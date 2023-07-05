Как успешно привлекать клиентов с помощью email-маркетинга — кейс АТБ
Когда работаешь с партнером, который давно и успешно ведет коммуникацию с клиентом, не так-то просто найти новые точки роста. Тем не менее комплексный подход и качественная реализация дают свои результаты. Об этом наш кейс для компании АТБ. Новый формат коммуникации с клиентами, новый внешний вид писем и разнообразие контента позволили выйти на безубыточность (ROMI 100%) за 5 месяцев, увеличить базу контактов и общий доход от рассылок.
Проект: АТБ.
Период продвижения: июнь 2022 — октябрь 2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Александр Коробов, Middle Email Marketer; Алина Пшеничникова, TL Email marketing Team; Роман Хохлов, Project Manager; Анна Бондарь, Senior Content Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team; Анна Романко, Middle Design Specialist; Айканиш Бейшембаева, Middle Design Specialist; Дмитрий Богомол, Middle Design Specialist.
Кто клиент
«АТБ-Маркет» — крупнейшая сеть Украины по розничной торговле. За 30 лет работы предприятие давно уже выросло до национального масштаба и насчитывает более 1000 магазинов по стране.
Магазины АТБ работают в формате дискаунтера, предлагая широкий ассортимент товаров по ценам ниже рыночных. Постоянные акции, возможность покупок через сайт, адресная доставка — АТБ активно выстраивает отношения со своими клиентами. В том числе через канал email.
Цели продвижения
Клиент обратился к нам, чтобы повысить рентабельность канала email, перезапустить триггерные письма и создать карту коммуникации. При этом, мы работали с фиксированными бюджетами, что стало интересным вызовом для нашей команды.
Для выполнения этих задач, мы поставили перед собой такие цели:
- Улучшить существующий канал email и увеличить его доходность.
- Улучшить продажи благодаря каналу email.
- Расширить карту триггерных рассылок.
Действия команды
Мы проанализировали проморассылки АТБ и предложили свой формат коммуникации с клиентами: разработали новый дизайн мастер-шаблона письма, внедрили письма с геймификацией и канал web push уведомлений. Это должно было повысить продажи и эффективность интернет-маркетинга в целом.
Аудит канала позволил нам выявить новые точки роста. Мы подготовили контент-план, максимально разнообразив коммуникацию с подписчиками: письма с акциями, головоломки, праздничные рассылки и другие.
На некоторых аспектах стоит остановиться подробнее.
Редизайн писем
Мы начали с редизайна существующих писем. АТБ обновил дизайн сайта, поэтому письма должны были визуально соответствовать ему. Важно периодически, примерно раз в 6-8 месяцев, обновлять внешний вид писем, чтобы рассылки выглядели свежими.
Триггер «Брошенная корзина» до начала работы команды:
После:
Триггерное письмо — это письмо, которое пользователь получает в ответ на определенное действие, а иногда и бездействие. Например, приветствие в ответ на регистрацию, поздравление, напоминание о товарах, оставленных в корзине.
Push-уведомления, чтобы информировать об акциях
Внедрили массовые web push уведомления. Это эффективный инструмент, с помощью которого мы рассказывали о новых и существующих акциях и выгодных предложениях.
Таким образом, относительно дешевый канал коммуникации привлекал на сайт дополнительный трафик.
Разнообразили контент
Кроме триггерных писем, мы обновили проморассылки — это письма с акциями, промокодами и специальными предложениями по сегментированной базе клиентов. Также присылали письма, привязанные к праздникам. Это сделало рассылку полезной и добавило разнообразия в наш обычный контент-план.
Промописьма акционных предложений с уникальным дизайном, который разработала наша команда. Письмо до и после:
Ввели кулинарную рубрику с рецептами:
Геймификация
Создали письма с красочными головоломками, чтобы рассылка была разнообразной.
Разные типы писем не дают клиентам скучать и повышают результат рассылки в целом.
Результаты продвижения
- За пять месяцев работы достигли 100% ROMI:
- Общий доход от email-рассылок вырос на 89.36%:
- Увеличивали базу контактов приблизительно на 6,5% каждый месяц:
- Внедрили и продолжаем работать над улучшением карты триггерных рассылок:
Отзыв о сотрудничестве
Роман Хохлов, Project Manager в Netpeak
Таких результатов удалось достичь за счет синергии между нашими командами. Полная открытость и желание услышать идеи и обсудить их имплементацию. Уверен, что это не последний успешный кейс, потому что мы продолжаем сотрудничать и открываем новые возможности взаимодействия, которые уже сейчас показывают себя достаточно неплохо.
Александр Фролов, руководитель интернет-магазина «АТБ-Маркет»
Мы выбрали агентство Neatpeak по нескольким причинам. Во-первых, мы были поражены опытом и репутацией в digital-маркетинге. Безусловно мы сделали выводы по имеющимся проектам и отзывам от других компаний. Во-вторых, Neatpeak предложили комплексный подход к нашей стратегии развития, учитывая SEO оптимизацию, контекстную рекламу и социальные медиа. Мы видели, что они способны обеспечить нас всеми необходимыми услугами для удачного продвижения сервиса.
Агентство Neatpeak разработало стратегию продвижения новых рекламных компаний в социальных медиа и email, которая привлекла большое количество ЦА. Мы получили значительное увеличение трафика, а также улучшили конверсию. Результаты были заметны уже через несколько месяцев.
Neateak полностью оправдал наши ожидания и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Вывод
Внедряя те или иные инструменты, мы не забывали об А/Б тестировании и анализе результатов. Самыми эффективными оказались письма проморассылки с акциями для клиентов АТБ. Именно такие письма давали больше всего переходов, соответственно увеличился доход от них.
На втором месте триггерные письма «Брошенная корзина» и «Брошенный просмотр».
Таким образом, новый дизайн, разнообразный контент и полезные предложения сыграли ключевую роль в успешной email-рассылке.
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