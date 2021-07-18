Кейсы

Кейс по продвижению интернет-магазина медицинских товаров: ROMI 32%
Ольга Маслянко
29682 26 22
1626616800
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Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик.

Тематика: медицинские товары.

Период продвижения: апрель-октябрь 2013 года.

Траты: 52 418 гривен (за 4 месяца).

Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).

С этим интернет-магазином медицинских товаров мы начали сотрудничество в конце апреля 2013 года. До этого клиент работал с другими студиями по продвижению, но результаты его не удовлетворяли. 

Что нужно было сделать

Нам передали ссылочную массу, размещением которой занималась другая студия. Данных о валовой прибыли до начала сотрудничества не было. Отслеживанием эффективности вложений в рекламу (ROMI — возврат маркетинговых инвестиций) до этого клиент не занимался.

Перед нами стояли следующие цели:

  • увеличить трафик на сайт;
  • повысить продажи с сайта;
  • уменьшить траты на старую ссылочную массу.

Действия команды

В самом начале работ клиент переделывал сайт (полностью менялась структура url-адресов, каталога и фильтров, дизайн). Все изменения внедрялись под нашим руководством, а работы мы вели именно над сайтом с новой структурой.

Что же мы сделали:

  1. Провели полный технический аудит сайта:
  • анализ внутренней ссылочной структуры;
  • проверка сайта на наличие битых ссылок и различных дублей (текстов, мета-тегов, заголовков);
  • другие работы по анализу технической составляющей.
  1. Написали качественные тексты для основных целевых страниц, составили уникальные meta-теги и заголовки для всех страниц. Внедрением всех изменений занимались разработчики сайта клиента, в связи с чем процесс немного растянулся во времени.
  2. Пока проводились работы по внедрению SEO-аудита, мы занимались анализом переданной нам ссылочной массы и ее аккуратной чисткой. К ноябрю траты на старую ссылочную массу удалось снизить более чем на 35%.
  3. Для привлечения трафика составили большое семантическое ядро. Упор не делался на конкретные категории товаров — работы велись над всеми категориями комплексно. Семантическое ядро постоянно расширялось с помощью сервиса Serpstat, а также корректировалось, исходя из данных по конверсиям.
  4. Внедрили на сайт систему внутренней перелинковки, разработанную Netpeak. Фразы в перелинковке постоянно корректировались. Аналитику звонков, к сожалению, не настроили.

Результаты

Ниже приводим сравнение KPI за период с 30 июня по 31 октября 2013:

Сравнение KPI за период с 30 июня по 31 октября 2013

И график роста трафика за 3 месяца:

Динамика посещаемости июль-октябрь из поисковых систем

Подведем итог за 4 месяца (с июля по октябрь 2013 включительно):

  • средняя маржа по всем группам товаров по данным клиента: 17%;
  • доход по ecommerce: 406 589 гривен;
  • траты на продвижение: 52 418 гривен;
  • ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((406 589 гривен × 17%) — 52 418 гривен) / 52 418 гривен = 32%.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Ольга Маслянко

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