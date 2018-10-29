Как сделать зеркало сайта

У одного сайта может быть много зеркал, но главный домен может быть лишь один. Чтобы поисковый робот не выбрал основной сайт среди его копий автоматически, важно указать главную версию сайта вручную.

Как определить основное зеркало сайта

Зеркалами принято считать сайты, у которых совпадает контент. На деле это могут быть разные домены с отличающимся дизайном. Но если на их страницах добавлены одинаковые тексты, картинки с видео — поисковый робот посчитает такие сайты склеенными зеркалами. Этим пользуются злоумышленники, которые создают копии популярных площадок с целью переманить контент и сделать свои сайты основными версиями.

При наличии доступа к панели вебмастеров мошенники указывают свои домены в качестве основных. Владелец сайта с украденным контентом может и не догадываться о том, что его ресурс не попадает в выдачу. Именно поэтому опасно бездумно предоставлять доступы к панели вебмастеров исполнителям, к которым нет доверия.

Склеенными считаются одинаковые сайты с:

префиксами http и https;

разными доменными зонами, но одинаковым контентом. Например, это могут быть сайты saitik.ru saitik.org;

разными названиями и полностью идентичным контентом. Например, домены saitik.com и example.org определятся как склееные при условии наличия одинаковых текстов на страницах;

доступом через префикс www и без него.

Поисковики автоматически определяют основную версию домена, если она не указана владельцем сайта. В результате вы можете работать над продвижением одного сайта, в то время как поисковые системы будут индексировать другую его версию. Чтобы этого не допустить, укажите вручную рабочий домен.

Ручная настройка редиректов и указание главного сайта потребуется при:

переезде на другой домен, независимо от доменной зоны;

настройке основной версии с префиксом www и без него;

установке сертификата SSL;

резервировании созвучных доменов. Например, site.ru и sait.ru;

покупке домена — аналога кириллического названия сайта. Например сайт.ру и site.ru;

регистрации сайтов в разных странах. Например, site.ru, site.ua, site.by;

создании дубля сайта на другом сервере или хостинге с целью распределения нагрузки.

Как сделать главное зеркало сайта

Указать основную версию можно в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console. Перед этим нужно доказать права на все домены, которые будут указаны как копии. В панели Яндекс зайдите в раздел «Переезд домена» и укажите название главного сайта в строке и сохраните информацию.

В Search Console основной домен указывается в настройках сайта. Для перехода в этот раздел нажмите знак шестеренки в правом верхнем углу личного кабинета. Среди доступных вариантов выберите подходящий пункт и сохраните.

Как сделать зеркало сайта другими способами

Через файл robots.txt

Указать главный домен можно через директиву Host, которая прописывается в конце файла. Если вы случайно добавите несколько таких директив, правильным будет считаться первый вариант. Кстати, через robots.txt можно проверить, какая версия сайта на данный момент считается основной. Для этого введите в поисковую строку текст saitik.ru/robots.txt, где saitik.ru — основной домен. После Host: будет указана основная версия на данный момент.

Поисковая строка

Проверить основной домен можно также через поиск. Введите название сайта и посмотрите выдачу по позициям. Если вы написали название сайта с www, но поиск выдает домен без префикса — значит это и есть главное зеркало.

Онлайн-инструмент

Также проверить наличие зеркал можно с помощью виртуальных сервисов. Например, Redirect Checker.

Как сделать главное зеркало сайта через .htaccess

Файл .htaccess доступен через хостинг-панель сайта, либо его можно скачать с помощью файлового менеджера на компьютер. Откройте .htaccess через блокнот и добавьте строки:

RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} ^saitik.ruRewriteRule (.*) https://www.saitik.ru/$1 [R=301,L]

Где saitik.ru — название сайта. В этом случае основной будет версия с префиксом www. Если вы хотите сделать основным домен без префикса, необходимо добавить такие строки в файл .htaccess:

RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.saitik.ruRewriteRule (.*) https://saitik.ru/$1 [R=301,L]

Если планируете сделать зеркало сайта на другом домене, введите такие данные:

RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} ^saitik.ruRewriteRule (.*) https://example.org/$1 [R=301,L]

Где example.org — главное зеркало.

Если один из доменов прописан кириллицей, его нужно перевести в набор латинских символов. Для этого можно использовать онлайн-конвертер. Например, 2ip. В результате получится:

RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} ^xn--80aqcf5ai.xn--p1agRewriteRule (.*) https://saitik.ru/$1 [R=301,L]

Где xn--80aqcf5ai.xn--p1ag — название домена сайтик.ру.

Если планируется переезд из одного домена на другой, при этом на старом сайте много страниц, нужно прописать такой код в файл .htaccess:

Options +FollowSymLinksRewriteEngine on<FilesMatch "robots.txt$"> RewriteEngine off</FilesMatch>RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.drupal-guru\.ruRewriteRule ^(.*)$ https://opencart-guru.ru/$1 [R=301,L]RewriteCond %{HTTP_HOST} ^saitik\.ruRewriteRule ^(.*)$ https://example.org/$1 [R=301,L]

В этом случае каждая страница сайта saitik.ru будет автоматически перенаправлять пользователей на аналогичную по контенту страницу домена example.org. После внесения этих строк в файл .htaccess также следует указать в robots.txt старого домена главную версию нового сайта через директиву Host.

Для расклеивания зеркал необходимо заново скачать файл на компьютер и удалить строки с настройкой редиректов. Также можно заменить контент на одном из сайтов и довести его до уникальности.

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Как сделать зеркало сайта WordPress

Для указания основной версии домена можно использовать основные настройки WordPress.

С целью настройки редиректов отдельных страниц сайта можно скачать плагины и указать в них необходимые настройки.

Запомнить

Зеркалами считаются сайты с разными доменными именами, но идентичным контентом. Чтобы указать поисковому роботу, какую версию считать основной, можно использовать панели вебмастеров, файлы robots.txt и .htaccess. Поисковики индексируют только одну главную версию сайта. При обнаружении склеенных зеркал без указания основного домена его позиции заметно проседают в выдаче.

Настройка редиректов страниц и указание главной версии требуется при наличии одной или нескольких копий сайта, которые планируется использовать в дальнейшем. Для расклеивания зеркал необходимо заменить контент в одной из версий сайта либо деактивировать существующие редиректы.