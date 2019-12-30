Как вывести информационный сайт из-под YMYL фильтра Google — кейс maanimo.com

У многих информационных ресурсов после июньского апдейта Гугла в 2019 году начались проблемы. Трафик начал уменьшаться, и это при том, что критически важных работ не велось. Характерная особенность алгоритмического фильтра YMYL (я стал его так называть) в том, что в Google Search Console не приходит никаких уведомлений, но при этом количество ключевых слов в топ-100 неумолимо уменьшается.

Я в SEOmind проследил динамику сайтов, к аналитике которых имел доступ, и обнаружил, что фактор YMYL в алгоритме Google стал существеннее еще с мартовских обновлений, а в «June 2019 Core Update» он получил еще больше веса. Если раньше большие новостные порталы могли выезжать за счет своего траста, то теперь их начало «прибивать». Не обошли неприятности и крупные сайты, такие как CNN и BBC. У них после обновления алгоритма упал трафик на 70%, и им пришлось расстаться с частью журналистов, так как попросту не хватало денег на зарплаты.

Диаграмма падения трафика на сайте BBC

В этом материале я хочу рассказать о финансово-информационном сайте maanimo.com, который также пострадал от алгоритма, и показать, какие работы я проводил, чтобы вывести его из-под YMYL фильтра.

Что такое YMYL?

YMYL — это аббревиатура от Your Money Your Life (ваши деньги — ваша жизнь). Это апдейт алгоритма Google, который затрагивает ресурсы с тематиками «медицина», «финансы», «новости» — они могут причинить ущерб вашему здоровью и/или кошельку. Для оценки ресурса Гугл использует понятие EAT (expertise, authority, trust), которое в себя включает экспертность, авторитетность и доверие не только относительно отдельно взятого материала (страницы сайта), но и всего ресурса в целом.

Из каких именно компонентов состоит EAT, Гугл умалчивает, поэтому приходится действовать чисто логически. Нужно напомнить, что впервые алгоритмические YMYL фильтры появились после так называемого Google Medic Update в августе 2018 года. Тогда он затронул только сайты медицинской тематики. По заявлениям руководства Google, они пошли на расширение тематик, так как в интернете неправдивой информации, которая может причинять вред и становиться источником манипуляций.

Вводные данные

Maanimo — финансово-информационный портал c курсами валют, справочником финансовых и страховых компаний, витринами страховых и кредитных услуг, полезными материалами общей тематики, а также новостями на поддомене.

Сайт почувствовал недостачу EAT факторов еще при мартовском апдейте и до июньского понемногу терял трафик и видимость по профильным ключевым словам. Если честно, до последнего не верил, что проблемы именно из-за них, пока в июне трафик окончательно не подкосили новые обновления. После «June 2019 Core Update» сайт ежедневно терял в трафике по 500-1000 посетителей, пока в процентом соотношении не потерял около 70% своего трафика.

Плавный обвал трафика сайта maanimo.com

Задача

Клиент поставил задачу разобраться в особенностях нового алгоритма Гугл и исправить ситуацию. После того как я увидел что крупные новостные ресурсы начали падать по всему миру, я первым делом начал изучать материалы и кейсы по выведенным после Google Medic Update сайтам, так как понимал, что скорее всего используется такой же алгоритм оценки авторитетности. Также я изучил пострадавшие новостные ресурсы, но с первого раза не удалось определить общие факторы, из-за которых они пострадали. Со временем удалось это сделать.

Что я сделал для решения проблем с трафиком

После долгих часов и дней анализа я составил план, который пополнялся в ходе внедрения работ:

Проверка ссылочной массы ресурса. Минимизация связи новостного поддомена с основным ресурсом. Создание авторов статей и их личной страницы на ресурсе. Увеличение авторитетности самих статей. Добавление ресурса в Google Maps. Указание на сайте адресов и телефонов редакции. Добавление в футере социальных сетей. Добавление страниц: о нас, политика конфиденциальности, пользовательское соглашения. Всплывающий попап о принятии условий пользования сайтом.

О каждом этапе проведенных работ я расскажу более подробно.

