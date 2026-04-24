Когда эстетика продает: как A’s Laboratory превратили ретеншн в косметический журнал и добились показателя ROMI до 900%
В большинстве компаний ретеншн выглядит предсказуемо: стандартные карточки товаров, распродажи, призывы к заказу. Но в нишах, где решение о покупке рождается не из акции, а из доверия, такая модель может не только не работать, но и ощутимо вредить бренду.
Именно с этим вызовом мы столкнулись в сотрудничестве с A’s Laboratory — брендом, для которого эстетика, научность и личный опыт важнее классической коммуникации продаж. В этом кейсе расскажем, как отказ от стандартной ecommerce-логики позволил построить retention, который не давит на клиента, но приносит результат.
Период: декабрь 2023 – январь 2026
Регион: Украина
Услуга: Retention Marketing
Кто наш партнер
A’s Laboratory — курируемое пространство косметологии, трихологии и индивидуального подбора средств по уходу за кожей и волосами.
Бренд возник не как бизнес-идея, а как личный поиск решения: основательница Аня создала его, пытаясь разобраться со своими проблемами кожи. Отсюда вытекает ключевой принцип компании — сначала исследовать и протестировать, а уже потом рекомендовать.
A’s Laboratory:
не производит собственную косметику;
работает как ритейлер и эксклюзивный дистрибьютор люксовых брендов;
продает только те средства, которые команда тестирует лично;
фактически выступает посредником между сложной космецевтикой и человеком, который хочет понять, что именно ему подходит.
История обращения в Netpeak
До начала сотрудничества команда партнера уже использовала email-маркетинг, но ощущала разрыв между маркетинговыми инструментами, научно-консультативной природой бренда и выстроенной эстетикой.
Требовалась не просто оптимизация рассылок, которые на январь 2023 года имели ROMI -18,41%, а более глубокая экспертиза в области удержания клиентов, которая помогла бы масштабировать коммуникацию без потери идентичности бренда.
Вызов
A’s Laboratory отличалась от типичного beauty-ecommerce: компания не производит собственную продукцию, поэтому не может продвигать отдельные товары, но она также не является обычной ритейлерской площадкой.
Ключевые ценности бренда — его глубокая экспертиза и детальное изучение компонентов косметики, а также влияние каждого из них на кожу. Это заложено в названии: A’s Laboratory действительно работает как лаборатория, и это должно было отражаться и в коммуникации с подписчиками.
В таких условиях сухой стандартный retention с акциями, хитами продаж и давлением на покупку мог противоречить философии бренда, которая строится вокруг подбора решений под конкретную проблему, а не продвижения товаров.
Цели сотрудничества
Нашей задачей было построить систему удержания клиентов, которая одновременно:
работает как маркетинговый инструмент (триггеры, регулярные рассылки, системность);
сохраняет экспертную и консультационную роль бренда;
транслирует его эстетику и «лабораторный» подход в коммуникации;
не выглядит как классическая продажа, но при этом влияет на бизнес-показатели.
Иными словами, нужно было создать стратегию, которая стала бы продолжением бренда, а не отдельным маркетинговым слоем поверх него.
Стратегия продвижения
Учитывая исходные данные, вопрос продвижения трансформировался из «как продавать через email» в «как перенести опыт консультации и исследования в формат рассылки».
Стратегия базировалась на ключевых принципах:
Замена стандартных промо-писем на тематические «выпуски», к которым можно добавить уместные материалы. Бренд продает через доверие, следовательно, коммуникации должны работать на его углубление.
Построение информационного подхода к взаимодействиям, а не рекламного. Решение клиента о покупке основано на понимании компонентов продукции и их влияния, поэтому письма должны подробно это объяснять.
Создание акцента на собственные впечатления команды от продукта: подробные описания, фото- и видеообзоры. A’s Laboratory сама тестирует средства, поэтому письма должны были стать отражением этого опыта.
Разработка дизайна в соответствии с философией бренда, который не был бы похож на стандартный e-commerce. В качестве вектора референсов мы выбрали косметические журналы, арт-проекты и пространства красоты.
В совокупности все это фактически смещало роль email из каталога товаров в формат косметологического издания.
Действия команды
Построили базовую архитектуру удержания
Несмотря на нестандартный подход к коммуникации, мы начали работу с создания и корректной настройки фундамента:
велком-цепочки;
транзакционных писем;
регулярных тематических рассылок;
триггерных сценариев (подтверждение подписки, брошенная корзина и просмотр, запрос отзыва после покупки).
Кроме того, в письмах мы не использовали типичные механизмы электронной коммерции: в частности, вместо кнопок с призывом «Купить» выбрали CTA «Подробнее» или вообще не добавляли кнопки.
Сформировали новую текстовую политику
Мы полностью отказались от классических описаний товаров — таких, какие есть на других сайтах или даже на сайтах производителей. Вместо этого для каждого продукта команда бренда:
создает собственное описание после тестирования;
разбирает по составу и действию компонентов;
дает рекомендацию специалиста;
объясняет, кому и почему он подходит.
Никакого «копипаста»: бренд полагается только на собственную экспертизу, и тексты отражают это.
Перенесли «лабораторный» подход в визуальный язык
После согласования с брендом решили не использовать в коммуникациях:
стандартные баннеры с вырезанными продуктами;
глянцевые рекламные визуалы;
стоковые фото косметики;
заимствованные фото- и видеоматериалы.
Вместо этого в письмах подписчики видят:
реальные фото продукции;
текстуры средств на коже;
иллюстрации, видео, GIF-анимации, созданные командой бренда;
минималистичную палитру, разработанную специально для email-канала.
Это выглядит не как реклама, а как демонстрация опыта использования.
Изменили роль письма
Каждая рассылка стала похожа на тематическую статью: вместо коммуникации, привлекающей внимание к скидкам или акциям, письмо в первую очередь фокусируется на решении конкретной проблемы или запроса.
Коммуникации объединяет:
один фокус на одно письмо;
исчерпывающее объяснение темы;
отсутствие агрессивных призывов «Купить».
Благодаря такому подходу продажа происходит не через прямое предложение, а через разъяснение особенностей продукта.
Отдали предпочтение экспертному контенту
Вместо того, чтобы увеличивать количество рекламных сообщений в почтовом ящике, периодически (например, в «высокий» сезон или в моменты знакомства с брендом) мы общались с подписчиками с позиции экспертизы, отправляя:
письма «wishlist команды» перед крупными распродажами;
образовательные гайды и чеклисты;
рассылки о бесплатной подборке средств по уходу со специалистами.
Это ведет к удержанию не столько к покупке, сколько к диалогу.
Результаты продвижения
Первым приоритетом стало внедрение базовых коммуникаций: триггерных сценариев и регулярных ручных рассылок, что дало быстрый результат:
ROMI вырос с -18,41% в декабре 2023 года до пиковых 930,80% в марте 2025-го.
Пик прибыли совпал с внедрением триггеров «Заказ оформлен» и «Брошенная корзина». Первый стал лидером по формированию дохода за месяц, второй подтвердил заинтересованность пользователей в продуктах.
Это свидетельствовало о том, что аудитория бренда не нуждается в агрессивном стимулировании, но хорошо реагирует на мягкие напоминания — особенно когда решение о покупке уже сформировано, но отложено.
После налаживания базовых механизмов мы перешли к визуальной и концептуальной трансформации коммуникации — переходу к формату, приближенному к косметологическому изданию.
Этот этап начался летом 2025 года, и с тех пор средний ROMI сохраняется на уровне около 300%.
Welcome-цепочка
Приветственная серия состоит из пяти писем и знакомит подписчика с философией бренда, его подходом и задает тон будущей коммуникации.
Второе письмо в цепочке сразу демонстрирует главное — доступ к экспертизе команды. Читателя встречает выразительный баннер с флаконами и текстурами, здесь появляется описание лучших средств и фото команды с продуктами, доказывающие — консультанты действительно пользовались этими средствами. Прямых продаж все еще нет, их заменила искренняя рекомендация.
Предыдущая версия письма базировалась исключительно на советах основательницы бренда. Эта персонификация стала важным элементом формирования эмоциональной связи. В обновленной стратегии мы расширили ее на всю команду.
Предыдущая полная версия письма welcome-цепочки
Виш-лист команды
Этот формат работает сразу в двух направлениях:
Помогают ближе познакомиться с брендом, показывая людей, стоящих за советами, что способствует формированию более прочной связи.
Показывают, что команда не только пользуется тем, что советует, но и планирует приобретать средства на крупных распродажах, например, в Черную пятницу. Это снимает скептицизм в отношении продвижения средств: даже в контексте крупных распродаж коммуникация не меняет тон, ведь в фокусе остается именно выбор команды, а не скидки.
Полное письмо к Черной пятнице 2025
Полное письмо к Черной пятнице 2024
Важно: в письмах отсутствуют даже активные CTA-кнопки, но это не мешает росту переходов и конверсий.
