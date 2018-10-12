Инсайды

Как стать партнером Netpeak Alliance
Владислав Браганец
15123 81 10
1544418000
8

Часто мы вынуждены отказывать нашим заказчикам в вопросах, где у агентства Netpeak нет компетенций. Напомню, мы специализируемся на SEO, контекстной рекламе для бизнеса и веб-аналитике.

Например, даём техническое задание по SEO и нужны разработчики, которые смогут его реализовать. Или нужно помочь с ведением страниц в социальных сетях, выбором и настройкой CRM-системы, созданием landing page для рекламной кампании — в общем, любой услуги, которую наше агентство не предоставляет.

В подобных случаях мы рекомендуем клиенту обратиться к одному из наших партнеров. При этом партнер получает «теплого лида», а мы — более лояльный проект и уверенность в том, что он не попадет на недобросовестных исполнителей.

Чаще всего и у партнеров есть клиенты, которым требуется помощь с интернет-маркетингом, и для них тоже будут полезны услуги Netpeak.

Поэтому такой тип сотрудничества — больше, чем обычная партнерская программа. Это длительные доверительные отношения бизнесов. Мы решили назвать их Netpeak Alliance.

Netpeak Alliance — это группа партнеров агентства интернет-маркетинга Netpeak, объединение опыта и навыков которых позволяет комплексно решать бизнес-задачи.

Каким компаниям полезно стать участниками Netpeak Alliance?

Тем, которые специализируются на:

  • разработке и технической поддержке сайтов;
  • адаптации проекта для мобильных устройств;
  • SMM;
  • email-маркетинге;
  • веб-дизайне и других непрофильных услугах агентства Netpeak.

Почему клиентам наших партнеров выгоден Netpeak Alliance?

Потому что они получат:

  1. Успешные наработки с более чем двух тысяч проектов агентства Netpeak, объединенные в стратегии по SEO и контекстной рекламе.
  2. Преимущества бренда Netpeak , которые мы развиваем с 2006 года – ROI-ориентированность, система внутренних стандартов, автоматизация, опыт работы с крупными проектами.
  3. Унифицированные действия по увеличению продаж — сопутствующие основным услугам пакеты рекомендаций для роста конверсий.
  4. Простой доступ ко всей информации о продвижении проекта в «Личном кабинете клиента Netpeak» – смогут контролировать эффективность целевых страниц, баланс, мониторить качество внедрения техзаданий, следить за KPI.

Почему вам выгодно стать участником Netpeak Alliance?

  1. Чтобы получать 10% не только от комиссии первой заказанной услуги, но и от всех последующих, которые клиент захочет подключить в дальнейшем. Передав нам клиента, вы получаете стабильный пассивный доход с каждой заказанной ежемесячной услуги.
  2. Чтобы получить выделенного менеджера, который сопровождает процесс продажи ваших услуг, консультируя ваших специалистов по продажам и помогает оперативно синхронизироваться по любым вопросам.
  3. Чтобы знакомиться с постоянными и потенциальными клиентами Netpeak, если ваши услуги соответствуют их бизнес-задачам.
  4. Чтобы разместить ваш логотип и ссылку на сайт на странице Netpeak Alliance в разделе «Наши партнеры» (только при условии наличия переданных заказов).
  5. Чтобы потенциально увеличивать ваш средний чек на 20-30% в первые полгода передачи заказа, так как Netpeak специализируется на маркетинге и не оказывает услуг по разработке сайтов.
  6. Чтобы получить промокоды на конференции Netpeak Group.
  7. Чтобы получить доступ к «Личному кабинету партнера».

Как стать партнером Netpeak — Netpeak Alliance

В 2018 году мы помогли более 100 клиентам партнеров, сотрудничали и продолжаем взаимодействие вместе с партнерами по более чем 150 клиентским услугам.


Выплатили более $60 000 партнерских вознаграждений.


Познакомили партнеров с более чем со 100 уникальными клиентами в разных сферах.

Как стать участником Netpeak Alliance?

  1. Отправить заявку на сайте Netpeak Alliance.
  2. Дождаться, пока с вами свяжется менеджер по работе с партнерами.
  3. Заключить двусторонний договор с Netpeak.
  4. Передать информацию о потенциальном клиенте нам, установив специальную кнопку на своем сайте или написав на partners@netpeak.net.
  5. Получать партнерский процент в течение всего жизненного цикла всех ваших клиентов, переданных в Netpeak.

Если у вас возникли вопросы по Netpeak Alliance или остались сомнения, пишите на partners@netpeak.net или напрямую мне на v.braganets@netpeak.net.

Netpeak Group готова приобрести бизнес-проекты по всему миру. Мы ищем небольшие агентства, мобильные приложения, SaaS, готовые активно расти вместе с нами. Узнайте больше о преимуществах бизнес-коллаборации с агентством и группой компаний.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
81
18
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
идеи для бизнеса как стать партнером Netpeak
Владислав Браганец

Руководитель Netpeak Alliance.
Если у вас возникли вопросы по Netpeak Alliance — обращайтесь v.braganets@netpeak.net.

Другие статьи автора

Комментарии (10)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять