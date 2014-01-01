Кейсы

Кейс по контекстной рекламе и прайс-агрегаторам в тематике «зимние шины»: ROMI 847%
Павел Верлан
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Сложность: норм норм
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Услуга: контекстная реклама и реклама в прайс-агрегаторах.

Тематика: зимние шины.

Регион: Украина.

Особенности проекта

В этом кейсе рассмотрим данные за октябрь и вторую половину сентября (точнее, с 17-го числа). Первоначальная цель клиента состояла в получении следующих данных:

  • коэффициент конверсии;
  • средний чек.

Почему так? Сайт сделали как раз к началу сезона и важно было узнать максимум данных, чтобы подготовиться к следующему сезону. Для продвижения выделили несколько брендов зимних шин. На первом, по факту подготовительном, этапе (в сентябре) мы работали над продвижением лишь части брендов шин.

Действия команды

Создали аккаунт в Google Рекламе и подобрали максимально подходящий список ключевых слов. Так как похожий кейс и проект у нас уже был, мы воспользовались своими наработками, выработали стратегию для нового клиента с учетом новых данных, а именно маржи и брендов, которые выбрали для запуска рекламы. Определили, что изначально геотаргетингом будет Киев. Из брендов выбрали следующие: Bridgestone, Continental, Fulda, Goodyear, Hankook, Michelin. Заминка вышла с подключением прайс-агрегаторов: клиент с большим скепсисом отнесся к данному предложению, поэтому основной упор сделали на ведение кампании в Google Рекламе. В конечном итоге мы использовали следующие источники:

  • Google Реклама
  • hotline.ua;
  • price.ua;
  • vcene.ua;
  • Яндекс.Директ.

Бюджет на вторую половину сентября: 3 786 гривен (с комиссией агентства). Реклама в сентябре дала нам такой результат: Результат рекламы в сентябре Как видно, мы использовали Google Рекламу, а также прайс-агрегаты price.ua и hotline.ua. Данные за сентябрь:

Количество транзакций — 8.

Доход — 15 943,41 гривен.

Траты на рекламу (включая оплату за услуги агентства) — 3 786 гривен.

Маржа — 15%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) - ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((15943,41 гривен × 15%) — 3 786 гривен) / 3 786 гривен = -36%. ROMI (с учетом телефонных звонков): 13%.

В результате мы не вышли в сентябре на окупаемость инвестиций (-36%). Да, вы правы, мы вышли в минус и мы знали, что будет отрицательный результат, так как изначально планировали запуск кампаний для шести брендов шин в разных городах: Донецке, Днепропетровске, Киеве, Харькове и остальных городах Украины. Также кроме осуществления первоначального плана — запуска рекламы только по определенным маркам шин — мы поэкспериментировали с общими запросами.

Что изменилось

В октябре мы подключили дополнительно vcene.ua и решили провести тестовый запуск Яндекс.Директа. В Google Рекламе изменили стратегию и сделали еще больший упор на модельный ряд запросов, изменили время показа рекламы и продолжили работу по оптимизации аккаунта. Увеличили траты на прайс-агрегаты и провели несколько экспериментов с позицией размещения.

Бюджет на октябрь: 16991,54 гривен (включая оплату за услуги агентства). В итоге у нас получился следующий результат за октябрь: Результат рекламы в октябре Данные за октябрь:

Количество транзакций — 103.

Доход — 214 564,31 гривен.

Траты на рекламу (включая оплату за услуги агентства) — 16991,54 гривен.

Маржа — 15%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) — ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((214 564,31 гривен × 15%) — 16991,54 гривен) / 16991,54 гривен = 89%. ROMI (с учетом телефонных звонков): 847%.

Напомню, что все данные представлены только по Google Analytics и все вычисления производились на основе данных ecommerce. С учетом того, что у клиента заказывают в среднем 80% по звонкам, результат получился следующим:

  • сентябрь — ROMI 13%;
  • октябрь — ROMI 847%.

Общие данные за весь период

Траты клиента — 20777,54 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Маржа — 15%.

Доход по Google Analytics — 230507,72 гривен.

Валовая прибыль — 34576,15 гривен.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли — 66%, но с учетом телефонных звонков 847%.

С новым сезоном — новые данные!

Поможем обогнать конкурентов

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Google AdWords кейсы по контекстной рекламе Яндекс.Директ таргетированная реклама реклама в прайс-агрегаторах ROI
Павел Верлан

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