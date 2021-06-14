Как ускорить процесс покупки на сайте — используем анализ в Google Analytics 4

Для бизнеса полезно знать, как пользователи совершают конверсии на сайте, в интернет-магазине. Благодаря этому можно упростить путь клиента к покупке/заказу или любой другой конверсии, и, соответственно, увеличить количество продаж.

Делимся инструментом Google Analytics 4 «Анализ пути», который позволяет увидеть все шаги пользователя на сайте. На основе этих данных вы улучшите свои площадки и поможете людям легче и быстрее покупать товары, заказывать услуги на вашем сайте.

Анализ воронки продаж с помощью обратного пути

По умолчанию инструмент «Анализ пути» в Google Analytics 4 показывает действия ваших пользователей, начиная с определенного события или страницы. Он позволяет выяснить, как именно пользователи дошли сюда.

Событие — покупка или конверсия (любое другое целевое действие). Узнайте и проанализируйте различные пути, по которым пользователи приходят к ним. С этими данными реально улучшить пользовательский опыт.

Создание отчета об анализе обратного пути

Чтобы создать отчет об анализе обратного пути, действуйте по такой инструкции:

Шаг 1

Перейдите к своему ресурсу Google Analytics 4 и нажмите раскрывающееся меню «Анализ» — пункт «Центр анализа».

Шаг 2

В открывшемся окне выберите блок «Пустой».

Шаг 3

Откроется новое окно, разделенное на три столбца: «Переменные», «Настройка вкладок» и «Исследование».

Столбец «Переменные». В анализе «Сегменты», «Параметры» и «Показатели» называются переменными. Вы также можете изменить диапазон дат и название отчета в столбце «Переменная».

Столбец «Настройка вкладок». Предназначен для настройки метода отчета: исследование, когортный анализ, анализ пути или другой. Вы можете выбрать здесь тип визуализации, например, таблицу, круговую диаграмму, гистограмму.

Вкладка «Исследование». Здесь данные показываются пользователю. Какая бы конфигурация ни была настроена на вкладке «Переменные» и «Настройки вкладки», она будет отражена на вкладке «Исследование». Как только мы переключим метод отчетности на перекрытие сегментов, эта вкладка исследования изменится на режим перекрытия сегментов.

Шаг 5

В настройке вкладок, в пункте «Методика», в выпадающим списке выберите «Анализ пути».

Шаг 6

После клика на пункт «Анализ пути» у вас появится график. Нажмите «Начать заново».

Шаг 7

Теперь выберите событие или страницу, на которой происходят конверсии.

Для примера рассмотрим страницу благодарности.

После того как выбрано событие или страница, появится дерево событий или страниц. Это и есть путь вашего клиента.

Каждый этап можно просматривать в виде страниц или событий, которые совершал пользователь на своем пути: нажмите на этап и выберите, что хотите просмотреть. Если нажмете на ветку пути, откроются предыдущие этапы до конверсии:

Шаг 8

Теперь о самом анализе. Для этого у нас достаточно инструментов и данных. В качестве примера посмотрим, с каким типом устройств совершается больше конверсий: в столбце переменных, в параметрах, выберите тип устройства и перетащите в блок разбивки в столбце «Настройка вкладок».

В результате мы получим такую разбивку, в которой видно, что большинство конверсий совершено с мобильных устройств. Значит, нужно сделать акцент на улучшении скорости загрузки для мобильных устройств, а также удобстве использования мобильной версии сайта.

Также мы можем отфильтровать пользователей, путь которых хотим анализировать. В качестве примера посмотрим, как покупают на сайте мужчины и женщины. Для этого используйте фильтр в «Настройках вкладок» и выберите пол.

С такими данными сайт или приложение станут удобнее, клиенты будут охотнее совершать целевое действие, а их пользовательский опыт будут положительным. Это важно для того, чтобы покупатели возвращались.

Выводы

Анализ пути аналогичен другим функциям Google Analytics. Он изучает шаги, которые делают пользователи на сайте или в приложении так же, как многоканальные последовательности в Universal Analytics.

Разница в том, что с этим инструментом можно находить несколько путей для разных страниц или событий. Это даёт больше полезной информации, чем анализ только одного предопределенного пути для одного источника.

Желаем удачи в исследованиях и улучшения пользовательского опыта клиентов, а также роста CR! До встречи на просторах Netpeak Journal.