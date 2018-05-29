Как завоевать доверие подписчиков email-рассылки в США. Опыт eSputnik
Светлана Руденко
6578 49 2
1527576614
15

В этом посте не будет ничего нового. Но только в том случае, если вы собирали базу и запускали рассылку в США. Не было такого? Тогда читайте и открывайте для себя Америку. А если серьезно — берите информацию в работу и делитесь своими успехами в комментариях. Уверены, они будут. Возможно, такие же впечатляющие, как у Натальи Устименко и Алексея Данченко (eSputnik), которые рассказывали об email-маркетинге в США на прошлогодней конференции 8P.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

Для начала давайте вспомним, как увеличивают число подписчиков. И, пожалуй, вы найдете здесь немало знакомых методов.

ТОП-12 способов сбора адресов для рассылки

  1. Форма на главной странице.
  2. Форма в карточке товаров.
  3. Форма в футере.
  4. Попап-окна.
  5. Закрытые разделы только для подписчиков.
  6. Сбор email-адресов после заказа.
  7. Социальные сети.
  8. Анкеты в офлайне.
  9. Визитки.
  10. Конкурсы.
  11. Иногда пуши и SMS.
  12. Партнерские рассылки.

Все это имеет место быть и работает. Но ребята из eSputnik выяснили, как собирать базу эффективней. При выходе на рынок США они узнали о методах, которые используют американцы для увеличения базы подписчиков (подробности в посте «18 способов собрать базу подписчиков для email-рассылок»), повышения их лояльности и конвертации из читателей в клиентов.

Фишки и приёмы, простые и понятные схемы — для каждой ниши необходим свой email-маркетинг: от сбора базы до регулярных рассылок. Мы подберём работающий способ привести/вернуть покупателей на сайт. Заказывайте:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

Регулярно меняйте форму подписки

Как часто вы меняете форму подписки? Только честно. Наверное, никогда или раз в пять лет, когда меняете логотип, дизайн сайта. В США не привязываются к форме, пробуют разные: в зависимости от настроения, погоды. Все время стараются удивлять потенциальных подписчиков.

Регулярно меняйте форму подписки

Наша бессменная форма для подписки, как девочка в красивом платье. Она знает, что оно на ней хорошо сидит — и ходит в нем весь год. Девочка, конечно, удивит этим, но кого…

В США есть специальные сервисы для смены формы. Например, Privy. Что важно, люди не боятся использовать «чужие» виджеты. Увы, в нашей среде собственники бизнеса не хотят вставлять чужой скрипт к себе на сайт. Ок, прописывайте свой, только регулярно меняйте форму подписки. Кстати о чужих скриптах: мы недавно сделали фановый тест, используя Playbuzz. Сами судите об успехе этого эксперимента.

Используйте интерактивные формы захвата

Еще один действенный и популярный способ — интерактивные формы захвата. То есть такие, которые требуют от пользователя определенного действия. Например, «колесо фортуны». Человек заходит на сайт, ему предлагают покрутить колесо барабана, пользователь его крутит. Оно останавливается — и человек получает скидку 10%. Чтобы ею воспользоваться нужно ввести свой email.

Раскручивайте социальные сети

Успешно наращивать базу подписчиков можно и без сайта. Если у вас есть качественные фото товара (снятые профессиональным фотографом), описание (сделанные толковым копирайтером) и профиль в соцсетях (живой, с активным контент-менеджером), тогда можно собирать базу.

Как? Разместите форму подписки в соцсетях.

Из Facebook может прийти много людей. Почему? Они видят, что товаром пользуются, услуга востребована, вам доверяют. Так и принимают решение доверять продукту, компании.

Подписка в социальных сетях

Замотивируйте пользователей пригласить друзей

Как часто вы доверяете компании по совету хорошего друга? Пожалуй, некоторые из нас только так и выбирают, к кому обратиться, где сделать заказ, приобрести товар. В США таким образом привлекают огромную базу подписчиков.

Когда человек при заполнении формы получает скидку или бонус, ему предлагают добавить еще три email-адреса и поделиться своей плюшкой с друзьями. Если человек не хочет давать еще три адреса, есть несколько вариантов пошерить скидку с друзьями — ссылка на фейсбук, на инстаграм, на твиттер (чтобы пользователь выбрал соцсеть, которой активнее пользуется).

Потрудитесь собрать реальную базу

Увы, до сих пор покупка базы считается привычным и допустимым способом сбора адресов. Конечно, дело ваше, но будьте готовы к минимальной отдаче от такой рассылки. Рекомендуем собирать визитки, знакомиться с людьми на профильных ивентах.

