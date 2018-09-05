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Как с помощью Google Earth собрать контакты для email-рассылок и холодных звонков
Антон Ляховский
8005 91 15
1536120000
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Здравствуйте, я Антон Ляховский, digital-маркетолог в компании Zarely. Работая с множеством каналов платного трафика, мы напрямую сотрудничаем с компаниями и балетными школами (часто — дистанционно). Для этого необходимо постоянно пополнять базу новыми контактами. В этом посте я расскажу, как собирать контактные данные, будь то салонов красоты, автосалонов, танцевальных студий, зоомагазинов и так далее.

Важно:

  1. В посте описан метод, с помощью которого можно извлечь контактные данные, а именно: название точки, телефон, адрес, сайт.
  2. Пользоваться будем программой Google Earth.
  3. Переносить данные и работать с формулами — в Таблицах Google, так что Google аккаунт — must have.

Как и что искать в Google Earth?

Для начала определяемся с запросами. В качестве примера я выбрал стоматологические клиники.

Запросы: Dental clinic, dental care

Регион: США, штаты Небраска и Южная Дакота

Если в вашем случае необходимо найти точки, расположенные в пределах одного города — это легко. Здесь задача — найти город и сделать запрос.

Если же вы заинтересованы в контактах по всей стране или нескольким странам, задача становится масштабнее: чтобы найти как можно больше контактов, необходимо искать по всем городам вручную. Крупным или мелким — решать вам, исходя из того, какая сфера деятельности субъектов.

Я делал запросы в пределах крупных городов штатов Небраска и Южная Дакота.

А теперь пошагово.

Сперва определяем крупные города, приближаем:

На иллюстрации слева направо поиск крупных городов на карте крупные города город

Задаём поиск:

Собственно поиск

Как собрать данные?

После первого запроса видим, что в поле под «Поиском» отображаются найденные результаты (название, адрес, телефон и сайт) — это нам и предстоит экспортировать в таблицу. По результатам поиска, видим, что после списка найденных субъектов есть иконки, которые обозначают своего рода страницы (новый поиск в том же месте).

Сохраняем первый список — жмём на иконку (№2 на рисунке). Он сохраняется в отдельной папке (№ 3). Жмем на следующий кружок под списком (№ 1) — сохраняем в новую папку (№ 2):

иконки, обозначающие своего рода страницы

Повторяем эти шаги, пока субъекты на карте (в базе Google Maps) не закончатся или пока результаты поиска не перестанут отвечать нашему запросу/цели.

После того, как список сформирован, нам необходимо экспортировать его в таблицу и изъять информацию.

Сохраняем KML файл:

пока результаты поиска не перестанут отвечать нашему запросу или цели

Правой кнопкой кликаем на «Мои метки» — «Сохранить местоположение как…» — Сохраняем в формате KML.

Как экспортировать в Google Таблицы?

Полученный .kml файл необходимо преобразовать в понятный таблице формат — в CSV.

Сначала меняем расширение файла из KML в XML. Для этого просто переименовываем его:

достаточно просто переименовать файл

Теперь, когда у нас есть готовый XML-файл, необходимо конвертировать его в CSV формат, понятный Google Таблицам.

В интернете много бесплатных конвертеров для подобных целей. Я пользовался Conversion Tools.

После того, как файл CSV готов, импортируем его в таблицу с настройками:

файл CSV готов, импортируем его в таблицу с настройками

Как извлечь данные из файла?

Если вы пользовались Conversion Tools, то удаляем первые колонки, в которых осталась ненужная информация — это колонки A-S.

Таким образом, после удаления, первая колонка «name», затем «address» и так далее.

В итоге — рабочее пространство в Google Таблицах после чистки ненужных колонок выглядит так:

рабочее пространство в Google Таблицах после чистки ненужных колонок выглядит так

Создаем новую вкладку, в строке A1 вводим Website, а в A2 следующую формулу, заменяя имя листа в примере своим:

=MID(parser!E2;FIND("q=";parser!E2)+2;FIND("/&amp";parser!E2)-FIND("q=";parser!E2)-1)

  • parser!E2 название исходного листа с импортированной CSV таблицей;
  • E2 — колонка в исходной таблице под названием «description».

Если первое значение после ввода формулы #VALUE! — не пугайтесь. Скорее всего, причина в том, что в первой строке массива не нашлось сайта, а были лишь телефон, имя компании или другая информация. Просто продлите формулу на то количество строк, которые есть в исходном массиве данных.

Сайты готовы. По желанию, можете создать дополнительные колонки, указав телефон, имя компании, координаты (колонка «coordinates» в исходной таблице) и адрес, просто скопировав с исходной таблицы.

Как собрать email-адреса?

Теперь, когда у вас есть список сайтов, можно воспользоваться бесплатными инструментами по сбору контактных email-адресов по домену.

Чтобы извлечь домены из колонки «Website», которую мы создали, введите в соседней колонке такую формулу напротив ячейки A2:

=IF(ISERROR(FIND("//www.";A2));MID(A2;FIND(":";A2;4)+3;FIND("/";A2;9)-FIND(":";A2;4)-3);MID(A2;FIND(":";A2;4)+7;FIND("/";A2;9)-FIND(":";A2;4)-7))

Если все сделано верно, таблица выглядит примерно так:

Если все сделано верно, таблица выглядит примерно так

Фильтруем, оставляем только ячейки со значениями и заносим в программу по сканированию контактов с содержанием указанного доменного имени (hunter, leadmine).

Еще вариант — заходим на каждый сайт отдельно и заносим в таблицу контактный электронный адрес(а).

Готово. Можно высылать своё коммерческое предложение или промокоды для праздничной акции, сообщить о выходе нового товара на рынок, сделать специальное предложение, предложить пользователям разместить оптовый заказ.

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Мнение авторов гостевых постов может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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email-маркетинг сегментирование базы рассылки база подписчиков
Антон Ляховский

Люблю ecommerce, ведь где еще можно предвидеть и посчитать уникальную человеческую спонтанность? Думаю, все невозможное в нашей работе возможно, вопрос только в инструментах и методах.

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Комментарии (15)

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