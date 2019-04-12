Как найти путь к 250 миллионам пользователей за рубежом — обзор возможностей Pinterest

С каждым годом все труднее найти новые источники привлечения внимания пользователей к бренду, особенно за пределами Украины. Вот несколько фактов об одном из них:

70% пользователей узнают о новых продуктах в этой социальной сети;

90% пользователей утверждают, что именно эта социальная сеть помогает им принять решение, что купить;

66% пользователей покупают что-то после просмотра брендовых запросов.

Итак, предлагаем вам внимательнее присмотреться к визуальной поисковой сети Pinterest.

Pinterest — это платформа, позволяющая пользователям добавлять изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

Главное отличие Pinterest от других социальных сетей или поисковых систем в том, что пользователи не просто ищут информацию, а открывают для себя новые идеи и вдохновляются ими.

Это своего рода каталог идей и вещей, которые любят пользователи: от украшения праздника или готовки обеда до интерьера дома, ювелирных украшений и так далее.

Перед тем как углубиться в специфику этой социальной сети, предлагаю рассмотреть ее основные понятия.

Основные понятия

Пин — это изображения, которые пользователи находят в Интернете и сохраняют у себя в аккаунтах. Каждый пин содержит ссылку на исходный сайт и важную информацию.

Лента — это список пинов пользователей, на которых вы подписаны, и пользователей, которые могут вас заинтересовать.

Доска — группировка сохраненных пинов по любому желанию владельца аккаунта. Доски можно сделать общедоступными, приватными или делиться ими с определенным кругом ваших подписчиков.

Характеристика пользователей Pinterest

На данный момент 70% пользователей составляют женщины. Мужчин всего 30%, но их количество увеличивается из года в год.

Согласно официальным данным, в июле 2018 года большую часть аудитории составляли американцы:

К сожалению, нет точной доли украинских пользователей, но судя по динамике появлений досок и пинов (более 25 тысяч) с тематикой «Украина» и «Ukraine», можно с уверенностью сказать, что интерес активно растет.

Что касается вовлеченности аудитории, то:

59% пользователей утверждают, что они любят Pinterest (для сравнения, Facebook — 48%, Snapchat — 38%). Столь высокую цифру сами пользователи Pinterest объясняют тем, что эта сеть о них и об их интересах;

73% респондентов утверждают, что брендовая реклама была для них полезна;

61% пользователей узнали о новых брендах именно из рекламы и половина из них в дальнейшем совершили покупку.

Кому подходит реклама в Pinterest

Реклама в Pinterest больше всего помогает бизнесу в тематиках:

декор;

кулинария;

мода;

уход за собой;

хэндмэйд.

Если ваш бизнес не относится к вышеперечисленным нишам, не стоит опускать руки, ведь перед вами открывается огромное поле для креатива. А если вы планируете работать (или уже работаете) на рынках Америки, Австрии, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, вы обязательно должны рассматривать Pinterest как еще один источник продвижения. Стоит отметить, что наиболее эффективна реклама в B2C сегменте.

В качестве примера приведу удачные кейсы в нетипичных для Pinterest тематиках бизнеса:

Legendary Entertainment и Warner Bros. Pictures увеличили долю вовлеченности к просмотру фильма «Конг: Остров черепа» в кинотеатрах у мужчин на 9%, у женщин на 14%;

бельгийская компания Stella Artois добилась значения ROAS в 1,2 и увеличение среднего чека на 3,05% среди тех, кто посмотрел рекламу в Pinterest.

Как работают поисковые алгоритмы Pinterest

Заходя в аккаунт Pinterest, вы видите ленту, подобранную исходя из ваших предпочтений и подписок.

Поисковые алгоритмы состоят из множества факторов и условий, но стоит выделить следующие:

качество сайта;

качество пина;

качество аккаунта;

релевантность поисковому запросу.

Как вы уже поняли, именно на эти четыре фактора мы можем как-то повлиять.

Чтобы повысить качество сайта, необходимо подтвердить его в бизнес-аккаунте и установить плагин, который дает возможность сохранять пины с вашего сайта. Также не забывайте и про свой аккаунт Pinterest — систематически выкладывайте новые пины.

