в отличие от баннеров, тизеры относят к «серой» рекламе. В среднем за тысячу кликов по тизерам можно заработать до 10 долларов.

Размещение ссылок на сайте

Подходит для владельцев сайтов с высокой посещаемостью. Чаще всего на главной странице в любом месте размещается ссылка на другой ресурс. Заинтересованные посетители в любой момент могут перейти по этой ссылке на другой сайт. За переходы, клики или совершенные действия владелец сайта-источника рекламы получает прибыль. Для старта продаж ссылок достаточно зарегистрироваться на одной из бирж. Например, PRNEWS.io, Miralinks, Gogetlinks, Rotapost, Sape.

Рекламная ссылка на странице сайта-донора выглядит естественно и не приводит к потере лояльности посетителей. К тому же сайт рекламодателя всегда совпадает по тематике с донором трафика. В продаже ссылок есть один недостаток. Иногда у людей возникают претензии к источнику рекламы, если предложенный товар или услуга в итоге оказались некачественными. Несмотря на это, при высокой посещаемости прибыль по такой рекламе может быть вполне достойной.

Стоимость клика варьируется в пределах 10 рублей, за регистрацию либо заявку рекламодатель может заплатить в среднем 200 рублей. Условия выплаты компенсации обсуждаются с рекламодателем, либо указываются при оформлении сделки на бирже. Размещать ссылки можно на определенное время, либо на постоянной основе.

Нативная реклама

Достойный вариант рекламы компании, сайта, бренда без потери доверия читателя. Основной принцип нативной рекламы заключается в ее естественности и пользе для людей. После прочтения поста не создается впечатление о зря потраченном времени. Человек узнает полезную для себя информацию. В тексте часто упоминается название спонсора, товара, название другого сайта. Этот факт совсем не портит впечатление от прочитанного.

О размещении нативной рекламы на сайте с заказчиком договариваются напрямую.

Брендирование сайта или его элементов

Сайт с высоким уровнем посещаемости иногда маскируют под некий бренд. Иногда рекламодатель заказывает брендирование всей страницы, в ином случае маскируется только шапка или верхняя часть страницы. Чаще всего такой способ используется, чтобы монетизировать сайт с фильмами. В данном случае подложкой под страницу становится реклама конкретного фильма или сериала. Другие сферы бизнеса также активно внедряют данный тип рекламы.

Для брендирования потребуется непосредственный контакт рекламодателя и владельца популярного ресурса.

Партнерские программы

Для участия в партнерках необходимо зарегистрировать свой сайт там, где есть рекламодатели со схожей тематикой. Смысл такого сотрудничества сводится к эффективному размещению партнерских ссылок на своем сайте. От продажи ссылок этот метод отличается тем, что реклама может быть в виде ссылок или баннеров. Тематики сайтов также совпадают, поэтому лояльность читательской аудитории не теряется. Варианты партнерских программ: Admitad, CityAds.

Прямые продажи на сайте

Предположим, у одного человека есть сайт с интересными постами о недвижимости. Он регулярно пополняется интересными новостями и статьями. Некий продавец квартир в новостройках заказывает рекламу на данном портале. В результате его посетители получают кладезь ценной информации по теме недвижимости и могут в любое время перейти на сайт непосредственно продавца квартир.

Гонорар владельца портала зависит чаще от количества и объема продаж с помощью такой рекламы. Чаще это 5-10% от стоимости товара либо услуги.

Всплывающая реклама

В эту категорию входят так называемые кликандеры и попандеры. Это всплывающие окна, которые появляются сбоку, посередине, либо снизу. Кликнув в любой части экрана при появлении такого окна, пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя.

Для размещения всплывающих окон на свой сайт необходимо добавить участок кода в редакторе. Получить его можно после регистрации на бирже Popunder, Advmaker и подобных. Применение кликандеров, попандеров негативно сказывается на репутации сайта и может стать причиной санкций со стороны поисковиков.

Использование файлообменников

Чаще такой способ заработка выбирают владельцы сайтов, на которых можно что-то скачать. Например, программное обеспечение, фильмы, картинки. Чтобы получить прибыль, на сайте нужно разместить как можно больше файлов для скачивания через один или несколько файлообменников. Например, Depositfiles.

Раскрученный аккаунт соцсети или Youtube-канал

При большом количестве подписчиков и постоянном росте заинтересованной аудитории рекламодатели сами инициируют общение с владельцами раскрученных аккаунтов. Чтобы монетизировать трафик на таком профиле, необходимо постоянно обновлять актуальный контент и поддерживать интерес аудитории.

Рейтинг популярных тем рунета в 2019 году

По статистике Reg.ru, среди 2 млн проектов наибольший интерес среди пользователей вызывает строительная и ремонтная тематика. Остальные направления разместились в таком процентном соотношении:

На втором месте — сайты юристов, адвокатов, бизнесменов, маркетологов и других представителей делового мира. Далее идет бытовая техника, реклама, развлекательные порталы и так далее. Меньше всего пользуется спросом компьютерная тематика.

Как монетизировать трафик сайта и начать зарабатывать

Рекомендуется начинать зарабатывать на трафике при наличии уже раскрученного сайта. Некоторые биржи монетизации допускают к регистрации ресурсы с посещаемостью от 10 человек. Но при таком количестве заработок будет совсем небольшой, да и к тому же высока вероятность попадания под фильтр поисковой системы из-за обилия внешних ссылок.

Для старта монетизации сайта в Яндекс, Google необходимо:

Выбрать тематическую нишу будущего сайта. Проанализировать интересы и боли целевой аудитории. Создать контент-план, выбрать варианты монетизации. Наполнить сайт качественным, уникальным контентом. Работать над популярностью ресурса, поддерживать его актуальность. Зарегистрироваться на биржах, в партнерских программах либо заняться поиском прямых рекламодателей.

С момента создания сайта до начала получения прибыли может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Будьте готовы к тому, что придется вкладывать деньги в раскрутку ресурса, его поддержание, закупку контента.

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Запомнить

Чтобы монетизировать сайт по программированию, новостной портал или любой другой ресурс, необходимо изначально позаботиться о его популярности и высокой посещаемости. Чем дольше существует сайт, чем больше количество уникальных посетителей в сутки, тем больше денег можно заработать на продаже трафика. Чтобы не потерять доверие читательской аудитории, лучше использовать белые методы продвижения: ссылки в тексте, баннеры, брендирование, контекстную рекламу.

Заработок по монетизации вычисляется по количеству кликов либо показов рекламного сообщения. Поэтому для роста прибыли рекомендуется размещать рекламные блоки в области, открытой для всех посетителей сайта.