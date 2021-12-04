Как настроить отслеживание событий в Google Analytics 4

Google Analytics 4 (Google Аналитка 4, GA4) — новый ресурс, созданный Google на замену Universal Analytics. Уже сейчас при установке Google Analytics GA4 используется по умолчанию. Поэтому всем, кто работает с аналитикой, важно знать, какая у нее теперь модель данных. В этой статье мы рассмотрим структуру и принцип работы событий в GA4. На примере покажем, как настраивать GA4 через Google Tag Manager (GTM).

Структура события в Google Analytics 4

В GA4 нет компонентов «Категория», «Действие», «Ярлык», «Ценность». Их заменили:

событие — действие пользователя на сайте или в приложении в определенный промежуток времени. Старый параметр <eventAction> в Universal Analytics соотносится с <event_name> в GA4;

— действие пользователя на сайте или в приложении в определенный промежуток времени. Старый параметр <eventAction> в Universal Analytics соотносится с <event_name> в GA4; параметры — это дополнительная информация, описывающая событие: когда и где оно произошло.

Конструкция события

gtag('event', '<event_name>', {

'<parameter_1_name>': <parameter_1_value>,'<parameter_2_name>': <parameter_2_value>,'<parameter_3_name>': <parameter_3_value>,});

В GA4 есть «Автоматически регистрируемые события» и «Улучшенная статистика», в которых <event_name> предопределены системой. А также есть «Рекомендуемые», в которых предлагаются стандартизированные имена и параметры.

Можно давать событиям и собственные (специальные) названия.

Page_view — это классический просмотр страницы в GA4. Он запускается автоматически после установки счетчика на сайте и его нельзя отключить.

По умолчанию с <page_view> Google собирает такие дополнительные параметры:

page_location;

page_path;

page_title;

page_referrer (URL предыдущей страницы).

Ограничения событий

Установлены такие ограничения на сбор данных:

И есть такие ограничения настроек:

Типы событий в Google Аналитика 4

В GA4 есть четыре типа событий:

Автоматически регистрируемые; Рекомендуемые; Специальные; Улучшенная статистика.

В отличие от Universal Analytics, где события нужно было настраивать с помощью глобального тега <gtag.js> или GTM, в GA4 много событий регистрируется автоматически.

Автоматически регистрируемые события

При «Базовом сборе данных» GA4 автоматически отслеживает определенный набор событий. В нем содержатся события как для приложений, так и для сайтов. Там же перечислены события из «Улучшенной статистики».

Список автоматических событий, которых нет в других категориях событий:

first_visit — когда пользователь посещает сайт или запускает приложение впервые;

— когда пользователь посещает сайт или запускает приложение впервые; session_start — когда пользователь заходит на сайт или запускает приложение и начинает с ним взаимодействовать;

— когда пользователь заходит на сайт или запускает приложение и начинает с ним взаимодействовать; user_engagement — периодически срабатывает, когда пользователь запустил и/или находится в открытом приложении.

Их можно увидеть в отчете «В реальном времени»:

Улучшенная статистика

Статистика помогает маркетологам самостоятельно получать больше событий в отчетах без дополнительных коммуникаций с разработчиками или настроек в GTM.

Раздел «Улучшенная статистика» (Enhanced Measurement) находится в окне по пути: «Администратор» — «Потоки данных» — «Сведения о веб-потоке» (Admin — Data Streams — Select the web data stream).

По умолчанию «Улучшенная статистика» включена и отслеживает такие события:

просмотр страницы (event name: page_view );

); прокрутка (event name: scroll );

); переход по исходящей ссылке (event name: click с параметром outbound: true);

с параметром outbound: true); поиск по сайту (event name: view_search_results);

вовлечение видео (event name: video_start, video_progress, video_complete);

загрузка файла (event name: file_download).

Подробнее — в Справке от Google.

Эти события можно отключать и включать по отдельности. Для этого щелкните на значок шестеренки в разделе «Расширенные измерения» (Enhanced Measurement):

Выберите нужные вам события:

Также некоторые события можно настраивать дополнительно. Рассмотрим детально:

page_views

Отправляется в GA4 при загрузке новой страницы или изменении URL-адреса страницы без ее перезагрузки:

scroll

Отправляется в GA4 один раз на страницу, когда посетитель прокручивает ее ниже 90% порогового значения высоты.

click

Используется для отслеживания перехода по исходящей ссылке. Вместе с ним отправляется дополнительный параметр outbound (со значением «true») и еще ряд таких параметров: link_classes, link_domain, link_id, link_url.