Если вы задумались над улучшением качества ваших пинов, нужно учитывать популярность и уровень вовлеченности аудитории. Сохранение себе на доску, клики, добавление комментариев и выполнение других действий в Pinterest — все это считается показателем хорошего пина, который следует строить по несложной формуле: лаконичный и емкий текст + качественное изображение.

Вот еще несколько советов для создания качественного пина:

чаще используйте вертикальные изображения;

если рекламируете еду, хэндмэйд и товары аналогичных ниш, используйте несколько изображений в рамках одного пина.

Вопрос по поводу релевантности поискового запроса более сложный и требует особого внимания. Так как Pinterest это, в первую очередь, поисковая система, то ваш контент должен соответствовать вопросу пользователя. Важно провести анализ подходящих поисковых запросов и добавить их в название и описание профиля. Не забывайте про описание досок и пинов. Добавление ключевых слов в эти разделы позволит вам чаще появляться в результатах поиска.

Что нужно сделать перед запуском рекламной кампании в Pinterest

Перед тем как запустить рекламную кампанию, нужно выполнить две задачи:

Креативную — создать профиль, максимально отображающий ваш бизнес. Техническую — установить все необходимые теги на сайт.

Создание профиля

Профиль — основа вашей рекламной стратегии, продумайте его дизайн и наполнение. Во время создания профиля обращайте внимание на название (желательно, чтобы оно совпадало с названиями профилей в других социальных сетях), логотип и корпоративные цвета (профиль должен отражать ваш корпоративный стиль).

Обязательно разберитесь с организацией досок в аккаунте. Чем лучше и четче вы разобьете свои доски, тем больше шансов попасть в сферы интересов вашей целевой аудитории за счет:

оптимизации ключевых слов;

точного описания ниши и бизнеса;

конкретных сгруппированных изображений профиля.

В сети Pinterest достаточно спамеров и некачественного контента, поэтому пользователи любят, когда все структурировано и «в тему».

Примером органичной и грамотной группировки изображений в досках служит профиль ювелирной компании Tiffany.

Мы видим четкое разделение украшений и аксессуаров по тематикам, назначению, коллекциям на праздник и тому подобное. Обратите внимание на визуальное оформление каждой доски: главное изображение в сочетании с названием помогают увеличивать интерес к бренду.

При использовании ключевых слов в названиях досок и хэштегах не забывайте, что они должны точно отображать контент. К слову, хэштеги появились в Pinterest относительно недавно и стали отличным дополнительным источником трафика и возможных конверсий на сайте.

Далее определяем свою целевую аудиторию — для этого пригодится стандартный функционал Pinterest. Если ваш аккаунт имеет статус «Бизнес», то на вкладке «Статистика по аудитории» можно узнать подробности о текущей аудитории, которой интересен ваш профиль.

Если ваш аккаунт новый, посетите страницу Insights, чтобы изучить различные группы пользователей Pinterest, которые могут быть интересны вам как рекламодателю.

Установка тегов

Для анализа результатов рекламных кампаний и действий пользователей на сайте необходимо установить тег Pinterest. Тег состоит из 2-х частей:

базовый код;

код события.

Базовый код позволяет отслеживать аудиторию и является основой для кода события. Его необходимо установить на каждой странице сайта вручную или воспользоваться Google Tag Manager.

Пример базового кода:

<!-- Pinterest Tag --><script>!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk = function () {window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0]; r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");pintrk('load', 'ID', {em: '<user_email_address>'});pintrk('page');</script><noscript><img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=ID&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" /></noscript><!-- end Pinterest Tag -->







Для интеграции с помощью Google Tag Manager выбираем тип тега «Пользовательский HTML», триггер активации «All Pages».