Проверка ссылочной массы сайта

В любой непонятной ситуации проверяй ссылочную массу — с этого я и начал работу. В ходе проверки выявил странные домены (при переходе они были недоступны). Располагались они в доменных зонах:

cf;

ga;

gq;

tk;

ml и тому подобные.

Узнать, что на этих сайтах, нет возможности, так как не в веб-архиве, ни в кэше ничего от них не осталось. Первая мысль, что конкуренты проспамили сайт и он упал. Но по заявлениям руководителей Google, их алгоритм способен автоматически отклонять плохие ссылки и не учитывать их при ранжировании. Решил проверить это и все спамные сайты отклонил через Google Search Console. Подождал пару недель, никакого эффекта не получил. Значит, алгоритм действительно их не учитывал при ранжировании сайта.

После этого я второй раз начал анализировать ссылки, делая это на «максималках». Я проанализировал все ссылающиеся сайты, а их с 2008 года накопилось порядка 5000. Добавил в лист отклонения прогоны, а также домены, которые ломались под запрещенные тематики (гембл, порно, дейтинг).

Отделение новостного поддомена от сайта

Так как при новом обновлении пострадали новостные сайты, я начал задумываться о проблемах именно из-за новостей, тем более они выводились на главную страницу сайта. Думал, что Google считает ресурс новостным и поэтому его не полюбил.

На этом этапе я убрал ссылки с поддомена news.maanimo.com на главное зеркало сайта. И если ссылки с футера и сайдбара я убрал за считанные минуты, то вот со ссылками из новостей пришлось хорошо попотеть. Проблема в том, что из новостных материалов перелинковка делалась на основной домен, например, новость о каком-то банке и ссылка с названия финансового учреждения на каталог банков. Половину таких ссылок я физически удалил, а вторую половину закрыл тегом nofollow. После выполнения работ осталось только сквозное меню, которое убрать невозможно, да и смысла тоже в этом не было (Google хорошо понимает навигационные элементы).

Сквозные элементы меню

Создание сущностей авторов статей

Я создал страницы авторов для наших штатных журналистов. В каждой статье стал выводиться автор, по клику на фото можно попасть на персональную страницу и посмотреть все его материалы и информацию о нем.

Создание функционала «автор статьи»

Увеличение авторитетности материалов

Как можно придать авторитетности статье? Изначально я задумался, как я оцениваю и воспринимаю авторитетность материала. Пришел к выводу, что его улучшают исходящие ссылки на официальные сайты, официальные исследования ученых и инфографика.

К примеру, есть статья с тарифами на отопление. В ней я ссылался на официальный источник, который утверждает эти самые тарифы (в Украине это «Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг»). Также добавлял в тексты инфографику с динамикой тарифов по годам или их стоимости по регионам.

Повышаем авторитетность материала

Регистрация в Google Maps

Добавил реальный адрес редакции сайта и немного заполнил описание ресурса. По моему убеждению, это один из важных факторов в данный момент. В других проектах увидел взаимосвязь динамики получения реальных отзывов и позиций сайта.

Карточка ресурса в Google Maps

Указание контактов редакции и социальных сетей

В футер добавил контактную информацию о сайте и торговой марке, также добавил ссылки на социальные сети.

Создание технических страниц

Сделал страницы и добавил их в футер:

о нас;

политика конфиденциальности;

пользовательское соглашение.

Внешний вид футера после внесенных изменений

Принятие условий пользования сайтом и согласие на обработку файлов cookie

Добавил всплывающий попап о принятии условий пользования сайтом и обработке персональной информации.

Pop-up принятия условий пользования сайтом

Результаты

Спустя пару месяцев после проведения описанных работ, трафик понемногу стал возвращаться. Если посмотреть внимательно на скриншот внизу, видно, что трафик падал медленно, и так же медленно он начинает расти. Я подозреваю, что должно получиться симметричное отображение или около того.

Видимость ключей ресурса до и после

Постепенное возвращение трафика

Итоги

В этом кейсе я описал метод решения проблемы информационного сайта, который попал под июньский «June 2019 Core Update». План работ я построил на основе анализа материалов о «медицинском апдейте», анализа упавших новостных ресурсов по всему миру и логического мышления. Спустя пару месяцев после внедрения изменений трафик начал понемногу возвращаться.

Мнение авторов гостевых постов может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.