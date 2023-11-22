Как, несмотря на падение спроса, увеличить органический трафик за год на 148%: кейс интернет-магазина тканей «Атлас»

Как, несмотря на падение спроса, увеличить органический трафик за год на 148%: кейс интернет-магазина тканей «Атлас»

SEO-продвижение интернет-магазина начинается с комплексного подхода, который включает разработку стратегии, технической и внешней оптимизации, корректировки и наполнения контента. Но есть факторы, которые имеют существенное влияние на трафик сайта и которые не контролирует даже самый профессиональный SEO-специалист. В кейсе интернет-магазина тканей «Атлас» рассказываем, как благодаря продолжению активных SEO-работ удалось до конца 2022 года перевыполнить план по количеству органического трафика и транзакций, несмотря на понятное падение спроса после начала полномасштабного вторжения.

Проект: tkani-atlas.com.ua. Период продвижения: 2022 год. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Анна Соловьева, SEO Team Lead; Елена Неделько, SEO-специалист; Ольга Сиволап, Project Manager.

Кто клиент

Компания «Атлас» на украинском рынке с 1995 года. Специализируется на продаже тканей для пошива женской, мужской и детской одежды, танцевально-карнавальных костюмов.

Представлена сетью оффлайновых магазинов в областных центрах Украины, сотрудничает со швейными фабриками, магазинами и ателье. На сайте tkani-atlas.com.ua можно купить ткани в розницу и оптом.

Причина обращения в Netpeak

Компания «Атлас» сначала работала как оффлайновый магазин. Первые онлайн-продажи происходили через платформу Prom.ua. Обратились к нам еще в 2020 году, планируя переехать на отдельный сайт, чтобы получать больше органического трафика и выручки с поисковых систем.

Первоначально SEO-команда разработала процесс перехода на сайт и сопровождала на каждом этапе переезда. Это позволило заложить эффективную основу для дальнейшего продвижения сайта и выполнения поставленных целей.

Цели продвижения на 2022 год

После увеличения доли рынка за первый год продвижения (2021) на 136 % и роста органического трафика на 65 % на 2022 год перед нами стояли еще более амбициозные цели:

увеличить органический трафик и выручку на 88%;

улучшить долю рынка с 7% до 15%, то есть еще на 114%.

Стратегия продвижения

Мы разработали стратегию продвижения на 2022 год и определили основные направления:

техническая оптимизация — исправить имеющиеся ошибки и мониторить новые для своевременного реагирования;

расширить структуру сайта, чтобы создать новые посадочные страницы и охватить новые целевые запросы, релевантные товарам интернет-магазина;

создать контент для новых посадочных страниц, а также статей для блога;

внешняя оптимизация — наращивать ссылки на сайт с качественных тематических ресурсов.

Также важными направлениями работ по продвижению сайта является аналитика и ежемесячный контроль достижения поставленных целей и в случае необходимости — корректировка стратегии.

Давайте рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

Действия команды

Успешному продвижению интернет-магазина в поисковых системах всегда предшествует четкая работа над технической оптимизацией сайта и эффективной структурой. Она должна соответствовать имеющимся частотным поисковым запросам, релевантным товарам магазина.

1. Техническая оптимизация. Предполагает контроль состояния сайта, передачу рекомендаций по исправлению зафиксированных ошибок в результате сканирования в Netpeak Spider, анализ отчетов в Google Search Console, а также ручных проверок, когда специалист проходит по сайту как пользователь и обнаруживает, что не работает.

Основные исправленные ошибки:

дубли страниц из-за разного отображения URL для роботов и пользователей;

битые ссылки;

некорректная отдача страницы ошибки 404 из-за неправильно настроенного на сайте код ответа для страниц, которых на сайте пока не существует;

код 50X вместо 404 для страниц пагинации, которых уже нет из-за уменьшения количества товаров;

дубли тегов и метатегов на отдельных страницах;

ошибки в микроразметках Product, Organization;

не одинаковое количество товаров на разных языковых версиях сайта.

И другие ошибки, которые возникают на сайте, где регулярно ведутся работы, например, добавляются новые товары.

2. Расширение структуры сайта. Ежемесячно мы анализировали поисковые запросы с целью выявления возможностей для увеличения структуры сайта. Рекомендовали добавить новые подкатегории.

Предварительно мы согласовывали целесообразность создания новых подкатегорий с командой магазина «Атлас». Ведь то, что по запросам и имеющимся товарам казалось очевидным для нас, могло быть нереальным на практике. Например, в определенной категории тканей было невозможно выделить еще одну подкатегорию, поскольку она вся и однотонная, и стрейчевая.

В таком случае мы меняли стратегию — оптимизировали соответствующими релевантными запросами теги и метатеги страницы категории или подкатегории, которые уже есть на сайте.

Кроме создания новых, открывали для индексации имеющиеся страницы фильтров, которые ранее были закрыты, оптимизировали их теги и метатеги.

3. Контент. Поскольку поисковая оптимизация — это комплексный подход, кроме увеличения количества страниц сайта в индексе, мы улучшали их видимость и позиции. Для этого готовили детальные технические задания копирайтеру на стороне компании «Атлас» на написание контента для новых страниц и оптимизации имеющегося контента.

Для лучшей видимости сайта по информационным запросам подбирали темы статей для блога интернет-магазина, по которым есть поисковый спрос. Так привлекали новых клиентов, которые интересуются шитьем и различными видами тканей:

Работали со статьями по повышению их конверсионности, в частности добавляли перелинковку с релевантными для них категориями тканей. В результате анализа данных Google Analytics видим, что часть посетителей блога переходит в каталог интернет-магазина и оформляет заказ:

4. Внешняя оптимизация. Планомерно наращивали внешнюю ссылочную массу. Страницы для размещения на них вечных ссылок на качественных тематических донорах выбирали с учетом приоритетов клиента и сезонности категорий. Также анализировали позиции сайта по наиболее частотным запросам, которые релевантны для категорий, подкатегорий, определяли, какие стоит улучшить.

