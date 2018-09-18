Как создать YouTube канал для бренда

Грамотное создание канала бренда на YouTube влечет за собой приток трафика и рост конверсии. При условии правильного распределения времени и вложенных средств такой шаг дает результат в долгосрочной перспективе.

Почему стоит создать канал бренда на YouTube

Одна из основных причин — присутствие львиной доли целевой аудитории в digital-пространстве. Наличие собственного видеоблога также повышает престижность компании и вселяет доверие со стороны потенциальных клиентов. К тому же видео сохраняется долго, и со временем не теряет свою ценность. По сравнению с текстовым контентом интересное видео принесет больше пользы в виде роста доверия зрителей и притока потенциальных клиентов на сайт.

Плюсы создания видеоблога

Возможность выкладывать любую ценную информацию без длинных текстовых описаний. Повышение лояльности целевой аудитории, которая ценит живое обращение больше печатных слов. Эмоциональный контакт создателя, ведущего влога со своей аудиторией. Увеличение посещаемости сайта через YouTube-канал. Поисковое продвижение сайта благодаря повышению репутации бренда и наличию внешней ссылки с канала. Демонстрация товара в подробностях. Запись видео, которые сопровождают продажи. Это могут быть детальные инструкции, ответы на вопросы и все, что интересует целевого пользователя.

Этапы создания видеоканала на YouTube

Для создания канала нужно перейти на сайт YouTube через Gmail-аккаунт, который принадлежит бренду или его владельцу. В правом верхнем углу нажмите на аватар и выберите знак YouTube.

В новом окне снова нажмите на аватар и перейдите на вкладку «Ваш канал» и нажмите кнопку создания канала.

Укажите название, которое может совпадать с вашим именем, названием аккаунта или компании, для которой создается видеоблог. После этого нажмите кнопку «Настроить вид канала», после чего откроется личный кабинет для оформления интерфейса.

Здесь можно заменить обложку, посмотреть информацию о канале и добавить видеоролики. Рекомендуется использовать для заставки изображение размером 2560х1440 пикселей. После его загрузки можно посмотреть, как обложка будет смотреться на разных устройствах. В личном кабинете также можно установить аватар размером 800х800 пикселей.

Заполнить описание, указать страну размещения, электронную почту и пользовательские ссылки можно в разделе «О канале». Объем описания составляет 1000 символов, из которых сразу открываются только 250 символов. Важно сообщить самое важное именно в первом предложении, чтобы посетителю канала захотелось дочитать описание.

Этот аккаунт будет единственным управляющим, но работать над каналом смогут несколько человек из разных аккаунтов. Для предоставления доступа зайдите в настройки канала и найдите раздел администрирования.

Перед добавлением первого ролика необходимо:

Составить подробный портрет целевого посетителя канала. Учесть возраст, пол, уровень дохода, характер, привычки и хобби. Определить цель создания канала. Это может быть приток трафика на сайт, допродажи основного продукта, налаживание контакта с аудиторией и так далее. Проанализировать стратегию конкурентов. Какова средняя длительность роликов, в каком формате записано большинство из них, стиль описаний. Найти особенности своего бренда. Подумайте, чем вы можете выделиться среди конкурентов, какие фишки предложите своим клиентам через видео. Определить тематику, стиль, формат видео. Продумать постоянную заставку в окне ролика, наличие ссылок и кнопок. Рассчитать возможности по времени и бюджету. Для ведения и развития канала потребуется тратить часы, использовать специальную аппаратуру, прописывать сценарий. Составить контент-план на ближайшее время.

Сопровождение YouTube-канала бренда

После запуска канала важно следить за интересом посетителей, отвечать на их вопросы. Для продвижения используют платные и бесплатные методы, рекламу на других каналах, ссылки из социальных сетей. Чтобы повысить узнаваемость бренда на YouTube, можно использовать дополнительные фишки:

всплывающее окно подписки. Для этого нужно добавить в конец URL-адреса канала надпись «?sub_confirmation=1»;

водяной знак на видео. Это небольшой логотип, который появляется в нужный момент в нижней правой части экрана. Для его добавления необходимо перейти в творческую студию — настройки и перейти во вкладку «Брендинг»;

ключевые фразы

Чтобы добавить ключевые фразы, перейдите в настройки канала во вкладке «Менеджер видео».

заставка в конце видео в виде кликабельных баннеров. В последние секунды ролика появляется реклама других видео из вашего канала. Для добавления баннеров зайдите в настройки конкретной видеозаписи и установите нужные настройки.

Запомнить

Создание канала бренда на видеоплатформе необходимо для увеличения притока трафика, улучшения репутации и поискового продвижения компании. Через видео можно детально рассказать о продукте, ответить на все вопросы покупателей и наладить с ними эмоциональный контакт. Создать видеоканал можно из интерфейса Gmail-почты. Работать над созданием и оформлением видео в пределах одного аккаунта могут сразу несколько человек.