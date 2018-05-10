Как продвигать онлайн-бизнес в Казахстане — видеоконспект семинара Netpeak Friends Day

Netpeak — это международное агентство с представительствами в пяти странах. Поэтому, кроме конференций в Украине и Болгарии, мы решили провести серию бесплатных семинаров Netpeak Friends Day для молодых предпринимателей, которые хотят продвигать свой бизнес в Казнете.

Интересно, что в Алматы не так много мероприятий по интернет-маркетингу, несмотря на то, что сфера e-commerce развивается так же стремительно, как и в других странах.

Мы пригласили спикеров из известных компаний и устроили шестидневный марафон из цикла лекций о ключевых этапах развития бизнеса в интернете: от создания сайта до подсчета ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) рекламных каналов. В этой статье собрали все записи докладов и короткие интервью спикеров. Поехали!

Как разработать продающий сайт интернет-магазина

Владимир Денисов, ILab

ILab разработала интернет-магазины для крупных казахстанских ритейлеров и ecommerce-проектов: Mechta.kz, Metro, ALSI и других. В своем докладе Владимир ответил на главный вопрос: как создать эффективный интернет-магазин, который будет продавать?

Что важно учитывать при выборе CMS

Разработка магазина начинается с выбора «движка», на котором он будет сделан. При выборе CMS важно учитывать ее популярность и, в частности, количество разработчиков на этой платформе. Чем больше разработчиков, тем меньше вероятность попасть в ситуацию, когда у вас есть сайт, но его некому обслуживать.

На что ориентироваться при оценке стоимости разработки сайта

Это самый сложный вопрос для клиента. Стоимость разработки варьируется существенно. Отталкивайтесь от задач, которые стоят перед вами. Если у вас крупный проект, то нужно понимать, что его разработка не может стоить дешево, в то время как промо-страничка может обойтись в несколько десятков тысяч тенге.

В целом стоимость разработки полноценного интернет-магазина колеблется от 800 000 ($2 400) до 3 500 000 ($10 600) тенге. Если проект дешевле, то должны появится вопросы. У разработчиков есть себестоимость, которая рассчитывается из необходимого количества часов работы, стоимости часа специалиста, стоимости лицензий.

Если вы планируете большой проект, а стоимость его близится к миллиону тенге ($3 000), то высока вероятность того, что проект не запустится по ряду причин.

Какие ошибки чаще всего допускают оффлайн-магазины, которые захотели выйти в онлайн

Самая распространенная ошибка — обратиться к студенту или нанять специалиста в штат, чтобы он сделал сайт. Сложность заключается в том, что студент, получив первые деньги, часто сайт так и не доделывает, а разработчик, который был нанят в штат, увольняется и никто не знает, что делать с сайтом. Это классическая проблема с которой к нам чаще всего приходят.

Конечно, со студиями разработки тоже могут возникать сложности, но в среднем, они более устойчивы, потому что это их бизнес. Тем не менее, ключевой фактор во взаимодействии с подрядчиком — человеческие отношения. Если вы видите человека, которому можно доверять — скорее всего, все ок.

Три признака успешного интернет-магазина

Оффлайн-точка.

Это важно, чтобы показать клиенту, что вы «реальны» и вам можно доверять. Высокая конверсия.

Это значит, что правильно выбрана номенклатурная группа товаров и правильно определена целевая аудитория, которая приходит на сайт. Интерфейс.

Он отражает внутренние процессы в компании. Если к интерфейсу относятся халатно и пользователю неудобно, то, скорее всего, на этом неудобства пользователя не закончатся.

Главные проблемы e-commerce в Казахстане

Уровень сервиса.

Большинство интернет-магазинов в Казахстане, увы, не обеспечивают должного уровня обслуживания. После оформления заказа клиенту, скорее всего, никто не перезвонит. А может быть и такое, что заказ и вовсе не обработают. Естественно, это вызывает у потребителей отсутствие доверия к электронной коммерции в целом. Доставка.

Проблема «последней мили» есть у всех подобных сервисов. Она очень сложно и дорого решается: необходимо нанимать сотрудников, которые будут заниматься логистикой, искать надежную курьерскую компанию или даже строить свою собственную систему логистики. Отсутствие массовости.

Сейчас в Казахстане запущены тысячи интернет-магазинов, но полноценно работает, может быть, несколько сотен.