5. Оценка эффективности работ. Ежемесячный контроль достижения поставленных целей в целом и эффективности отдельных видов работ помогал вовремя корректировать стратегию продвижения, делать акцент на работах, которые дают наилучший результат для выполнения KPI.

Результаты продвижения

Несмотря на то, что с конца февраля до начала мая 2022 трафик на сайт, как и на большинство других украинских сайтов, из-за начала полномасштабного вторжения был минимальным, нам удалось перевыполнить поставленные на 2022 год цели. Этого удалось достичь благодаря тому, что сайтом занимались до и после начала полномасштабной войны. Прогноз, который мы делали на 2022 год по росту трафика и транзакций, благодаря непрерывной работе удалось выполнить даже несмотря на падение спроса:

Количество поискового трафика на сайт по сравнению год к году 2022 до 2021 увеличилось на 71,98%:

Сравнение показателей января 2022 года с январем 2023 года является более корректным, ведь позволяет увидеть накопленный результат за год в процентном соотношении — органический трафик вырос на 148,44%:

Количество транзакций выросло на 49,13 %, выручка на 168,48 %:

Доля рынка по всем целевым ключевым запросам увеличилась с 7% до 17,6%, то есть на 151,43%:

Стоит заметить, что доля рынка сайта в поисковой выдаче высчитывается на основе поисковых запросов, релевантных тематике сайта, их частотности, CTR в тематике и анализа поисковой выдачи в топ-10.

Средняя позиция сайта выросла на 24,54%: от 16,3 в январе 2022 года до 12,6 в январе 2023 года:

Видимость сайта улучшилась на 204,13%: от 11,62 в январе 2022 до 35,34 в январе 2023:

Все улучшения происходили на фоне снижения спроса на категории тканей, которые предлагает компания «Атлас». Это мы определили, проанализировав общую среднюю частотность 2000 самых частотных релевантных тематике сайта запросов в 2021 году и тех же запросов в 2022 году. Полученный результат — снижение спроса на 23,26 %:

Если анализировать показатели января 2022 и января 2023, то есть за те месяцы, которые мы сравнивали для определения процентов роста органического трафика и транзакций, фиксируем снижение спроса на 22,84 %:

Таким образом, несмотря на падение спроса почти на четверть нам удалось увеличить количество органического трафика, транзакций и выручки.

Отзывы о сотрудничестве

Анна Соловьева, SEO Team Lead в Netpeak Ukraine

Успешная оптимизация и продвижение сайта tkani-atlas.com.ua — это прежде всего слаженная командная работа между агентством и клиентом. В процессе продвижения, конечно, могли быть определенные задержки или невозможность внедрить что-то. Но наша команда всегда держала руку на пульсе и оперативно реагировала, что позволяло быстро найти альтернативу и решить вопрос. С начала сотрудничества корректно налаженная коммуникация, своевременная обратная связь, совместная работа над стратегией позволили построить весь процесс взаимодействия, чтобы быть в синхроне, видеть одинаковые цели и стремиться достичь их вместе. Текущие результаты были бы недостижимы без оперативных внедрений и вовлеченности клиента в проект. Выражаю особую благодарность владельцу проекта Вадиму.

Вадим Невзоров, соучредитель компании «Атлас»

Мы обратились в компанию Netpeak в 2020 году, на этапе создания нового сайта. До этого работали на платформе Prom.ua, возможностей которой сильно не хватало для продвижения. Важно понимать, что SEO-продвижение — это длительный процесс. Сначала у нас сложилось ложное впечатление, что мы тратим много времени и денег на услуги агентства, при этом ничего не меняется. Однако через несколько месяцев мы стали замечать отдачу — в объемах трафика, звонках, заказах. Через полгода услуги компании начали окупаться. Продвижение и оптимизация — это долгая и планомерная работа, причем не только со стороны агентства, но и со стороны клиента. Мы очень рады, что с нами работает отличная команда, с которой отлично налажена коммуникация и обратная связь. Уверенно можем сказать, что доверили продвижение сайта профессионалам. Мы очень довольны результатами и будем рады дальнейшему сотрудничеству с Netpeak.

Выводы

Несмотря на сложности с трафиком сайта из-за начала полномасштабного вторжения и падения спроса на товары нам удалось за 2022 год достичь значительных результатов. Анализируя показатели с января 2022 года до января 2023 года фиксируем:

рост органического трафика на 148,44%;

рост количества транзакций на 49,13%

рост дохода на 168,48%;

рост доли рынка по всем целевым ключевым запросам на 151%;

средняя позиция сайта улучшилась на 24,54%;

видимость сайта выросла на 204,13%.

Чтобы достичь таких результатов мы:

Проводили системную работу над технической оптимизацией сайта. Работали над расширением структуры сайта, учитывая имеющиеся поисковые запросы, релевантные для товаров сайта. Создавали новый контент (тексты, статьи), оптимизировали имеющийся контент и метатеги. Постоянно увеличивали количество обратных ссылок на сайт. Проводили ежемесячный анализ достижения целей и эффективности каждого из видов работ.

Стоит отметить, что любая наша работа не имела бы такого успеха, если бы не столь ответственный подход команды компании «Атлас» к реализации всех наших технических заданий и рекомендаций.

В начале 2023 года мы проанализировали предыдущие достижения, сформировали новую стратегию и ожидаем дальнейшего улучшения показателей сайта, увеличение довольных клиентов от качественных тканей интернет-магазина и рост количества заказов.