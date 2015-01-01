SEO

Как подключить API Google Search Console к Google Таблицам
Анатолий Бондаренко
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В посте «Как быстро узнать эффективность сниппетов и брендовых фраз» мы уже давали инструкцию по подключению API Google Search Console к Google Таблицам. Но публикуем отдельный пост, потому что:

  1. В связи с новым дизайном API Manager, старая инструкция уже не актуальна.
  2. Инструкция написана под определенный скрипт. А в этом посте я опишу шаги, которые можно применять к любым задачам в Google Таблицах.
  3. Если вы ищите инструкцию, как подключить API Google Search Console к Google Таблицам, удобнее использовать именно этот пост.

  4. В статье («Google Apps Script: полезные функции и фишки для SEO (часть первая)») я демонстрирую скрипты, которые будут работать с API Google Search Console (и другими сервисами Google, так как подключение к API происходит подобным образом). Чтобы облегчить настройку, буду ссылаться на эту статью.

Перед тем как перейти к делу, давайте разберёмся, зачем подключать API Google Search Console к Google Таблицам.

С помощью этой настройки вы сможете выгружать из Google Search Console (GSC) такие данные:

  1. Search Analytics: это то, что мы можем найти в разделе «Эффективность» в GSC (в старой версии GSC этот раздел называется «Анализ поисковых запросов»).
  2. Sitemaps: добавлять и удалять карты сайта, получать информацию о конкретных картах сайта.
  3. Sites: добавлять и удалять сайты (в GSC), получать информацию и списки сайтов в GSC.
  4. URL Crawl Errors Counts. Получать количество ошибок по типам: authPermissions, flashContent, manyToOneRedirect, notFollowed, notFound, other, roboted, serverError, soft404. В разрезе mobile, smartphoneOnly и web.
  5. URL Crawl Errors Samples. Извлекать сведения об ошибках, получать список URL определенных ошибок, помечать URL предоставленного сайта, как «исправленный» и удалять его из списка.

Как подключить API Google Search Console к Google Таблицам

  1. Делаем копию таблицы, к которой подключим API Google Search Console. К ней уже подключена библиотека OAuth2.
  1. Заходим на сайт Google Cloud Platform.
  1. Мы попали в Google Cloud Platform. Затем в поисковой строке Google Cloud Platform нужно ввести «Search Console API» и перейти далее.

Вводим Search Console API и переходим далее

  1. Нажимаем на кнопку «Включить» («Enable»).

Нажимаем на кнопку Включить (Enable)

  1. Далее переходим в «Учетные данные» («Credentials»).

Далее переходим в Учетные данные (Credentials)

  1. Переходим по ссылке:

Посмотреть учетные данные или создать новые можно здесь

  1. Создаем учетную запись «Идентификатор клиента OAuth».

Создаем учетную запись Идентификатор клиента OAuth

  1. Теперь выбираем «Веб-приложение».

Далее в нашем случае выбираем Веб-приложение

Если поле неактивно, нужно перейти по ссылке «Настроить окно запроса доступа» и заполнить все поля. После нужно сохранить и продолжить настройку — нажать “Теперь выбираем «Веб-приложение»”.

Если поле неактивно, нужно настроить окно запроса доступа и заполнить все поля

  1. Ниже, в поле «Разрешенные URI перенаправления» («Authorized redirect URIs») нужно вставить строку: https://script.google.com/macros/d/{ID_скрипта}/usercallback  
  • ({ID_скрипта} нужно взять в редакторе Apps Script, кликнув на «Файл» — «Свойства проекта» — «Идентификатор скрипта»).

Взять в редакторе Apps Script

  1. Далее появится окно с идентификатором и секретом клиента (your client id and your client secret). Сохраните себе эти строки, они понадобятся для работы с API Google Search Console в Google Таблицах.

Окно с идентификатором и секретом клиента

  1. Далее в скрипте во вкладке «Variables», в переменной «CLIENT_ID» вставляем «Ваш идентификатор клиента». В переменной «CLIENT_SECRET» вставляем «Ваш секрет клиента» (эти данные мы получили на прошлом шаге) и нажимаем «Сохранить».

В переменной CLIENT ID вставляем Ваш идентификатор клиента

  1. Переходим в наш ранее скопированный документ и запускаем скрипт для окончательной авторизации:

Запускаем скрипт для окончательной авторизации

  1. Получаем разрешение.

Нажимаем на кнопку Продолжить

  1. Выбираем аккаунт, который нам нужен:

Выбираем нужный аккаунт

  1. Следуем подсказкам на скриншоте: 

Следуем подсказкам на скриншоте

  1. Жмём «Разрешить»: 

Жмём Разрешить

  1. Копируем URL и в новой вкладке переходим по нему.

Копируем URL и в новой вкладке переходим по нему

  1. Если все настроили верно, нужно будет указать свой профиль и дать разрешение, как мы это делали в пунктах 16 и 18.
  1. Если видим такое окно, значит API Google Search Console подключили:

Если видим такое окно, значит API Google Search Console подключили

  1. Чтобы убедиться в этом, переходим в наш документ и заново запускаем скрипт, как это было в пункте 14. В результате во вкладке «Sites» появятся все сайты, которые есть в аккаунте Google Search Console.

Не получается подключиться? Пишите в комментариях, постараюсь помочь.

Кстати, скоро будет второй пост из цикла статей о Google Apps Script, не пропустите.

Выводы

  1. Изучив возможности API методов GSC, можно автоматизировать процесс проверки сайта в этом сервисе. В цикле статей о Google Apps Script я поделюсь скриптом, который регулярно автоматически выгружает нужные нам данные. Затем, если есть какие-то существенные изменения, отсылает письмо на почту. Кроме того, с помощью Google Apps Script можно и отправлять email.

  2. Вы спросите: «Зачем нам так заморачиваться, если есть addon, который выгружает данные из GSC»? Да, Add-on проще в использовании, но там можно выгружать только отчёты из раздела «Эффективность», а через API Search Console можно и другие отчеты, которые я описал выше.
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Анатолий Бондаренко

С SEO познакомился в 2015 году.
Работал и обучался в компании Palmira Studio.
C августа 2015 года работаю SEO-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak.
Сертификация: Google Analytics, Google AdWords по направлениям «поисковая и мобильная реклама».

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