Несмотря на то, что данные говорят о динамичном развитии объемов электронной торговли, этот рост происходит, в большей степени, благодаря международным игрокам, а не локальным. Мне кажется, что наши предприниматели (за редким исключением) ведут себя немного инертно на этом рынке.

Главный совет начинающему интернет-предпринимателю

Все достаточно банально. Не бойтесь идти вперед, сталкиваясь с проблемами, не прячьтесь от них, решайте и двигайтесь дальше.

Оптимизация сайта на этапе разработки

Бауыржан Токтагазы, Netpeak

В своем докладе Бауыржан рассказал, почему нужно заниматься оптимизацией сайта еще на этапе разработки, а также объяснил зачем использовать микс инструментов SEО и PPC при запуске нового интернет-проекта.

Как SEO на этапе разработки сайта оптимизирует процесс его продвижения в будущем и экономит деньги

Однозначного ответа на этот вопрос нет. По нашему опыту SEO на этапе разработки позволяет экономить время специалистов: сосредоточиться на продвижении продуктов и услуг компании, вместо того, чтобы исправлять технические ошибки, допущенные во время разработки сайта.

Когда в Казахстане начнут использовать смарт-страницы, которые генерируются специально под пользователя и историю его запросов

Мне кажется, мы можем достичь этого в ближайшие пять лет, но здесь я бы хотел сделать небольшую ремарку. Есть сервисы и оптимизаторы, которые используют данную технологию, как прием «черной оптимизации».

Это называется «клоакинг», когда под определенный поисковый запрос маскируется одна страница, а при переходе пользователю показывается другая.

Поисковые системы борются с применением клоакинга как с недобросовестной манипуляцией и могут накладывать санкции на такие ресурсы, так что здесь нужно быть аккуратным.

Топ-3 совета при написании технического задания при создании нового сайта

Больше всего времени и денег предпринимателя будет сэкономлено, если подключить специалиста по SEO еще на этапе написания технического задания . Это сократит время на создание структуры сайта. Внедрить так называемое «on page SEO», направленное на проработку метатегов и других элементов, влияющих на ранжирование страниц. Работа с агентством или специалистом на этапе написания технического задания позволит заранее сделать, например, шаблоны для таких страниц (особенно для интернет-магазинов). Создать контент-плана еще на этапе разработки, что существенно сэкономит время копирайтера, и позволит запустить сайт с релевантным и оптимизированным контентом.

Реклама в Google: КМС, мобильные приложения и YouTube

Асия Мамбеталиева, Google

В своем докладе Асия говорила о рекламных инструментах поискового гиганта и о том, как применять тот или иной инструмент на разных этапах взаимодействия с клиентами.

Как выглядит путь пользователя к покупке

Поведение пользователя нелинейно, и лишь в редких тематиках он совершает быстрые импульсивные покупки сразу после перехода на страницу с предложением. Условно можно разделить путь пользователя этапы:

Интерес (формирование потребности) — момент, когда пользователь понимает, что ему необходим какой-то товар или услуга. Поиск информации — здесь пользователь изучает общую информацию о продуктах или услугах данного типа, например, исходя из своего местоположения. Оценка продукта (сравнение) — на этом этапе пользователь изучает конкретные характеристики и преимущества, ищет лучшее предложение. И только после предыдущих шагов совершается целевое действие — покупка, запрос консультации и так далее.

Любой бизнес должен работать со своей аудиторией на каждом из этапов.

Как мы можем работать с аудиторией на каждом из этапов

У Google есть множество инструментов и видов таргетинга. Кроме традиционной поисковой рекламы, которая основана на ключевых запросах пользователей и, в первую очередь, ориентирована на сформированный спрос, есть ещё контекстно-медийная сеть и YouTube. Вы можете доносить свои сообщения как аудитории, которая не слышала о вашем бренде или продукте, так и тем, кто находится на завершающей стадии покупки.

Какие виды таргетинга использовать в КМС и YouTube

В зависимости от целей вашей рекламной кампании, вам могут подойти как традиционные, так и новые таргетинги. Особенно интересно пробовать смешивать разные подходы. Если говорить о методах, ориентированных на целевое действие, то здесь я бы выделила такие:

таргетинг по ключевым словам — реклама показывается пользователям, которые делали поиск по релевантным ключевым запросам. Если у вас уже настроены поисковые кампании, то запустить медийную кампанию с таким таргетингом вам будет совсем просто;

— реклама показывается пользователям, которые делали поиск по релевантным ключевым запросам. Если у вас уже настроены поисковые кампании, то запустить медийную кампанию с таким таргетингом вам будет совсем просто; аудитории заинтересованных покупателей — интересный таргетинг, позволяющий показывать рекламу пользователям, которые близки к покупке. Google анализирует поведение пользователей и определяет «подогретость» пользователя, чтобы показать ваше предложение в самый подходящий момент и склонить пользователя к действию;

— интересный таргетинг, позволяющий показывать рекламу пользователям, которые близки к покупке. Google анализирует поведение пользователей и определяет «подогретость» пользователя, чтобы показать ваше предложение в самый подходящий момент и склонить пользователя к действию; статический и динамический ремаркетинг — реклама, которая возвращает пользователей, которые уже были на вашем сайте. Это must have инструмент, который все еще не очень активно используется казахстанскими рекламодателями;

— реклама, которая возвращает пользователей, которые уже были на вашем сайте. Это must have инструмент, который все еще не очень активно используется казахстанскими рекламодателями; похожие аудитории — таргетинг, который позволяет показывать рекламу пользователям, которые по своим интересам и поведению в интернете близки к тем, кто уже был на вашем сайте и совершал конверсии.

При правильном использовании эти таргетинги способны приводить клиентов не хуже поисковых кампаний.

Как улучшить эффективность своих рекламных кампаний и на что обратить внимание в первую очередь

Есть несколько способов. Вы можете скорректировать таргетинг, рекламное сообщение, бюджетирование или конверсию. Зачастую рекламодатели забывают о последнем пункте и о том, что недостаточно просто сделать сайт и нагнать туда трафика. Над сайтом нужно работать.

Если говорить о Казахстане, то первое, на что следует обратить внимание — это мобильная версия сайта. Несмотря на то, что 75% казахстанского трафика приходится на мобильные устройства, огромное количество ресурсов все еще ориентировано только на десктоп. И это отличная возможность выделиться и обогнать конкурентов.

Как запустить контекстную рекламу в Яндекс.Директ

Матвей Габов, Яндекс

Матвей Габов вместе Бауыржаном Токтагазы рассказали, что такое Perfomance Marketing, с чего начать привлечение клиентов на свой сайт и как измерять эффективность и оптимизировать затраты на разные рекламные каналы.

Основные проблемы развития интернет-рынка в Казахстане

Проблемы на самом деле типичные не только для Казахстана, но и для Средне-Азиатского региона в целом. В первую очередь, это проблема с обучением людей интернет-технологиям и правильным пониманием того, как вести интернет-рекламу. Сейчас мы проводим множество мероприятий, публикуем онлайн-материалы по интернет-маркетингу, чтобы как-то двигать рынок.

Отличия рынка Казахстана от других рынков, где представлен Яндекс

Главное отличие — доля нашего поиска на рынке Казахстана ниже чем, например, в России, где бренд Яндекс.Директ хорошо известен пользователям. Соответственно, это открывает для нас возможность проводить больше экспериментов и больше неожиданных ходов.

Какие инструменты Яндекса больше подходят новичкам

Новые рекламодатели, чаще всего, обращаются к традиционному инструменту поисковой рекламы, таргетируясь на местоположение и ключевые запросы пользователей.

Для повышения эффективности я рекомендую использовать Яндекс.Аудитории: например, сузить круг целевой аудитории в рамках гипер-локального таргетинга и более точечно попадать в своего потребителя, расходуя рекламный бюджет максимально эффективно.

И, конечно же, пользоваться корректировкой ставок, которая позволит показывать объявления вашей целевой аудитории в приоритетном режиме.

Почему оффлайн-бизнесу сложно выходить в онлайн и наоборот

Исторически так сложилось, что изначально была оффлайн-реклама (борды, ТВ, пресса, радио), которую крайне сложно измерить, особенно при небольших объемах. Потом появилась интернет-реклама, в которой можно довольно точно определить эффективность каждого рекламного канала и средств, потраченных на него.

В итоге у нас есть два типа маркетологов, существующих параллельно. Яндекс видит одной из своих задач совместить эти два мира и помирить этих двух маркетологов. Мы работаем в этом направлении, и я думаю, именно на стыке этих двух миров будет совершена какая-то революция.

Совет оффлайн-бизнесу, который хочет расширить свое присутствие онлайн

Самое первое, что нужно сделать, — настроить аналитику и проанализировать актуальное состояние вашего онлайн-направления. А потом просто не бояться и шагать в неизвестность, выбрав качественного партнера.

Как с помощью PVL в Яндекс.Метрике связать интернет-рекламу с посещаемостью оффлайн-точек

Первым нашим шагом в совмещении онлайна и оффлайна были Яндекс.Аудитории, которые позволили глубже понять потребности наших пользователей. Затем мы сделали следующий шаг, чтобы увидеть статистику информацию о пользователях, которые пришли в магазин после просмотра рекламы.

Делаем мы это через смартфоны пользователей, на которых установлены приложения Яндекса и в настройках включена передача данных о геолокации. Это определяется по wi-fi точкам, к которым подключаются пользователи, а также по GPS- и GSM-сигналам.

Таким образом мы можем обезличенно использовать эти данные и понять, что пользователь устройства смотрел рекламу в онлайне, а потом оказался в какой-то геолокации, соответствующей адресу магазина. При объединении с данными CRM систем, мы можем узнать, была ли совершена покупка. И это та самая революция, которая начинается уже сейчас.

Я уверен, что в ближайшие несколько лет, подобные технологии будут использоваться повсеместно и позволят еще точнее определять эффективность маркетинговых активностей.

Как бюджетно привлечь клиентов с помощью email-маркетинга

Светлана Шевченко, Contenta

Светлана рассказала о схемах взаимодействия с пользователями через почтовые рассылки, разработку контент-плана и сегментации базы подписчиков.

Тренды email-маркетинга в 2018

В первую очередь, это визуальный контент. Внимание пользователя становится все более ограниченным, и визуализация помогает быстрее и эффективнее донести ваше сообщение до целевой аудитории.

Ну и конечно, постоянное повышение требований к качеству материалов с точки зрения пользователей, которые с ними взаимодействуют. Главная задача любого маркетолога — донести ценность своего предложения на простом и понятном для клиента языке. Это было и будет актуальным всегда.

Главный вопрос для молодых проектов: как собрать базу подписчиков

Все начинается с хорошо проработанной посадочной страницы, на которой мы пытаемся конвертировать посетителя в подписчика. Нужно сделать ее понятной, простой и предложить что-то взамен на оставленный почтовый адрес. Это может быть какой-то подарок, акция, скидка или что-то, несущее информационную пользу.

Еще один важный момент — это постоянное взаимодействие с подписчиком. Вы должны быть уверены, что у вас есть контент, которым можно делиться со своими подписчиками регулярно на протяжении какого-то времени.

Главные ошибки новичков в email-маркетинге

Главная ошибка — это покупка баз подписчиков, что нарушает как законы о личных данных, так и базовые принципы маркетинга. Спам никто не любит и это точно не сыграет в вашу пользу.

Вторая ошибка — это непонимание стратегии маркетинга и того, как в эту стратегию ложится инструмент почтовых рассылок и как будет измеряться его эффективность. Если мы не знаем ответов на главные вопросы: что, кому и зачем мы продаем и какие боли потребителя решаем, то сложности возникнут во всех аспектах, в частности и в email-маркетинге.

Как выделиться из бесконечного потока предложений, которые каждый день сыпятся на электронный ящик

Иметь стратегию и контент-план, умеренно-регулярно взаимодействовать со своими подписчиками, делать сплит-тесты и замерять результаты.

Каким должно быть хорошее письмо и какую часть рассылки нужно продумывать особенно детально

Единого рецепта нет. Есть множество формул цепляющих заголовков и структуры продающего письма, но следует понимать, что идеальное письмо именно для вашего клиента, может быть найдено только путем проб и ошибок. При этом рынок, клиенты, да и вообще мир вокруг нас меняются постоянно, а значит, рецепт идеального письма тоже должен меняться.

Но есть ключевые моменты:

вы должны понимать своего клиента и его потребности;

у письма должна быть одна четкая цель;

ваше предложение должно быть максимально емким и лаконичным.

