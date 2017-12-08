«Добрый день! Мне нужно в топ, сколько это будет стоить?» — фраза, с которой начинается большинство ознакомительных звонков в любое агентство интернет-маркетинга.

Любой компетентный специалист ответит, что SEO так больше не работает. Вот минимальный список обязательных пунктов для поисковой оптимизации «на результат»:

увеличить охват целевой аудитории, создавая полезные страницы;

наращивать конверсионный трафик с низкочастотных и среднечастотных запросов;

утвердить измеряемые во времени и количестве цели продвижения (KPI, или ключевые показатели эффективности);

стремиться к росту конверсий, а не притоку «пустого» трафика любой ценой;

доработать техническую составляющую сайта.

Владельцев собственного бизнеса или менеджеров, которые с вопросами SEO ранее не сталкивались, эта информация сбивает с толку и это вполне оправдано.

Давайте подробно рассмотрим, в каких случаях стоит соглашаться на продвижение по позициям, — ведь вы заплатите за это хорошие деньги и будете ожидать кратной вложениям отдачи.

Как стереотипы о «SEO прошлого» влияют на продвижение проектов

До сих пор сложно вытеснить информацию о «SEO прошлого» из органической выдачи, а тем более слухов и «сарафанного радио». На рынке полно «экспертов» разного калибра, которые предлагают результат старыми методами. Частенько можно услышать про оплату за продвижение по 50-200 ключевым словам, выведение 5 ключевых запросов в топ-10 и так далее.

Примерно с 2011 года поисковые системы начали активно улучшать алгоритмы поиска, чтобы отсеивать недобросовестных интернет-предпринимателей. Ведь ранее вебмастеры стремились «пропихнуть» несколько страниц сайта по определенным популярным запросам на первые строки поисковой выдачи. Арсенал трюков, который показывал поисковому роботу сайт лучшим, чем он есть на самом деле, тогда назывался SEO.

Устаревшие методы все же работают в краткосрочном периоде: владельцы бизнеса, обрадованные резким скачком трафика, спешат делиться опытом, а агентства — постить кейсы. Но спустя небольшой промежуток времени (как правило, от шести месяцев до года) у бизнеса начинаются серьезные проблемы, вплоть до создания нового сайта.

За последние пять лет ситуация изменилась и все проверенные ранее инструменты и методы оказывают противоположный эффект — поисковые системы отслеживают недобросовестную активность и накладывают на сайт санкции, убирая его из поисковой выдачи даже там, где он действительно полезен.

Многие бизнесмены забывают об отсрочке SEO-эффекта и, уже закончив работу с подрядчиком, сталкиваются с внезапными проблемами, связывая их с текущими бизнес-процессами, а не ошибками продвижения. С увеличением нагрузки и проблем уже не до разбирательств. Следовательно, информации о действительных причинах упадка значительно меньше.

Отдельно отмечу сложность борьбы с санкциями постфактум. Хотя лучшие специалисты и способны с этим справиться, но весь комплекс действий и реакций поисковых систем на него займет не меньше года. Да и понадобится заложить бюджет, сопоставимый с затратами на создание среднего интернет-магазина с нуля.

Фактически речь идет о чистке ссылочного профиля вручную, наращивании «здоровой» массы медленным, органическим темпом, глобальном рерайте контента на сайте, учитывая теги, метатеги, описания, тексты, устранении спамных факторов на сайте. Даже в случае успеха, поисковые системы учитывают репутацию сайта и еще долго будут «присматривать» за поведением нарушителя.

Типы проектов, которым все-таки нужно в топ

По моему опыту менеджера проектов, движение позиций в органической выдаче не стоит оценивать в качестве первостепенной метрики для какого-либо сайта. Однако для ряда проектов их резонно добавлять к основным KPI:

