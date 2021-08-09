От редакции: этот пост впервые опубликован в 2014 году, и он до сих пор входит в топ самых читаемых наших статей. Материал, в частности, касался прогнозов на 2020-е. Думаем, вам будет интересно сравнить, как маркетологи и бизнес видели интернет, развитие онлайн сферы тогда и что же сбылось.

На прошедшей конференции «8Р: Бизнес в сети» один из самых известных деятелей уанета — CEO modnaKasta Андрей Логвин — сделал отличный доклад о пути к успеху своего бизнеса и будущем Ecommerce. Мы решили опубликовать пост по его презентации.

Проникновение интернета в 2003-2013 годах

Закон Мура безотказно работает уже полвека. Производительность процессоров регулярно удваивается каждые 18 месяцев, и ничто еще не смогло повлиять на эту закономерность. По данным журнала «In the world of science», если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась так же стремительно, как ЭВМ, то самолет Boeing 767 стоил бы 500 долларов, завершал облёт земного шара за 20 минут и затрачивал при этом 19 литров топлива. А что же с проникновением интернета? Международный телекоммуникационный союз провел исследование: с 2003 до 2013 года общемировое проникновение интернета выросло с 10% до 39%, а в развитых странах этот показатель сегодня в среднем составляет 77%. В Украине — только 37% (детальнее о статистике интернет-аудитории — читайте в этом посте). При этом к 2020 году у каждого человека с доступом в интернет будет как минимум десять устройств, подключенных к сети.

Прогноз для проникновения Ecommerce

Что же касается проникновения Ecommerce, то оно в 3,5 раза интенсивнее роста офлайнового товарооборота. Объем рынка электронной коммерции в денежном эквиваленте к 2016 году достигнет 11,7 триллиона долларов.

«Данные — это нефть будущего и нефтеперерабатывающие заводы будущего — IT-компании», — Андрей Логвин.

Украинский бизнес и украинский пользователь только начинают понимать значение и перспективы Ecommerce. Между их инертностью и динамикой развития IT-сферы — ров с водой, переплыть который мешает комплекс сырьевой страны. Сегодня в государстве работают 250 тысяч сертифицированных программистов — по данному показателю Украина занимает 4-е место в мире. Но это и одна из последних стран в Европе и Азии, где еще не внедрены технологии быстрого мобильного интернета — 3G и 4G. Украина занимает первое место в мире по количеству сертифицированных программистов на 100 тысяч человек, в Украину аутсорсят и Европа, и США. В то же время в стране нет ни одной IT-компании с капитализацией больше, чем 100 миллионов долларов. В России, где показатели проникновения интернета и Ecommerce хоть и выше, но вполне сравнимы с украинскими, есть много компаний с капитализацией в 1 миллиард долларов (mail.ru, odnoklassniki, yandex и другие). Один из локомотивов Ecommerce в Украине — онлайн шопинг-клуб modnaKasta. По данным Gemius, сайт занимает шестую позицию по посещаемости среди всех украинских проектов Ecommerce. Что сделало проект таким успешным?

Что главное в бизнес-модели сайта?

Главное в бизнес-модели сайта — это создать у пользователей ощущения deal — предложение лучшей цены и лучшей покупки в онлайне-офлайне. Если есть deal, продавцы довольны, а покупатели просто в восторге. Поэтому совершенно не важно, какими средствами достигается этот эффект. Большинство акций со скидками на сайте modnaKasta начинаются в 6 утра, тысячи пользователей прилипают к мониторам в ожидании лучшего предложения и никто не собирается менять время начала распродаж.

В 1997 году CEO Amazon Джефф Безос объявил «день первый» для интернета и электронной коммерции. В 2014-м у него спросили, не желает ли он остановиться и отдохнуть, на что Джефф ответил, что с удовольствием сделает это, когда наступит день второй, но сейчас все еще день первый.

Напоследок — топ-5 книг по Ecommerce от Андрея Логвина.

«The everything store», Jeff Bezos.

«Delivering hapiness», Tony Hsieh.

«Made in America», Sam Walton.

«The Lean startup», Eric Ries.

«The hard thing about hard things», Ben Horowitz.