Уведомления о новинках
То, что в классическом e-commerce является прямой продажей, в A’s Laboratory работает иначе. Эти письма не стимулируют покупку, а объясняют, кому, почему и когда подойдут новые средства. Мы сместили фокус этих писем на поводы для применения и эффект после этого, а не на сами новинки.
Полное письмо-уведомление о новинках
Тематические подборки
Ключевая роль этих писем — образовательная. Помимо продуктов, они содержат объяснения роли и эффектов компонентов, логику ухода и рекомендации не только по средствам, но и по отдельным веществам в зависимости от типа кожи. В результате письмо перестает быть подборкой товаров и становится мини-гидом, а подписчики самостоятельно выбирают для себя средства, соответствующие их запросам.
Полная рассылка с тематическими подборками №1
Полная рассылка с тематическими подборками №2
Геймификация
Даже интерактивные механики мы адаптировали под стиль бренда.
Один из самых эффективных инструментов привлечения в электронной рассылке — геймификация — тоже был выполнен в фирменном стиле A’s Laboratory. Благодаря этому он не выбивался из эстетики бренда, интегрировался в логику построения ухода и работал как привлечение через интерес, а не через стимул к получению скидки. Это дало существенные результаты: сработали и письмо с игрой, и письмо с выигрышем.
Скидки
Бренд не отказался от акций полностью, но изменил их подачу. Вместо продвижения конкретных товаров в своих рассылках мы с A’s Laboratory формируем «витрину» предложений, поэтому пользователь сам выбирает, что ему подходит. Это позволяет сохранять тон коммуникации без потери эффективности: письма со скидками стабильно остаются прибыльными без агрессивного давления.
Обновление визуального стиля
После стабилизации триггеров и базовых рассылок команда сосредоточилась на визуальной трансформации.
Мы разработали новую палитру и принципы оформления писем, которые:
усиливают минималистическую эстетику;
делают коммуникацию узнаваемой;
поддерживают «лабораторный» характер бренда.
Ниже представлена новая цветовая палитра фирменного стиля, которую мы используем для создания писем.
Инсайты
Эффективный retention начинается не с инструментов, а с понимания того, как клиент принимает решение. В нишах, где важна экспертиза, продажа происходит через объяснения, а не через стимулирование.
Наибольший вклад в доход вносят базовые механизмы — при условии, что они не нарушают логику бренда. Триггеры работают как напоминание в момент готовности, а не как давление на покупку.
Качественные целевые контент-рассылки формируют спрос к моменту продажи: когда доверие уже создано, достаточно лишь сообщить о наличии продукта.
Эстетика коммуникации может влиять не только на восприятие, но и на конверсию. В таких случаях она работает как сигнал экспертности и снижает сопротивление рекомендациям.
Последовательность важнее краткосрочной эффективности: даже в периоды активных продаж сохранение тона бренда дает лучший результат, чем агрессивные механизмы.
В системной коммуникации каждый тип письма выполняет свою роль: одни формируют доверие, другие — поддерживают интерес, а триггеры фиксируют момент покупки.
Мария Чердинцева, Retention Specialist в Netpeak Agency
Самым большим вызовом в этом проекте было найти баланс между эффективностью инструментов удержания и сохранением уникальной коммуникации бренда. Классические подходы в электронной коммерции здесь не работали, поэтому нужно было фактически переосмыслить роль email-канала и адаптировать его под экспертную, «лабораторную» модель взаимодействия с пользователем.
Этот кейс отличался от других тем, что email перестал быть каналом продаж в классическом понимании и трансформировался в формат контентного продукта — фактически космецевтического издания. Это требовало гораздо большего внимания к деталям: дизайну, текстам, цветам, визуалу и даже подбору фото, где использовались только реальные материалы команды.
Командная работа была очень тесной и синхронной: клиент активно участвовал в процессе, что позволяло нам вместе доводить каждую коммуникацию до высокого уровня качества. Сотрудничество ощущалось как совместная работа над результатом, а не как классический формат «клиент-подрядчик».
Лично для меня этот проект стал одним из самых интенсивных, но в то же время и самых интересных. Он показал, что нестандартный подход к коммуникации может не только сохранять ценности бренда, но и напрямую влиять на бизнес-результаты.
Команда проекта: Мария Чердинцева, Email Marketer; Александр Коробов, Retention Marketing Team Lead; Алиса Нелеп, Client Project Manager; Анна Бондарь, Ольга Белик, Content Marketing Specialists; команда отдела дизайна.
