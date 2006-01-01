Світлана Руденко

7 років працювала журналісткою. Потім захопилася копірайтингом. А там, де продають тексти, там і занурення в інтернет-маркетинг. З 2017 року ─ в команді редакторів блогу Netpeak.

Email-маркетинг
Як завоювати довіру підписників email-розсилки в США. Досвід eSputnik
Бізнес
50 найбільш жахливих сайтів
Кейси
Бізнес
Антикейси — топи TECHIIA, Party.Space та Netpeak про свої найкорисніші помилки
Контент-маркетинг
Три уроки від контент-менеджера для контент-менеджера
Бізнес
Відкрити інтернет-магазин меблів і навчити людей довіряти покупкам онлайн — історія Dybok.ua
