Як попри падіння попиту збільшити органічний трафік за рік на 148%: кейс інтернет-магазину тканин «Атлас»

Як попри падіння попиту збільшити органічний трафік за рік на 148%: кейс інтернет-магазину тканин «Атлас»

SEO-просування інтернет-магазину починається із комплексного підходу, який включає розробку стратегії, технічної та зовнішньої оптимізації, корегування та наповнення контенту. Та є чинники, які мають суттєвий вплив на трафік сайту і які не контролює навіть найпрофесійніший SEO-спеціаліст. У кейсі інтернет-магазину тканин «Атлас» розповідаємо, як завдяки продовженню активних SEO-робіт вдалося до кінця 2022 року перевиконати план щодо кількості органічного трафіку та транзакцій, попри зрозуміле падіння попиту після початку повномасштабного вторгнення.

Проєкт: tkani-atlas.com.ua. Період просування: 2022 рік. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO. Команда проєкту: Ганна Соловйова, SEO Team Lead; Олена Нєдєлько, SEO-спеціаліст; Ольга Сиволап, Project Manager.

Хто клієнт

Компанія «Атлас» на українському ринку з 1995 року. Спеціалізується на продажі тканин для пошиву жіночого, чоловічого та дитячого одягу, танцювально-карнавальних костюмів.

Представлена мережею офлайнових магазинів в обласних центрах України, співпрацює із швейним фабрикам, магазинами та ательє. На сайті tkani-atlas.com.ua можна купити тканини в роздріб та оптом.

Причина звернення в Netpeak

Компанія «Атлас» спочатку працювала як офлайновий магазин. Перші онлайн-продажі відбувались через платформу Prom.ua. Звернулись нас ще в 2020 році, плануючи переїхати на окремий сайт, щоб отримувати більше органічного трафіку й виторгу із пошукових систем.

Першочергово SEO-команда розробила процес переходу на сайт та супроводжувала на кожному етапі переїзду. Це дозволило закласти ефективну основу для подальшого просування сайту та виконання поставлених цілей.

Цілі просування на 2022 рік

Після збільшення долі ринку за перший рік просування (2021) на 136 % та зростання органічного трафіку на 65 % на 2022 рік перед нами стояли ще більш амбітні цілі:

збільшити органічний трафік та виторг на 88%;

покращити долю ринку з 7% до 15 %, тобто ще на 114%.

Стратегія просування

Ми розробили стратегію просування на 2022 рік та визначили основні напрями:

технічна оптимізація — виправити наявні помилки та моніторити нові для своєчасного реагування;

розширити структуру сайту, аби створити нові посадкові сторінки та охопити нові цільові запити, релевантні товарам інтернет-магазину;

створити контент для нових посадкових сторінок, а також статей для блогу;

зовнішня оптимізація — нарощувати посилання на сайт з якісних тематичних ресурсів.

Також важливими напрямами робіт із просування сайту є аналітика та щомісячний контроль досягнення поставлених цілей та в разі необхідності — корегування стратегії.

Давайте розглянемо кожен з пунктів детальніше.

Дії команди

Успішному просуванню інтернет-магазину в пошукових системах завжди передує чітка робота над технічною оптимізацією сайту та ефективною структурою. Вона має відповідати наявним частотним пошуковим запитам, релевантним товарам магазину.

1. Технічна оптимізація. Передбачає контроль стану сайту, передачу рекомендацій з виправлення зафіксованих помилок в результаті сканування в Netpeak Spider, аналіз звітів в Google Search Console, а також ручних перевірок, коли фахівець проходить по сайту як користувач і виявляє, що не працює.

Основні виправлені помилки:

дублі сторінок через різне відображення URL для роботів та користувачів;

биті посилання;

некоректна віддача сторінки помилки 404 через неправильно налаштований на сайті код відповіді для сторінок, яких на сайті наразі не існує;

код 50X замість 404 для сторінок пагінації, яких уже немає через зменшення кількості товарів;

дублі тегів та метатегів на окремих сторінках;

помилки в мікророзмітках Product, Organization;

не однакова кількість товарів на різних мовних версіях сайту.