Как выбрать частоту рассылки для своего бизнеса

Есть бизнесы, в которых раз в три месяца отправить письмо будет отличным темпом. Тем не менее, я бы не рекомендовала делать рассылки чаще, чем раз в неделю — это стандартный вариант.

Вытеснят ли мессенджеры email как средство маркетинговых коммуникаций

Кажется, что все к этому идет, но переизбыток рекламных сообщений в мессенджерах будет побуждать людей прятаться от них. Кроме того, email будет всегда оставаться отличным каналом для B2B-сферы, где очень сложно описать в формате короткого сообщения все преимущества и выгоды от использования продукта или услуги, а решение о покупке зреет долго.

Как персонализировать свой email-маркетинг

Персонализация рассылки — это еще один тренд последних нескольких лет. Начните с создания аватара клиента. Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность этого шага, очень мало бизнесов хорошо проработали портрет клиента и сегментацию.

Новые стандарты контента в социальных сетях

Насиба Кучкарова, Dibar Agency

Насиба Кучкарова в своем докладе рассмотрела:

как построить системное взаимодействие с клиентами через социальные сети и мессенджеры;

как получать и обрабатывать обратную связь от своих клиентов;

как построить сообщество вокруг своего бренда.

Зачем обычному интернет-магазину аккаунты в социальных сетях, кроме возможностей таргетированной рекламы

Социальные сети — это инструмент завоевания лояльности аудитории и создания имиджа. Сложно измерить и почти невозможно рассчитать влияние имиджа на продажи, если речь не идет о таргетированной рекламе. Но сейчас нет лучшего инструмента для коммуникации со своей целевой аудиторией и анализа ее интересов и поведения.

Какую домашнюю работу должен провести бизнес перед регистрацией страницы компании в социальных сетях

К сожалению, у малого бизнеса в Казахстане по-прежнему очень смутные представления о том, зачем идти в социальные сети и как использовать этот инструмент для своего бизнеса. Многие заводят странички по инерции, пытаются продавать в лоб, не выстраивая отношения со своей аудиторией.

Я вижу здесь только один выход — постоянно образовывать рынок, в том числе, и через такие ивенты как эта серия семинаров.

Топ-3 ошибок казахстанских компаний в социальных сетях

Первая ошибка — это игнорирование своих пользователей и отсутствие реакции на их обращения и комментарии. То есть отсутствие системы репутационного менеджмента.

Вторая ошибка — это SMM ради SMM. Это когда бизнес делает страничку, потому что так нужно и как-то кто-то периодически делает постики с котами и цитатами великих людей.

И третья ошибка, о которой я уже говорила выше, — люди пытаются продавать в лоб и оценивают успешность поста с мемом в продажах.

Как небольшим интернет-магазинам бороться с большими брендами за внимание аудитории в социальных сетях

Быть ближе к людям. Любой большой бренд — это что-то непонятное с глянцевой наружностью, универсализацией и абсолютной удаленностью от рядового потребителя. Можно создать искреннюю историю для своего потребителя, в которую он поверит и захочет купить у вас, потому что вы ему близки.

Как увеличить охват коммерческих страниц без увеличения бюджетов на рекламу

Несмотря на постоянные изменения в алгоритмах ранжирования социальных сетей, следуйте рекомендациям по времени публикаций и содержанию постов, следите за трендами и пытайтесь играть на «хайпе». То есть постарайтесь попасть в контекст текущей повестки и встроить свой бренд в ситуативные вспышки в информационном поле.

И все же для сбора лояльной аудитории необходимо вкладывать деньги и в рекламу, и в производство качественного контента.

Как оценивать эффективность SMM

Несмотря на всю банальность такого KPI как коэффициент вовлеченности (Engagement Rate), он по-прежнему остается одним из главных бенчмарков, по которому можно оценить эффективность.

SMM нужен, чтобы растить лояльную аудиторию вокруг своего бренда и получать обратную связь от клиентов. Если у вас этого нет, значит, ваша SMM стратегия нуждается в корректировке.

В скором времени мы планируем еще несколько семинаров в Казахстане и обращаемся к нашим читателям: какие темы вы хотели бы увидеть на семинарах Netpeak в Казахстане? На какие вопросы, связанные с интернет-маркетингом, вы хотели бы получить ответы и консультации? Кого из спикеров, вы бы рекомендовали нам пригласить на наши ивенты?

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