PPC

Как запустить локальную кампанию Google Ads — пошаговая инструкция
Павел Гайдарь
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Какой бы популярностью ни пользовались онлайн-продажи, не все можно сделать и купить удаленно. А значит розничные магазины, аптеки, кафе, сервисы по оказанию услуг и другие офлайн-точки востребованы, работают, им нужны клиенты.

Для того, чтобы привлечь клиентов к местному магазину или сервису, можно запустить local campaigns (локальную кампанию) в Google Ads.

Что такое локальные кампании

Локальные кампании в Google Ads — кликабельные объявления, которые демонстрируются в картах Google, в поиске, на YouTube, в контекстно-медийной сети и приводят клиентов в офлайн-магазин.

Локальная кампания решает две основные задачи:

  • упрощенное управление рекламой;
  • повышение объемов продаж.

Алгоритмы Google автоматически оптимизируют ставки и сочетания элементов объявлений.

Так выглядят объявления в поисковой выдаче и контекстно-медийной сети Google:

поисковая выдача гугл

Поисковая выдача Google

Контекстно-медийная сеть Google

Контекстно-медийная сеть Google

Когда настроена локальная кампания, пользователи видят вашу рекламу:

  • в Google картах, если ищут адреса компаний и находятся недалеко от вашего филиала;
  • в результатах поиска, если запросы связаны с деятельностью вашей компании;
  • на YouTube при высокой вероятности клика по рекламному объявлению;
  • на релевантных ресурсах контекстно-медийной сети, если пользователь подходит по заданному таргетингу.

Создание локальной кампании

Локальную кампанию в Google Ads можно настроить самостоятельно. Для этого следуйте нашей инструкции.

  1. Перед созданием локальной кампании настройте адреса в своей учетной записи Google My Business и свяжите ее с аккаунтом Google Рекламы.
  2. Чтобы создать новую кампанию, войдите в аккаунт Google Рекламы.
  • в меню слева выберите «Кампании», затем нажмите кнопку «+», а после — «Новая кампания» в выпадающем меню;

новая кампания создать

новая кампания шаг 2

Важно: локальные кампании доступны только для цели «Посещение магазинов и промоакции» — выберите эту цель в появившемся окне.

цель посещение магазинов

  • укажите тип местоположений;

адреса кампании

Вы можете использовать как все филиалы, так и группу определенных мест. Создать группу можно, выбрав адреса из типа местоположений.

  • задайте настройки языкового таргетинга и бюджет;

языкки бюджет

  • выберите способ оптимизации рекламной кампании;

как оптимизировать кампанию

Важно. Способ оптимизации «Посещение магазинов» доступен только в случае, когда в вашем аккаунте настроено отслеживание посещений магазина. Если все требования соблюдены, но функция вам недоступна, необходимо обратиться в поддержку Google к представителю отдела продаж.

  • вы можете продвигать товары местного ассортимента или другие товары по желанию. Для этого необходимо создать фид товаров и применить его в настройках кампании;

фид товаров в настройках

3. После того, как настроили кампанию, переходите к настройке объявления. На этом этапе доступен предпросмотр на всех площадках локальной кампании в Google Ads: карты, контекстно-медийная сеть, поисковая сеть, YouTube.

карты кмс поиск

  • настройте текстовую часть объявления:

№1 — введите конечный URL объявления;

№2 — укажите отображаемый путь (2);

№3 — введите до 5 заголовков объявления (рекомендовано);

№4 — введите 5 описаний объявления;

№5 — укажите текст призыва к действию или выберите стандартный.

5 составляющих

  • добавьте изображения, логотипы и видео;

добавить медиа

Это необходимо, потому что объявления демонстрируются на YouTube и в контекстно-медийной сети.

В кампании должны быть: хотя бы одно изображение с соотношением сторон 1,91:1 и хотя бы один логотип с соотношением сторон 1:1 в формате JPG или PNG.

Технические требования к изображениям:

Соотношение сторон

Минимальный размер

Максимальный размер файла

1,91:1

600х314

5 МБ

1:1

314х314

5 МБ

1:1 (лого)

116х116

5 МБ

После сохранения настроек, кампания автоматически отправится на модерацию и сделает объявления доступными к показу.

Примеры объявлений рекламных кампаний:

Примеры объявлений рекламных кампаний

Показ объявлений в поисковой системе Google с отметкой на карте

Показ объявлений в поисковой системе Google с отметкой на карте

Показ объявлений на YouTube

Показ объявлений на YouTube

Запомнить

Локальные кампании Google решают две основные задачи:

  • упрощенное управление рекламой;
  • повышение объемов офлайн-продаж.

На основе данных алгоритмы Google автоматически оптимизируют ставки и сочетания элементов объявлений.

Чтобы запустить локальную кампанию необходимо:

  1. Связать аккаунты Google My business и Google Рекламы.
  2. Создать локальную кампанию в аккаунте Google Рекламы.
  3. Настроить объявление локальной кампании.

За счет создания локальной кампании в Google Ads достигается конечная цель — повышение числа посещений офлайн магазинов путем продвижения их в рекламных сетях и сервисах Google.

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Павел Гайдарь

Специалист по контекстной рекламе в отделе Enterprise.
В агентстве Netpeak с 2019 года.

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