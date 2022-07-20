50 найбільш жахливих сайтів

Краса врятує світ, але про це іншим разом. Поганий веб-дизайн, огидний юзабіліті, інтуїтивно незрозумілий інтерфейс зробить життя веселішим. Зібрали 50 поганих, страшних, огидних прикладів оформлення сайтів. Насолоджуйтесь! На жаль, не всі вони «вижили» через роки після першої публікації статті, а деякі суттєво переробили свій дизайн, тому доведеться повірити нам на слово ;)
1. ronoslund.com
2. trackybirthday.com
3. danielleyva.com
4. blinkee.com
5. screenfull.net
6. miauk.com
7. arngren.net
8. spaceistheplace.ca
9. hosanna1.com
10. noise.cz
11. patimex.com
12. altenpohl.de
13. anselme.homestead.com
14. crazycraig.com
15. directsoftwareconnection.com
16. dokimos.org
17. budgetsaresexy.com
18. drudgereport.com
19. rudgwicksteamshow.co.uk
20. roverp6cars
21. fivedoves.com
22. uat.edu
23. art.yale.edu
24. mednat.org
25. gcfrog.com
26. georgehutchins.com
27. serene-naturist.com
28. irishwrecksonline
29. hrodc.com
30. historianofthefuture.com
31. paradisewithaview
32. internetarchaeology.org
33. inet-web.com
34. bw-hilchenbach.de/body_kriegsmarine.html
35. lingscars.com
36. wateronwheels.com
37. pixyland.org/peterpan/petersFashionPage.html
38. pianoartist.com
39. pnwx.com
40. stevenlim.net
41. neuticles
42. tedisgod.org
43. timecube.2enp.com
44. universe-people.com
45. bellads.info
46. yyyyyyy.info
47. suzannecollinsbooks.com
48. jamilin.com
49. upyachka.io
50. cameronsworld
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