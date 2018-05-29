Как завоевать доверие подписчиков email-рассылки в США. Опыт eSputnik

В этом посте не будет ничего нового. Но только в том случае, если вы собирали базу и запускали рассылку в США. Не было такого? Тогда читайте и открывайте для себя Америку. А если серьезно — берите информацию в работу и делитесь своими успехами в комментариях. Уверены, они будут. Возможно, такие же впечатляющие, как у Натальи Устименко и Алексея Данченко (eSputnik), которые рассказывали об email-маркетинге в США на прошлогодней конференции 8P.
Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:
Для начала давайте вспомним, как увеличивают число подписчиков. И, пожалуй, вы найдете здесь немало знакомых методов.
ТОП-12 способов сбора адресов для рассылки
- Форма на главной странице.
- Форма в карточке товаров.
- Форма в футере.
- Попап-окна.
- Закрытые разделы только для подписчиков.
- Сбор email-адресов после заказа.
- Социальные сети.
- Анкеты в офлайне.
- Визитки.
- Конкурсы.
- Иногда пуши и SMS.
- Партнерские рассылки.
Все это имеет место быть и работает. Но ребята из eSputnik выяснили, как собирать базу эффективней. При выходе на рынок США они узнали о методах, которые используют американцы для увеличения базы подписчиков (подробности в посте
Фишки и приёмы, простые и понятные схемы — для каждой ниши необходим свой email-маркетинг: от сбора базы до регулярных рассылок. Мы подберём работающий способ привести/вернуть покупателей на сайт. Заказывайте:
Регулярно меняйте форму подписки
Как часто вы меняете форму подписки? Только честно. Наверное, никогда или раз в пять лет, когда меняете логотип, дизайн сайта. В США не привязываются к форме, пробуют разные: в зависимости от настроения, погоды. Все время стараются удивлять потенциальных подписчиков.
Наша бессменная форма для подписки, как девочка в красивом платье. Она знает, что оно на ней хорошо сидит — и ходит в нем весь год. Девочка, конечно, удивит этим, но кого…
В США есть специальные сервисы для смены формы. Например, Privy. Что важно, люди не боятся использовать «чужие» виджеты. Увы, в нашей среде собственники бизнеса не хотят вставлять чужой скрипт к себе на сайт. Ок, прописывайте свой, только регулярно меняйте форму подписки. Кстати о чужих скриптах: мы недавно сделали фановый тест, используя Playbuzz. Сами судите об успехе этого
Используйте интерактивные формы захвата
Еще один действенный и популярный способ — интерактивные формы захвата. То есть такие, которые требуют от пользователя определенного действия. Например, «колесо фортуны». Человек заходит на сайт, ему предлагают покрутить колесо барабана, пользователь его крутит. Оно останавливается — и человек получает скидку 10%. Чтобы ею воспользоваться нужно ввести свой email.
Раскручивайте социальные сети
Успешно наращивать базу подписчиков можно и без сайта. Если у вас есть качественные фото товара (снятые профессиональным фотографом), описание (сделанные толковым копирайтером) и профиль в соцсетях (живой, с активным контент-менеджером), тогда можно собирать базу.
Как? Разместите форму подписки в соцсетях.
Из Facebook может прийти много людей. Почему? Они видят, что товаром пользуются, услуга востребована, вам доверяют. Так и принимают решение доверять продукту, компании.
Замотивируйте пользователей пригласить друзей
Как часто вы доверяете компании по совету хорошего друга? Пожалуй, некоторые из нас только так и выбирают, к кому обратиться, где сделать заказ, приобрести товар. В США таким образом привлекают огромную базу подписчиков.
Когда человек при заполнении формы получает скидку или бонус, ему предлагают добавить еще три email-адреса и поделиться своей плюшкой с друзьями. Если человек не хочет давать еще три адреса, есть несколько вариантов пошерить скидку с друзьями — ссылка на фейсбук, на инстаграм, на твиттер (чтобы пользователь выбрал соцсеть, которой активнее пользуется).