Та інші помилки, які виникають на сайті, де регулярно ведуться роботи, наприклад, додаються нові товари.

2. Розширення структури сайту. Щомісяця ми аналізували пошукові запити з метою виявлення можливостей для збільшення структури сайту. Рекомендували додати нові підкатегорії.

Передньо ми погоджували доцільність створення нових підкатегорій з командою магазину «Атлас». Адже те, що за запитами і наявними товарами очевидним здавалось для нас, могло бути нереальним на практиці. Наприклад, у певній категорії тканин було неможливо виділити ще одну підкатегорію, оскільки вона вся і однотонна, і стрейчева.

У такому разі ми змінювали стратегію — оптимізували відповідними релевантними запитами теги й метатеги сторінки категорії або підкатегорії, які вже є на сайті.

Крім створення нових, відкривали для індексації наявні сторінки фільтрів, які раніше були закриті, оптимізували їхні теги та метатеги.

3. Контент. Оскільки пошукова оптимізація — це комплексний підхід, окрім збільшення кількості сторінок сайту в індексі, ми покращували їхню видимість та позиції. Для цього готували детальні технічні завдання копірайтеру на боці компанії «Атлас» на написання контенту для нових сторінок та оптимізації наявного контенту.

Для кращої видимості сайту за інформаційними запитами підбирали теми статей для блогу інтернет-магазину, стосовно яких є пошуковий попит. Так залучали нових клієнтів, які цікавляться шиттям та різними видами тканин:

Працювали зі статтями з підвищення їхньої конверсійності, зокрема додавали перелінковку з релевантними для них категоріями тканин. У результаті аналізу даних Google Analytics бачимо, що частина відвідувачів блогу переходить у каталог інтернет-магазину та оформляє замовлення:

4. Зовнішня оптимізація. Планомірно нарощували зовнішню масу посилань. Сторінки для розміщення на них вічних посилань на якісних тематичних донорах обирали з урахуванням пріоритетів клієнта та сезонності категорій. Також аналізували позиції сайту за найбільш частотними запитами, які релевантні для категорій, підкатегорій, визначали, які варто покращити.

5. Оцінка ефективності робіт. Щомісячний контроль досягнення поставлених цілей в цілому та ефективності окремих видів робіт допомагав вчасно корегувати стратегію просування, робити акцент на роботах, які дають найкращий результат для виконання KPI.

Результати просування

Попри те, що з кінця лютого до початку травня 2022 трафік на сайт, як і на більшість інших українських сайтів, через початок повномасштабного вторгнення був мінімальним, нам вдалось перевиконати поставлені на 2022 рік цілі. Цього вдалось досягти завдяки тому, що сайтом займалися до та після початку повномасштабної війни. Прогноз, який ми робили на 2022 рік щодо зростання трафіку і транзакцій, завдяки безперервній роботі вдалося виконати навіть попри падіння попиту:

Кількість пошукового трафіку на сайт у порівнянні рік до року 2022 до 2021 збільшилась на 71,98 %:

Порівняння показників січня 2022 року з січнем 2023 року є більш коректним, адже дає змогу побачити накопичений результат за рік у відсотковому співвідношенні — органічний трафік зріс на 148,44%:

Кількість транзакцій зросла на 49,13 %, виручка на 168,48 %:

Частка ринку за всіма цільовими ключовими запитами збільшилась з 7 % до 17,6 %, тобто на 151,43 %:

Варто зауважити, що доля ринку сайту в пошуковій видачі вираховується на основі пошукових запитів, релевантних тематиці сайту, їхній частотності, CTR у тематиці та аналізу пошукової видачі в топ-10.