Если у вас несколько доменов, перейдите в том же потоке в раздел «Настройки тегов» (More Tagging Settings) — «Настроить свои домены» (Configure your domains), и введите их. Все перечисленные здесь домены не будут вызывать событие <click> по исходящей ссылке.

view_search_results

Отправляется в GA4, когда URL-адрес загружаемой страницы содержит параметр запроса. Например: q, s, search, query, keyword. Их может быть до 10, написанных через запятую:

Например:

Если URL-адрес страницы результатов поиска выглядит так: https://netpeak.net/ru/blog/search/?q=ga4, то в «Настройках» следует ввести «q» (без кавычек).

Если URL-адрес страницы результатов поиска выглядит так: https://site.com/search/?key=search+term&results=50, тогда в первое поле конфигураций вносим «key» (без кавычек), а во второе — «results» (без кавычек). И GA4 будет автоматически отслеживать этот параметр:

video_start, video_progress, video_complete

«Улучшенная статистика» может отслеживать взаимодействие встроенного с Youtube видео на вашем сайте, а затем отправлять события <video_…> в GA4.

Для этого URL-адрес встроенного видеопроигрывателя Youtube должен содержать параметр ?enablejsapi=1. Но не всегда эта функция доступна. Есть и другие причины, по которым отслеживание видео с Youtube может не работать. Поэтому лучше это событие настраивать отдельно через GTM.

file_download

Отправляется в GA4 при нажатии на ссылку (открыть/скачать файл), которая содержит одно из следующих расширений файла: pdf, xls, xlsx, doc, docx, txt, rtf, csv, exe, key, pps, ppt, pptx, 7z, pkg, rar, gz, zip, avi, mov, mp4, mpe, mpeg, wmv, mid, midi, mp3, wav, wma. Обновить список другими расширениями в интерфейсе GA4 пока невозможно.

Когда события для отслеживания выбраны, нажмите «Сохранить» (Save) в правом верхнем углу. Затем убедитесь, что «Улучшенная статистика» (Enhanced Measurement) включена.

С этого момента Google Аналитика 4 начнет автоматически отслеживать события, которые отобразятся в отчете «В реальном времени»:

Просмотреть все события можно в разделе «Вовлечение» (Engagement) — «События» (Events). Клик по названию события покажет все его параметры:

Список событий «Улучшенной статистики» можно увидеть также в разделе «События» (Events) — «Все события» (Existing events):

Рекомендуемые события

Перед настройкой, когда выбираете имя и параметры для события, проверьте, нет ли их в «Автоматически регистрируемых событиях» (Automatically collected events) и в «Улучшенной статистике» (Enhanced Measurement). Только тогда переходите в список «Рекомендуемые события» (Recommended events).

«Рекомендуемые события» создаем сами, используя стандартные имена и параметры. Тогда сможем работать с существующими и будущими функциями отчетов, которые недоступны для событий со специальными названиями.

В Google созданы «Рекомендуемые события» для таких видов деятельности:

Некоторые из них уже существовали в Google Analytics для библиотеки gtag.js по умолчанию с заданными категориями и ярлыками:

Например:

чтобы отслеживать, когда пользователь входит в систему, используем событие <login> из списка «Все ресурсы»;

чтобы отслеживать, когда пользователь делится контентом с сайта, используем <share> из списка «Все ресурсы».

Использование рекомендуемых названий помогает Google Analytics лучше понимать данные и применять их для машинного обучения.

Специальные события

Когда событие, которое хотим отправить, не упоминается ни в «Автоматически отслеживаемых», ни в «Улучшенной статистике», ни в «Рекомендуемых событиях», создаем собственные (специальные) события.

Для того, чтобы создать специальные события необходимо:

Войти в аккаунт Google Analytics. Выбрать нужный ресурс. Слева на панели выбрать «События». Нажать «Создать событие».

5. Выбрать существующее специальное событие или создать новое через кнопку «Создать»:

6. Настроить параметры специального события, как показано на скриншоте и нажать «Создать»:

Перейти к этим настройкам можно и другим способом. Выберите «Администратор» — Столбец «Ресурс» — «Потоки данных» — «Сайты» — «Веб-поток» — «Дополнительные настройки добавления тегов»:

В названиях событий можно использовать только буквы, цифры и символы. Подчеркивания и пробелы запрещены. Начинаться название должно обязательно с буквы, регистр которой учитывается. То есть события с названиями <Event1> и <event1> — разные.

