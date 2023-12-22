Як завоювати довіру підписників email-розсилки в США. Досвід eSputnik

У цьому пості не буде нічого нового. Але тільки у тому випадку, якщо ви збирали базу та запускали розсилку в США. Не було такого? Тоді читайте та відкривайте для себе Америку. А якщо серйозно — беріть інформацію у роботу та діліться своїми успіхами у коментарях. Впевнені, вони будуть. Можливо, такі ж дивовижні, як у Наталі Устименко та Олексія Данченко (eSputnik), які розказували про email-маркетинг в США на конференції 8P.

Спочатку згадаймо, як збільшують кількість підписників. Гадаю, ви знайдете тут чимало знайомих методів.

ТОП 12 способів збору адрес для розсилки

Форма на головній сторінці. Форма у картці товару. Форма у футері. Попап-вікна. Закриті розділи тільки для підписників. Збір email-адрес після замовлення. Соціальні мережі. Анкети в офлайні. Візитки. Конкурси. Іноді push та SMS. Партнерські розсилки.

Все це може бути та працює. Але хлопці з eSputnik з’ясували, як зібрати базу ефективніше. Під час виходу на ринок США вони дізналися про методи, які використовують американці для збільшення бази підписників, підвищення їхньої лояльності та конвертації з читачів у клієнтів.

Різні способи та фішки, прості та зрозумілі схеми — для кожної ніші необхідний свій email-маркетинг: від збору бази до регулярних розсилок. Ми підберемо спосіб, що працює для того, щоб привести або повернути покупців на сайт.

Регулярно змінюйте форму підписки

Як часто ви змінюєте форму підписки? Тільки чесно. Напевне, ніколи чи раз у п'ять років, коли змінюєте логотип, дизайн сайту. У США не прив’язуються до форми, пробують різні: під настрій або в залежності від погоди. Весь час намагаються здивувати потенційних підписників

Наша постійна форма для підписки, як дівчинка у гарній сукні. Вона знає, що сукня їй личить — тому ходить у ній цілий рік. Дівчинка, звісно, здивує цим, але кого…

У США є спеціальні сервіси для зміни форми. Наприклад, Privy. Що важливо, люди не бояться використовувати «чужі» віджети. На жаль, у нашій сфері власники бізнесу не хочуть вставляти чужий скрипт до себе на сайт. Ок, прописуйте свій, тільки регулярно змінюйте форму підписки.

До речі про скрипти: ми нещодавно зробили новий фановий тест, використовуючи Playbuzz. Самі посудіть про успіхи цього експерименту.

Використовуйте інтерактивні форми захвату

Ще один робочий та популярний спосіб — інтерактивні форми захвату. Тобто такі, що вимагають від користувача певної дії. Наприклад, «колесо фортуни». Людина заходить на сайт, їй пропонують покрутити колесо барабана, користувач його крутить. Воно зупиняється — і людина отримує знижку 10%. Для того, щоб нею скористуватися необхідно ввести свій email.

Розкручуйте соціальні мережі

Успішно нарощувати базу підписників можна і без сайту. Якщо у вас є якісні фото товару (зняті професійним фотографом), опис (зроблений тямущим копірайтером) і профіль у соціальних мережах (живий, з активним контент-менеджером), тоді можна збирати базу.

Як? Розмістіть форму підписки у соціальних мережах.

З Facebook може прийти багато людей. Чому? Вони бачать, що товаром користуються, послуга має попит, вам довіряють. Так і вирішують чи довіряти продукту, компанії.

Замотивуйте користувачів запросити друзів

Як часто ви довіряєте компанії за порадою гарного друга? Мабуть, деякі з вас тільки так і обирають, до кого звернутися, де зробити замовлення, придбати товар. В США таким чином привертають величезну базу підписників.

Коли людина під час заповнення форми отримує знижку чи бонус, їй пропонують додати ще три email-адреси та поділитись своєю плюшкою з друзями. Якщо людина не бажає давати ще три адреси, є декілька варіантів поділитися знижкою з друзями: посилання на фейсбук, на інстаграм, на твіттер, щоб користувач міг обрати мережу, якою активніше користується.

Попрацюйте і зберіть реальну базу

На жаль, до цього часу купівля бази вважається звичним та припустимим способом збору адрес. Звісно, це ваша справа, але будьте готові до мінімальної віддачі від такої розсилки. Радимо зібрати візитки, познайомитися з людьми на профільних івентах.