Код события — это дополнительный код, который позволяет отслеживать действия аудитории на сайте. На его базе можно создавать аудитории и отслеживать конверсии. Существует 9 основных вариантов событий:

Событие Характеристика Checkout Успешное завершение оформления заказа AddToCart Добавление товара в корзину PageVisit Пользователи, посетившие определенную страницу Signup Пользователи, которые зарегистрировались WatchVideo Пользователи, которые посмотрели видео Lead Пользователи, которые проявили интерес к продукту Search Пользователи, которые воспользовались поиском на сайте ViewCategory Пользователи, которые посетили определенные категории Custom Пользовательское событие

К примеру, если мы хотим отследить успешную регистрацию на нашем сайте, используем код события следующего вида:

<script>pintrk('track', 'signup');</script>

При интеграции с помощью Google Tag Manager выбираем тип тега «Пользовательский HTML». Триггер активации зависит от ваших настроек отслеживания успешного оформления заказа (например, с помощью DataLayer).

В любом случае, интеграция тега отслеживания Pinterest не только поможет вам понимать поведение аудитории на сайте, но и позволит создавать аудитории для ремаркетинга и привлечения дополнительного трафика на сайт с помощью создания похожей аудитории.

Суть рекламы в Pinterest

Несмотря на то, что в основе платформы лежит визуальный поиск идей, в первую очередь Pinterest — это социальная сеть, поэтому пользователи активно делятся, ставят «пины», добавляются друг другу в подписчики, создают доски с изображениями, которые загружают самостоятельно или заимствуют у другого пользователя. Страница, заинтересовавшая многих пользователей, дает возможность вашему пину попасть в топ публикаций. Как результат — получение бесплатного трафика. К примеру, пост Facebook без продвижения в среднем приносит трафик на протяжении нескольких дней, а в Pinterest — 2-3 месяца (а популярные посты — на протяжении года).

Для бесплатного продвижения поставьте на свой сайт кнопку-виджет «Pin it», которая позволит пользователям закреплять рисунок с вашего сайта в тематических досках своих профилей. Благодаря этому виджету ваша целевая аудитория станет источником реферального трафика, важного элемента бесплатного продвижения сайта.

Не забудьте предварительно подтвердить права собственности на сайт. Кроме возможности использования «Pin it», появится доступ к аналитике вашего контента в Pinterest и к данным о его ценности в цепочке взаимодействий. Для этого выбираете способ подтверждения и внедряете его:

Также в Pinterest существует возможность демонстрации всех преимуществ бизнеса с помощью рекламы пинов.

С марта 2018 года Pinterest предоставил пользователям возможность видеть контент аккаунтов, на которые они подписаны. Первые 5 пинов можно использовать для продвижения.

Чтобы начать рекламную кампанию в Pinterest, выбираем цель и общий бюджет на кампанию.

Такие настройки, как пол, возраст, язык, устройства, сроки, геотаргетинг, таргетинг по интересам и/или ключевым словам устанавливаем на уровне рекламных групп. Ниже представлен пример таргетинга по интересам:

Проанализировать эффективность рекламных кампаний можно с помощью Google Analytics и Pinterest Analytics. Чтобы получать информацию в Pinterest Analytics, интегрируйте вышеописанные теги отслеживания, а также подтвердите свои права на сайт.

Для дополнительного анализа рекомендую добавить UTM-метки к рекламируемым пинам — тогда у вас появляется возможность получать статистику в Google Analytics.

Выводы

Pinterest — это современная социальная сеть c акцентом на визуальном контенте. Более 250 миллионов людей находят здесь бренды, товары и вдохновение. Результаты этого относительно нового источника трафика видны в разных бизнес-нишах.

Перед запуском рекламы стоит помнить, что геотаргетинг возможен на следующие страны: Америку, Австрию, Канаду, Германию, Францию, Великобританию, Ирландию, Новую Зеландию.

А еще Pinterest выделил топ-100 трендов 2019 года (за подробностями переходите по ссылке), которые можно объединить в следующие категории:

путешествие;

красота и здоровье;

хобби;

праздники;

еда;

дом;

мужской стиль;

женский стиль;

родительство.

Теперь вы полностью «подкованы» для запуска рекламы в Pinterest. Осталось только настроить рекламные кампании, тег отслеживания конверсии — и вперед в прекрасное завтра!

Если вы пользуетесь Pinterest, делитесь авторским лайфхаками в комментариях.

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