Маркетинг

Как воспитать лояльного пользователя: нейромаркетинг в действии
Георгий Рябой
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Существует два вида маркетинговых ходов: те, что работают, и те, что не работают. К первым, например, относят идею увеличить диаметр отверстия в тюбике с зубной пастой на 1 мм. Паста заканчивается на три дня раньше, и потребитель этого не замечает. Компании повышают доходы, незначительно уменьшая объем упаковки с товаром или вес продукта. Впрочем, со временем покупателей у этих брендов становится меньше. Почему?

По словам основателя Mind Lab и автора книги «Нейромаркетинг в действии» Дэвида Льюиса, подсознательно человек улавливает даже малейшее изменение формы и веса товара. Немедленного эффекта на покупательские привычки или предпочтения это может и не оказать, но со временем возникает недоверие и подозрительность. Подобные ощущения всегда скрыты, но в итоге подрывают доверие к бренду.

Так, благодаря нейромаркетингу, появился третий вид маркетинговых активностей — те, что лучше бы не работали :)

Перед тем, как продолжить, предлагаю разобраться с ключевыми понятиями.

О книге и почти науке

Термин «нейромаркетинг» придумал в 2002 году Эйл Смидтс, профессор Университета Эразма Роттердамского. Он описывал нейромаркетинг как коммерческое применение нейробиологии и технологии нейровизуализации. Смидтс объяснил, что задача нейромаркетинга — «лучше понять потребителя и его реакцию на маркетинговые раздражители путем прямого измерения процессов в мозгу» и повысить «эффективность методов маркетинга, изучая реакцию мозга».

Дэвид Льюис — признанный мировой лидер в применении методов нейробиологии в изучении мыслительной деятельности покупателей. За то, что еще в 1980-х в Университете Сассекса он прикреплял электроды к коже головы добровольцев, надеясь отследить электрическую реакцию их мозга на телевизионную рекламу, его прозвали «отцом нейромаркетинга». В списке его клиентов — множество компаний Fortune 500 и FTSE 100.

По сути, цель нейромаркетологов — воспитать лояльность покупателей, заключить мозг в клетку продаж, основываясь на подсознательных реакциях. Хотя мысли пользователей исследователи прочитать еще не могут, а их методы (запись мозговой активности, сердечного ритма и электропроводности кожи, фиксация движений, изменений положения тела, окулография) все еще зависят от индивидуальной интерпретации. На пути к полноценному становлению нейромаркетинга как науки стоит нежелание отдельных агентств этими интерпретациями делиться и систематизировать результаты полноценных научных исследований. В вооруженных аппаратурой руках нейромаркетологов оказалась база уже наработанных десятилетиями рекламных фишек. Ученые повторяли условия и констатировали, когда и где активизируется ответственный за принятие решений участок префронтальной коры головного мозга или ответственная за желание обладать чем-либо соматосенсорная кора. Области мозга, представляющие наибольший интерес для нейромаркетологов: миндалевидное тело, гиппокамп, таламус и префронтальная кора

Области мозга, представляющие наибольший интерес для нейромаркетологов

Поэтому большинство книг по нейромаркетингу (и «Нейромаркетинг в действии» не стал исключением) грешат синдромом «капитана очевидности»: красный цвет возбуждает, образ котенка вызывает ощущение тепла, а чтобы бренд запомнился, пользователь должен видеть его не реже трех раз в день. Пока что это напоминает анекдот про Архимеда.

Под конец своей жизни уже ничего не доказывал, а просто писал: «Доказано. Архимед».

