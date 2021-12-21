Как вернуть украденный аккаунт Instagram

Одну из клиентских страниц крупного бренда, которую я курирую как SMM-стратег, похитили взломщики. Ничто не предвещало: сначала я просто не смогла обновить страницу и подумала, что сбоит интернет. Повторная попытка входа не удалась, и появилась мысль, что маркетолог клиента поменял пароль, не предупредив меня. Увы, вскоре клиент скинул в рабочий чат скриншоты писем о смене пароля, и я поняла, что наши дела плохи.

Убедите взломщика, что готовы заплатить

Конечно, вначале я запаниковала и растерялась, но быстро собралась и обратилась в онлайн-поддержку социальной сети. Все последующие действия заняли три часа, а общение с поддержкой происходило параллельно с перепиской со злоумышленниками.

Взломщик хотел денег. Он написал на контактный номер, привязанный к аккаунту: «Хотите вернуть страницу?». Само собой, хотим. Команда клиента отвечала на сообщения хакера, следуя моим рекомендациями и советам поддержки Instagram.

Мы тянули время и убеждали мошенника, что «готовы» заплатить выкуп. В то же время создавали новую почту, чтобы заново привязать аккаунт.

Сразу два совета, как нужно вести себя двум сторонам, чтобы решить проблему быстро:

самое главное — быть на связи;

smm-специалист общается с поддержкой, клиент — делает то, что говорит ему smm-специалист.

Пока мы не убедили взломщика, что прямо сейчас будем переводить деньги, страница была удалена и не отображалась в поиске. Всё, чтобы мы не смогли сделать запрос на новый пароль. Мне удалось поймать момент, когда взломщик поверил нам, восстановил страницу. Тогда клиент быстро подал запрос на смену пароля.

Поддержка активно взаимодействовала — успела привязать к аккаунту новый e-mail и нам удалось поменять пароль. Вот так хакер остался без 15 тысяч гривен, а я поверила в силу техподдержки.

Что нужно делать для защиты своего аккаунта от взлома

Пользуйтесь генераторами безопасных паролей. Чем больше знаков и сложных символов, тем лучше. Чтобы запомнить их, но не добавлять в заметки телефона, вот такой лайфхак:

напишите себе в Telegram в одном сообщении запоминающуюся для вас фразу, например, «сова-совушка» или «мой кот сумасшедший» и в этом же сообщении ваш пароль;

когда понадобится ввести свой сложный пароль из генератора, вы сможете его найти через поиск в Telegram. Напишите свою фразу и вам подтянется сообщение с паролем. Вам останется скопировать и вставить.

Не игнорируйте двухфакторную аутентификацию. Если кто-то узнает ваш пароль, именно она поможет избежать взлома (вам придет оповещение на смартфон или в открытый аккаунт на другом устройстве). В настройках Instagram есть пункт «Безопасность», чаще заглядывайте в него. Там можно посмотреть ваши последние входы в аккаунт. Если заподозрили, что где то были «не вы», лучше сменить пароль. Старайтесь не авторизовываться через Instagram в сторонних приложениях. Например, когда вам предлагают получить бонус (ещё один пресет для редактора, монеты в игре, бесплатный доступ к материалам) за авторизацию через соцсеть.

Если вас когда-нибудь взламывали, пишите в комментариях к посту, как вы справились с этой проблемой.

По материалам Instagram агентства Netpeak. Подписывайтесь, и для навигации по тематическим постам используйте хештег #инстагайд_netpeak

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