От редакции: этот пост впервые опубликован в 2014 году, и он до сих пор входит в топ самых читаемых наших статей. Материал, в частности, касался прогнозов на 2020-е. Думаем, вам будет интересно сравнить, как маркетологи и бизнес видели интернет, развитие онлайн сферы тогда и что же сбылось.
На прошедшей конференции «8Р: Бизнес в сети» один из самых известных деятелей уанета — CEO modnaKasta Андрей Логвин — сделал отличный доклад о пути к успеху своего бизнеса и будущем Ecommerce. Мы решили опубликовать пост по его презентации.
Проникновение интернета в 2003-2013 годах
Закон Мура безотказно работает уже полвека. Производительность процессоров регулярно удваивается каждые 18 месяцев, и ничто еще не смогло повлиять на эту закономерность. По данным журнала «In the world of science», если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась так же стремительно, как ЭВМ, то самолет Boeing 767 стоил бы 500 долларов, завершал облёт земного шара за 20 минут и затрачивал при этом 19 литров топлива. А что же с проникновением интернета? Международный телекоммуникационный союз провел исследование: с 2003 до 2013 года общемировое проникновение интернета выросло с 10% до 39%, а в развитых странах этот показатель сегодня в среднем составляет 77%. В Украине — только 37% (детальнее о статистике интернет-аудитории — читайте в этом посте). При этом к 2020 году у каждого человека с доступом в интернет будет как минимум десять устройств, подключенных к сети.
Прогноз для проникновения Ecommerce
Что же касается проникновения Ecommerce, то оно в 3,5 раза интенсивнее роста офлайнового товарооборота. Объем рынка электронной коммерции в денежном эквиваленте к 2016 году достигнет 11,7 триллиона долларов.
«Данные — это нефть будущего и нефтеперерабатывающие заводы будущего — IT-компании», — Андрей Логвин.
Согласно современному развитию интернета и онлайн-бизнеса, трафик — это новая нефть. Читайте об этом в постах: «Big Money: как Netpeak Group связана с Сингапуром». И ещё про свежие тренды: «Белое и черное SEO, алгоритм Google и будущее интернета — простые ответы от Артема Бородатюка».
Украинский бизнес и украинский пользователь только начинают понимать значение и перспективы Ecommerce. Между их инертностью и динамикой развития IT-сферы — ров с водой, переплыть который мешает комплекс сырьевой страны. Сегодня в государстве работают 250 тысяч сертифицированных программистов — по данному показателю Украина занимает 4-е место в мире. Но это и одна из последних стран в Европе и Азии, где еще не внедрены технологии быстрого мобильного интернета — 3G и 4G. Украина занимает первое место в мире по количеству сертифицированных программистов на 100 тысяч человек, в Украину аутсорсят и Европа, и США. В то же время в стране нет ни одной IT-компании с капитализацией больше, чем 100 миллионов долларов. В России, где показатели проникновения интернета и Ecommerce хоть и выше, но вполне сравнимы с украинскими, есть много компаний с капитализацией в 1 миллиард долларов (mail.ru, odnoklassniki, yandex и другие). Один из локомотивов Ecommerce в Украине — онлайн шопинг-клуб modnaKasta. По данным Gemius, сайт занимает шестую позицию по посещаемости среди всех украинских проектов Ecommerce. Что сделало проект таким успешным?
Что главное в бизнес-модели сайта?
Главное в бизнес-модели сайта — это создать у пользователей ощущения deal — предложение лучшей цены и лучшей покупки в онлайне-офлайне. Если есть deal, продавцы довольны, а покупатели просто в восторге. Поэтому совершенно не важно, какими средствами достигается этот эффект. Большинство акций со скидками на сайте modnaKasta начинаются в 6 утра, тысячи пользователей прилипают к мониторам в ожидании лучшего предложения и никто не собирается менять время начала распродаж.
В 1997 году CEO Amazon Джефф Безос объявил «день первый» для интернета и электронной коммерции. В 2014-м у него спросили, не желает ли он остановиться и отдохнуть, на что Джефф ответил, что с удовольствием сделает это, когда наступит день второй, но сейчас все еще день первый.
Напоследок — топ-5 книг по Ecommerce от Андрея Логвина.
- «The everything store», Jeff Bezos.
- «Delivering hapiness», Tony Hsieh.
- «Made in America», Sam Walton.
- «The Lean startup», Eric Ries.
- «The hard thing about hard things», Ben Horowitz.
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