Впрочем, соцсети помогают нейромаркетологам эффективнее определить заданную аудиторию и делают их работу точечной. Например, приложение myPersonality для Facebook отличает афроамериканцев от белых с 95% точностью, а республиканцев от демократов — с точностью 85%. Предсказать религиозные верования можно с точностью 82%; курит ли пользователь сигареты — 73%; употребляет ли алкоголь — 70%. «Нейромаркетинг в действии» можно назвать антологией популярных маркетинговых приемов, рассмотренных через призму нейробиологии. Опытные специалисты могут извлечь из труда Дэвида Льюиса золотые песчинки кейсов и систематизировать их. Ценность книги для начинающих маркетологов и потребителей хорошо определил сам автор:

Я хочу помочь лучше оценить то многообразие способов, которыми крупнейшие корпорации, обладающие безграничными интеллектуальными ресурсами и очень глубокими карманами, могут влиять на наши решения о покупке. Узнав об этом, вы сможете оценить преимущества, которые современная нейробиология и реклама, маркетинг и розничная торговля могут вам предложить, в то же время избегая ловушек, которые подстерегают неосведомленных.

О некоторых из этих ловушек мы уже писали. Ниже я постарался систематизировать приведенные Дэвидом Льюисом методы и факты, которые, по мнению отца нейромаркетинга, воспитывают лояльного пользователя без потерь для бренда, описанных в первых абзацах поста.

Ступеньки лояльности

1. Создание желания-потребности

Как только желание прочно укореняется в сознании, покупатель уже не может сосредоточиться ни на чем другом. Желание превращается в желание-потребность.

Схема потребностей, желаний и желаний-потребностей

Схема потребностей, желаний и желаний-потребностей

Важно понимать, что желания-потребности полностью подстроены, и не только с помощью рекламы, маркетинга и розничной торговли. Этому способствуют и фирмы, занимающиеся связями с общественностью, блогеры, участники интернет-форумов, радио и телевидение, газеты и социальные сети.

Для многих потребителей возможность купить вожделенный модный предмет гардероба по низкой цене рождает в мозгу такой же всплеск, как выигрыш в лотерею или даже вдыхание дорожки кокаина.

Нейромаркетологи выделили шесть самых действенных способов, которые помогают сделать продукт более желанным.

  1. Заставить покупателей работать на свои покупки.
  2. Создать нехватку (этот метод хорошо работает в бизнес-модели modnaKasta).
  3. Стратегия «это еще не все» (ЭЕВ).
  4. Поощрять настрой на игру.
  5. Желание-потребность для того, чтобы отвлечься.
  6. Создать ощущение неполноценности (физической или социальной).

2. Правильная постановка ситуации продажи

Сила кивка

Постановка ситуации продажи, в которой потребителя поощряют часто кивать, значительно увеличит его желание купить продукт, а заставив его по любой причине вертеть головой, вы сделаете покупку менее вероятной.

Дженс Фёстер из немецкого Университета Вюрцбурга провела эксперимент, в котором широко известные продукты были представлены зрителю в вертикальном или горизонтальном движении на мониторе. Когда продукты проходят в поле зрения, участники были вынуждены кивать головой (вертикальное движение) или поворачивать ее (горизонтальное движение). Фёстер обнаружила, что кивок (вертикальное движение) вызывал положительные эмоции в отношении представленных товаров и скорее склонял людей к покупке. При этом те участники, что были вынуждены поворачивать голову (горизонтальное движение продукта), оценивали продукты не так положительно и не были заинтересованы в покупке.

Этот пример можно приводить всем клиентам, которые хотят видеть на своем сайте интернет-магазина горизонтальный слайдер. Если заставить клиента кивать, он захочет купить

Сгибание рук увеличивает желание

Несколько интересных фактов:

Просто сжимая кулаки, мы наполняемся альтруизмом. Оттопыривая большой палец, многие женщины воспринимают вымышленного персонажа, описание которого читают, положительнее.

Беря продукт с полки, покупатель сгибает руки; чтобы заменить его, он их выпрямляет. Эти простые движения имеют заметное подсознательное влияние на то, какие эмоции вызывает этот продукт, и, конечно, на то, захотим ли мы его купить. В результате повторения этих действий много тысяч раз мы начинаем ассоциировать сгибание руки с желанием приобретения, а выпрямление — с вероятностью отвержения. Это как вход в личное пространство: если какой-то человек нас привлекает, мы притягиваем его поближе, а тех, кто нам не нравится, мы отталкиваем. На практике это означает важность поз моделей на картинках и актеров в видеорекламе.

