Как получать удовольствие от жизни. Советы из книги «Поток».

Всегда интересовался повадками различных знаменитостей. У всех выдающихся людей прослеживаются одинаковые черты и характеристики: отсутствие комплексов и чувства вины, превалирование позитивизма, наличие четкой и долгосрочной цели в жизни.



Вспомнить лишь слова Есенина или Фредди Меркюри, что их жизнь была настолько насыщенной, что они ни о чем не жалеют и не боятся умирать. Вот как так жить? Как найти себя? Как стать счастливым раз и навсегда? Об этом ниже.

Михай Чиксентмихайи (Mihaly Csikszentmihalyi) — профессор психологии, бывший декан факультета Чикагского университета, известный по своим исследованиям тем счастья, креативности, субъективного благополучия.



Более всего известен благодаря своей теории «потока» — состояния, изучаемого им в течение нескольких десятилетий.



Чиксентмихайи — автор нескольких бестселлеров и более чем 120 статей для журналов и книг, многие из которых переведены на разные языки мира. Его считают одним из наиболее широко цитируемых психологов современности в нескольких областях, относящихся к психологии и бизнесу.

Книга «Поток» во многом о том, кто такие счастливые люди и как ими стать. В некоторых цитатах будут встречаться специфические термины. Поэтому заранее опишу, что Чиксентмихайи подразумевает под «потоком». Это состояние, в котором человек полностью включён в то, чем он занимается, что характеризуется деятельным сосредоточением, полным вовлечением и нацеленностью на успех в процессе деятельности.

Начальную суть теории потока можно выразить такой картинкой: Задача теории потока — научить человека достигать гармонии во всех своих начинаниях. Достижение этой цели предполагает полное преобразование жизни в единую, внутренне упорядоченную и осмысленную потоковую деятельность.

Тот, кто находится в состоянии потока, всегда знает, что его психическая энергия не расходуется впустую на сомнения, сожаления, чувство вины или страха, а направлена на полезное дело — не важно, чем он занимается и что происходит вокруг.

Именно эта внутренняя уравновешенность и порождает силу и спокойствие, которыми мы восхищаемся в людях, живущих в мире с самими собой. Внутренний конфликт возникает из-за того, что за психическую энергию борются слишком много противоречащих друг другу желаний и целей. Единственная возможность преодолеть конфликт заключается в том, чтобы отделить существенные цели от неважных и построить между ними иерархию приоритетов.

Многие люди прекращают учиться, как только заканчивают школу, потому что тринадцать или даже двадцать лет принуждения к знаниям несут для них слишком много отрицательных эмоций. Их вниманием слишком долго управляли учителя и учебники, поэтому окончание образования они воспринимают как освобождение. В идеале окончание насаждаемого извне образования должно стать началом обучения, мотивированного изнутри.

Когда Фрейда попросили дать рецепт счастья, он ответил: «Любить и работать».

Апатия, которой подвержены многие люди в современном обществе, вызвана не физическим или психическим истощением, а их отношением к своей работе и тем, как на её фоне они воспринимают свои цели.

Но как научиться видеть эту альтернативную стратегию? Ответ, в принципе, прост: если действовать с уверенностью в себе, но без концентрации на себе, оставаться открытым миру и чувствовать себя его частью, решение, скорее всего, придёт само собой.

Еще одно ключевое понятие в теории потока — «аутотелическая личность». В буквальном переводе это понятие означает «личность, цели которой находятся в ней самой» — речь идёт о том, что цели такого человека порождаются преимущественно его внутренним миром, а не заданы генетическими программами и социальными стереотипами, как у большинства людей.

Аутотелическую личность отличает способность с легкостью превращать потенциальные угрозы в задачи, решение которых приносит радость и поддерживает внутреннюю гармонию. Это человек, который никогда не испытывает скуку, редко тревожится, включен в происходящее и большую часть времени переживает состояние потока. Основные цели аутотелической личности формируются в её сознании в процессе оценки переживаний, то есть создаются ею самой.

Неизбежно настаёт момент, когда биологические или социальные потребности индивида оказываются фрустрированы и ему нужно формулировать новые цели, создавать новые возможности для переживания состояния потока, иначе его энергию поглотит внутренний хаос.

Цельность нашей личности во многом зависит от способности преобразовывать нейтральные или неприятные события в позитивные. Одним из условий, способствующих развитию аутотелической личности, можно считать чувство эмоциональной безопасности. Без него человеку будет нелегко отпустить себя настолько, чтобы пережить состояние потока.

Субъективные переживания представляют собой не просто один из аспектов жизни — это и есть сама жизнь. Материальные условия вторичны, поскольку воздействуют на нас опосредованно, через наше восприятие, в то время как состояние потока и даже просто удовольствие влияют на качество жизни напрямую.



Здоровье, деньги и другие материальные блага могут улучшить нашу жизнь, но этого может и не произойти. Если человек не научился управлять своей психической энергией, весьма вероятно, что эти внешние преимущества будут для него бесполезны.

Правила, следуя которым можно развить в себе качества аутотелической личности:

Ставить цели. Цели и задачи порождают друг друга. Полностью погрузиться в деятельность. Уделять внимание происходящему вокруг. Научиться радоваться сиюминутным переживаниям.

Полезность концепции потока заключается не только в том, что она может помочь отдельным индивидам улучшить свою жизнь, но и в том, что общество в целом получает с её помощью возможность по-новому взглянуть на стоящие перед ним цели и задачи. И напоследок цитата от Чиксентмихайи:

Будущее принадлежит человеку не просто образованному, но научившемуся мудро использовать всё своё свободное время.

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