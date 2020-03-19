Как проводить ежедневные встречи в режиме WFH — чек-лист Netpeak

Аббревиатура WFH (work from home) станет словом этого марта — в мире многие переходят на удаленную работу целыми компаниями. Крутой способ поддерживать командный дух и улучшить продуктивность всех ребят — проводить ежедневные собрания или дейли.

Дейли — ежедневный командный митинг, на котором команда синхронизируется по ключевым моментам работы и по текущим задачам. Рекомендуем ограничить длительность встреч 15 минутами.

На ежедневном собрании должны быть все. Исключения: собеседования, встречи с клиентами/партнерами, отпуск, больничный, командировочные.

Делимся чек-листом агентства Netpeak по организации дейли на удалёнке.

Зачем нужны дейли-митинги

Командная синхронизация для улучшения продуктивности каждого отдельно взятого рабочего дня спринта.

Кто должен участвовать в собраниях

На связь должны выходить все участники команды.

Примеры:

для продуктовых команд/микрокоманд — backend-разработчики, frontend-разработчики, закрепленный за командой QA-специалист и РМ;

для команды дизайнеров — все дизайнеры, тимлиды дизайнеров и непосредственный руководитель тимлидов дизайнеров.

для команды саппортов/саксесс-менеджеров/маркетинга/сейлзов — все участники команды, тимлиды и руководитель.

Как организовать дейли-митинг

Вносим встречу в календарь правильно

Инициатор проведения дейли-митинга (РМ, тимлид, руководитель) определяет время и место и способ связи (Skype, Hangouts, Zoom) для проведения дейли и сообщает об этом всем участникам. Инициатор создает повторяющееся по будням событие в Google календаре с темой Daily {Название команды}. Пример: Daily Tomcat. В названии указывайте цель митинга и участников. Например, «Stand-up meeting / Pachulya, Sawyer, Lulu, Melkaya, Buddha» В описании — указывайте цели встречи, адженду, если она предусмотрена. В описании к событию в календаре инициатор указывает ссылку для связи в Hangouts или альтернативный способ связи для того, чтобы могли подключиться удаленные сотрудники. Проверить, что все приглашенные на дейли участники подтвердили свое присутствие. Укажите фасилитатора: кто будет следить за ходом мероприятия и поворачивать его в нужное русло. Например, на дейли-митингах команд — это могут быть PMы, на общем дейли отдела — тимлиды.

Проверяем оборудование и рабочее место

Отнеситесь очень внимательно к тому, что находится позади вас, а также к тому, что лежит на вашем столе. Уберите все лишнее со своего рабочего стола. Позаботьтесь о том, чтобы за вашей спиной не ходили люди. Выключите звук на мобильном. Уберите с клавиатуры кота и постарайся сделать так, чтобы никто не мешал разговору. Проверьте, включена ли камера. Визуальный контакт очень важен для ежедневных собраний. Включите режим «Mute».

Какой сервис выбрать для проведения онлайн-митингов

Мы обычно используем Skype и Telegram, но если всем сотрудникам удобнее провести онлайн-митинг в Zoom или другом сервисе, то тогда используйте то, что удобнее большинству.

Немного о сервисах:

Skype — предельное количество участников групповых видеозвонков до 50 человек. Skype нужно использовать в том случае, когда на митинге нужно будет показывать экран. Hangouts — предельное количество участников групповых видеозвонков до 10 чел. В Hangouts тоже можно шерить экран при необходимости. Минус — сервис закроется в конце 2020 года. Google meet — можно использовать, если у вас есть доступ к платному аккаунту. Zoom — один из самых популярных сервисов в США, в связи с карантином создатели сервиса сняли ограничение на длительность звонка в 40 минут.

Что делать перед началом ежедневной встречи

Уточните способ коммуникации: hangouts, Google meet или Zoom, Skype, добавьте информацию об этом в гугл-календарь в «Адрес встречи». Проверьте, установлен ли рабочий аккаунт выбранного сервиса у всех участников (если нет — установите), есть ли к нему доступы и нужно ли его обновить. Менеджеры (руководители, тимлиды, PM-менеджеры) должны создать рабочие группы в Skype с таким же названием и составом участников, как и в Телеграм (или в другом мессенджере, если у вас установлен другой), чтобы удобнее было запомнить название и цель онлайн-встречи. Проверьте скорость работы интернета, работоспособность камеры, микрофона и наушников. Для нормальной видеосвязи нужно от 128 Кбит/с (лучше — 300). Для четкой связи в высоком качестве нужно от 400 Кбит/с (разработчики рекомендуют 500). Если вы хотите общаться в HD-формате, вам потребуется от 1,2 Мбит/с (а еще лучше — 1,5). Не опаздывайте! Всегда начинайте созвон вовремя. Если вы опаздываете, предупредите участников встречи. Пересмотрите задачи, которые будете обсуждать. Ознакомьтесь с аджендой. Подготовьте скриншоты/файлы, если планируете их использовать. Если нужно продемонстрировать экран — пошерьте его участникам созвона.

Как шерить экран в Skype:

Правила поведения во время дейли-митинга

Если вы живете с кем-то и нет возможности уединиться, то во время коллов используйте наушники. Иначе весь колл/стендап могут слышать члены семьи, а они не подписывали NDA. Не затягивайте мероприятие. Четкое следование пунктам адженды и хорошая подготовка – ключевые моменты онлайн-встречи, помогающие сделать совещание максимально коротким и продуктивным. Говорите по очереди. Слушайте других участников. Если вы — организатор/фасилитатор встречи и столкнулись с несогласием двух участников, дайте высказаться каждому из них. Затем сделайте соответствующие выводы и суммируйте, в чем суть каждой точки зрения. Так, чтобы участники поняли, что их точка зрения услышана и принята во внимание.

Регламент дейли

Если нужно разобрать какие-либо задачи на дейли, то инициатор дейли делает это на своем ноутбуке с демонстрацией экрана удаленным участникам. Все участники должны на дейли приходить заранее подготовленными. На дейли-митингах каждый из участников должен сказать:

что я сделал за вчера (результат, а не процесс);

с какими проблемами столкнулся вчера (без детального обсуждения);

информацию, которую должны знать все присутствующие (важные задачи, которыми вы будете заниматься, синхронизироваться с коллегами по взаимозависимым задачам).

На дейли не нужно зачитывать весь свой отчет за вчера и говорить о текучке. Если проблем не было и нет важной для всех информации, то нужно так и сказать, чтобы не затягивать митинг. На дейли нельзя детально обсуждать проблемы, с которыми вы столкнулись в процессе выполнения задач. Если нужно обсудить с кем-то из участников стендапа задачу, то обсуждайте ее после встречи, чтобы не отнимать время у остальных ребят.

Режим WFH требует новых мемов

Тайминг ежедневных встреч

Тайминг дейли контролирует инициатор проведения дейли. Рекомендуемая длительность до 15 минут. Если ответ на какой-либо вопрос нельзя дать на дейли за 2 минуты, то этот вопрос нужно вынести за дейли в отдельный митинг.

Кстати, если ежедневная встреча, пожалуй, единственная, после которой не нужно составлять фоллоу-ап, а в остальных случаях фоллоу-ап просто необходим. Кстати, у нас есть и детальный мануал по составлению фоллоу-апов. Если хотите, чтоб мы выложили его в паблике, пишите в комментарии или в чат любителей блога.