Не стесняйтесь общаться, узнавать о бизнесе, о трудностях и запросах. Это поможет выбрать правильный подход к каждому человеку. И уже в первом приветственном письме у вас будет привилегия — личное знакомство.

Затем отправляйте людям письмо. В нем начинайте не с себя, а с человека. О чем речь?

«Здравствуйте, меня зовут (....)

Мы с вами познакомились (...)

У вас были трудности с продажами (в коммуникации с клиентами, в продвижении — не полагайтесь на память, отталкивайтесь от темы ивента, секции на конференции). И переходите к тому, чем вы можете быть полезны.»

Прикрепите к письму (на фон, в шапку, в тело письма) реальную фотографию с этого ивента. Возможно, там был яркий персонаж (администратор в брендированной одежде, человек в костюме голубя…) — тогда если не вас, то контекст вспомнят. И у читателя будет больше доверия.

Такое письмо должно быть лаконичным, с минимумом упоминаний о себе любимом. Нужно объяснять, почему оно гарантирует вам расположение нового подписчика?

Как попасть во входящие

Извечная боль и главный вопрос всех, кто занимается рассылкой. Как не угодить в спам? В первую очередь, конечно, не спамить (выслать семь писем за неделю — это плохо, очень плохо). Ну и учесть все технические требования email-сервисов.

Как попасть во входящие

Настроить SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) и DMARK (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)

SPF-запись дает почтовым сервисам информацию о том, какие серверы могут отправлять письма с вашего домена и что делать с теми, которые таких прав не имеют.

DKIM — цифровая подпись, которая также подтверждает (для почтовых сервисов) надежность вашей рассылки. Если нет этой подписи — сервис определяет вашу репутацию как неблагонадежную.

DMARK — фильтр, который подтверждает, что письмо пришло с проверенного и благонадежного сервиса. Чтобы это сделать, следует добавить доменную запись в DNS-настройки.

Еще одно требование к рассылкам: настройка Double Opt-in. Это когда после подписки человек получает запрос о подтверждении своего действия. То есть, действительно ли он хочет получать ваши письма.

Кроме того, приведите структуру письма в человеческий вид:

  1. Желательно разместить минимум ссылок в одном письме, проверить элементы дизайна писем. О чем речь: не дай бог наводнить письмо картинками — прямая дорога в спам.
  2. Настройте корпоративные адреса — потому что почтовые сервисы автоматически воспринимают письма с бесплатных доменов, как спам.
  3. Внедрите регулярную отправку писем раз в неделю и автоматизируйте реактивацию и письма жизненного цикла.

Соблюдайте корпоративный стиль

Дурной тон — отправлять письма без единой структуры. Еще хуже, когда ваши письма безликие: не ясно, от кого они. И дело не в подписи. Обложка, фон, порядок расположения блоков, логотип, кнопки CTA, расположения ссылок на соцсети — закрепите за ними свои места.

Посмотрите, как сохраняют корпоративный стиль в США: 

корпоративный стиль в США

Кастомизируйте контент

В США применяют сервисы, которые помогают сгенерировать тему письма. Это улучшает открываемость с вероятностью на 100%. Например, сервис Persado. Создает контент на основании того, на какие темы лучше реагирует человек. Если вы чаще открываете письма с депрессивными темами, вам отправят письмо с подобным заголовком. Любите что-то повеселее — получите в рассылке позитив.

Кастомизируйте контент

Как мы завоевываем доверие наших подписчиков — делимся крутым контентом:

Какой секретный чек-лист для развития бизнеса вы получите сегодня?

Выводы

Как собрать живую и теплую базу подписчиков и сделать из них клиентов и настоящих адвокатов вашего бренда в США?

  1. Внедряйте разные формы и страницы подписки на сайте:
  • используйте интерактивные формы захвата;
  • формы на каждой странице;
  • предложите пользователям пригласить друзей из соцсетей, по email.
  1. Объедините соцсети и рассылки. Для этого создавайте контент, которым хочется поделиться и добавьте возможность оформить подписку в соцсетях.
  2. Собирайте контакты легальными методами.
  3. Общайтесь с людьми по-человечески — не нужно с первого письма продавать, навязывать свои услуги.
49
2
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
email-маркетинг
Светлана Руденко

7 лет работала журналистом.
Затем увлеклась копирайтингом.
А там, где продающие тексты, там и погружение в интернет-маркетинг.
С 2017 года — в команде редакторов блога Netpeak.

Больше постов

Комментарии (2)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok