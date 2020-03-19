Как проводить ежедневные встречи в режиме WFH — чек-лист Netpeak

Аббревиатура WFH (work from home) станет словом этого марта — в мире многие переходят на удаленную работу целыми компаниями. Крутой способ поддерживать командный дух и улучшить продуктивность всех ребят — проводить ежедневные собрания или дейли.
Дейли — ежедневный командный митинг, на котором команда синхронизируется по ключевым моментам работы и по текущим задачам. Рекомендуем ограничить длительность встреч 15 минутами.
На ежедневном собрании должны быть все. Исключения: собеседования, встречи с клиентами/партнерами, отпуск, больничный, командировочные.
Делимся чек-листом агентства Netpeak по организации дейли на удалёнке.
Зачем нужны дейли-митинги
Командная синхронизация для улучшения продуктивности каждого отдельно взятого рабочего дня спринта.
Кто должен участвовать в собраниях
На связь должны выходить все участники команды.
Примеры:
- для продуктовых команд/микрокоманд — backend-разработчики, frontend-разработчики, закрепленный за командой QA-специалист и РМ;
- для команды дизайнеров — все дизайнеры, тимлиды дизайнеров и непосредственный руководитель тимлидов дизайнеров.
- для команды саппортов/саксесс-менеджеров/маркетинга/сейлзов — все участники команды, тимлиды и руководитель.
Как организовать дейли-митинг
Вносим встречу в календарь правильно
- Инициатор проведения дейли-митинга (РМ, тимлид, руководитель) определяет время и место и способ связи (Skype, Hangouts, Zoom) для проведения дейли и сообщает об этом всем участникам.
- Инициатор создает повторяющееся по будням событие в Google календаре с темой Daily {Название команды}. Пример: Daily Tomcat.
- В названии указывайте цель митинга и участников. Например, «Stand-up meeting / Pachulya, Sawyer, Lulu, Melkaya, Buddha»
- В описании — указывайте цели встречи, адженду, если она предусмотрена.
- В описании к событию в календаре инициатор указывает ссылку для связи в Hangouts или альтернативный способ связи для того, чтобы могли подключиться удаленные сотрудники.
- Проверить, что все приглашенные на дейли участники подтвердили свое присутствие.
- Укажите фасилитатора: кто будет следить за ходом мероприятия и поворачивать его в нужное русло. Например, на дейли-митингах команд — это могут быть PMы, на общем дейли отдела — тимлиды.
Проверяем оборудование и рабочее место
- Отнеситесь очень внимательно к тому, что находится позади вас, а также к тому, что лежит на вашем столе. Уберите все лишнее со своего рабочего стола.
- Позаботьтесь о том, чтобы за вашей спиной не ходили люди.
- Выключите звук на мобильном.
- Уберите с клавиатуры кота и постарайся сделать так, чтобы никто не мешал разговору.
- Проверьте, включена ли камера. Визуальный контакт очень важен для ежедневных собраний.
- Включите режим «Mute».
Какой сервис выбрать для проведения онлайн-митингов
Мы обычно используем Skype и Telegram, но если всем сотрудникам удобнее провести онлайн-митинг в Zoom или другом сервисе, то тогда используйте то, что удобнее большинству.
Немного о сервисах:
- Skype — предельное количество участников групповых видеозвонков до 50 человек. Skype нужно использовать в том случае, когда на митинге нужно будет показывать экран.
- Hangouts — предельное количество участников групповых видеозвонков до 10 чел. В Hangouts тоже можно шерить экран при необходимости. Минус — сервис закроется в конце 2020 года.
- Google meet — можно использовать, если у вас есть доступ к платному аккаунту.
- Zoom — один из самых популярных сервисов в США, в связи с карантином создатели сервиса сняли ограничение на длительность звонка в 40 минут.
Что делать перед началом ежедневной встречи
- Уточните способ коммуникации: hangouts, Google meet или Zoom, Skype, добавьте информацию об этом в гугл-календарь в «Адрес встречи».
- Проверьте, установлен ли рабочий аккаунт выбранного сервиса у всех участников (если нет — установите), есть ли к нему доступы и нужно ли его обновить.
- Менеджеры (руководители, тимлиды, PM-менеджеры) должны создать рабочие группы в Skype с таким же названием и составом участников, как и в Телеграм (или в другом мессенджере, если у вас установлен другой), чтобы удобнее было запомнить название и цель онлайн-встречи.
- Проверьте скорость работы интернета, работоспособность камеры, микрофона и наушников.
- Для нормальной видеосвязи нужно от 128 Кбит/с (лучше — 300). Для четкой связи в высоком качестве нужно от 400 Кбит/с (разработчики рекомендуют 500). Если вы хотите общаться в HD-формате, вам потребуется от 1,2 Мбит/с (а еще лучше — 1,5).
- Не опаздывайте! Всегда начинайте созвон вовремя. Если вы опаздываете, предупредите участников встречи.
- Пересмотрите задачи, которые будете обсуждать.
- Ознакомьтесь с аджендой.
- Подготовьте скриншоты/файлы, если планируете их использовать.
- Если нужно продемонстрировать экран — пошерьте его участникам созвона.
Как шерить экран в Skype:
Правила поведения во время дейли-митинга
- Если вы живете с кем-то и нет возможности уединиться, то во время коллов используйте наушники. Иначе весь колл/стендап могут слышать члены семьи, а они не подписывали NDA.
- Не затягивайте мероприятие. Четкое следование пунктам адженды и хорошая подготовка – ключевые моменты онлайн-встречи, помогающие сделать совещание максимально коротким и продуктивным.
- Говорите по очереди. Слушайте других участников.
- Если вы — организатор/фасилитатор встречи и столкнулись с несогласием двух участников, дайте высказаться каждому из них. Затем сделайте соответствующие выводы и суммируйте, в чем суть каждой точки зрения. Так, чтобы участники поняли, что их точка зрения услышана и принята во внимание.
Регламент дейли
- Если нужно разобрать какие-либо задачи на дейли, то инициатор дейли делает это на своем ноутбуке с демонстрацией экрана удаленным участникам.
- Все участники должны на дейли приходить заранее подготовленными.
- На дейли-митингах каждый из участников должен сказать:
- что я сделал за вчера (результат, а не процесс);
- с какими проблемами столкнулся вчера (без детального обсуждения);
- информацию, которую должны знать все присутствующие (важные задачи, которыми вы будете заниматься, синхронизироваться с коллегами по взаимозависимым задачам).
- На дейли не нужно зачитывать весь свой отчет за вчера и говорить о текучке. Если проблем не было и нет важной для всех информации, то нужно так и сказать, чтобы не затягивать митинг.
- На дейли нельзя детально обсуждать проблемы, с которыми вы столкнулись в процессе выполнения задач. Если нужно обсудить с кем-то из участников стендапа задачу, то обсуждайте ее после встречи, чтобы не отнимать время у остальных ребят.
Режим WFH требует новых мемов
Тайминг ежедневных встреч
- Тайминг дейли контролирует инициатор проведения дейли.
- Рекомендуемая длительность до 15 минут.
- Если ответ на какой-либо вопрос нельзя дать на дейли за 2 минуты, то этот вопрос нужно вынести за дейли в отдельный митинг.
Кстати, если ежедневная встреча, пожалуй, единственная, после которой не нужно составлять фоллоу-ап, а в остальных случаях фоллоу-ап просто необходим. Кстати, у нас есть и детальный мануал по составлению фоллоу-апов. Если хотите, чтоб мы выложили его в паблике, пишите в комментарии или в чат любителей блога.
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