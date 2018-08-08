Всем привет. Я менеджер по маркетингу Instagram-аналитики Picalytics и решила написать статью для маркетологов и владельцев бизнеса, потому что в своей работе несколько раз в неделю сталкиваюсь с банальным несоблюдением техники безопасности.
Предположим, вы потратили время и деньги на продвижение аккаунта, отстроили процесс продаж в direct-сообщениях и получили лояльных клиентов. Утром вы открываете Instagram, чтобы запустить промоакцию, и … не можете войти в свой аккаунт.
В этой статье вы узнаете о «профилактике» взлома и что делать, если аккаунт украли.
Как обычно угоняют аккаунт
Зарегистрироваться в Instagram можно через почту, Facebook или по номеру телефона. Имея доступ к вашему смартфону (а значит, и Facebook вместе с почтой) легко получить доступ ко всем привязанным к ним сервисам. Поэтому и воруют аккаунты через эти «точки входа».
Первым делом проверьте актуальность и безопасность привязанных к вашему аккаунту сервисов. Затем убедитесь, что вы не указали привязанную к аккаунту почту в способах связи.
Помимо воровства почты и телефона, самый распространенный вариант взлома — фишинг (получение доступов) аккаунта напрямую:
1. Клонированный фишинг
Это обычное копирование почты и официальных писем от Instagram. В этом случае злоумышленник отправляет письмо, внешне максимально похожее на письмо от Instagram — что по дизайну интерфейса, что по адресу отправителя.
На скринах ниже представлены примеры писем от Instagram.
Ролевой адрес может быть разным — внимание нужно обращать на доменное имя (часть после @).
Так выглядит письмо от мошенников.
Клонированный фишинг рассчитан на невнимательных людей и новичков среди администраторов аккаунтов. Поэтому смотрите в оба, когда переходите по неизвестным ссылкам.
2. Доступ через сторонние приложения и сервисы
Как правило, это фоторедакторы, автоматизация продвижения, автопостинг, веб-версии direct и так далее.
Фишинговые приложения не проходят проверку Google Play и AppStore. Подобные сервисы при регистрации запрашивают доступ к аккаунту либо имитируют авторизацию через Instagram.
Наш сервис не требует авторизации через Instagram. Тем не менее не стоит бояться авторизации в сторонних сервисах: некоторые опции невозможны без доступа к аккаунту.
Авторизация через Instagram происходит в новой вкладке на официальном сайте Instagram.
Чтобы проверить список приложений, у которых есть доступ к вашему аккаунту, зайдите в настройки приложения и нажмите «Управление доступом». Вы авторизировались в этих приложениях через Instagram и можете отозвать у них права доступа к вашему аккаунту.
Если вы потеряли смартфон или планшет с доступом к вашему аккаунту, как можно быстрее смените пароль от Instagram и привязанного к нему сервиса (почты или Facebook).
В большинстве случаев мелкие Instagram-аккаунты взламывают с целью продажи сторонним компаниям. В среднем такие «мертвые души» стоят $0,3-0,5.
По нашему опыту обращений в техподдержку Instagram связи между размером аккаунта (или рекламным бюджетом) и скоростью ответа нет.
Например, после крупной рекламной кампании мы увидели аккаунт-двойник, использующий наш товарный знак (а это серьезное нарушение) и написали в техподдержку. Ответа от Instagram нет уже три недели.
Но бывают
Как вернуть аккаунт после взлома
Постарайтесь среагировать быстро. Если вы еще можете войти в аккаунт, смените пароль от аккаунта и от привязанных сервисов (почты и/или Facebook). После этого подключите двухфакторную аутентификацию.
Если вы больше не можете войти в аккаунт, попробуйте сбросить пароль через почту, Facebook или номер телефона. При успешном входе подключите двухфакторную аутентификацию.
В этом случае рекомендуем отправить запрос поддержке Instagram:
- Нажмите «Забыл пароль».
- Откройте страницу входа в аккаунт в мобильном приложении Instagram;
- Введите ник, почту и привязанный к аккаунту телефон.
Instagram может подставить в поле номера телефона номер SIM-карты, находящейся в телефоне в данный момент — это не всегда тот номер, который вы привязывали к аккаунту.
Кстати, magic link по SMS мы ни разу не получили, несмотря на то, что аккаунты были привязаны к номеру телефона.
Если на ваш адрес не пришло письмо или ваш ник был изменен*, повторите предыдущий пункт введя и ник и почту.
* Если вы больше не можете найти свой аккаунт по прежнему нику, поищите в почтовом ящике письма от Instagram. Если вы не получали никакой информации об изменении аккаунта, попросите знакомого узнать ваш актуальный никнейм через историю переписки в direct или по ранее оставленным от вашего имени комментариям.
Если удалось войти, смените пароль от аккаунта и от привязанных сервисов (почты и/или Facebook). После этого подключите двухфакторную аутентификацию.
Если не удалось войти:
1. На странице восстановления пароля нажмите «Нужна дополнительная помощь?» и введите всю запрашиваемую информацию. Поставьте галочку напротив «Мой аккаунт был взломан». Отправьте запрос и ожидайте ответ на указанную почту.
2. Если вы не получите ответ в течение нескольких суток, повторите запрос поставив галочку напротив «Я забыл почту, привязанную к моему аккаунту».
Что делать с ником после взлома?
Если вам удалось вернуть доступ к аккаунту, то вы можете изменить свой ник на любой свободный. В том числе на свой старый ник, если он был изменен.
В некоторых случаях условием восстановления доступа к аккаунту со стороны Instagram может быть смена ника. В этой ситуации рекомендуем использовать ник, максимально приближенный к прежнему: например, добавить точку или нижнее подчеркивание.
Если ваш аккаунт был удален, вы можете создать новый аккаунт с прежним электронным адресом, но использовать старое имя пользователя, скорее всего, не получится.
Что делать нельзя
- Предлагать мошенникам вознаграждение или согласиться выкупить аккаунт обратно. Скорее всего, аккаунт не вернут либо вас попросят доплатить (и еще немного доплатить).
- Проявлять высокую активность сразу после восстановления доступа к аккаунту.
Вывод
Взломать аккаунт без помощи его владельца — сложная задача. Не позволяйте минутной невнимательности лишить вас месяцев работы над аккаунтом.
Как подстраховать аккаунт:
- Проверьте безопасность и актуальность связанных с Instagram сервисов.
- Измените пароль на безопасный. Используйте уникальные буквенно-цифровые комбинации с разными регистрами. Регулярно меняйте пароль — хотя бы раз в 2-3 месяца.
- Подключите двухфакторную аутентификацию.
- Не авторизируйтесь с публичного Wi-Fi и не сохраняйте пароль в браузере.
- Не указывайте в шапке аккаунта ту почту или номер телефона, по которым зарегистрирован аккаунт.
- В случае подозрений немедленно смените пароль от аккаунта и всех привязанных к нему сервисов.
И главное — не расслабляйтесь :)
Вы слышали об историях возврата аккаунтов с хэппи-эндом? Расскажите об этом в комментариях: создадим чат поддержки и обмена опытом.
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