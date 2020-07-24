Аналитика

Как создать отчет по категориям и брендам в Google Data Studio, если они не передаются в Google Analytics
Александр Ковалевич
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Для интернет-маркетолога или владельца интернет-магазина важно понимать, какие категории и бренды товаров чаще покупают, чтобы выделить больше средств на их продвижение. Но что делать, если не получается внедрить передачу этих параметров в Google Analytics?

Специалисты нашего клиента внедрили код расширенной электронной торговли и не смогли настроить передачу категории и бренда товара в код. Без этих данных сложно понять, какая категория — лидер продаж, на что сделать упор и запустить отдельные поисковые или медийные кампании, продвигать с помощью другого рекламного инструмента.

Чтобы ответить на перечисленные вопросы, я воспользовался сервисом для создания интерактивных отчетов — Google Data Studio. Сервис помогает импортировать данные из разных систем (Google Analytics, Google Ads, Google Таблицы) и оформлять их в наглядные диаграммы и таблицы.

План

Чтоб настроить таблицы с данными о доходе по каждой категории и бренду нужны:

  • аккаунт в Google Analytics, в котором включены отчеты по электронной торговле;
  • фид данных Google Merchant Center, из которого можно сделать Google Таблицу (с ID, разбивкой по категориям и подкатегориям, бренды товаров).

Сбор данных

Для начала создадим необходимые источники данных в Google Data Studio.

  1. Переходим на сайт, нажимаем «Создать».

Перешли на сайт и нажали создать

  1. Кликаем на «Источник данных».

Выбираем источник данных

  1. Выбираем коннектор Google Analytics и называем источник данных.

Коннектор гугл аналитик

  1. Выбираем нужный аккаунт, ресурс, представление и нажимаем «Связать»:

Аккаунт ресурс и представление

Для корректной работы отчета нам нужно создать копию поля «Идентификатор продукта», так как в Google Analytics по умолчанию это текстовое поле, а нам нужно числовое:

  • в поисковую строку вводим название поля, кликаем на три точки возле нужного и нажимаем «Создать копию»:

Здесь создаем копию

  • кликаем на выпадающий список и выбираем тип данных «Число»:

Выбираем число

  1. Создаем копию этой Google Таблицы.
  2. На странице «Data» необходимо вставить в столбец «URL Google Таблицы» ссылку на вашу Google Таблицу с фидом товаров, а в столбце «Название страницы в Google Таблице» следует ввести название страницы, на которой расположен фид.

Название страницы с фидом

  1. На страницу «Категории и бренды» автоматически подтянутся значения из документа с фидом товаров. В этом поможет функция Query. В моем случае нужные столбцы с данными в фиде товаров находились на первой, девятой и десятой позиции.

где находятся нужные категории

Если у вас ID товара, категория и бренд находятся в других столбцах, можете изменить номера столбца в формуле, которая находится в Google Таблице с данными о категориях и брендах в ячейке A2.

можете изменить номера столбца в формуле

Важно, чтобы данные о категории товаров попадали в столбец C. Дело в том, что в столбце D находится формула, которая разбивает категории товаров с разделителем на несколько уровней, убирая разделитель «>». Таким образом в отчете Data Studio мы сможем смотреть статистику по категориям, подкатегориям нескольких уровней.

Создаем новый источник данных в Google Data Studio

Теперь, когда мы подготовили Google Таблицы с данными по категориям и брендам, переходим к созданию нового источника данных в Google Data Studio.

  1. В качестве коннектора выбираем Google Таблицы.

Наш коннектор гугл таблицы

  1. Указываем URL Google Таблицы с категориями и брендами товаров, выбираем нужный лист и нажимаем «Подключиться».

Теперь подключаемся

Создаем отчет в Google Data Studio

  1. В уже существующий или новый отчет добавляем новую таблицу данных.

Теперь добавляем новую таблицу данных

  1. В качестве источника данных выбираем «Cовмещение данных».

Совмещение данных

  • указываем первый источник — Google Таблица с данными о категориях и брендах товаров;
  • вторым источником выбираем Google Analytics; 
  • выбираем ключи для объединения. Они определяют взаимосвязь между источниками данных. В нашем случае это будет ID товара. В источнике данных Google Analytics выбираем копию идентификатора продукта, которую мы делали ранее;
  • подставляем параметры и показатели для первого источника как продемонстрировано на скриншоте ниже (пункт 4);
  • указываем параметры и показатели для второго источника как продемонстрировано на скриншоте ниже (пункт 5);
  • вводим название нового источника данных;
  • нажимаем сохранить.

Пошагово

  1. Устанавливаем нужные нам параметры, а именно: тип товара 2 ур., тип товара 3 ур., тип товара 4 ур. В качестве показателей устанавливаем уникальные покупки, количество и доход от продукта.

нужные параметры

  1. Для отчета по брендам товаров в качестве параметра выбираем «brand».

    выбираем brand

    Также можно добавить диапазон дат и фильтры для удобной сортировки данных.

    Благодаря сервису Google Data Studio можно создавать информативные отчеты для владельцев бизнеса, маркетологов и других специалистов на основе совмещенных данных из разных источников.

    Описанный выше метод не является на 100% точным, но позволяет в общих чертах оценить эффективность категории или бренда товаров и на основе оценки выдвинуть гипотезы и предложения, которые помогут увеличить доход бизнеса.

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    Александр Ковалевич

    Работаю в Netpeak в отделе контекстной рекламы с 2018 года. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics и Яндекс.Метрики.

    Специализируюсь на контекстной рекламе для корпоративных сайтов, e-commerce и SaaS проектов на рынках СНГ, США и Европы.

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