Как сменить две бизнес-модели за три года — история бизнеса Naimi.kz

В Казнете о маркетплейсе для поиска частных специалистов по бытовым услугам Naimi.kz говорят все: от студентов до президента. За 4 года в Naimi.kz зарегистрировались более 85 000 исполнителей, суммарный ежемесячный доход специалистов более 150 миллионов тенге.

В новом выпуске «Истории бизнеса» генеральный директор платформы Улан Кайрбеков рассказывает о развитии Naimi.kz.

А сколько у нас шпаг?

Улан переехал в Астану в 1997 году и во время учебы познакомился с будущими сооснователями Naimi.kz Магжаном Мадиевым, Ерланом Есимсеитовым, Дауреном Рахимжановым. Друзья продолжали общаться и после выпуска, хотя все разъехались по разным городам: Улан стал стипендиатом программы Болашак и уехал учиться в Сингапур, Магжан и Ерлан — в Шанхай, Даурен — в Алматы.

После получения диплома Улан работал разработчиком в различных национальных компаниях, а затем устроился в Министерство финансов.

Спустя год на госслужбе понял, что это не мое, это не то о чем я мечтал. Вся моя работа заключалась в написании писем, служебных записок, разработке дорожных карт, участии в непонятных совещаниях. Я не понимал логику принятия решений и медлительность госаппарата. А самая главная проблема — не видел плоды своей работы и не чувствовал, что она несет ценность.



Пока я строил карьеру чиновника, мои друзья строили традиционный бизнес — агентство интернет-маркетинга и клининговую компанию. Общаясь с ними, я осознал всю прелесть собственного бизнеса и через 3 месяца я присоединился к ним.



Улан Кайрбеков

Сооснователи Naimi.kz

Как запустить готовый бизнес, а не стартап

Главный вопрос в бизнесе — вопрос роста. В сегменте клининговых услуг конкуренцию агентству составляли не крупные компании, а армия простых физлиц, которые работали на себя. С ними было сложно конкурировать и во время очередного аудита бизнеса партнеры решили создать площадку для самозанятых, где они смогут находить клиентов.

Со стороны клиентов мы ориентировались на домохозяек и занятых людей, у которых нет времени заниматься домашними хлопотами. Это предприниматели, владельцы офисов, ресторанов и других бизнесов. Со стороны специалистов — все, кто оказывает различные бытовые услуги.



Улан Кайрбеков

При этом команда не скопировала бизнес-модели таких аналогичных проектов, как TaskRabbit, Thumbtack, YouDo и Кабанчик, а старалась идти своим путем. По словам Улана, преимущество Naimi.kz в тщательной проверке исполнителей, продуманной системе отзывов и строгой политике бана по отношению к недобросовестным специалистам.

После создания MVP сайта и предложения для исполнителей, партнеры наняли двух операторов для обзвона потенциальных участников платформы. Вначале специалисты относились к идее Naimi.kz скептически, мол, зачем нужен сервис, если есть бесплатные доски объявлений, но потом поняли все удобства такого приложения. Так что к моменту запуска платформы у Naimi.kz уже была база из 2000 исполнителей — это со старта рабочий сервис, а не пустой сайт.

Улан Кайрбеков: «За время работы в бизнесе я усвоил для себя намного больше уроков, чем за всю жизнь»

Партнеры понимали, что даже с готовой базой исполнителей вывести проект на окупаемость будет нелегко. Команда запустила рекламу в Instagram, Facebook, myTarget, но лучший эффект дала игровая механика: пост о том, что если за три месяца Naimi.kz не привлечет миллион долларов, то среди всех, кто расшарил пост, разыграют Lexus E350 (это была машина одного из партнеров). Так команда привлекла большой интерес к проекту и внимание инвесторов.

Уже через несколько месяцев после запуска акции партнеры Naimi.kz заключили договор на получение миллиона долларов инвестиций от Ordabasy Ventures.

Через год пришло признание в виде приза Award.kz в категории «Лучшее мобильное приложение». После участия в выставке стартапов на открытии Года молодежи Naimi.kz с трибуны рекомендовал Нурсултан Назарбаев. Так сервис получил хорошую и бесплатную PR-кампанию в СМИ.

Три модели монетизации Naimi.kz

На старте Naimi был сервисом всевозможных услуг. Но со временем команда решила сфокусироваться на бытовых, а уже позже добавлять новые категории. Совсем недавно внедрили категории «Красота и здоровье», «IT и freelance» и «Деловые услуги». Сегодня на платформе некоторые специалисты даже ищут себе партнеров для выполнения тех или иных заказов.

Команда продукта вначале концентрировалась на фичах, которые, как тогда казалось, нужны клиентам, хотя они никак не влияли на выручку компании. Когда владельцы поняли это, то пересмотрели приоритеты, процессы, подходы к разработке: сперва — количественные и качественные исследования, MVP, а только потом — задачи на программистов. Благодаря этому удалось вовремя сменить бизнес-модель.

Улан признается, что команда довольно долго искала product/market fit — идеальную модель монетизации проекта.

Вначале за каждый выполненный заказ мы брали у специалистов комиссию в размере 10%. В скором времени мы осознали, что такая модель не работает — специалисты сговаривались с заказчиками и не платили комиссию.



После создания мобильного приложения Naimi.kz мы внедрили вторую модель: оплата за отклик. Специалист мог ответить на заявку в том случае, если заплатит за доступ к ней. Мы учли нашу предыдущую ошибку, и впредь не делились контактами клиентов до оплаты.



Такой подход смог увеличить доход, но ненадолго. Заявок от клиентов приходило больше, но заработок оставался прежним. Дело в том, что специалисты не хотели платить за отклик, который им в итоге не доставался. Вдобавок, описание заявки не всегда устраивало специалистов. Если им было неинтересно, они ее пропускали и ждали предложений получше.



Затем мы внедрили подписку на тарифы. Мы предлагаем специалистам приобрести тариф или пакет, который позволит им откликнуться на все заявки в своей категории за определенное время. Одним удобнее покупать тариф на 30 дней, другие берут 10. Подписка помогла нам урегулировать количество заявок и специалистов.



Улан Кайрбеков

Если сравнивать с предыдущей бизнес-моделью, то буквально в первый же месяц после перехода на новую систему монетизации Naimi.kz вырос по ежемесячной выручке в три раза, а за шесть месяцев 2019 года проект обогнал весь прошлый 2018 по доходам и количеству размещенных заказов.

Улан подчеркивает, что успешные переходы на новые бизнес-модели были бы невозможны без веры в проект команды и специалистов, которые остаются с Naimi.kz, несмотря на тесты и изменения продукта.

Вместе с новой моделью монетизации хорошо сработала кооперация с Леруа Мерлен в Алматы. Так как ассортимент магазина состоит из товаров для самостоятельного ремонта, покупателю на кассе предлагают оставить заявку на монтаж или установку. Сотрудник гипермаркета отправляет в колл-центр заявки, а операторы Naimi.kz их обрабатывают.

Советы бизнесу от Улана Кайрбекова

Не бояться ошибок. Наоборот, стоит больше экспериментировать, тестировать как можно больше гипотез — это увеличивает шансы на успех. Не давать много вторых и третьих шансов. Когда ясно, что от сотрудника нет результата, нужно с ним прощаться. Давать команде свободу. В начале пути Naimi.kz основные идеи шли от партнеров. Только спустя время появилось понимание, что команде нужно доверять. А если дать возможность принимать решения, есть шанс получить отличные результаты.

Автор фотографии офиса Naimi.kz — Владимир Меркушев