Как настроить автоматическое обновление отчетности из Google Analytics, Google Search Console и Serpstat

Чем больше проектов у SEO-специалистов, тем меньше у них времени на проверку основных параметров сайта — и выше вероятность упустить глобальные изменения на сайте. Чтобы избежать этого в своей работе, я настроил автоматически обновляемую отчетность из Google Analytics, Google Search Console и Serpstat в таблице Google с отправкой отчета на email.

Список параметров, которые мы будем выгружать:

Данные будут полезны SEO-специалисту, проектному менеджеру и владельцам сайтов. Отмечу, что это стандартные отчеты, в которых можно заметить глобальные изменения. Для подробного анализа результатов нужно заходить непосредственно в сервисы и там искать причины.

Настройка скрипта SEO-dashboard

Важно: выполняйте все действия в аккаунте Google, на котором есть необходимое вам представление в Google Analytics и ресурс в Google Search Console. Также вам понадобится token API сервиса Serpstat.

Если у вас бесплатная подписка на Serpstat или закончились лимиты в API, скрипт не сработает.

Для начала копируем документ.

Далее работаем со вкладкой «Settings»:

В ячейку B1 вставляем ссылку на сайт для мониторинга. Далее содержимое ячейки B1 по API будет отправляться в сервис Serpstat для мониторинга домена. В ячейку B2 вставляем email, на который хотим получать письма с результатами фиксации. В ячейку В4 вставляем свой токен из Serpstat.

В ячейке B5 выбираем поисковую систему, статистика по которой будет тянуться из Serpstat. В ячейку B8 вставляем id своего представления в Google Analytics.

Настраиваем подключение API Google Search Console по инструкции . Здесь пункт с копированием Google Docs пропускаем, так как мы уже это сделали. В ячейке В11 выбираем наш ресурс. Если выпадающего списка нет, значит вы не настроили подключение API Google Search Console. Обязательно сделайте это. В ячейку B14 вносим дату, с которой нужно выгрузить данные из сервисов Google Search Console и Google Analytics. Например 31.12.2018. В ячейку B15 вставляем конечную дату, например: 06.01.2019. Ячейки B14 и B15 формируют диапазон выгрузки. Аналог в сервисе Google Analytics:

Добавляем интервал — количество дней, которое будет суммироваться с датой предыдущей дате выгрузки. Например:

Дано:

Дата старта: 31.12.2018

Конечная дата: 06.01.2019

Интервал: 7

Процесс: Из сервисов Google Search Console и Google Analytics фиксируются данные с 31.12.2018 по 06.01.2019 Создастся новая дата выгрузки: 7.01.2019 — 13.01.2019 — предыдущий диапазон дат смещается на 7 дней вперед.

Рекомендую делать так, чтобы дата старта выпадала на понедельник, а конечная — на воскресенье (полную неделю) с интервалом в 7 дней. Так скрипт будет автоматически выгружать понедельные данные.

Чтобы зафиксировать исторические данные, в ячейки В19 и В20 вставьте дату, до которой вам нужно делать выгрузку. Советую внести одинаковые даты для сервисов Google Search Console и Google Analytics — так удобнее анализировать.

Пример заполнения:

Проверяем работоспособность выгрузки данных для Serpstat

Запускаем скрипт Serpstat.

Радуемся результату — мы сразу получаем исторические данные:

При повторном запуске в этот же день новых данных не будет (они уже все выгружены).

Как работает выгрузка данных из Google Search Console

Мы уже выполнили подключение API Google Search Console и можем выгружать:

1. Исторические данные:

2. За выбранную дату:

3. Анализируем результат.

Проверяем выгрузку из Google Analytics

Подключаем API Google Analytics к таблице.

заходим в редактор скриптов:

заходим в «Дополнительные функции Google»;

включаем API Google Analytics:

Можем выгружать результаты.

исторические данные:

за выбранную дату:

Как настроить регулярную выгрузку

А теперь самое интересное: будем настраивать автоматическую выгрузку данных и отправку результатов на email.

Заходим в редактор скриптов:

Заходим в «Триггеры текущего проекта».

Нажимаем на «Добавить триггер».

Добавляем параметры триггера:

функция: allForTrigger;

источник мероприятия: «Триггер по времени»;

выбираем тип триггера (если у вас интервал 7 дней, рекомендую выбрать «по неделям»);

выбираем день недели: чтобы получить данные из Google Search Console за предыдущую неделю в полном объеме, рекомендую выбрать среду.

Если вы следовали моим рекомендациям, то каждую среду скрипт будет автоматически:

Дописывать новые значения. Строить графики по новым значениям:

Отправлять письмо с результатами:

Выводы

С помощью дашборда вы всегда будете в курсе основных изменений трафика, видимости, позиций и так далее. Важно: это базовые показатели. Чтобы подробно проанализировать изменения, нужно переходить в соответствующие сервисы и смотреть подробные отчеты.

Буду рад, если вы напишите свои замечания и пожелания в комментариях.