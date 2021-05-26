Как запустить локальную кампанию Google Ads — пошаговая инструкция

Какой бы популярностью ни пользовались онлайн-продажи, не все можно сделать и купить удаленно. А значит розничные магазины, аптеки, кафе, сервисы по оказанию услуг и другие офлайн-точки востребованы, работают, им нужны клиенты.

Для того, чтобы привлечь клиентов к местному магазину или сервису, можно запустить local campaigns (локальную кампанию) в Google Ads.

Что такое локальные кампании

Локальные кампании в Google Ads — кликабельные объявления, которые демонстрируются в картах Google, в поиске, на YouTube, в контекстно-медийной сети и приводят клиентов в офлайн-магазин.

Локальная кампания решает две основные задачи:

упрощенное управление рекламой;

повышение объемов продаж.

Алгоритмы Google автоматически оптимизируют ставки и сочетания элементов объявлений.

Так выглядят объявления в поисковой выдаче и контекстно-медийной сети Google:

Поисковая выдача Google

Контекстно-медийная сеть Google

Когда настроена локальная кампания, пользователи видят вашу рекламу:

в Google картах, если ищут адреса компаний и находятся недалеко от вашего филиала;

в результатах поиска, если запросы связаны с деятельностью вашей компании;

на YouTube при высокой вероятности клика по рекламному объявлению;

на релевантных ресурсах контекстно-медийной сети, если пользователь подходит по заданному таргетингу.

Создание локальной кампании

Локальную кампанию в Google Ads можно настроить самостоятельно. Для этого следуйте нашей инструкции.

Перед созданием локальной кампании настройте адреса в своей учетной записи Google My Business и свяжите ее с аккаунтом Google Рекламы. Чтобы создать новую кампанию, войдите в аккаунт Google Рекламы.

в меню слева выберите «Кампании», затем нажмите кнопку «+», а после — «Новая кампания» в выпадающем меню;

Важно: локальные кампании доступны только для цели «Посещение магазинов и промоакции» — выберите эту цель в появившемся окне.

укажите тип местоположений;

Вы можете использовать как все филиалы, так и группу определенных мест. Создать группу можно, выбрав адреса из типа местоположений.

задайте настройки языкового таргетинга и бюджет;

выберите способ оптимизации рекламной кампании;

Важно. Способ оптимизации «Посещение магазинов» доступен только в случае, когда в вашем аккаунте настроено отслеживание посещений магазина. Если все требования соблюдены, но функция вам недоступна, необходимо обратиться в поддержку Google к представителю отдела продаж.

вы можете продвигать товары местного ассортимента или другие товары по желанию. Для этого необходимо создать фид товаров и применить его в настройках кампании;

3. После того, как настроили кампанию, переходите к настройке объявления. На этом этапе доступен предпросмотр на всех площадках локальной кампании в Google Ads: карты, контекстно-медийная сеть, поисковая сеть, YouTube.

настройте текстовую часть объявления:

№1 — введите конечный URL объявления;

№2 — укажите отображаемый путь (2);

№3 — введите до 5 заголовков объявления (рекомендовано);

№4 — введите 5 описаний объявления;

№5 — укажите текст призыва к действию или выберите стандартный.

добавьте изображения, логотипы и видео;

Это необходимо, потому что объявления демонстрируются на YouTube и в контекстно-медийной сети.

В кампании должны быть: хотя бы одно изображение с соотношением сторон 1,91:1 и хотя бы один логотип с соотношением сторон 1:1 в формате JPG или PNG.

Технические требования к изображениям:

Соотношение сторон Минимальный размер Максимальный размер файла 1,91:1 600х314 5 МБ 1:1 314х314 5 МБ 1:1 (лого) 116х116 5 МБ

После сохранения настроек, кампания автоматически отправится на модерацию и сделает объявления доступными к показу.

Примеры объявлений рекламных кампаний:

Показ объявлений в поисковой системе Google с отметкой на карте

Показ объявлений на YouTube

Запомнить

Локальные кампании Google решают две основные задачи:

упрощенное управление рекламой;

повышение объемов офлайн-продаж.

На основе данных алгоритмы Google автоматически оптимизируют ставки и сочетания элементов объявлений.

Чтобы запустить локальную кампанию необходимо:

Связать аккаунты Google My business и Google Рекламы. Создать локальную кампанию в аккаунте Google Рекламы. Настроить объявление локальной кампании.

За счет создания локальной кампании в Google Ads достигается конечная цель — повышение числа посещений офлайн магазинов путем продвижения их в рекламных сетях и сервисах Google.