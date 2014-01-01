Услуга: контекстная реклама и реклама в прайс-агрегаторах.
Тематика: зимние шины.
Регион: Украина.
Особенности проекта
В этом кейсе рассмотрим данные за октябрь и вторую половину сентября (точнее, с 17-го числа). Первоначальная цель клиента состояла в получении следующих данных:
- коэффициент конверсии;
- средний чек.
Почему так? Сайт сделали как раз к началу сезона и важно было узнать максимум данных, чтобы подготовиться к следующему сезону. Для продвижения выделили несколько брендов зимних шин. На первом, по факту подготовительном, этапе (в сентябре) мы работали над продвижением лишь части брендов шин.
Действия команды
Создали аккаунт в Google Рекламе и подобрали максимально подходящий список ключевых слов. Так как похожий
- Google Реклама
- hotline.ua;
- price.ua;
- vcene.ua;
- Яндекс.Директ.
Бюджет на вторую половину сентября: 3 786 гривен (с комиссией агентства). Реклама в сентябре дала нам такой результат: Как видно, мы использовали Google Рекламу, а также прайс-агрегаты price.ua и hotline.ua. Данные за сентябрь:
Количество транзакций — 8.
Доход — 15 943,41 гривен.
Траты на рекламу (включая оплату за услуги агентства) — 3 786 гривен.
Маржа — 15%.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) - ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((15943,41 гривен × 15%) — 3 786 гривен) / 3 786 гривен = -36%. ROMI (с учетом телефонных звонков): 13%.
В результате мы не вышли в сентябре на окупаемость инвестиций (-36%). Да, вы правы, мы вышли в минус и мы знали, что будет отрицательный результат, так как изначально планировали запуск кампаний для шести брендов шин в разных городах: Донецке, Днепропетровске, Киеве, Харькове и остальных городах Украины. Также кроме осуществления первоначального плана — запуска рекламы только по определенным маркам шин — мы поэкспериментировали с общими запросами.
Что изменилось
В октябре мы подключили дополнительно vcene.ua и решили провести тестовый запуск Яндекс.Директа. В Google Рекламе изменили стратегию и сделали еще больший упор на модельный ряд запросов, изменили время показа рекламы и продолжили работу по оптимизации аккаунта. Увеличили траты на прайс-агрегаты и провели несколько экспериментов с позицией размещения.
Бюджет на октябрь: 16991,54 гривен (включая оплату за услуги агентства). В итоге у нас получился следующий результат за октябрь: Данные за октябрь:
Количество транзакций — 103.
Доход — 214 564,31 гривен.
Траты на рекламу (включая оплату за услуги агентства) — 16991,54 гривен.
Маржа — 15%.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) — ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((214 564,31 гривен × 15%) — 16991,54 гривен) / 16991,54 гривен = 89%. ROMI (с учетом телефонных звонков): 847%.
Напомню, что все данные представлены только по Google Analytics и все вычисления производились на основе данных ecommerce. С учетом того, что у клиента заказывают в среднем 80% по звонкам, результат получился следующим:
- сентябрь — ROMI 13%;
- октябрь — ROMI 847%.
Общие данные за весь период
Траты клиента — 20777,54 гривен (включая оплату за услуги агентства).
Маржа — 15%.
Доход по Google Analytics — 230507,72 гривен.
Валовая прибыль — 34576,15 гривен.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли — 66%, но с учетом телефонных звонков 847%.
С новым сезоном — новые данные!
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