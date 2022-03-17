Антикейси — топи TECHIIA, Party.Space та Netpeak про свої найкорисніші помилки

Європейська асоціація програмної інженерії EASE провела ІТ FuckUp Night, де топові бізнеси розповіли про свої найяскравіші фейли та уроки, які вони з них винесли.

Від редакції — подробиці антикейсів у матеріалі медіа Speka. Оригінал матеріалу — ми взяли з телеграм-каналу.

Party.Space — кейс, який довелося залишити у таємниці

Юрій Філіпчук, співзасновник стартапу Party.Space

Наш, мабуть, найбільший факап, коли велика європейська компанія з 5 тис. співробітників захотіла провести у нас новорічний корпоратив у 3D. Вони не знали, як зібрати таку кількість людей у звичайному просторі, і звернулися до нас.

Ми підписали угоду на сотні тисяч доларів, три місяці працювали над продуктом, а за день до події Amazon не запускає нам сервери. Довелося о шостій ранку за київським часом видзвонювати менеджерів.

Перед головним івентом для американської аудиторії ми заливали білд після початку заходу. Тобто люди вже були на платформі, а ми просили гостей оновити сторінку, щоб перезайти. Щоразу, коли таке трапляється, гадаєш, що це кінець світу. Думали, зараз прийде менеджер і скаже, що ми зіпсували все. Але обійшлося, люди вчаться толерувати такі ситуації.

Від цього клієнта потрібні були не лише гроші, але й можливість оголосити, що ми з ним працювали. У контракті цей момент не прописаний побіжно. Івент закінчився, начебто всі задоволені, але нам відмовили. Мовляв, компанія не може ділитися внутрішньою корпоративною культурою, тим паче, ви український стартап, high risk географія. І раптом я вирішив взяти компанію, яка вартувала $40 млрд, на понт. Написав одному з їхніх топових ейчарів, що ми вже забрифували на івент наших піарників, а вони — журналістів.

Для цього підходу навіть окремий термін існує — хуцпа, бойове єврейське нахабство. Думав, спрацює.

Але за три години мені зателефонував Head of PR у США і сказав: якщо щось з’явиться у медіа — про Party.Space забудуть дуже надовго. І ми припинили співпрацю. Тож це одночасно і перемога, і факап. Але головне — урок на майбутнє.

До TECHIIA — крутий, але нікому не потрібний застосунок

Олександр Давиденко, Managing Director VRTX Venture Lab і Chief Innovations Officer холдингу TECHIIA

Ця помилка давня, але досі актуальна. У 2014 році у мене з’явилася ідея зробити проєкт на основі технології Bluetooth Low Energy — відстежувати пересування користувачів і надсилати їм квести та пуші. Умовно: поєднати онлайн і офлайн. Ви бачите, що людина зайшла у магазин — чому б не запушити їй щось? Ми намагалися створити щось подібне для офлайну. Я призначив десяток зустрічей, усім сподобалося, зібрав команду і почали.

Ми сім місяців працювали над CMS, застосунками на iOS та Android. Зробили першу версію, поїхали на зустріч з тими самими клієнтами. Усім сподобалося, але далі діло не йшло. Я витратив на цей факап десь пів року та втратив вартість квартири.

У чому була моя помилка? Клієнтам під час презентацій дуже сподобалася моя ідея. Але я не спитав найважливіше: чи потрібно це комусь? Як це інтегрувати? Яку цінність воно дасть?

Тепер усі, з ким я спілкуюся щодо нових проєктів, ненавидять мене за ці питання. Але це головна цінність, яку я отримав завдяки власному факапу.

Netpeak. Як зробили висновок, що підганяти малий бізнес не варто

Валерій Красько, Managing Partner компанії Netpeak

У мене є визначення терміна «факап» — це коли ти вкладаєш ідею, досвід, наполегливу працю, а на виході отримуєш повне лайно.

Наприклад, якось у нас виникла геніальна ідея — створити Netpeak Cluster, об’єднання бізнесів, які ще не можуть собі дозволити наші послуги. Здавалося, все просто: створити чат у Telegram, залучити туди різні бізнеси і надавати їм недорогі послуги. Один проджект-менеджер, один спеціаліст із контекстної реклами та ще SEO-спеціаліст. Програма існувала два роки, ми зібрали приблизно тисячу бізнесів і вклали $50-60 тисяч.