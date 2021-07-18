Тематика: медицинские товары.
Период продвижения: апрель-октябрь 2013 года.
Траты: 52 418 гривен (за 4 месяца).
Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).
С этим интернет-магазином медицинских товаров мы начали сотрудничество в конце апреля 2013 года. До этого клиент работал с другими студиями по продвижению, но результаты его не удовлетворяли.
Что нужно было сделать
Нам передали ссылочную массу, размещением которой занималась другая студия. Данных о валовой прибыли до начала сотрудничества не было. Отслеживанием эффективности вложений в рекламу (
Перед нами стояли следующие цели:
- увеличить трафик на сайт;
- повысить продажи с сайта;
- уменьшить траты на старую ссылочную массу.
Действия команды
В самом начале работ клиент переделывал сайт (полностью менялась структура url-адресов, каталога и фильтров, дизайн). Все изменения внедрялись под нашим руководством, а работы мы вели именно над сайтом с новой структурой.
Что же мы сделали:
- Провели полный технический аудит сайта:
- анализ внутренней ссылочной структуры;
- проверка сайта на наличие битых ссылок и различных дублей (текстов, мета-тегов, заголовков);
- другие работы по анализу технической составляющей.
- Написали качественные тексты для основных целевых страниц, составили уникальные meta-теги и заголовки для всех страниц. Внедрением всех изменений занимались разработчики сайта клиента, в связи с чем процесс немного растянулся во времени.
- Пока проводились работы по внедрению SEO-аудита, мы занимались анализом переданной нам ссылочной массы и ее аккуратной чисткой. К ноябрю траты на старую ссылочную массу удалось снизить более чем на 35%.
- Для привлечения трафика составили большое семантическое ядро. Упор не делался на конкретные категории товаров — работы велись над всеми категориями комплексно. Семантическое ядро постоянно расширялось с помощью сервиса Serpstat, а также корректировалось, исходя из данных по конверсиям.
- Внедрили на сайт систему внутренней перелинковки, разработанную Netpeak. Фразы в перелинковке постоянно корректировались. Аналитику звонков, к сожалению, не настроили.
Результаты
Ниже приводим сравнение KPI за период с 30 июня по 31 октября 2013:
И график роста трафика за 3 месяца:
Подведем итог за 4 месяца (с июля по октябрь 2013 включительно):
- средняя маржа по всем группам товаров по данным клиента: 17%;
- доход по ecommerce: 406 589 гривен;
- траты на продвижение: 52 418 гривен;
- ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((406 589 гривен × 17%) — 52 418 гривен) / 52 418 гривен = 32%.
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