Поразительный коммерческий успех управляемых движением рук видеоприставок Nintendo Wii, Microsoft Kinect и Playstation Move отчасти объясняется положительными эмоциями, которые вызывают определенные движения.

Успех приставок отчасти объясняется эмоциями, которые вызывают определенные движения

3. Позаботьтесь о беглости обработки

Мозг использует энергию очень экономно. Если он сталкивается с выбором: потратить энергию на что-то новое или принять привычное, он выберет второе. Именно поэтому так важно, то, с какой скоростью и легкостью потребитель поймет обращенное к нему послание. Беглость обработки играет заметную, хотя обычно и подсознательную роль в решении, покупать или не покупать этот товар. Особенно это важно, когда продукт незнаком потребителю. Например, сложный шрифт не только создает ощущение, что в товаре есть что-то непонятное, но и подсознательно заставляет покупателя считать, что в нем есть что-то нечестное.

Эксперимент с оценкой вкуса томатного супа. 64% из группы, чье меню было напечатано шрифтом Lucida Calligraphy, посчитали, что суп вкуснее и свежее. Соответственно, группа, чье меню было напечатано шрифтом Courier, выставила супу не такие высокие баллы. В два раза больше участников первой группы отметили, что будут покупать такой суп для себя.

64% из группы, чье меню было напечатано шрифтом Lucida Calligraphy, посчитали, что суп вкуснее и свежее По этой же причине лучшим форматом для тригерных рассылок считаются простые текстовые письма. Без модных шаблонов и картинок. Другое дело — когда пользователь получит это письмо. Мы в Netpeak, например, используем GetResponse, который предоставляет возможность отсылать восемь различных типов тригерных писем — от поздравления с днем рождения, до тригера, который пользователь получает после прочтения другого письма.

4. Запустите цепную реакцию в сети

Любая серьезная маркетинговая стратегия сегодня объединяет онлайновые и офлайновые каналы. Многоканальность позволяет брендам рассказывать совершенно новые истории, предоставив пользователям дорисовывать картины в своем воображении. Компании сегодня стараются оптимизировать сайты под мобильные устройства и поощряют пользователей загружать геолокационные приложения. Они собирают информацию о том, где человек находится и что он делает, чтобы предоставить ему самую уместную рекламу. Такая форма цифрового маркетинга известна как «СоЛоМо» (интеграция социальных, геолокационных и мобильных платформ).

Для рекламы чипсов Dorito’s было создано две игры. Обладатель Cyber Lion «Отель 626» и Asylum 626. Сюжетом для хорроров стал холодящий кровь побег из сумасшедшего дома, где медсестры гонялись за игроками с бензопилами. В минуты наибольшей опасности игрок мог послать SMS другу с просьбой о помощи. Те, кто соглашался, должны были закричать в микрофон или ударить по клавишам компьютера, чтобы отвлечь противника. В другом сценарии игрокам показывали два фото друзей из Facebook, чтобы они выбрали, кому жить, а кому, может быть, придется умереть. В последней сцене видеоигр нужно было использовать специальный код или маркер, напечатанный на упаковках чипсов. Показанный веб-камере, он запускал 3D-ключ, который позволял им спастись.

Дэвид Льюис утверждает, что нейробиологи еще не проводили исследования подсознательных реакций пользователя в кроссэкранной среде. Будет ли восприятие зрителя телевизионной рекламы так же пассивно, когда он склонился над планшетом, а не откинулся на спинку удобного кресла? Вопросов по-прежнему больше, чем ответов.Нестандартный пример поведения пользователей в кроссэкранной среде

Нестандартный пример поведения пользователей в кроссэкранной среде :)

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креативные методики юзабилити идеи для маркетинга как создать желание-потребность мультиканальность кроссэкранная среда
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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