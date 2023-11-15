Як за два місяці збільшити кількість завантажень додатка на 43% в AppStore — кейс Uklon

Як за два місяці збільшити кількість завантажень додатка на 43% в AppStore — кейс Uklon

Послуга: ASO Період просування: липень-серпень 2020 Команда проєкту: Мурагер Шаріпов (Project Manager Enterprise Department), Вадим Лисенко (ASO Team Lead), Олена Міщенко (ASO Internet Marketer) Хто клієнт: Uklon Регіон: Україна

Відомо, що кількість завантажень час від часу знижується, іноді навіть дуже помітно. Наприклад, через новий промоушен конкурентів або через високу конкуренцію в ніші. Що з цим можна зробити? Розповідаємо.

Хто клієнт

Uklon — провідний український райдшерінг-сервіс.

Це продуктова IT-компанія, яка розробляє та підтримує продукт однієї з найбільших інфраструктур на українському ринку, забезпечуючи взаємодію драйверів та райдерів.

Команда Uklon використовує новітні технологічні рішення та методи, впроваджує інтелектуальні інструменти та прагне бути технологічним лідером у своєму напрямку.

Продукти компанії

Rider App. Мобільний застосунок та вебсайт, які дозволяють користувачам робити замовлення автомобіля та відстежувати свої поїздки. Driver App. Застосунок для водіїв, який дозволяє отримувати замовлення, відстежувати свою активність та керувати своєю зайнятістю. Map Services. Власний картографічний сервіс із географічною прив’язкою об’єктів: дороги, адреси, об’єкти, а також затори та інше. CRM. Комплексна система керування внутрішніми процесами. Відповідає за кооперацію членів команди та інтеграцію з іншими допоміжними системами: тікетною, системою оповіщення, телефонією, керуванням замовленнями тощо.

Цілі просування

На старті співробітництва ми узгодили цілі:

Підвищити видимість програми у пошуку AppStore. За дві ітерації збільшити органічний трафік на 20%, порівняно з показниками за три місяці до оптимізації.

Ми розуміли, що можемо зіштовхнутись з деякими труднощами, а саме:

орієнтація на бренд, а не ключові слова у видимій частині метаданих — ми використовуємо бренд у тайтлі (найвагомішому полі), а могли використовувати додаткові ключові слова, за якими отримали б позиції;

невелика кількість ключових запитів — причина в тематиці, тут мало семантики й багато брендових запитів;

висока конкуренція у ніші.

Стратегія просування

Збір семантичного ядра українською, російською та англійською мовами. Пропрацювання та розширення актуального семантичного ядра. Ми видаляємо нерелевантні та додаємо релевантні запити, оцінюємо популярність запитів; додаємо нові ключові запити. Підготовка метаданих для трьох локалізацій з орієнтацією на Україну. Розширення семантичного ядра через опрацювання трьох локалізацій з урахуванням популярності запитів в Україні.

У більшості регіонів App Store діє кілька локалізацій — дві чи навіть чотири. Це означає вчетверо більше місця для ключових слів.



Наприклад, у США ви можете ранжуватися за пошуковими запитами з English US та Spanish MX. Так само і в Україні. Сторінка відображається залежно від мови пристрою. В Україні це можуть бути: Russian, Ukrainian, English. При цьому запити індексуються незалежно від мови. Тобто, якщо Store російською, а введений запит «taxi» або «таксі», обидва запити індексуватимуться в Україні.

Додаток Uklon оптимізував сторінку для України. Ми оновили її (змінили метадані), а також задіяли локалізації Russian, English, Ukrainian для збільшення семантичного ядра, оскільки ці локалізації індексуються в Україні. Таким чином, семантичне ядро стало більше.

Аналітика та коригування першої ітерації.

Дії команди

У нас були обмежені можливості використання ключових слів у видимій частині метаданих, а саме title і subtitle. Клієнт хотів наголосити на бренді, що зазвичай ускладнює роботу ASO фахівця. Річ у тім, що бренд та слоган займає місце, яке можна було б використовувати під ключові запити.

Аудит та точки зростання

Після проведення технічного аудиту ми виявили, що можемо розширити семантичне ядро для України завдяки трьом локалізаціям: Russian, Ukrainian та English.

Наступні дії:

Формування семантичного ядра. Опрацювання та розширення ключових запитів українською, російською та англійською мовами. Перша ітерація — складання метаданих із релевантними ключовими словами. Аналітика позицій та пошукового трафіку. Друга ітерація — заміна ключових слів, за якими не вдалося потрапити до перших п’яти позицій видачі на більш релевантні ключові слова.

Результати просування

В результаті наших дій вдалося збільшити покази (Impressions) додатку з пошуку на 40%, а установки (Units) на 43%.

Також ми змогли вийти на перші п’ять позицій видачі за деякими високочастотними запитами.

Зростання показів (Impressions) на графіку:

15 липня — перша ітерація;

22 серпня — друга ітерація.

Відгуки про співпрацю

Мурагер Шаріпов, проєктний менеджер департаменту Enterprise

Любов до деталей, скрупульозної та структурованої роботи дозволяє нам бачити мету та способи її досягнення. Перед нами стояло завдання і шляхом розширення семантичного ядра, додавання релевантних запитів і додавання двох локалізацій, ми досягли результату.

Коментар клієнта

Вадим Іщенко, Head of Marketing в Uklon

Наша команда регулярно доопрацьовує та покращує застосунок, додає нові послуги. Наприклад, виклик машини із захисною перегородкою для додаткової безпеки під час пандемії. Є ще багато крутих штук, про які ми розповідаємо в онлайні та за допомогою зовнішньої реклами. Але на ринку чимало сильних конкурентів — і вони також покращують свій сервіс, посилюють застосунок. Тому ми прокачуємо і технічну частину — можливість швидше та легше знайти нас серед інших служб замовлення таксі. Вибрали для цього ASO у Netpeak. Результатом задоволені. Впевнені, що це не межа.

Висновок

Завдяки рішенню оптимізувати три локалізації Russian, Ukrainian та English (U.K.) під Україну, вдалося значно збільшити охоплення пошукових запитів, за якими ранжується застосунок. Це підвищило видимість та встановлення застосунку.