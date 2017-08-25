Как работать с товарными фидами в Google Рекламе и Яндекс.Директ

В современных интернет-магазинах тысячи или даже десятки тысяч товаров. Запустить вручную контекстную рекламу на весь ассортимент товаров просто невозможно, поэтому Яндекс и Google предлагают пользователям использовать товарные фиды (их еще называют YML или XML-фидами).

Товарный фид — систематизированный и структурированный список данных о товарных предложениях или услугах. Как правило, основные форматы товарных фидов — CSV, TSV, XLS, XLSX. В строках указываются наименования, в столбцах — атрибуты товаров или услуг.

Пример товарного фида:

Зачем нужен фид

Создавать и быстро корректировать большое количество рекламных объявлений. Автоматически корректировать рекламные объявления в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных товаров на складе (показ только актуальных объявлений). Фильтровать объявления по категориям, ценам и другим параметрам. Добавлять дополнительные характеристики товаров.

Как использовать товарный фид в Яндекс.Директ

При запуске динамических объявлений в поисковой сети их содержание может меняться в зависимости от содержимого фида. То есть объявления легко актуализировать. Это во многом объясняет высокую конверсию таких объявлений.

Как создать динамическое объявление с фидом

1. В нижней части страницы списка кампаний Яндекс.Директ кликаем по ссылке «Фиды».

2. Выбираем «Добавить фид», вводим название, выбираем тип фида, загружаем готовый файл или копируем ссылку на него.

3. Выбираем «динамические объявления».

4. При создании кампании следует указать в качестве источника данных «Фид», и выбрать нужный фид из списка.

В дальнейшем кампанию можно оптимизировать, например, с помощью сервиса Get Direct.

Яндекс позволяет создать динамические объявления только по ограниченному кругу тематик:

электроника и аксессуары;

бытовая техника;

промышленное оборудование;

одежда;

мебель;

сад и огород;

спортивные товары;

строительные материалы;

детские товары;

шины и диски;

косметика и парфюмерия;

продажа недвижимости;

продажа новых автомобилей;

продажа подержанных автомобилей;

продажа авиабилетов;

отели, гостиницы.

Как использовать фид в кампании со смарт-баннерами

Для получения доступа к смарт-баннерам необходимо обратиться в службе поддержки Яндекс.Директ, так как этот инструментарий еще на этапе бета-тестирования. Суть данного вида объявлений заключается в запуске баннеров на основе данных из фида. У смарт-баннеров, так же как и динамических объявлений, высокая конверсия. Оплата производится за клик.

Пример смарт-баннера:

При создании кампании со смарт-баннерами нужно указать в качестве источника данных «Фид», выбрать нужный фид из списка и добавить баннеры. Допускается загрузка не более 50 баннеров, при этом один баннер может быть привязан к нескольким позициям в фиде.

Детально о том, как настраивать кампанию со смарт-баннерами, читайте в кейсе .

Стоит дополнить, что смарт-баннеры состоят из двух частей: постоянной и переменной.

Постоянная часть смарт-баннера включает в себя:

логотип рекламодателя;

специальное предложение;

ссылка, ведущая со специального предложения на сайт рекламодателя;

информация об акциях и скидках;

кнопка с призывом к действию.

В меняющуюся часть входят:

изображение товара, работы или услуги;

товарное предложение;

старая цена товара, работы или услуги;

новая цена товара, работы или услуги;

размер скидки на товар, работу или услугу.

Категории, по которым можно запускать смарт-баннеры:

товары розничной торговли;

продажа недвижимости;

продажа автомобилей;

продажа автозапчастей;

отели, гостиницы;

продажа авиабилетов.

Как использовать фид в Google Рекламе

Динамический ремаркетинг и динамические медийные объявления позволяют показывать рекламу тех товаров, которые заинтересовали конкретного пользователя. В случае с динамическим ремаркетингом реклама может быть настроена, например, на ранее посетивших сайт пользователей. Конечно, при создании таких рекламных кампаний также используется товарный фид.

Как создать динамические объявления для рекламы в поиске Google

Такой формат рекламы подходит для больших интернет-магазинов с широким ассортиментом товаров. Динамические объявления показываются по поисковым запросам, связанным с контентом сайта.

Чтобы создать динамическую кампанию для поиска, надо задать тип новой кампании «Только поисковая сеть» — «Динамические поисковые объявления»:

В данном типе кампании фид позволяет настроить таргетинг на определенные веб-страницы. Чтобы добавить фид, выбираем «Коммерческие данные» — «Фид страниц»:

Загружаем файл фида:

Готово! Ограничений по тематикам нет.

Как создать динамические медийные объявления для ремаркетинга

1. Выбираем пункт «Коммерческие данные» в настройках кампании:

2. Нажимаем «Загрузить фид»:

3. Выбираем тип медийных объявлений:

4. Загружаем XML-файл фида.

В процессе создания кампании мы можем связать условия ремаркетинга с ранее загруженным фидом.

Как использовать фид в товарной рекламе

Существуют простые объявления, которые рекламируют один товар, а также объявления-витрины, которые продвигают одновременно несколько товаров.



Этот тип объявлений внедряется с помощью Google Merchant Center. Пока что создание товарных объявлений доступно не во всех странах .

Чтобы создать кампанию с товарными объявлениями, необходимо:

создать аккаунт Google Merchant Center;

создать аккаунт Google Рекламы;

загрузить фид товаров в Google Merchant Center;

установить связь между Google Merchant Center и Google Рекламой;

подтвердить права на URL сайта.

Далее переходим в пункт «Товары» и выбираем «Фиды». Нажимаем «Добавить фид»:

Выбираем страну и нажимаем «Продолжить»:

Выбираем тип загрузки и подгружаем файл. После этого нажимаем «Продолжить»:

Если вы хотите просто загрузить фид из файла – просто перетащите файл в нужное поле:

Далее создаем кампанию в Google Рекламе и указываем в качестве источника наш ID.

Ограничений по тематикам нет.

Как работают динамический объявления — кейс магазина игрушек Hamleys

C 31.05.2017 по 30.06.2017 в Google Рекламе велась обычная (статическая) рекламная кампания на оффер Hamleys.

Результат:

Расход 3600 рублей Доход 2785 рублей Прибыль -815 рублей CTR 35,5% ROMI 77%

C 01.07.2017 по 31.07.2017 была запущена рекламная кампания с помощью XML-фида на оффер Hamleys. При этом все настройки в тестируемых рекламных кампаниях были идентичны. Кампании отличались только методом генерации объявлений.

Результат работы динамических объявлений с товарным фидом:

Расход 4289 рублей Доход 347333 рублей Прибыль 343044 рублей CTR 38,2% ROI 8098%

Выводы

Товарный фид используется:

При запуске динамических объявлений в поисковой сети Яндекса и Google. В кампаниях со смарт-баннерами в Яндекс.Директ. В динамических медийных кампаниях Google Рекламы. В товарной рекламе — с помощью Google Merchant Center.

Фид позволяет раскрыть дополнительный потенциал контекстной рекламы. Кроме того, возможности настройки и запуска рекламы с товарным фидом позволяют сделать ее более «гибкой» и эффективной.

Данные инструменты в Google существуют относительно давно. В Яндекс они находятся в открытом бета-тестировании и, вероятно, будут меняться. Однако уже сейчас рекламные кампании с товарными фидами хорошо себя зарекомендовали.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.