Как за два месяца увеличить количество установок приложения на 43% в AppStore — кейс Uklon

Услуга: ASO Период продвижения: июль-август 2020 Команда проекта: Мурагер Шарипов (Project Manager Enterprise Department), Вадим Лысенко (ASO Team Lead), Елена Мищенко (ASO Internet Marketer) Кто клиент: Uklon Регион: Украина

Известно, что количество установок час от часу снижается, иногда даже очень заметно. Например, из-за нового промоушена конкурентов или из-за высокой конкуренции в нише. Что с этим можно сделать? Рассказываем.

Кто клиент

Uklon — ведущий украинский райдшеринг-сервис.

Это продуктовая IT-компания, которая разрабатывает и поддерживает продукт одной из крупнейших инфраструктур на украинском рынке, обеспечивая взаимодействие драйверов и райдеров.

Команда Uklon использует новейшие технологические решения и методы, внедряет интеллектуальные инструменты и стремится быть технологическим лидером в своем направлении.

Продукты компании

Rider App.

Мобильное приложение и веб-сайт, которые позволяют пользователям делать заказ автомобиля и отслеживать свои поездки.

Driver App.

Приложение для водителей, которое позволяет получать заказы, отслеживать свою активность и управлять своей занятостью.

Map Services.

Собственный картографический сервис с географической привязкой объектов: дороги, адреса, объекты, а также пробки и прочее.

CRM

Комплексная система управления внутренними процессами. Отвечает за коллаборационизм членов команды и интеграцию с другими вспомогательными системами: тикетной, системой оповещения, телефонией, управлением заказами и так далее.

Цели продвижения

На старте сотрудничества мы согласовали цели:

Повысить видимость приложения в поиске AppStore. За две итерации увеличить органический трафик на 20% (по сравнению с показателями за три месяца до оптимизации).

Мы понимали, что можем столкнуться с некоторыми трудностями, а именно:

ориентация на бренд, а не ключевые слова в видимой части метаданных — мы используем бренд в тайтле (самом весомом поле), а могли использовать дополнительные ключевые слова, по которым получили бы позиции;

небольшое количество ключевых запросов — причина в тематике: здесь мало семантики и много брендовых запросов;

высокая конкуренция в нише.

Стратегия продвижения

Сбор семантического ядра на украинском, русском и английском языках. Проработка и расширение актуального семантического ядра. Мы удаляем нерелевантные и добавляем релевантные запросы, оцениваем популярность запросов; добавляем новые ключевые запросы. Подготовка метаданных для трех локализаций с ориентацией на Украину. Расширение семантического ядра посредством проработки трёх локализаций с учётом популярности запросов в Украине.

В большинстве регионов App Store действует несколько локализаций – две или даже четыре. Это значит в четыре раза больше места для ключевых слов. Например, в США вы можете ранжироваться по поисковым запросам из English US и Spanish MX. Также и в Украине с Россией. Страница отображается в зависимости от языка устройства. В Украине это могут быть: Russian, Ukrainian, English. При этом запросы индексируются вне зависимости от языка. То есть, если Store на русском, а вбит запрос «taxi» или «таксі», оба запроса будут индексироваться в Украине.

У приложения Uklon была оптимизирована страница для Украины. Мы обновили ее (изменили метаданные), а также задействовали локализации: Russian English UK для увеличения семантического ядра, так как эти локализации индексируются в Украине. Таким образом семантическое ядро стало больше.

Аналитика и корректировка первой итерации.

Действия команды

У нас были ограниченные возможности по использованию ключевых слов в видимой части метаданных, а именно title и subtitle. Клиент хотел сделать упор на бренде, что обычно затрудняет работу ASO специалиста. Дело в том, что бренд и слоган занимает место, которое можно было бы использовать под ключевые запросы.

Аудит и точки роста

После проведения технического аудита мы обнаружили, что можем расширить семантическое ядро для Украины, благодаря трем локализациям: Russian, Ukrainian и English.

Последующие действия:

Формирование семантического ядра. Проработка и расширение ключевых запросов на украинском, русском и английском языках. Первая итерация — составление метаданных с релевантными ключевыми словами. Аналитика позиций и поискового трафика. Вторая итерация — замена ключевых слов, по которым не удалось попасть в топ-5 на более релевантные ключевики.

Результаты продвижения

В результате наших действий удалось увеличить показы (Impressions) приложения из поиска на 40%, а установки (Units) на 43%.

Также мы смогли выйти в топ-5 по некоторым высокочастотным запросам.

Рост показов (Impressions) на графике.

15 июля — первая итерация;

22 августа — вторая итерация.

Отзывы о сотрудничестве

Мурагер Шарипов, проектный менеджер департамента Enterprise

Любовь к деталям, скрупулезной и структурированной работе позволяет нам

видеть цель и способы ее достижения. Перед нами стояла задача и за счет расширения семантического ядра, добавления релевантных запросов, добавления двух локализаций, мы достигли результата.

Комментарий клиента

Вадим Ищенко, Head of Marketing в Uklon

Наша команда регулярно дорабатывает и улучшает приложение, добавляет новые услуги. Например, вызов машины с защитной перегородкой для дополнительной безопасности в период пандемии. Есть ещё много крутых штук, о которых мы рассказываем в онлайне и с помощью наружной рекламы. Но на рынке немало сильных конкурентов — и они также улучшают свой сервис, усиливают приложение. Поэтому мы прокачиваем и техническую часть — возможность быстрее и легче найти нас среди других служб заказа такси.

Выбрали для этого ASO в Netpeak. Результатом довольны. Уверены, что и это не предел.

Вывод

Благодаря решению оптимизировать три локализации Russian, Ukrainian и English (U.K.) под Украину получилось значительно увеличить охват поисковых запросов, по которым ранжируется приложение. Это повысило видимость и установки приложения.