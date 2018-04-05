Аналитика

Как настроить бесплатный стриминг в Google Analytics
Ольга Непитайленко
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С аналитикой удобнее работать в единой системе обработки данных. Особенно, когда у вас более двух источников для сбора статистики. Но большинство сервисов, которые позволяют настроить импорт расходов на рекламу — платные. Большинство, но не все.

Держите три способа бесплатного парсинга данных в Google Analytics c помощью:

  1. Owox BI Pipeline.
  2. Mix Data BI Import.
  3. Owox BI Power Upload.

Как настроить импорт данных с помощью OWOX

Чтобы настроить импорт из двух источников, можно использовать инструмент OWOX BI Pipeline. Но прежде чем это делать, обязательно проверьте наличие и корректность utm-меток рекламных кампаний. Есть? Двигаемся дальше.

Настраиваем импорт в Google Analytics

  1. Выбираем вкладку «Ресурс» — «Импорт данных» — «Создать набор данных». Тип: «Данные о расходах»:

Тип «Данные о расходах»

  1. Задаем название для набора данных, куда будут парситься траты с подключенного к OWOX источника и представление в Analytics.
    Задаем название для набора данных
  2. В качестве схемы набора данных добавляем информацию о рекламных кампаниях: «Стоимость», «Число кликов», «Число показов» и сведения, которые передаются через метки в целевых url — «Путь перехода», «Группа объявлений», «Кампания», «Ключевое слово», «Целевой URL», «Содержание объявления», «Отображаемый URL», «Поисковый запрос». Выбираем действие при импорте — «Суммирование»: чтобы не потерять часть данных, если несколько ссылок помечены одинаковыми метками.

Схема набора данных

Суммирование

Вот и все, мы настроили Google Analytics для импорта данных.

Направляем импорт в OWOX

Убедитесь, что залогинены в аккаунте Google и продолжайте настройку.

  1. Перейдите по ссылке: https://my.bi.owox.com/ui/и запросите разрешение на доступ к данным Google Analytics.Запросите разрешение на доступ к данным Google Analytics
  2. Выберете «Создать поток» и найдите нужный источник данных (показываем на примере Яндекс.Директ).Создать поток
    1. Убедитесь, что залогинены в аккаунте Яндекс, затем подключайте любой доступный рекламный источник. Для этого запросите разрешение на доступ к данным своего аккаунта и подвяжите его к OWOX.Запросите разрешение на доступДобавить доступВыберите клиента
    2. Выберете подвязанный аккаунт и нажмите «Далее».Выберите подвязанный аккаунт и нажмите «Далее»
    3. По аналогичной схеме подключаем и выбираем нужный аккаунт Google Analytics.Подключаем и выбираем нужный аккаунт Google Analytics
    4. Выбираем ресурс и обновляем информацию об имеющихся в нем наборах данных. Данные не обновились? Перезагрузите страницу.
      Перезагрузите страницу
  1. Исключаем НДС (так как Google Реклама отдает данные без НДС), выбираем представление с набором данных. Также в бесплатной версии вы можете задать импорт расходов со стартовой даты два месяца назад (то есть, импортировать расходы по данным источникам, если они были активны до настройки парсинга трат).

Исключить НДС

  1. Далее идем в отчет «Анализ расходов». Заходим в Источники трафика — Кампании — Анализ расходов. В сводке отображен трафик по всем источникам.

    Трафик по всем источникамМожно построить пользовательский отчет. Для этого переходим на вкладку «Специальные отчеты» — «Мои отчеты» — «Добавить отчет» и строим пользовательский отчет исключительно для каналов платного трафика, выбирая необходимые показатели. Например:

Пользовательский отчет

Так, с помощью OWOX вы можете бесплатно настроить парсинг данных для двух источников.

Как настроить импорт данных с помощью OWOX BI Data Upload

И еще один способ для быстрой и удобной работы с аналитикой. Здесь тоже все просто:

  1. Создаем в GA набор данных для импорта.
  2. Создаем новую таблицу в Google. В ней задаем столбцам все значения данных, которые выбрали для импорта. Определить эти значения или получить шаблон таблицы можно в GA в настройке набора данных, выбрав функцию «Получить схему».

Шаблон схемы

Таким образом таблица выглядит так:

Как выглядит схема

Что в ней?

  • ga:date — дата в формате ГГГГММДД;
  • ga:medium — рекламный канал;
  • ga:source — рекламный источник;
  • ga:adCost — тарты в валюте представления Google Analytics;
  • ga:adClicks — количество кликов;
  • ga:impressions — количество показов.

Перед импортом данных необходимо указать все выбранные значения. Например, чтобы импортировать данные за один день, необходимо заполнить таблицу так:

Чтобы импортировать данные за один день


Если вам нужно импортировать данные за период, следует заполнить таблицу аналогичным образом, меняя дату. Например:

Импортировать данные за период

  1. Затем переходим на вкладку «Дополнение» — «Установить новое дополнение» и устанавливаем Owox Bi Data Upload.
  2. Возвращаемся к вкладке «Дополнения» — «OWOX BI Data Upload» — «Upload Data».
  3. В боковой панели выбираем «Аккаунт» — «Ресурс» — «Набор данных» и кликаем на «Verify & Upload».
  4. Заходим в GA, переходим в раздел «Источники трафика» — «Кампании» — «Анализ трат» и анализируем полученные данные.

Статистика о расходах может отобразиться в GA не сразу. В таком случае заходим в набор данных, переходим в «Управление загрузками» и качаем файл с данными.
Такой способ подойдет, если вы проводите тест какого-то нового канала или для других единоразовых целей, например для расчетов расходов по SEO, агентской комиссии и так далее. В остальном, лучше настраивать импорт данных через автоматизированные сервисы.

Поздравляем, теперь вы можете проводить анализ статистических данных по нескольким рекламным источникам в Google Analytics.

Важно:
  • погрешность трат может составлять в среднем 1-3%. Это значение зависит от того, какой процент информации, передаваемой метками, распознается правильно. 100% распознавание происходит крайне редко;
  • траты импортируются не онлайн, а за предыдущий день, то есть полный импорт статистических данных вы сможете увидеть на следующий день (стоимость рекламы, количество и стоимость клика).
  • траты по рекламным кампаниям формата смарт-баннера в Яндекс.Директа не импортируются в аналитику. Траты по таким кампаниям (или по источнику за день) необходимо смотреть в «Мастере отчетов» или в отчете «Статистика по всем кампаниям».

Выводы

  1. С помощью OWOX вы можете бесплатно настроить импорт статистических данных для двух источников. Прежде, чем импортировать данные, проверьте наличие и корректность utm-меток.
  2. Расширение OWOX BI Upload позволяет вручную настроить импорт трат для конкретного источника в GA. Подойдет для настройки импорта трат тестового источника или других единоразовых целей.
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Ольга Непитайленко

В интернет-маркетинговом агенстве Netpeak с 2016 года. Специализируюсь на контекстной рекламе для e-commerce проектов на рынкax СНГ, Румынии и Польши. Сертификация: Google AdWords, Google Analytics, myTarget.

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