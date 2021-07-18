Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик. Тематика: медицинские товары. Период продвижения: апрель-октябрь 2013 года. Траты: 52 418 гривен (за 4 месяца). Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).

С этим интернет-магазином медицинских товаров мы начали сотрудничество в конце апреля 2013 года. До этого клиент работал с другими студиями по продвижению, но результаты его не удовлетворяли.

Что нужно было сделать

Нам передали ссылочную массу, размещением которой занималась другая студия. Данных о валовой прибыли до начала сотрудничества не было. Отслеживанием эффективности вложений в рекламу ( ROMI — возврат маркетинговых инвестиций) до этого клиент не занимался.

Перед нами стояли следующие цели:

увеличить трафик на сайт;

повысить продажи с сайта;

уменьшить траты на старую ссылочную массу.

Действия команды

В самом начале работ клиент переделывал сайт (полностью менялась структура url-адресов, каталога и фильтров, дизайн). Все изменения внедрялись под нашим руководством, а работы мы вели именно над сайтом с новой структурой.

Что же мы сделали:

Провели полный технический аудит сайта:

анализ внутренней ссылочной структуры;

проверка сайта на наличие битых ссылок и различных дублей (текстов, мета-тегов, заголовков);

другие работы по анализу технической составляющей.

Написали качественные тексты для основных целевых страниц, составили уникальные meta-теги и заголовки для всех страниц. Внедрением всех изменений занимались разработчики сайта клиента, в связи с чем процесс немного растянулся во времени. Пока проводились работы по внедрению SEO-аудита, мы занимались анализом переданной нам ссылочной массы и ее аккуратной чисткой. К ноябрю траты на старую ссылочную массу удалось снизить более чем на 35%. Для привлечения трафика составили большое семантическое ядро. Упор не делался на конкретные категории товаров — работы велись над всеми категориями комплексно. Семантическое ядро постоянно расширялось с помощью сервиса Serpstat, а также корректировалось, исходя из данных по конверсиям. Внедрили на сайт систему внутренней перелинковки, разработанную Netpeak. Фразы в перелинковке постоянно корректировались. Аналитику звонков, к сожалению, не настроили.

Результаты

Ниже приводим сравнение KPI за период с 30 июня по 31 октября 2013:

И график роста трафика за 3 месяца:

Подведем итог за 4 месяца (с июля по октябрь 2013 включительно):

средняя маржа по всем группам товаров по данным клиента: 17%;

доход по ecommerce: 406 589 гривен;

траты на продвижение: 52 418 гривен;

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((406 589 гривен × 17%) — 52 418 гривен) / 52 418 гривен = 32%.