Середня позиція сайту зросла на 24,54 %: від 16,3 у січні 2022 року до 12,6 у січні 2023 року:

Видимість сайту покращилась на 204,13%: від 11,62 у січні 2022 до 35,34 у січні 2023:

Усі покращення відбувалися на тлі зниження попиту на категорії тканин, що пропонує компанія «Атлас». Це ми визначили, проаналізувавши загальну середню частотність 2000 найчастотніших релевантних тематиці сайту запитів у 2021 році та тих самих запитів у 2022 році. Отриманий результат — зниження попиту на 23,26 %:

Якщо аналізувати показники січня 2022 і січня 2023, тобто за ті місяці, які ми порівнювали для визначення відсотків зростання органічного трафіку та транзакцій, фіксуємо зниження попиту на 22,84 %:

У такий спосіб попри падіння попиту майже на чверть нам вдалося збільшити кількість органічного трафіку, транзакцій та виторгу.

Відгуки про співробітництво

Ганна Соловйова, SEO Team Lead at Netpeak Ukraine

Успішна оптимізація та просування сайту tkani-atlas.com.ua — це насамперед злагоджена командна робота між агентством та клієнтом. У процесі просування, звичайно, могли бути певні затримки або неможливість впровадити щось. Але наша команда завжди тримала руку на пульсі та оперативно реагувала, що дозволяло швидко знайти альтернативу та вирішити питання. Від початку співпраці коректно налагоджена комунікація, своєчасний зворотний зв'язок, спільна робота над стратегією дозволили побудувати весь процес взаємодії, аби бути в синхроні, бачити однакові цілі та прагнути досягти їх разом. Поточні результати були б недосяжні без оперативних впроваджень та залученості клієнта до проєкту. Висловлюю особливу подяку власнику проєкту Вадиму.

Вадим Невзоров, співзасновник компанії «Атлас»

Ми звернулися в компанію Netpeak у 2020 році, на етапі створення нового сайту. До цього працювали на платформі Prom.ua, можливостей якої сильно не вистачало для просування. Важливо розуміти, що SEO-просування — це тривалий процес. Спочатку в нас склалося хибне враження, що ми витрачаємо багато часу і грошей на послуги агентства, при цьому нічого не змінюється. Однак через кілька місяців ми стали помічати віддачу — в об'ємах трафіку, дзвінках, замовленнях. Через півроку послуги компанії почали окупатися. Просування і оптимізація — це довга та планомірна робота, причому не тільки з боку агентства, а й з боку клієнта. Ми дуже раді, що з нами працює чудова команда, з якою відмінно налагоджена комунікація та зворотний зв'язок. Упевнено можемо сказати, що довірили просування сайту професіоналам. Ми дуже задоволені результатами і будемо раді подальшій співпраці з Netpeak.

Висновки

Попри складнощі з трафіком сайту через початок повномасштабного вторгнення та падіння попиту на товари нам вдалось за 2022 рік досягти значних результатів. Аналізуючи показники з січня 2022 року до січня 2023 року фіксуємо:

зростання органічного трафіку на 148,44%;

зростання кількості транзакцій на 49,13%

зростання доходу на 168,48%;

зростання частки ринку за всіма цільовими ключовими запитами на 151%;

середня позиція сайту покращилась на 24,54%;

видимість сайту зросла на 204,13%.

Щоб досягти таких результатів ми:

Проводили системну роботу над технічною оптимізацією сайту. Працювали над розширенням структури сайту, зважаючи на наявні пошукові запити, релевантні для товарів сайту. Створювали новий контент (тексти, статті), оптимізували наявний контент та метатеги. Постійно збільшували кількість зворотних посилань на сайт. Проводили щомісячний аналіз досягнення цілей та ефективності кожного з видів робіт.

Варто зазначити, що будь-яка наша робота не мала б такого успіху, якби не настільки відповідальний підхід команди компанії «Атлас» до реалізації всіх наших технічних завдань та рекомендацій.

На початку 2023 року ми проаналізували попередні здобутки, сформували нову стратегію та очікуємо подальшого покращення показників сайту, збільшення задоволених клієнтів від якісних тканин інтернет-магазину та зростання кількості замовлень.