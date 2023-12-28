Як за допомогою Google Earth зібрати контакти для email-розсилок і холодних дзвінків

Як за допомогою Google Earth зібрати контакти для email-розсилок і холодних дзвінків

Вітаю, я Антон Ляховський, digital-маркетолог в компанії Zarely. Коли ми працюємо з великою кількістю каналів платного трафіку, ми напряму співпрацюємо з компаніями та балетними школами (часто — дистанційно). Для цього необхідно постійно поповнювати базу новими контактами. У цьому пості я розповім як збирати контактні дані салонів краси, автосалонів, танцювальних студій, зоомагазинів тощо.

Важливо:

В пості описаний метод, за допомогою якого можна дістати контактні дані, а саме назву точки, телефон, адресу, сайт. Використовувати будемо програму Google Earth . Переносити дані та працювати з формулами — в Таблицях Google, тому Google акаунт — must have.

Як і що шукати в Google Earth?

Спочатку визначаємо запити. Для прикладу я обрав стоматологічні клініки.

Запити: Dental clinic, dental care Регіон: США, штати Небраска та Південна Дакота

Якщо у вашому випадку необхідно знайти точки, що знаходяться в межах одного міста — це легко. Тут задача — знайти місто та зробити запит.

Якщо ж ви зацікавлені в контактах по всій країні або декількох країнах, задача стає масштабніше: щоб знайти якомога більше контактів, необхідно шукати по усім містам вручну. Великим чи дрібним — вирішувати вам, враховуючи сферу діяльності суб’єктів.

Я робив запити в межах великих міст штатів Небраска та Південна Дакота.

А тепер покроково.

В першу чергу визначаємо великі міста, наближаємо:

Задаємо пошук:

Як зібрати дані?

Після першого запиту бачимо, що у полі під «Пошуком» відображені знайдені результати (назва, адреса, телефон та сайт) — це ми і маємо перенести до таблиці. За результатами пошуку бачимо, що після списку знайдених суб’єктів є іконки, які означають своєрідні сторінки (новий пошук у тому ж самому місці).

Зберігаємо перший список — натискаємо на іконку (№2 на малюнку). Він зберігається в окремій теці (№ 3). Тиснемо на наступний кружечок під списком (№ 1) — зберігаємо у нову теку (№ 2):

Повторюємо ці кроки, поки суб’єкти на карті (в базі Google Maps) не закінчаться або поки результати пошуку не припинять відповідати нашому запиту/меті.

Після того, як список буде сформований, нам необхідно експортувати його в таблицю та витягти інформацію.

Зберігаємо KML файл:

Правою кнопкою клацаємо на «Мої мітки» — «Зберегти місце як…» — Зберігаємо у форматі KML.

Як експортувати в Google Таблиці?

Отриманий .kml файл необхідно перетворити у зрозумілий таблиці формат — у CSV.

Спочатку змінюємо розширення файлу з KML у XML. Для цього просто змінюємо його назву:

Тепер, коли у нас є готовий XML-файл, необхідно конвертувати його у CSV формат, зрозумілий Google Таблицям.

В Інтернеті багато безоплатних конвертерів для подібних цілей. Я використовував Conversion Tools.

Після того, як файл CSV готовий, імпортуємо його у таблицю з налаштуваннями:

Як витягти дані з файлу?

Якщо ви користувались Conversion Tools, то видаляємо перші колонки, в яких залишилась непотрібна інформація — це колонки A-S.

Таким чином, після видалення перша колонка — це «name», після «address» і так далі.

Як результат — робочий простір в Google Таблицях після чистки непотрібних колонок виглядає так:

Створюємо нову вкладку, у рядку А1 пишемо Website, а в A2 наступну формулу, змінивши ім’я листка у прикладі на своє:

=MID(parser!E2;FIND("q=";parser!E2)+2;FIND("/&";parser!E2)-FIND("q=";parser!E2)-1)

parser!E2 — назва початкового листка з імпортованою CSV таблицею;

E2 — колонка у початковій таблиці під назвою «description».

Якщо перше значення після вводу формули #VALUE! — не лякайтесь. Скоріш за все причина в тому, що у першому рядку масиву не знайшлося сайту, а були лише телефон, ім’я компанії та інша інформація. Просто протягніть формулу на ту кількість рядків, які є у початковому масиві даних.

Сайти готові. Якщо бажаєте, можете створити додаткові колонки, вказати телефон, ім’я компанії, координати (колонка «coordinates» у початковій таблиці) та адресу, просто скопіювавши з початкової таблиці.

Як зібрати email-адреси?

Тепер, коли у вас є список сайтів, можна використати безплатний інструмент зі збору контактних email-адрес по домену.

Для того, щоб дістати домени з колонки «Website», яку ми створили, введіть у сусідній колонці таку формулу навпроти клітинки A2:

=IF(ISERROR(FIND("//www.";A2));MID(A2;FIND(":";A2;4)+3;FIND("/";A2;9)-FIND(":";A2;4)-3);MID(A2;FIND(":";A2;4)+7;FIND("/";A2;9)-FIND(":";A2;4)-7))

Якщо все зроблено вірно, таблиця виглядає приблизно так:

Фільтруємо, залишаємо лише комірки зі значеннями та вносимо у програму зі сканування контактів разом із вмістом вказаного доменного імені (hunter, leadmine).

Ще варіант — заходимо на кожний сайт окремо та вносимо у таблицю контактну електронну адресу.

Готово. Можна відправляти свою комерційну пропозицію або промокоди для святкової акції, повідомити про вихід нового товару на ринок, зробити спеціальну пропозицію, запропонувати користувачам розмістити гуртове замовлення.

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