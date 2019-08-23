Аналитика

Как настроить автоматическое обновление отчетности из Google Analytics, Google Search Console и Serpstat
Анатолий Бондаренко
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Чем больше проектов у SEO-специалистов, тем меньше у них времени на проверку основных параметров сайта — и выше вероятность упустить глобальные изменения на сайте. Чтобы избежать этого в своей работе, я настроил автоматически обновляемую отчетность из Google Analytics, Google Search Console и Serpstat в таблице Google с отправкой отчета на email.

Список параметров, которые мы будем выгружать:

Список параметров для выгрузки

Данные будут полезны SEO-специалисту, проектному менеджеру и владельцам сайтов. Отмечу, что это стандартные отчеты, в которых можно заметить глобальные изменения. Для подробного анализа результатов нужно заходить непосредственно в сервисы и там искать причины.

Настройка скрипта SEO-dashboard

Важно: выполняйте все действия в аккаунте Google, на котором есть необходимое вам представление в Google Analytics и ресурс в Google Search Console. Также вам понадобится token API сервиса Serpstat.

Если у вас бесплатная подписка на Serpstat или закончились лимиты в API, скрипт не сработает.

Для начала копируем документ.

Далее работаем со вкладкой «Settings»:

  1. В ячейку B1 вставляем ссылку на сайт для мониторинга. Далее содержимое ячейки B1 по API будет отправляться в сервис Serpstat для мониторинга домена.
  2. В ячейку B2 вставляем email, на который хотим получать письма с результатами фиксации. В ячейку В4 вставляем свой токен из Serpstat.

В ячейку B2 вставляем email для результатов фиксации а в В4 - токен из Serpstat

  1. В ячейке B5 выбираем поисковую систему, статистика по которой будет тянуться из Serpstat.
  2. В ячейку B8 вставляем id своего представления в Google Analytics.

В ячейку B8 вставляем id своего представления в Google Analytics

  1. Настраиваем подключение API Google Search Console по инструкции. Здесь пункт с копированием Google Docs пропускаем, так как мы уже это сделали.
  2. В ячейке В11 выбираем наш ресурс. Если выпадающего списка нет, значит вы не настроили подключение API Google Search Console. Обязательно сделайте это.
  3. В ячейку B14 вносим дату, с которой нужно выгрузить данные из сервисов Google Search Console и Google Analytics. Например 31.12.2018.
  4. В ячейку B15 вставляем конечную дату, например: 06.01.2019. Ячейки B14 и B15 формируют диапазон выгрузки. Аналог в сервисе Google Analytics:

Аналог в GA

  1. Добавляем интервал — количество дней, которое будет суммироваться с датой предыдущей дате выгрузки. Например:

Дано:
Дата старта: 31.12.2018
Конечная дата: 06.01.2019
Интервал: 7


Процесс:

Из сервисов Google Search Console и Google Analytics фиксируются данные с 31.12.2018 по 06.01.2019

Создастся новая дата выгрузки: 7.01.2019 — 13.01.2019 — предыдущий диапазон дат смещается на 7 дней вперед.

Рекомендую делать так, чтобы дата старта выпадала на понедельник, а конечная — на воскресенье (полную неделю) с интервалом в 7 дней. Так скрипт будет автоматически выгружать понедельные данные.

Чтобы зафиксировать исторические данные, в ячейки В19 и В20 вставьте дату, до которой вам нужно делать выгрузку. Советую внести одинаковые даты для сервисов Google Search Console и Google Analytics — так удобнее анализировать.

Пример заполнения:

Как заполнять

Проверяем работоспособность выгрузки данных для Serpstat

  1. Запускаем скрипт Serpstat.

Запускаем скрипт Serpstat

  1. Радуемся результату —  мы сразу получаем исторические данные:

Cразу получаем исторические данные

  1. При повторном запуске в этот же день новых данных не будет (они уже все выгружены).

Как работает выгрузка данных из Google Search Console

Мы уже выполнили подключение API Google Search Console и можем выгружать:

1. Исторические данные:

Мы выполнили подключение API Google Search Console и выгружаем исторические данные

2. За выбранную дату:

Google Search Console и данные за выбранную дату

3. Анализируем результат. 

Проводим анализ результатов

Проверяем выгрузку из Google Analytics

  1. Подключаем API Google Analytics к таблице.
  • заходим в редактор скриптов:

Наши действия в редакторе скриптов

  • заходим в «Дополнительные функции Google»;

В дополнительных функциях Google

  • включаем API Google Analytics:

Включаем API Google Analytics

  1. Можем выгружать результаты.
  • исторические данные:

Выгрузка исторических данных

  • за выбранную дату:

Выгрузка данных за выбранную дату

Как настроить регулярную выгрузку

А теперь самое интересное: будем настраивать автоматическую выгрузку данных и отправку результатов на email.

  1. Заходим в редактор скриптов:

Первый шаг в настройке регулярной выгрузки в редакторе скриптов

  1. Заходим в «Триггеры текущего проекта».

Действия в триггерах текущего проекта

  1. Нажимаем на «Добавить триггер».

добавляем триггер

  1. Добавляем параметры триггера:
  • функция: allForTrigger;
  • источник мероприятия: «Триггер по времени»;
  • выбираем тип триггера (если у вас интервал 7 дней, рекомендую выбрать «по неделям»);
  • выбираем день недели: чтобы получить данные из Google Search Console за предыдущую неделю в полном объеме, рекомендую выбрать среду.

Выбираем день недели для понедельных отчетов

Если вы следовали моим рекомендациям, то каждую среду скрипт будет автоматически:

  1. Дописывать новые значения.
  2. Строить графики по новым значениям:

Получаем возможность строить графики по новым значениям

  1. Отправлять письмо с результатами:

Письмо с результатами отчетов

Выводы

  1. С помощью дашборда вы всегда будете в курсе основных изменений трафика, видимости, позиций и так далее. Важно: это базовые показатели.
  2. Чтобы подробно проанализировать изменения, нужно переходить в соответствующие сервисы и смотреть подробные отчеты.

Буду рад, если вы напишите свои замечания и пожелания в комментариях.

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инструменты веб-аналитики аналитика данных
Анатолий Бондаренко

С SEO познакомился в 2015 году.
Работал и обучался в компании Palmira Studio.
C августа 2015 года работаю SEO-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak.
Сертификация: Google Analytics, Google AdWords по направлениям «поисковая и мобильная реклама».

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