Доски объявлений. Представительства крупного бизнеса, где целевым действием является запрос коммерческого предложения, а рынок характеризуется предложением, значительно превышающим спрос (комплектация аграрных лабораторий, поставка и обслуживание систем переработки отходов). Представительства бизнеса, работающие с государственным подрядом, направленные на крупный экспорт/импорт, важная часть деятельности которых — участие в тендерах, выставках, формирование долгосрочного положительного имиджа (подряд на уборку мусора в городе, агрохолдинг, крупный производитель брендовых продуктов). Сайты компаний, доминирующих в своей отрасли. Важная часть их бизнес стратегии — предупреждение появления сильных конкурентов на рынке и своевременная реакция на их действия (компании перевозчики, агрегаторы предложений, порталы отзывов). Бизнес, где увеличение объемов трафика, оказывает сильное влияние на масштабируемость и ценообразование — таким образом, захватив даже на короткий промежуток времени рынок, такой бизнес сможет предложить наиболее выгодную цену среди равных по остальным критериям товарам, что повлечет волны переманивания трафика конкурентов и быстрое развитие партнерских отношений (продажа билетов, скидочные купоны, серые тематики вроде ставок). SaaS проекты, где выгодность сотрудничества зависит от длительности подписки, количества подключаемых к системе проектов, объёма покупаемых у сервиса услуг (коллтрекинг, аналитические сервисы, некоторые хостинг-провайдеры). Инновационные проекты, где ещё не сформировался спрос, так как целевая аудитория не знает о выгодах продукта (ПО для трекинга морского трафика для контейнерных совместных покупок).

Объединяющие принципы перечисленных выше проектов — размер бизнеса , высокая совокупная ценность конверсий (суммарная стоимость конверсий от уникального клиента) и сформированный имидж лидера рынка.

Отдельно выделю низкую мотивацию целевой аудитории сравнивать множество предложений перед принятием решения. Обычно мы как рациональные потребители ищем наиболее оптимальное продолжение. К примеру, мы будем выбирать среди множества товаров лучший, если нам дадут такую возможность.

Но в ряде случаев, когда товары очень похожи друг на друга, как по качеству, так и по цене (либо, когда цена достаточно высока, чтоб не выступать основным фактором принятия решения), то рациональной для нас станет экономия времени, потому что она самая ценная относительно других критериев. В этом случае, мы доверимся рынку и остановим выбор на одном из нескольких лидеров.

Для большинства проектов, не входящих в эту группу, повышение позиций в органической выдаче должно оставаться вторичным фактором оптимизации, а не выступать показателем эффективности. Основным мерилом успеха в этом случае будут ROMI, рост показателя конверсий, прирост целевого трафика.

Развитие бренда проекта, возникновение «здоровых» беклинков, рост позиций по широким группам запросов и возможность конкурировать с лидерами рынка в поисковой выдаче — все это вторичные факторы, на которых не стоит акцентировать внимание. Они будут проявляться в ходе работ и с ростом первичных факторов.

Важность вторичных факторов для продвижения в том, что по ним можно отслеживать тенденции и ошибки. Но непродуктивно использовать их в качестве основных метрик и прилагать усилия для улучшения (лечение симптомов болезни, а не самого заболевания).

Для каждой из описанных групп сайтов отличным решением будет ведение контекстной рекламы , потому что она позволяет:

сразу получать прибыль, которую можно реинвестировать на затратный по времени процесс SEO;

продвигать наиболее важные разделы сайта до того, как SEO начинает полноценно работать.

Для товаров, которые необходимо активно продавать уже со старта проекта, к примеру, сезонных товаров, новинок на рынке или трендовых предложений, ведение параллельных SEO и PPC кампаний будет наиболее эффективно.

Вывод

Попадание в топ поисковой выдачи по ряду запросов, как и в целом ориентация на позиции — плохой ориентир для оценки результативности продвижения, так как совершенно не дает комплексного видения окупаемости от ваших инвестиций.

Очень многие клиенты на старте заказа услуг SEO забывают, что делают они это не для солидных мест в списке первых запросам, а для роста продаж своего товара/услуги и привлечения через поисковые запросы реальных клиентов, для которых сайт будет действительно полезен.

Такой подход актуален для любого сайта (с некоторыми нюансами). К примеру, для новостного сайта важнее показатель трафика не столько из органической выдачи, а в целом трафик из различных источников, которые нужно комплексно оценивать: шеры, агрегаторы новостей, соцсети и тому подобное. А для крупного магазина трафик хоть и имеет высокое значение, но показатели конверсий и возврата маркетинговых инвестиций (ROMI) будут на первом месте.

Для других проектов центральной метрикой может выступать и брендинг — узнавание бренда и закрепление на рынке. В этом случае среди прочих метрик будет отслеживаться трафик по брендовым запросам.

Какая бы тематика у вас не была, постоянным будет правило: «Объективная оценка — оценка всех показателей в комплексе. Выводы, основанные только на одном, либо выборке показателей — всегда субъективны».

Поделитесь своим видением: какими типами проектов можно дополнить группу сайтов, которым нужен «выход в топ»?