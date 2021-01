Делимся скриптом, который проверяет остаток денежных средств на всех аккаунтах, подключенных к My Client Center Google Ads (MCC). Скрипт отправляет уведомление на почту и в Telegram — это поможет вовремя пополнить счёт.

Важно: скрипт работает только с аккаунтами Google Ads по предоплате.

Пост и скрипт создан и доработан по материалам телеграм-канала Скрипты Google Ads, скриптов на GitHub (1, 2).

Как подключить скрипт

1. Копируем скрипт и вставляем его в аккаунт MCC.

2. Добавляем скрипт.

3. Перед запуском обязательно изменяем значения в первом блоке.

days — количество дней, на которое должно хватить остатка. То есть, если денег меньше, чем на семь дней, вы получите уведомление;

— количество дней, на которое должно хватить остатка. То есть, если денег меньше, чем на семь дней, вы получите уведомление; email — указываем почту/почты, на которые должны приходить уведомления. Важно: почтовые адреса нужно указывать в кавычках;

— указываем почту/почты, на которые должны приходить уведомления. Важно: почтовые адреса нужно указывать в кавычках; names — заменить ‘Nick’ , ‘Name’ на свои значения (используется в теме письма при отправке);

— заменить , на свои значения (используется в теме письма при отправке); labelName: ActiveP — ярлык для аккаунтов, которые нужно контролировать.

4. Создаем бота для Telegram.

открываем телеграмм, находим бота:

придумываем имя и username. Рекомендую назвать одним значением, например Name_Bot. Вместо Name подставьте свое название;

подставьте свое название; вводим своё название для бота;

забиваем в строку username такое же название;

если высветит ошибку «Sorry, this username is already taken. Please try something different», нужно выбрать другое название;

если все верно, получаем ответ:

открываем нашего бота, отправляем ему любое сообщение;

после этого переходим по ссылке в браузере https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН>/getUpdates. Здесь вместо <ТОКЕН> вставьте значение из ответа бота;

видим ответ. Копируем цифры: "chat:{"id":ХХХХХХХХХ

Не всегда показывается ID Chat. Если ID Chat не появился в окне браузера, то необходимо в Bot_Father сделать функцию /revoke и отправить повторно любое сообщение боту. После этого необходимо снова перейти в браузере по ссылке, заменив <ТОКЕН> на новое значение, полученное после функции /revoke.

вставляем полученные значения в переменные в скрипте (следующий пункт).

5. Измените значения во втором блоке скрипта (в самом низу):

TOKEN — номер токена;

— номер токена; CHAT_ID— номер чата.

6. Авторизуйте скрипт.

7. Поставьте запуск скрипта по удобному вам расписанию.

8. Итог — вот такие уведомления на почту:

Так выглядят сообщения в Telegram:

Код скрипта