Не соромтесь спілкуватись, дізнаватися про бізнес, про труднощі та запити. Це допоможе обрати правильний підхід до кожної людини. Вже у першому вітальному листі у вас буде привілей — особисте знайомство.

Потім посилайте людям листа. У ньому починайте не з себе, а з людини. Про що мова?

«Вітаю, мене звати (....)

Ми з вами познайомилися (...)

У вас були труднощі з продажами (у комунікації з клієнтами, у просуванні — не розраховуйте на пам’ять, відштовхуйтеся від теми івенту, секції на конференції). Переходьте до того, чим ви можете бути корисні».

Додайте до листа (на фон, у шапку, у тіло листа) реальне фото з цього івенту. Можливо, там був яскравий персонаж (адміністратор у брендованому одязі, людина в костюмі голуба…) — тоді якщо не вас, то контекст згадають. І в читача буде більше довіри.

Такий лист має бути лаконічним, з мінімумом нагадувань про себе. Треба пояснювати, чому воно гарантує вам прихильність нового підписника?

Як потрапити у вхідні

Одвічний біль та головне питання всіх, хто займається розсилкою. Як не потрапити до спаму? У першу чергу, звісно, не спамити (надіслати сім листів за тиждень — це погано, дуже погано). Ну і врахувати всі технічні вимоги email-сервісів.

Крок за кроком, не даємо полетіти у спам:

Налаштовуємо SPF, DKIM, DMARK. Налаштовуємо Double Opt-in:

запускаємо вітальну серію;

для великих розсилок використовуємо Throtting.

Змінюємо структуру листа:

вивчаємо посилання;

перевіряємо елементи дизайну листа;

налаштовуємо корпоративні адреси.

Впроваджуємо регулярне надсилання 1 раз на тиждень. Автоматизуємо:

реактивацію;

листи життєвого циклу.

Налаштувати SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) і DMARK (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)

SPF-запис дає поштовим сервісам інформацію про те, які сервери можуть надсилати листи з вашого домену та що робити з тими, котрі таких прав не мають.

DKIM — цифровий підпис, який також підтверджує (для поштових сервісів) надійність вашої розсилки. Якщо немає цього підпису — сервіс визначає вашу репутацію як неблагонадійну.

DMARK — фільтр, який підтверджує, що лист прийшов із перевіреного та благонадійного сервісу. Щоб це зробити, варто додати доменний запис до DNS-налаштувань.

Ще одна вимога до розсилок: налаштування Double Opt-in. Це коли після підписки людина отримує запит про підтвердження своєї дії. Тобто чи дійсно вона хоче отримувати ваші листи.

Крім того, доведіть до ладу структуру листа:

Бажано розмістити мінімум посилань в одному листі, перевірити елементи дизайну листа. Про що мова: не дай боже заполонити листа картинками — пряма дорога до спаму. Налаштуйте корпоративні адреси, бо поштові сервіси автоматично визначають листи від безоплатних доменів як спам. Впровадьте регулярне надсилання листів раз на тиждень й автоматизуйте реактивацію та листи життєвого циклу.

Дотримуйтеся корпоративного стилю

Поганий тон — надсилати листи без однорідної структури. Ще гірше, коли ваші листи безликі: не зрозуміло від кого вони. І справа не у підписі. Обкладинка, фон, порядок розміщення блоків, лого, кнопки СТА, положення лінків на соцмережі — закріпіть за ними свої місця.

Подивіться, як зберігають корпоративний стиль у США:

Кастомізуйте контент

У США використовують сервіси, як допомагають генерувати тему листа. Це покращує відкриття листів до вірогідності 100%. Наприклад, сервіс Persado. Створює контент на основі того, на які теми краще реагує людина. Якщо ви частіше відкриваєте листи з депресивними темами, вам надішлють листа зі схожим заголовком. Любите щось веселіше — отримаєте у розсилці позитив.

Висновки

Як зібрати живу і теплу базу підписників та зробити з них клієнтів та справжніх адвокатів вашого бренду у США?

Застосовуйте різні форми та сторінки для підписки на сайті:

інтерактивні форми захвату;

форми на кожній сторінці;

запропонуйте користувачам запросити друзів із соцмереж, по email.