Важно: у Google есть ограничения, например, на общее количество символов для специальных названий. Кроме того, для каждого ресурса GA4 существует ограничение в 500 уникальных имен событий. Когда максимум используется, система не даст отслеживать новые события и удалить неиспользуемые. Поэтому не создавайте слишком много уникальных имен.

Примеры названия события для отслеживания кликов по кнопке с призывом к действию: <call_to_action> или <cta_click>.

Пример настройки события в Google Аналитика 4 через Google Tag Manager

В GTM есть два типа тегов для сбора данных в GA4:

Google Analytics: конфигурация GA4. Устанавливает базовые настройки и используется в качестве базовой конфигурации для тегов событий.

Устанавливает базовые настройки и используется в качестве базовой конфигурации для тегов событий. Google Analytics: событие GA4. Используется для отправки событий в GA4.

Перед настройкой отслеживания, настраиваем конфигурацию GA4.

Добавляем код Google Аналитика 4 в GTM:

В GTM во вкладке «Теги» нажимаем «Создать»:

2. Из предложенных выбираем тег «Google Аналитика: конфигурация GA4»:

3. Прописываем «Идентификатор потока данных» из GА4.

Для этого в настройках GA4 заходим в «Администратор» — «Потоки данных» — «Сведения о веб-потоке»:

Копируем его и вставляем в строку «Идентификатор потока данных» в окне «Конфигурация тега»:

4. Выбираем триггер «All Pages» (Все страницы):

5. Вводим имя тега и нажимаем кнопку «Сохранить»:

Настраиваем отслеживание:

В GTM заходим в окно «Конфигурация тега». В строке «Тип тега» выбираем тип «Google Аналитика: событие GA4». Выбираем ранее созданный «Тип конфигурации» с идентификатором потока данных «GA4»:

Вводим название. Например, нам надо отследить, сколько людей записалось на курс и нажали кнопку «Готово» на сайте friendly:

Помним, что нельзя использовать имена из «Автоматически отслеживаемых». Придумываем название «Enrollment»:

4. Поскольку мы выбрали сайт-одностраничник, указываем дополнительное условие «Один раз на страницу» в «Настройках активации тега»:

5. В «Параметрах события» добавляем параметры, которые хотим отправить вместе с событием в GA4.

Указанные на момент активации параметры в теге «Конфигурации» включаются автоматически.

Важно: если вы хотите использовать параметры в отчетах, необходимо зарегистрировать их как специальные параметры.

Прописываем, по какому элементу был осуществлен клик:

6. Устанавливаем «Триггер активации»: «Клик» — «Все элементы»:

7. Для отслеживания клика именно по этой кнопке необходимо указать условие:

найти нужный элемент на странице;

проинспектировать элемент в браузере с помощью консоли разработчика: нажать F12, нажать правой кнопкой мыши на нужную кнопку (в данном случае это — «Готово»):

в «Меню» выбрать «Посмотреть код»:

В данном примере «Form Classes» содержит «ninja-forms-field nf-element»:

8. Прописываем название триггера и нажимаем «Сохранить»:

9. Вводим название тега в верхнем правом углу (в данном примере — «Кнопка Событие») и нажимаем «Сохранить».

Проверяем работу событий в GA4

Проверить работу событий в GA4 можно с помощью:

Отчета «В реальном времени». DebugView. Расширения для браузера Google Chrome — Google Analytics Debugger или его аналога.

Проверим работу нашего события через DebugView. Для это устанавливаем расширение Google Analytics Debugger — во включенном состоянии на пиктограмме отображается ON:

Заходим на отслеживаемый сайт. Внизу появилось окно входа в Debugger.

2. Вводим адрес сайта и нажимаем «Start».

3. В отчете DebugView отобразится вход и все совершенные события на временной шкале. В нашем случае отобразилось событие с названием «enrollment», повторившееся 20 раз:

Нажимая на название в списке основных событий, видим все его параметры и свойства:

Запомнить

Модель данных Google Аналитики 4 основана только на событиях. Структура события в GA4 отличается от Universal Analytics. В ней вместо четырех компонентов («Категория», «Действие», «Ярлык», «Ценность») есть только два: «События» и «Параметры». Изменилась также конструкция события. В Google Аналитика 4 есть четыре типа событий:

автоматически регистрируемые;

рекомендуемые;

специальные;

улучшенная статистика.

GA4 еще находится в зачаточном состоянии — в ближайшее время ждем появление новых функций.