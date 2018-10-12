Часто мы вынуждены отказывать нашим заказчикам в вопросах, где у агентства Netpeak нет компетенций. Напомню, мы специализируемся на SEO, контекстной рекламе для бизнеса и веб-аналитике.

Например, даём техническое задание по SEO и нужны разработчики, которые смогут его реализовать. Или нужно помочь с ведением страниц в социальных сетях, выбором и настройкой CRM-системы, созданием landing page для рекламной кампании — в общем, любой услуги, которую наше агентство не предоставляет.

В подобных случаях мы рекомендуем клиенту обратиться к одному из наших партнеров. При этом партнер получает «теплого лида», а мы — более лояльный проект и уверенность в том, что он не попадет на недобросовестных исполнителей.



Чаще всего и у партнеров есть клиенты, которым требуется помощь с интернет-маркетингом, и для них тоже будут полезны услуги Netpeak.

Поэтому такой тип сотрудничества — больше, чем обычная партнерская программа. Это длительные доверительные отношения бизнесов. Мы решили назвать их Netpeak Alliance.

Netpeak Alliance — это группа партнеров агентства интернет-маркетинга Netpeak, объединение опыта и навыков которых позволяет комплексно решать бизнес-задачи.

Каким компаниям полезно стать участниками Netpeak Alliance?

Тем, которые специализируются на:

разработке и технической поддержке сайтов;

адаптации проекта для мобильных устройств;

SMM;

email-маркетинге;

веб-дизайне и других непрофильных услугах агентства Netpeak.

Почему клиентам наших партнеров выгоден Netpeak Alliance?

Потому что они получат:

Успешные наработки с более чем двух тысяч проектов агентства Netpeak, объединенные в стратегии по SEO и контекстной рекламе. Преимущества бренда Netpeak , которые мы развиваем с 2006 года – ROI-ориентированность, система внутренних стандартов, автоматизация, опыт работы с крупными проектами. Унифицированные действия по увеличению продаж — сопутствующие основным услугам пакеты рекомендаций для роста конверсий. Простой доступ ко всей информации о продвижении проекта в «Личном кабинете клиента Netpeak» – смогут контролировать эффективность целевых страниц, баланс, мониторить качество внедрения техзаданий, следить за KPI.

Почему вам выгодно стать участником Netpeak Alliance?

Чтобы получать 10% не только от комиссии первой заказанной услуги, но и от всех последующих, которые клиент захочет подключить в дальнейшем. Передав нам клиента, вы получаете стабильный пассивный доход с каждой заказанной ежемесячной услуги. Чтобы получить выделенного менеджера, который сопровождает процесс продажи ваших услуг, консультируя ваших специалистов по продажам и помогает оперативно синхронизироваться по любым вопросам. Чтобы знакомиться с постоянными и потенциальными клиентами Netpeak, если ваши услуги соответствуют их бизнес-задачам. Чтобы разместить ваш логотип и ссылку на сайт на странице Netpeak Alliance в разделе «Наши партнеры» (только при условии наличия переданных заказов). Чтобы потенциально увеличивать ваш средний чек на 20-30% в первые полгода передачи заказа, так как Netpeak специализируется на маркетинге и не оказывает услуг по разработке сайтов. Чтобы получить промокоды на конференции Netpeak Group. Чтобы получить доступ к «Личному кабинету партнера».

В 2018 году мы помогли более 100 клиентам партнеров, сотрудничали и продолжаем взаимодействие вместе с партнерами по более чем 150 клиентским услугам.

Выплатили более $60 000 партнерских вознаграждений.

Познакомили партнеров с более чем со 100 уникальными клиентами в разных сферах.

Как стать участником Netpeak Alliance?

Отправить заявку на сайте Netpeak Alliance. Дождаться, пока с вами свяжется менеджер по работе с партнерами. Заключить двусторонний договор с Netpeak. Передать информацию о потенциальном клиенте нам, установив специальную кнопку на своем сайте или написав на partners@netpeak.net. Получать партнерский процент в течение всего жизненного цикла всех ваших клиентов, переданных в Netpeak.

Если у вас возникли вопросы по Netpeak Alliance или остались сомнения, пишите на partners@netpeak.net или напрямую мне на v.braganets@netpeak.net.