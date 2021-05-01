Как за два месяца увеличить количество установок приложения на 43% в AppStore — кейс Uklon

Услуга: ASO
Период продвижения: июль-август 2020
Команда проекта: Мурагер Шарипов (Project Manager Enterprise Department), Вадим Лысенко (ASO Team Lead), Елена Мищенко (ASO Internet Marketer)
Кто клиент: Uklon
Регион: Украина
Известно, что количество установок час от часу снижается, иногда даже очень заметно. Например, из-за нового промоушена конкурентов или из-за высокой конкуренции в нише. Что с этим можно сделать? Рассказываем.
Кто клиент
Uklon — ведущий украинский райдшеринг-сервис.
Это продуктовая IT-компания, которая разрабатывает и поддерживает продукт одной из крупнейших инфраструктур на украинском рынке, обеспечивая взаимодействие драйверов и райдеров.
Команда Uklon использует новейшие технологические решения и методы, внедряет интеллектуальные инструменты и стремится быть технологическим лидером в своем направлении.
Продукты компании
- Rider App.
Мобильное приложение и веб-сайт, которые позволяют пользователям делать заказ автомобиля и отслеживать свои поездки.
- Driver App.
Приложение для водителей, которое позволяет получать заказы, отслеживать свою активность и управлять своей занятостью.
- Map Services.
Собственный картографический сервис с географической привязкой объектов: дороги, адреса, объекты, а также пробки и прочее.
- CRM
Комплексная система управления внутренними процессами. Отвечает за коллаборационизм членов команды и интеграцию с другими вспомогательными системами: тикетной, системой оповещения, телефонией, управлением заказами и так далее.
Цели продвижения
На старте сотрудничества мы согласовали цели:
- Повысить видимость приложения в поиске AppStore.
- За две итерации увеличить органический трафик на 20% (по сравнению с показателями за три месяца до оптимизации).
Мы понимали, что можем столкнуться с некоторыми трудностями, а именно:
- ориентация на бренд, а не ключевые слова в видимой части метаданных — мы используем бренд в тайтле (самом весомом поле), а могли использовать дополнительные ключевые слова, по которым получили бы позиции;
- небольшое количество ключевых запросов — причина в тематике: здесь мало семантики и много брендовых запросов;
- высокая конкуренция в нише.
Стратегия продвижения
- Сбор семантического ядра на украинском, русском и английском языках.
- Проработка и расширение актуального семантического ядра. Мы удаляем нерелевантные и добавляем релевантные запросы, оцениваем популярность запросов; добавляем новые ключевые запросы.
- Подготовка метаданных для трех локализаций с ориентацией на Украину. Расширение семантического ядра посредством проработки трёх локализаций с учётом популярности запросов в Украине.
В большинстве регионов App Store действует несколько локализаций – две или даже четыре. Это значит в четыре раза больше места для ключевых слов.
Например, в США вы можете ранжироваться по поисковым запросам из English US и Spanish MX. Также и в Украине с Россией. Страница отображается в зависимости от языка устройства. В Украине это могут быть: Russian, Ukrainian, English. При этом запросы индексируются вне зависимости от языка. То есть, если Store на русском, а вбит запрос «taxi» или «таксі», оба запроса будут индексироваться в Украине.
У приложения Uklon была оптимизирована страница для Украины. Мы обновили ее (изменили метаданные), а также задействовали локализации: Russian English UK для увеличения семантического ядра, так как эти локализации индексируются в Украине. Таким образом семантическое ядро стало больше.
- Аналитика и корректировка первой итерации.
Действия команды
У нас были ограниченные возможности по использованию ключевых слов в видимой части метаданных, а именно title и subtitle. Клиент хотел сделать упор на бренде, что обычно затрудняет работу ASO специалиста. Дело в том, что бренд и слоган занимает место, которое можно было бы использовать под ключевые запросы.
Аудит и точки роста
После проведения технического аудита мы обнаружили, что можем расширить семантическое ядро для Украины, благодаря трем локализациям: Russian, Ukrainian и English.
Последующие действия:
- Формирование семантического ядра.
- Проработка и расширение ключевых запросов на украинском, русском и английском языках.
- Первая итерация — составление метаданных с релевантными ключевыми словами.
- Аналитика позиций и поискового трафика.
- Вторая итерация — замена ключевых слов, по которым не удалось попасть в топ-5 на более релевантные ключевики.
Результаты продвижения
В результате наших действий удалось увеличить показы (Impressions) приложения из поиска на 40%, а установки (Units) на 43%.
Также мы смогли выйти в топ-5 по некоторым высокочастотным запросам.
Рост показов (Impressions) на графике.
15 июля — первая итерация;
22 августа — вторая итерация.
Отзывы о сотрудничестве
Мурагер Шарипов, проектный менеджер департамента Enterprise
Любовь к деталям, скрупулезной и структурированной работе позволяет нам
видеть цель и способы ее достижения. Перед нами стояла задача и за счет расширения семантического ядра, добавления релевантных запросов, добавления двух локализаций, мы достигли результата.
Комментарий клиента
Вадим Ищенко, Head of Marketing в Uklon
Наша команда регулярно дорабатывает и улучшает приложение, добавляет новые услуги. Например, вызов машины с защитной перегородкой для дополнительной безопасности в период пандемии. Есть ещё много крутых штук, о которых мы рассказываем в онлайне и с помощью наружной рекламы. Но на рынке немало сильных конкурентов — и они также улучшают свой сервис, усиливают приложение. Поэтому мы прокачиваем и техническую часть — возможность быстрее и легче найти нас среди других служб заказа такси.
Выбрали для этого ASO в Netpeak. Результатом довольны. Уверены, что и это не предел.
Вывод
Благодаря решению оптимизировать три локализации Russian, Ukrainian и English (U.K.) под Украину получилось значительно увеличить охват поисковых запросов, по которым ранжируется приложение. Это повысило видимость и установки приложения.
Комментарии (1)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти