50 найбільш жахливих сайтів

Краса врятує світ, але про це іншим разом. Поганий веб-дизайн, огидний юзабіліті, інтуїтивно незрозумілий інтерфейс зробить життя веселішим. Зібрали 50 поганих, страшних, огидних прикладів оформлення сайтів. Насолоджуйтесь! На жаль, не всі вони «вижили» через роки після першої публікації статті, а деякі суттєво переробили свій дизайн, тому доведеться повірити нам на слово ;)

1. ronoslund.com

2. trackybirthday.com

3. danielleyva.com

6. miauk.com

9. hosanna1.com

10. noise.cz

11. patimex.com

12. altenpohl.de

14. crazycraig.com

15. directsoftwareconnection.com

16. dokimos.org

19. rudgwicksteamshow.co.uk

20. roverp6cars

27. serene-naturist.com

28. irishwrecksonline

30. historianofthefuture.com

31. paradisewithaview

32. internetarchaeology.org

34. bw-hilchenbach.de/body_kriegsmarine.html

36. wateronwheels.com

38. pianoartist.com

42. tedisgod.org

44. universe-people.com

49. upyachka.io