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SMM

Как вернуть украденный аккаунт Instagram
Ирина Волицкая
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Одну из клиентских страниц крупного бренда, которую я курирую как SMM-стратег, похитили взломщики. Ничто не предвещало: сначала я просто не смогла обновить страницу и подумала, что сбоит интернет. Повторная попытка входа не удалась, и появилась мысль, что маркетолог клиента поменял пароль, не предупредив меня. Увы, вскоре клиент скинул в рабочий чат скриншоты писем о смене пароля, и я поняла, что наши дела плохи.

Убедите взломщика, что готовы заплатить

Конечно, вначале я запаниковала и растерялась, но быстро собралась и обратилась в онлайн-поддержку социальной сети. Все последующие действия заняли три часа, а общение с поддержкой происходило параллельно с перепиской со злоумышленниками.

требования от взломщиков

Взломщик хотел денег. Он написал на контактный номер, привязанный к аккаунту: «Хотите вернуть страницу?». Само собой, хотим. Команда клиента отвечала на сообщения хакера, следуя моим рекомендациями и советам поддержки Instagram.

требования от взломщиков аккаунта

Мы тянули время и убеждали мошенника, что «готовы» заплатить выкуп. В то же время создавали новую почту, чтобы заново привязать аккаунт.

что требуют взломщики аккаунтов

Сразу два совета, как нужно вести себя двум сторонам, чтобы решить проблему быстро:

  • самое главное — быть на связи;
  • smm-специалист общается с поддержкой, клиент — делает то, что говорит ему smm-специалист.

Пока мы не убедили взломщика, что прямо сейчас будем переводить деньги, страница была удалена и не отображалась в поиске. Всё, чтобы мы не смогли сделать запрос на новый пароль. Мне удалось поймать момент, когда взломщик поверил нам, восстановил страницу. Тогда клиент быстро подал запрос на смену пароля.

взломщики тянем время

Поддержка активно взаимодействовала — успела привязать к аккаунту новый e-mail и нам удалось поменять пароль. Вот так хакер остался без 15 тысяч гривен, а я поверила в силу техподдержки.

Что нужно делать для защиты своего аккаунта от взлома

  1. Пользуйтесь генераторами безопасных паролей. Чем больше знаков и сложных символов, тем лучше. Чтобы запомнить их, но не добавлять в заметки телефона, вот такой лайфхак:
  • напишите себе в Telegram в одном сообщении запоминающуюся для вас фразу, например, «сова-совушка» или «мой кот сумасшедший» и в этом же сообщении ваш пароль;
  • когда понадобится ввести свой сложный пароль из генератора, вы сможете его найти через поиск в Telegram. Напишите свою фразу и вам подтянется сообщение с паролем. Вам останется скопировать и вставить.
  1. Не игнорируйте двухфакторную аутентификацию. Если кто-то узнает ваш пароль, именно она поможет избежать взлома (вам придет оповещение на смартфон или в открытый аккаунт на другом устройстве).
  2. В настройках Instagram есть пункт «Безопасность», чаще заглядывайте в него. Там можно посмотреть ваши последние входы в аккаунт. Если заподозрили, что где то были «не вы», лучше сменить пароль.
  3. Старайтесь не авторизовываться через Instagram в сторонних приложениях. Например, когда вам предлагают получить бонус (ещё один пресет для редактора, монеты в игре, бесплатный доступ к материалам) за авторизацию через соцсеть.

Если вас когда-нибудь взламывали, пишите в комментариях к посту, как вы справились с этой проблемой.

По материалам Instagram агентства Netpeak. Подписывайтесь, и для навигации по тематическим постам используйте хештег #инстагайд_netpeak

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продвижение в Instagram
Ирина Волицкая

Community Manager at online marketing agency Netpeak

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