Потрудитесь собрать реальную базу
Увы, до сих пор покупка базы считается привычным и допустимым способом сбора адресов. Конечно, дело ваше, но будьте готовы к минимальной отдаче от такой рассылки. Рекомендуем собирать визитки, знакомиться с людьми на профильных ивентах.
Не стесняйтесь общаться, узнавать о бизнесе, о трудностях и запросах. Это поможет выбрать правильный подход к каждому человеку. И уже в первом приветственном письме у вас будет привилегия — личное знакомство.
Затем отправляйте людям письмо. В нем начинайте не с себя, а с человека. О чем речь?
«Здравствуйте, меня зовут (....)
Мы с вами познакомились (...)
У вас были трудности с продажами (в коммуникации с клиентами, в продвижении — не полагайтесь на память, отталкивайтесь от темы ивента, секции на конференции). И переходите к тому, чем вы можете быть полезны.»
Прикрепите к письму (на фон, в шапку, в тело письма) реальную фотографию с этого ивента. Возможно, там был яркий персонаж (администратор в брендированной одежде, человек в костюме голубя…) — тогда если не вас, то контекст вспомнят. И у читателя будет больше доверия.
Такое письмо должно быть лаконичным, с минимумом упоминаний о себе любимом. Нужно объяснять, почему оно гарантирует вам расположение нового подписчика?
Как попасть во входящие
Извечная боль и главный вопрос всех, кто занимается рассылкой. Как не угодить в спам? В первую очередь, конечно, не спамить (выслать семь писем за неделю — это плохо, очень плохо). Ну и учесть все технические требования email-сервисов.
Настроить SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) и DMARK (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)
SPF-запись дает почтовым сервисам информацию о том, какие серверы могут отправлять письма с вашего домена и что делать с теми, которые таких прав не имеют.
DKIM — цифровая подпись, которая также подтверждает (для почтовых сервисов) надежность вашей рассылки. Если нет этой подписи — сервис определяет вашу репутацию как неблагонадежную.
DMARK — фильтр, который подтверждает, что письмо пришло с проверенного и благонадежного сервиса. Чтобы это сделать, следует добавить доменную запись в DNS-настройки.
Еще одно требование к рассылкам: настройка Double Opt-in. Это когда после подписки человек получает запрос о подтверждении своего действия. То есть, действительно ли он хочет получать ваши письма.
Кроме того, приведите структуру письма в человеческий вид:
- Желательно разместить минимум ссылок в одном письме, проверить элементы дизайна писем. О чем речь: не дай бог наводнить письмо картинками — прямая дорога в спам.
- Настройте корпоративные адреса — потому что почтовые сервисы автоматически воспринимают письма с бесплатных доменов, как спам.
- Внедрите регулярную отправку писем раз в неделю и автоматизируйте реактивацию и письма жизненного цикла.
Соблюдайте корпоративный стиль
Дурной тон — отправлять письма без единой структуры. Еще хуже, когда ваши письма безликие: не ясно, от кого они. И дело не в подписи. Обложка, фон, порядок расположения блоков, логотип, кнопки CTA, расположения ссылок на соцсети — закрепите за ними свои места.
Посмотрите, как сохраняют корпоративный стиль в США:
Кастомизируйте контент
В США применяют сервисы, которые помогают сгенерировать тему письма. Это улучшает открываемость с вероятностью на 100%. Например, сервис Persado. Создает контент на основании того, на какие темы лучше реагирует человек. Если вы чаще открываете письма с депрессивными темами, вам отправят письмо с подобным заголовком. Любите что-то повеселее — получите в рассылке позитив.
Как мы завоевываем доверие наших подписчиков — делимся крутым контентом:
Выводы
Как собрать живую и теплую базу подписчиков и сделать из них клиентов и настоящих адвокатов вашего бренда в США?
- Внедряйте разные формы и страницы подписки на сайте:
- используйте интерактивные формы захвата;
- формы на каждой странице;
- предложите пользователям пригласить друзей из соцсетей, по email.
- Объедините соцсети и рассылки. Для этого создавайте контент, которым хочется поделиться и добавьте возможность оформить подписку в соцсетях.
- Собирайте контакты легальными методами.
- Общайтесь с людьми по-человечески — не нужно с первого письма продавать, навязывать свои услуги.
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