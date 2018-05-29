Как завоевать доверие подписчиков email-рассылки в США. Опыт eSputnik

В этом посте не будет ничего нового. Но только в том случае, если вы собирали базу и запускали рассылку в США. Не было такого? Тогда читайте и открывайте для себя Америку. А если серьезно — берите информацию в работу и делитесь своими успехами в комментариях. Уверены, они будут. Возможно, такие же впечатляющие, как у Натальи Устименко и Алексея Данченко (eSputnik), которые рассказывали об email-маркетинге в США на прошлогодней конференции 8P.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Для начала давайте вспомним, как увеличивают число подписчиков. И, пожалуй, вы найдете здесь немало знакомых методов.

ТОП-12 способов сбора адресов для рассылки

Форма на главной странице. Форма в карточке товаров. Форма в футере. Попап-окна. Закрытые разделы только для подписчиков. Сбор email-адресов после заказа. Социальные сети. Анкеты в офлайне. Визитки. Конкурсы. Иногда пуши и SMS. Партнерские рассылки.

Все это имеет место быть и работает. Но ребята из eSputnik выяснили, как собирать базу эффективней. При выходе на рынок США они узнали о методах, которые используют американцы для увеличения базы подписчиков (подробности в посте «18 способов собрать базу подписчиков для email-рассылок» ), повышения их лояльности и конвертации из читателей в клиентов.

Фишки и приёмы, простые и понятные схемы — для каждой ниши необходим свой email-маркетинг: от сбора базы до регулярных рассылок. Мы подберём работающий способ привести/вернуть покупателей на сайт. Заказывайте:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Регулярно меняйте форму подписки

Как часто вы меняете форму подписки? Только честно. Наверное, никогда или раз в пять лет, когда меняете логотип, дизайн сайта. В США не привязываются к форме, пробуют разные: в зависимости от настроения, погоды. Все время стараются удивлять потенциальных подписчиков.

Наша бессменная форма для подписки, как девочка в красивом платье. Она знает, что оно на ней хорошо сидит — и ходит в нем весь год. Девочка, конечно, удивит этим, но кого…

В США есть специальные сервисы для смены формы. Например, Privy. Что важно, люди не боятся использовать «чужие» виджеты. Увы, в нашей среде собственники бизнеса не хотят вставлять чужой скрипт к себе на сайт. Ок, прописывайте свой, только регулярно меняйте форму подписки. Кстати о чужих скриптах: мы недавно сделали фановый тест, используя Playbuzz. Сами судите об успехе этого эксперимента .

Используйте интерактивные формы захвата

Еще один действенный и популярный способ — интерактивные формы захвата. То есть такие, которые требуют от пользователя определенного действия. Например, «колесо фортуны». Человек заходит на сайт, ему предлагают покрутить колесо барабана, пользователь его крутит. Оно останавливается — и человек получает скидку 10%. Чтобы ею воспользоваться нужно ввести свой email.

Раскручивайте социальные сети

Успешно наращивать базу подписчиков можно и без сайта. Если у вас есть качественные фото товара (снятые профессиональным фотографом), описание (сделанные толковым копирайтером) и профиль в соцсетях (живой, с активным контент-менеджером), тогда можно собирать базу.

Как? Разместите форму подписки в соцсетях.

Из Facebook может прийти много людей. Почему? Они видят, что товаром пользуются, услуга востребована, вам доверяют. Так и принимают решение доверять продукту, компании.

Замотивируйте пользователей пригласить друзей

Как часто вы доверяете компании по совету хорошего друга? Пожалуй, некоторые из нас только так и выбирают, к кому обратиться, где сделать заказ, приобрести товар. В США таким образом привлекают огромную базу подписчиков.

Когда человек при заполнении формы получает скидку или бонус, ему предлагают добавить еще три email-адреса и поделиться своей плюшкой с друзьями. Если человек не хочет давать еще три адреса, есть несколько вариантов пошерить скидку с друзьями — ссылка на фейсбук, на инстаграм, на твиттер (чтобы пользователь выбрал соцсеть, которой активнее пользуется).

