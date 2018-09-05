Версия для слабовидящих должна быть обязательно на сайтах госструктур, медицинских и образовательных учреждений. Использовать такую версию рекомендуется и коммерческим сайтам для увеличения аудитории посетителей.
Низкое зрение пользователей необходимо учитывать при создании сайта. Таким людям сложно ориентироваться на ресурсе без адаптации под их потребности.
Как сделать версию сайта для слабовидящих
При создании адаптивного шаблона сайта важно учитывать характер разных заболеваний людей с ограниченными возможностями. Например, при дальтонизме нарушено восприятие цветов и их оттенков. Астигматизм означает нарушение четкости восприятия текста и картинок. В некоторых случаях простое увеличение шрифта не помогает человеку со слабым зрением понять, что написано на web-странице. Поэтому нужно использовать дополнительные параметры настройки дизайна.
Стандартные плагины учитывают все возможные нарушения зрения. При создании уникального адаптивного шаблона для сайта важно предусмотреть все варианты:
- увеличение шрифта на 200% и больше без горизонтальной прокрутки;
- отключение изображений;
- черно-белый контент;
- звуковое сопровождение;
- выбор цвета фона и текста;
- возможность управления клавиатурой;
- изменение интервалов в шрифтах.
Проверить контрастность текста на сайте можно с помощью специальных программ, расширений для браузеров и онлайн-инструментов. Например, Color Contrast Analyser. По ГОСТ показатель контрастности на сайте должен быть не менее 4,5:1. На сайте пенсионного фонда России задаются персональные настройки отображения версии для слабовидящих. Контрастность шрифта позволяет прочитать текст людям с плохим зрением.
Методы создания адаптивной версии для людей с нарушенным зрением:
- Внедрение уникального скрипта, который придется заказать у программиста.
- Использование демо-версий плагинов, стандартных скриптов. Бесплатно или за небольшую цену.
- Создание отдельной версии сайта на поддомене. Наиболее затратный вариант, подразумевает привлечение верстальщика и дизайнера.
- Создание адаптивного шаблона под существующий сайт.
Как установить скрипт на сайт для слабовидящих
Рассмотрим на примере бесплатную версию Uscript. Для ее использования для любой CMS сайт должен поддерживать библиотеку Jquery. Далее нужно зайти в редактор кода и добавить между тегами <head>...</head> такие строки:
<script type="text/javascript"
src="/js/jquery-1.12.3.min.js"></script><link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.2/css/ligature-symbols.min.css">
В этом случае используется шрифт ligature symbols. Вы можете заменить его на любой другой.
Далее необходимо вставить еще один участок кода после закрывающего тега </head>:
<div id="infobardm"><div class="eye">Размер шрифта:
<a onclick="dmfunctsizeone();" class="dmchangea1">A</a>
<a onclick="dmfunctsizetwo();" class="dmchangea2">A</a>
<a onclick="dmfunctsizethree();" class="dmchangea3">A</a>
</div><div class="eye">Изображения <a onclick="dmdisableimage();"
class="dmdisableimage">Выключить</a><a onclick="dmenableimage();"
class="dmenableimage">Включить</a></div><div class="eye">Цвет сайта
<a onclick="dmcolor1();" class="dmcolor1">Ц</a><a onclick="dmcolor2();"
class="dmcolor2">Ц</a><a onclick="dmcolor3();" class="dmcolor3">Ц</a>
</div><a onclick="dmreset();"
class="dmcolor4"><i class="fa fa-eye-slash" aria-hidden="true">
</i>обычная версия сайта</a></div>
Это и есть описание шаблона, который активируется при нажатии кнопки перехода на версию сайта для слабовидящих. В этом случае активируется панель настроек шрифта, изображений и цветов. Чтобы шаблон заработал, необходимо добавить кнопку в любое место на странице. Для этого используется участок кода:
<div class="uk-panel"><a href="/<?= $_SERVER['REQUEST_URI'] ?>"
onclick="dmuGostSettings();" id="enableuGost"><button class="sscf-popup">
<i class="fa fa-eye" aria-hidden="true"></i>версия для слабовидящих</button>
</a></div>
Его нужно добавить там, где бы вы хотели отобразить кнопку перехода
на адаптивную версию сайта. В конце страницы желательно добавить еще
одну строку для окончательной загрузки скрипта:
<script type="text/javascript" src="/js/uGost11.js"></script>
Его нужно добавить там, где бы вы хотели отобразить кнопку перехода на адаптивную версию сайта. В конце страницы желательно добавить еще одну строку для окончательной загрузки скрипта:
<script type="text/javascript" src="/js/uGost11.js"></script>
Как сделать сайт для слабовидящих HTML
Для использования этого сервиса достаточно добавить несколько строк в код HTML или Javascript по инструкции. Нужно зайти на сайт FineVision и ввести домен в строку.
Далее можно посмотреть, как будет выглядеть сайт после добавления кнопки, и сразу получить код для установки ссылки на адаптивную версию. Описания по установке для каждой CMS находятся на сайте сервиса. Стоимость лицензии FineVision на один год составляет 350 рублей при условии оплаты через Робокассу.
Версия сайта для слабовидящих WordPress
Для создания адаптивного шаблона сайта для людей с плохим зрением удобно использовать платные и бесплатные плагины. Например, Button visually impaired или For the visually impaired.
Для сайтов на WordPress также подходит вариант с установкой скрипта и созданием отдельной версии на поддомене. Важно, чтобы кнопка переключения была заметна человеку с плохим зрением. Перед запуском плагина или скрипта его необходимо протестировать на корректность работы. В некоторых случаях не срабатывает диктор либо не получается переключить управление с мыши на клавиатуру. Все проблемы нужно устранить до активации адаптивной версии сайта.
Запомнить
Версия для слабовидящих в первую очередь нужна сайтам образовательных и других госучреждений, медицинских клиник, банков. Многие из них обязывают по закону использовать адаптивный вариант для людей с отклонениями в зрении. Всем коммерческим сайтам также рекомендуется рассчитывать на такую аудиторию посетителей. Для отображения страниц сайта в увеличенном формате используют скрипты, вставки в HTML-код, онлайн-сервисы и плагины для CMS.
По теме
Запускаем блоги на орбиту — МКС от Netpeak
Грамотный контент важен для всех, но особенно — для аутсорсов и стартапов в B2B. Если вы согласны с этим, давайте делать медиа.
Как узнать покупателя в лицо: сегментируем аудиторию и моделируем персоны
Знакомство с реальным и потенциальным клиентом. Как создать доверительные отношения? Для этого понадобится сделать сегментацию аудитории и определить, кто ваш покупатель: от рода занятий, до его самых сокровенных страхов. Узнайте больше!
Как удалить себя из социальных сетей
Программа действий, если захотелось удалить себя из ютуба, гугла и прочих социалок.
Свежее
Черная пятница 2021 в Европе и Украине. Как изменились традиционные даты распродаж и топы бестселлеров
В этом году часть пользователей предпочла вернуться к привычным покупкам в оффлайн-магазинах.
Задержите дыхание и плывите к своей цели
При встрече со сложностями, когда мозг говорит вам «стоп, у тебя не получится, не пытайся даже», победа достается тому, кто это предупреждение игнорирует.
Как продвигаться в Instagram, если у вас B2B-бизнес
Распространенные ошибки продвижения B2B-компаний + стратегии того, как наращивать число активных подписчиков и потенциальных клиентов.
Обсуждают
Буба и кики — тест для развития креативного мышления
На этой картинке изображены два предмета. Один из них называется «буба», а второй «кики».
Игры на память и внимание: о работе мозга и «прокачивании скиллов»
Про работу мозга и запоминание из книги Торкеля Клинберга «Информационный поток и пределы рабочей памяти» и обзор игр Lumosity.
Каково это — работать в Google
О том, как работают, празднуют, танцуют и в какой корпоративной культуре живут сотрудники корпорации Google. Этот пост развеет кое-какие мифы.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти