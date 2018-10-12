Часто мы вынуждены отказывать нашим заказчикам в вопросах, где у агентства Netpeak нет компетенций. Напомню, мы специализируемся на SEO, контекстной рекламе для бизнеса и веб-аналитике.
Например, даём техническое задание по SEO и нужны разработчики, которые смогут его реализовать. Или нужно помочь с ведением страниц в социальных сетях, выбором и настройкой CRM-системы, созданием landing page для рекламной кампании — в общем, любой услуги, которую наше агентство не предоставляет.
В подобных случаях мы рекомендуем клиенту обратиться к одному из наших партнеров. При этом партнер получает «теплого лида», а мы — более лояльный проект и уверенность в том, что он не попадет на недобросовестных исполнителей.
Чаще всего и у партнеров есть клиенты, которым требуется помощь с интернет-маркетингом, и для них тоже будут полезны услуги Netpeak.
Поэтому такой тип сотрудничества — больше, чем обычная партнерская программа. Это длительные доверительные отношения бизнесов. Мы решили назвать их Netpeak Alliance.
Каким компаниям полезно стать участниками Netpeak Alliance?
Тем, которые специализируются на:
- разработке и технической поддержке сайтов;
- адаптации проекта для мобильных устройств;
- SMM;
- email-маркетинге;
- веб-дизайне и других непрофильных услугах агентства Netpeak.
Почему клиентам наших партнеров выгоден Netpeak Alliance?
Потому что они получат:
- Успешные наработки с более чем двух тысяч проектов агентства Netpeak, объединенные в стратегии по SEO и контекстной рекламе.
- Преимущества бренда Netpeak , которые мы развиваем с 2006 года – ROI-ориентированность, система внутренних стандартов, автоматизация, опыт работы с крупными проектами.
- Унифицированные действия по увеличению продаж — сопутствующие основным услугам пакеты рекомендаций для роста конверсий.
- Простой доступ ко всей информации о продвижении проекта в «Личном кабинете клиента Netpeak» – смогут контролировать эффективность целевых страниц, баланс, мониторить качество внедрения техзаданий, следить за KPI.
Почему вам выгодно стать участником Netpeak Alliance?
- Чтобы получать 10% не только от комиссии первой заказанной услуги, но и от всех последующих, которые клиент захочет подключить в дальнейшем. Передав нам клиента, вы получаете стабильный пассивный доход с каждой заказанной ежемесячной услуги.
- Чтобы получить выделенного менеджера, который сопровождает процесс продажи ваших услуг, консультируя ваших специалистов по продажам и помогает оперативно синхронизироваться по любым вопросам.
- Чтобы знакомиться с постоянными и потенциальными клиентами Netpeak, если ваши услуги соответствуют их бизнес-задачам.
- Чтобы разместить ваш логотип и ссылку на сайт на странице Netpeak Alliance в разделе «Наши партнеры» (только при условии наличия переданных заказов).
- Чтобы потенциально увеличивать ваш средний чек на 20-30% в первые полгода передачи заказа, так как Netpeak специализируется на маркетинге и не оказывает услуг по разработке сайтов.
- Чтобы получить промокоды на конференции Netpeak Group.
- Чтобы получить доступ к «Личному кабинету партнера».
В 2018 году мы помогли более 100 клиентам партнеров, сотрудничали и продолжаем взаимодействие вместе с партнерами по более чем 150 клиентским услугам.
Выплатили более $60 000 партнерских вознаграждений.
Познакомили партнеров с более чем со 100 уникальными клиентами в разных сферах.
Как стать участником Netpeak Alliance?
- Отправить заявку на сайте Netpeak Alliance.
- Дождаться, пока с вами свяжется менеджер по работе с партнерами.
- Заключить двусторонний договор с Netpeak.
- Передать информацию о потенциальном клиенте нам, установив специальную кнопку на своем сайте или написав на partners@netpeak.net.
- Получать партнерский процент в течение всего жизненного цикла всех ваших клиентов, переданных в Netpeak.
Если у вас возникли вопросы по Netpeak Alliance или остались сомнения, пишите на partners@netpeak.net или напрямую мне на v.braganets@netpeak.net.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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