Потрудитесь собрать реальную базу

Увы, до сих пор покупка базы считается привычным и допустимым способом сбора адресов. Конечно, дело ваше, но будьте готовы к минимальной отдаче от такой рассылки. Рекомендуем собирать визитки, знакомиться с людьми на профильных ивентах.

Не стесняйтесь общаться, узнавать о бизнесе, о трудностях и запросах. Это поможет выбрать правильный подход к каждому человеку. И уже в первом приветственном письме у вас будет привилегия — личное знакомство.

Затем отправляйте людям письмо. В нем начинайте не с себя, а с человека. О чем речь?

«Здравствуйте, меня зовут (....)

Мы с вами познакомились (...)

У вас были трудности с продажами (в коммуникации с клиентами, в продвижении — не полагайтесь на память, отталкивайтесь от темы ивента, секции на конференции). И переходите к тому, чем вы можете быть полезны.»

Прикрепите к письму (на фон, в шапку, в тело письма) реальную фотографию с этого ивента. Возможно, там был яркий персонаж (администратор в брендированной одежде, человек в костюме голубя…) — тогда если не вас, то контекст вспомнят. И у читателя будет больше доверия.

Такое письмо должно быть лаконичным, с минимумом упоминаний о себе любимом. Нужно объяснять, почему оно гарантирует вам расположение нового подписчика?

Как попасть во входящие

Извечная боль и главный вопрос всех, кто занимается рассылкой. Как не угодить в спам? В первую очередь, конечно, не спамить (выслать семь писем за неделю — это плохо, очень плохо). Ну и учесть все технические требования email-сервисов.

Настроить SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) и DMARK (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)

SPF-запись дает почтовым сервисам информацию о том, какие серверы могут отправлять письма с вашего домена и что делать с теми, которые таких прав не имеют.

DKIM — цифровая подпись, которая также подтверждает (для почтовых сервисов) надежность вашей рассылки. Если нет этой подписи — сервис определяет вашу репутацию как неблагонадежную.

DMARK — фильтр, который подтверждает, что письмо пришло с проверенного и благонадежного сервиса. Чтобы это сделать, следует добавить доменную запись в DNS-настройки.

Еще одно требование к рассылкам: настройка Double Opt-in. Это когда после подписки человек получает запрос о подтверждении своего действия. То есть, действительно ли он хочет получать ваши письма.

Кроме того, приведите структуру письма в человеческий вид:

Желательно разместить минимум ссылок в одном письме, проверить элементы дизайна писем. О чем речь: не дай бог наводнить письмо картинками — прямая дорога в спам. Настройте корпоративные адреса — потому что почтовые сервисы автоматически воспринимают письма с бесплатных доменов, как спам. Внедрите регулярную отправку писем раз в неделю и автоматизируйте реактивацию и письма жизненного цикла.

Соблюдайте корпоративный стиль

Дурной тон — отправлять письма без единой структуры. Еще хуже, когда ваши письма безликие: не ясно, от кого они. И дело не в подписи. Обложка, фон, порядок расположения блоков, логотип, кнопки CTA, расположения ссылок на соцсети — закрепите за ними свои места.

Посмотрите, как сохраняют корпоративный стиль в США:

Кастомизируйте контент

В США применяют сервисы, которые помогают сгенерировать тему письма. Это улучшает открываемость с вероятностью на 100%. Например, сервис Persado. Создает контент на основании того, на какие темы лучше реагирует человек. Если вы чаще открываете письма с депрессивными темами, вам отправят письмо с подобным заголовком. Любите что-то повеселее — получите в рассылке позитив.

Как мы завоевываем доверие наших подписчиков — делимся крутым контентом:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230077755","ls":"20","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"2":{"lid":"1597162055172","ls":"30","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Какой секретный чек-лист для развития бизнеса вы получите сегодня?

Выводы

Как собрать живую и теплую базу подписчиков и сделать из них клиентов и настоящих адвокатов вашего бренда в США?

Внедряйте разные формы и страницы подписки на сайте:

используйте интерактивные формы захвата;

формы на каждой странице;

предложите пользователям пригласить друзей из соцсетей, по email.