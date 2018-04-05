Как настроить бесплатный стриминг в Google Analytics

С аналитикой удобнее работать в единой системе обработки данных. Особенно, когда у вас более двух источников для сбора статистики. Но большинство сервисов, которые позволяют настроить импорт расходов на рекламу — платные. Большинство, но не все.

Держите три способа бесплатного парсинга данных в Google Analytics c помощью:

Owox BI Pipeline . Mix Data BI Import. Owox BI Power Upload.

Как настроить импорт данных с помощью OWOX

Чтобы настроить импорт из двух источников, можно использовать инструмент OWOX BI Pipeline. Но прежде чем это делать, обязательно проверьте наличие и корректность utm-меток рекламных кампаний. Есть? Двигаемся дальше.

Настраиваем импорт в Google Analytics

Выбираем вкладку «Ресурс» — «Импорт данных» — «Создать набор данных». Тип: «Данные о расходах»:

Задаем название для набора данных, куда будут парситься траты с подключенного к OWOX источника и представление в Analytics.

В качестве схемы набора данных добавляем информацию о рекламных кампаниях: «Стоимость», «Число кликов», «Число показов» и сведения, которые передаются через метки в целевых url — «Путь перехода», «Группа объявлений», «Кампания», «Ключевое слово», «Целевой URL», «Содержание объявления», «Отображаемый URL», «Поисковый запрос». Выбираем действие при импорте — «Суммирование»: чтобы не потерять часть данных, если несколько ссылок помечены одинаковыми метками.

Вот и все, мы настроили Google Analytics для импорта данных.

Направляем импорт в OWOX

Убедитесь, что залогинены в аккаунте Google и продолжайте настройку.

Перейдите по ссылке: https://my.bi.owox.com/ui/и запросите разрешение на доступ к данным Google Analytics. Выберете «Создать поток» и найдите нужный источник данных (показываем на примере Яндекс.Директ).

Убедитесь, что залогинены в аккаунте Яндекс, затем подключайте любой доступный рекламный источник. Для этого запросите разрешение на доступ к данным своего аккаунта и подвяжите его к OWOX. Выберете подвязанный аккаунт и нажмите «Далее». По аналогичной схеме подключаем и выбираем нужный аккаунт Google Analytics. Выбираем ресурс и обновляем информацию об имеющихся в нем наборах данных. Данные не обновились? Перезагрузите страницу.





Исключаем НДС (так как Google Реклама отдает данные без НДС), выбираем представление с набором данных. Также в бесплатной версии вы можете задать импорт расходов со стартовой даты два месяца назад (то есть, импортировать расходы по данным источникам, если они были активны до настройки парсинга трат).

Далее идем в отчет «Анализ расходов». Заходим в Источники трафика — Кампании — Анализ расходов. В сводке отображен трафик по всем источникам.



Можно построить пользовательский отчет. Для этого переходим на вкладку «Специальные отчеты» — «Мои отчеты» — «Добавить отчет» и строим пользовательский отчет исключительно для каналов платного трафика, выбирая необходимые показатели. Например:

Так, с помощью OWOX вы можете бесплатно настроить парсинг данных для двух источников.

Как настроить импорт данных с помощью OWOX BI Data Upload

И еще один способ для быстрой и удобной работы с аналитикой. Здесь тоже все просто:

Создаем в GA набор данных для импорта. Создаем новую таблицу в Google. В ней задаем столбцам все значения данных, которые выбрали для импорта. Определить эти значения или получить шаблон таблицы можно в GA в настройке набора данных, выбрав функцию «Получить схему».

Таким образом таблица выглядит так:

Что в ней?

ga:date — дата в формате ГГГГММДД;

ga:medium — рекламный канал;

ga:source — рекламный источник;

ga:adCost — тарты в валюте представления Google Analytics;

ga:adClicks — количество кликов;

ga:impressions — количество показов.

Перед импортом данных необходимо указать все выбранные значения. Например, чтобы импортировать данные за один день, необходимо заполнить таблицу так:



Если вам нужно импортировать данные за период, следует заполнить таблицу аналогичным образом, меняя дату. Например:

Затем переходим на вкладку «Дополнение» — «Установить новое дополнение» и устанавливаем Owox Bi Data Upload. Возвращаемся к вкладке «Дополнения» — «OWOX BI Data Upload» — «Upload Data». В боковой панели выбираем «Аккаунт» — «Ресурс» — «Набор данных» и кликаем на «Verify & Upload». Заходим в GA, переходим в раздел «Источники трафика» — «Кампании» — «Анализ трат» и анализируем полученные данные.

Статистика о расходах может отобразиться в GA не сразу. В таком случае заходим в набор данных, переходим в «Управление загрузками» и качаем файл с данными.

Такой способ подойдет, если вы проводите тест какого-то нового канала или для других единоразовых целей, например для расчетов расходов по SEO, агентской комиссии и так далее. В остальном, лучше настраивать импорт данных через автоматизированные сервисы.

Поздравляем, теперь вы можете проводить анализ статистических данных по нескольким рекламным источникам в Google Analytics.

Важно: погрешность трат может составлять в среднем 1-3%. Это значение зависит от того, какой процент информации, передаваемой метками, распознается правильно. 100% распознавание происходит крайне редко;

траты импортируются не онлайн, а за предыдущий день, то есть полный импорт статистических данных вы сможете увидеть на следующий день (стоимость рекламы, количество и стоимость клика).

траты по рекламным кампаниям формата смарт-баннера в Яндекс.Директа не импортируются в аналитику. Траты по таким кампаниям (или по источнику за день) необходимо смотреть в «Мастере отчетов» или в отчете «Статистика по всем кампаниям».

Выводы