Как работать с аудиториями Google Ads в наблюдении

Каждый, кто настраивал кампании в контекстно-медийной сети сталкивался с выбором аудиторий в «Наблюдении» или с «Таргетингом». Кто-то даже сливал бюджеты из-за того, что выбрал неправильный параметр. Для новичков здесь вообще ничего не понятно. Для чего нам аудитории в наблюдении? Разбираемся.

Аудитории с параметром «Таргетинг»

Выбирая параметр «Таргетинг» для аудитории, мы указываем, что будем демонстрировать наши объявления исключительно выбранной аудитории. Например, запускаем кампанию ремаркетинга в контекстно-медийной сети. Для этого мы выбираем аудиторию пользователей, которые были на сайте в режиме «Таргетинга». Наши рекламные объявлений будут показываться только этим пользователям. Это касается не только пользовательских аудиторий, но и аудиторий по интересам, аудиторий заинтересованных покупателей, особых аудиторий по намерениям и так далее.

Такой режим аудитории обычно используются для кампаний в контекстно-медийной сети, видеокампаний. В поисковой сети аудитории на таргетинг можно использовать для запуска поискового ремаркетинга.

Как его запустить? В поисковой кампании указываем аудитории ремаркетинга с «Таргетингом». В итоге, наши объявления будут показываться исключительно пользователям, которые уже были на сайте и знакомы с нашим брендом. Они с большей вероятностью выполнят целевое действие. Это и будет кампания поискового ремаркетинга.

Важно: добавляя несколько аудиторий для таргетинга, необходимо учитывать, что разные типы аудиторий могут сужать друг друга, то есть работать по принципу И. Например, мы добавляем в одну группу особую аудиторию по интересам и особую аудиторию по намерениям (custom intent и custom affinity), дополнительно указываем демографический таргетинг в пределе 20-40 лет. Результат — таргетируемся только на пользователей, которые подходят под все три критерия.

Смотрим на примере принципа И. Пользователь должен быть в возрасте 20-40 лет И состоять в custom intent И состоять в custom affinity.

При этом, если мы добавим для таргетинга аудитории одного типа (например, несколько аудиторий заинтерисованных покупателей), они не будут друг друга взаимоисключать. В этом случае объявление покажется всем пользователям со всех аудиторий. Здесь уместно использовать принцип ИЛИ. Например, пользователь может входить в аудиторию «видеокамеры» ИЛИ «аудио» ИЛИ «батарейки».

Аудитории в наблюдении

Аудитории в наблюдении не влияют на таргетинг и не могут сузить охват. Если вы поставили аудиторию в режим наблюдения, то она увидит ваши объявления, но при этом просто «наблюдает» и отчитывается по действиям, которые выполнили ее пользователи по отношению к рекламе. Что это значит?

Например, мы настроили поисковую кампанию на определенный тип товара и добавили в аудитории наблюдения аудитории ремаркетинга, аудитории по интересам, демографические аудитории. Теперь каждый раз, когда пользователь из этой аудитории будет взаимодействовать с вашим рекламным объявлением, вы сможете: сравнить аудитории между собой; как часто пользователи этой аудитории покупают товар/звонят/отправляют формы/кликают на объявление.

Как это посмотреть после?

Заходим в нашу кампанию, выбираем вкладку аудитории и оцениваем.

Как видим на примере, у пользовательской аудитории ремаркетинга больший коэффициент конверсии. Также у аудиторий «Дом и Сад», «Туризм», «Мобильные телефоны», «Рейсы по пунктам назначения» и других коэффициент конверсии, в целом, выше среднего.

Используем аудитории в наблюдении для оптимизации кампаний

Теперь собранную информацию можно применять для оптимизации работы кампаний:

задавать корректировки ставок для аудиторий ремаркетинга;

задавать корректировки ставок для аудиторий по интересам/демографическим данным;

определять по имеющейся статистике какие аудитории лучше всего использовать для таргетинга в КМС.

Рассмотрим каждый пункт с примерами.

Аудитории Ремаркетинга

Создайте в аккаунте все возможные аудитории ремаркетинга, а затем добавьте их в аудитории наблюдения. Задайте положительные корректировки ставок для этих аудиторий.

Пользователи, которые уже знакомы с брендом/сайтом с большей вероятностью осуществят покупку, либо выполнят целевое действие. С помощью положительной корректировки мы увеличиваем вероятность показа объявления для этих аудиторий и следовательно повышаем вероятность конверсии.

Аудитории по интересам/подробные демографические данные

Для начала добавим все возможные аудитории по интересам и по демографическим данным для кампании. Чтобы не тратить лишнее время, выбирая необходимые аудитории вручную, воспользуемся Google Ads Editor. C его помощью мы добавим сразу все аудитории за несколько секунд.

Заходим в аккаунт, переходим в настройки нужной кампании. Выбираем «Ключевые слова и таргетинг», раздел «Аудитории».

Добавляем аудитории на уровне кампании.

В новом открывшемся меню выбираем все типы аудиторий, используя комбинацию клавиш Ctrl + A. Далее нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Развернуть все».

В раскрывшихся аудиториях снова нажимаем Ctrl + A, выделяя тем самым все аудитории и нажимаем «Ок».

После этого необходимо убедиться, что аудитории стоят в «Наблюдении», а не в «Таргетинге». Переходим в настройки аудиторий и нажимаем «Изменить гибкий охват кампании».

Проверяем установлено ли наблюдение на уровне кампании.

После того как все аудитории добавлены и статистика собрана, можем задавать положительные или отрицательные корректировки для тех или иных аудиторий. Это нужно для того, чтобы пользователи из аудиторий с хорошими поведенческими показателями чаще видели наши объявления. Или наоборот — с помощью отрицательной корректировки реже показываться аудиториям с плохими поведенческими показателями.

Например, мы продаем мебель и после сбора статистики получили такие данные на уровне кампании:

Отсюда мы делаем вывод, что кроме стандартных тематических аудиторий (матрасы, кровати, мебель) неплохо себя показали аудитории любителей фитнеса, постоянные клиенты служб заказа такси, любители электронной музыки и так далее. Нестандартно, правда? Теперь, используя такую информацию, мы можем задать положительную корректировку ставок для этих аудиторий и показываться ее представителям чаще, увеличивая вероятность конверсии.

Бывает и противоположная ситуация. Когда, казалось бы, аудитория подходит по тематике, но по итогу у нее низкий CTR, нет конверсий. В таких случаях мы можем задать отрицательную корректировку и показываться этой аудитории реже.

Аудитории для таргетинга в КМС и видеокампаниях

Помимо поисковых/торговых кампаний, информацию об аудиториях в наблюдении можно использовать в контекстно-медийной сети и видеокампаниях на холодные аудитории. При настройке таких кампаний часто возникает вопрос, на какие аудитории таргетироваться. Хорошо, когда есть возможность выбрать аудитории похожие по смыслу, на даже в таких случаях нестандартные аудитории, которые мы заметили в наблюдении, могут неожиданно давать хорошие результаты:

Выводы