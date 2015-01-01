В посте «Как быстро узнать эффективность сниппетов и брендовых фраз» мы уже давали инструкцию по подключению API Google Search Console к Google Таблицам. Но публикуем отдельный пост, потому что:

В связи с новым дизайном API Manager, старая инструкция уже не актуальна. Инструкция написана под определенный скрипт. А в этом посте я опишу шаги, которые можно применять к любым задачам в Google Таблицах. Если вы ищите инструкцию, как подключить API Google Search Console к Google Таблицам, удобнее использовать именно этот пост. В статье ( «Google Apps Script: полезные функции и фишки для SEO (часть первая)» ) я демонстрирую скрипты, которые будут работать с API Google Search Console (и другими сервисами Google, так как подключение к API происходит подобным образом). Чтобы облегчить настройку, буду ссылаться на эту статью.

Перед тем как перейти к делу, давайте разберёмся, зачем подключать API Google Search Console к Google Таблицам.

С помощью этой настройки вы сможете выгружать из Google Search Console (GSC) такие данные:

Search Analytics: это то, что мы можем найти в разделе «Эффективность» в GSC (в старой версии GSC этот раздел называется «Анализ поисковых запросов»). Sitemaps: добавлять и удалять карты сайта, получать информацию о конкретных картах сайта. Sites: добавлять и удалять сайты (в GSC), получать информацию и списки сайтов в GSC. URL Crawl Errors Counts. Получать количество ошибок по типам: authPermissions, flashContent, manyToOneRedirect, notFollowed, notFound, other, roboted, serverError, soft404. В разрезе mobile, smartphoneOnly и web. URL Crawl Errors Samples. Извлекать сведения об ошибках, получать список URL определенных ошибок, помечать URL предоставленного сайта, как «исправленный» и удалять его из списка.

Как подключить API Google Search Console к Google Таблицам

Делаем копию таблицы, к которой подключим API Google Search Console. К ней уже подключена библиотека OAuth2.

Заходим на сайт Google Cloud Platform.

Мы попали в Google Cloud Platform. Затем в поисковой строке Google Cloud Platform нужно ввести «Search Console API» и перейти далее.

Нажимаем на кнопку «Включить» («Enable»).

Далее переходим в «Учетные данные» («Credentials»).

Переходим по ссылке:

Создаем учетную запись «Идентификатор клиента OAuth».

Теперь выбираем «Веб-приложение».

Если поле неактивно, нужно перейти по ссылке «Настроить окно запроса доступа» и заполнить все поля. После нужно сохранить и продолжить настройку — нажать “Теперь выбираем «Веб-приложение»”.

Ниже, в поле «Разрешенные URI перенаправления» («Authorized redirect URIs») нужно вставить строку: https://script.google.com/macros/d/{ID_скрипта}/usercallback

({ID_скрипта} нужно взять в редакторе Apps Script, кликнув на «Файл» — «Свойства проекта» — «Идентификатор скрипта»).

Далее появится окно с идентификатором и секретом клиента (your client id and your client secret). Сохраните себе эти строки, они понадобятся для работы с API Google Search Console в Google Таблицах.

Далее в скрипте во вкладке «Variables», в переменной «CLIENT_ID» вставляем «Ваш идентификатор клиента». В переменной «CLIENT_SECRET» вставляем «Ваш секрет клиента» (эти данные мы получили на прошлом шаге) и нажимаем «Сохранить».

Переходим в наш ранее скопированный документ и запускаем скрипт для окончательной авторизации:

Получаем разрешение.

Выбираем аккаунт, который нам нужен:

Следуем подсказкам на скриншоте:

Жмём «Разрешить»:

Копируем URL и в новой вкладке переходим по нему.

Если все настроили верно, нужно будет указать свой профиль и дать разрешение, как мы это делали в пунктах 16 и 18.

Если видим такое окно, значит API Google Search Console подключили:

Чтобы убедиться в этом, переходим в наш документ и заново запускаем скрипт, как это было в пункте 14. В результате во вкладке «Sites» появятся все сайты, которые есть в аккаунте Google Search Console.

Не получается подключиться? Пишите в комментариях, постараюсь помочь.

Кстати, скоро будет второй пост из цикла статей о Google Apps Script, не пропустите.

Выводы