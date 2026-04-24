Коли продає естетика: як A’s Laboratory перетворили ретеншен на б’юті-періодику й отримали ROMI до 900%
У більшості компаній retention виглядає передбачувано: стандартні картки товарів, розпродажі, заклики до замовлення. Але в нішах, де рішення про покупку народжується не з акції, а з довіри, така модель може не лише не працювати, а й відчутно шкодити бренду.
Саме з цим викликом ми зіткнулися у співпраці з A’s Laboratory — брендом, для якого естетика, науковість і особистий досвід важливіші за класичну комунікацію продажів. У цьому кейсі розповімо, як відмова від стандартної ecommerce-логіки дозволила побудувати retention, що не тисне на клієнта, але приносить результат.
Проєкт: A’s Laboratory
Період: грудень 2023 – січень 2026
Регіон: Україна
Послуга: Retention Marketing
Хто наш партнер
A’s Laboratory — курований простір косметології, трихології та індивідуального підбору доглядових засобів для шкіри й волосся.
Бренд виник не як бізнес-ідея, а як особистий пошук рішення: засновниця Аня створила його, намагаючись розібратися із власними проблемами шкіри. Звідси витікає ключовий принцип компанії — спочатку дослідити й протестувати, а вже потім рекомендувати.
A’s Laboratory:
-
не виробляє власну косметику;
-
працює як ритейлер й ексклюзивний дистриб’ютор люксових брендів;
-
продає лише ті засоби, що команда тестує особисто;
-
фактично виступає посередником між складною космецевтикою та людиною, котра хоче зрозуміти, що саме їй підходить.
Історія звернення до Netpeak
До початку співпраці команда партнера вже використовувала email-маркетинг, але відчувала розрив між маркетинговими інструментами, науково-консультаційною природою бренду і вибудованою естетикою.
Потрібна була не просто оптимізація розсилок, які на січень 2023 мали ROMI -18,41%, а глибша retention-експертиза, що допомогла б масштабувати комунікацію без втрати ідентичності бренду.
Виклик
A’s Laboratory відрізнялася від типового beauty-ecommerce: компанія не виробляє власну продукцію, тож не може просувати окремі товари, але вона також не є звичайним ритейлерським майданчиком.
Ключові цінності бренду — його глибока експертиза та детальне вивчення складників косметики, а також вплив кожного з них на шкіру. Це закладено у назві: A’s Laboratory дійсно працює як лабораторія, і це мало відображатися і в комунікації з підписниками.
За таких умов сухий стандартний retention з акціями, хітами продажів і тиском на покупку міг суперечити філософії бренду, яка будується навколо підбору рішень під конкретну проблему, а не просування товарів.
Цілі співпраці
Нашим завданням було побудувати retention-систему, що одночасно:
-
працює маркетинговим інструментом (тригери, регулярні розсилки, системність);
-
зберігає експертну й консультаційну роль бренду;
-
транслює його естетику та «лабораторний» підхід у комунікації;
-
не виглядає як класичний продаж, але при цьому впливає на бізнес-показники.
Інакше кажучи, потрібно було створити стратегію, що стала б продовженням бренду, а не окремим маркетинговим шаром поверх нього.
Стратегія просування
З огляду на вхідні дані, питання просування трансформувалося з «як продавати через email» у «як перенести досвід консультації та дослідження у формат розсилки».
Стратегія базувалась на ключових принципах:
-
Зміна стандартних промолистів на тематичні «випуски», до котрих можна долучити доречні засоби. Бренд продає через довіру, отже, комунікації мають працювати на її поглиблення.
-
Побудова інформаційного підходу до взаємодій, а не рекламного. Рішення клієнта про покупку базується на розумінні складників продукції та їхнього впливу, тож листи мають детально це пояснювати.
-
Створення акценту на власні враження команди від продукту: детальні описи, фото- та відеоогляди. A’s Laboratory сама тестує засоби, тож листи мали стати відображенням цього досвіду.
-
Розробка дизайну під філософію бренду, який не був би схожим на стандартний e-commerce. За вектор референсів ми обрали косметичні журнали, арт-проєкти та простори краси.
Разом усе це фактично зміщувало роль email із каталогу товарів у формат косметологічного видання.
Дії команди
-
Побудували базову retention-архітектуру
Попри нестандартний підхід до комунікації, ми почали роботу зі створення та коректного налаштування фундаменту:
-
велкам-ланцюжка;
-
трансакційних листів;
-
регулярних тематичних розсилок;
-
тригерних сценаріїв (підтвердження підписки, покинуті кошик та перегляд, запит відгуку після покупки).
Окрім цього, в листах ми не використовували типові ecommerce-механіки, зокрема, замість кнопок з закликом «Купити» обрали CTA «Детальніше» або взагалі не додавали кнопки.
Сформували нову текстову політику
Ми повністю відмовилися від класичних описів товарів — якими вони є на інших сайтах або навіть на сайтах виробників. Натомість для кожного продукту команда бренду:
-
створює власний опис після тестування;
-
розбирає за складом і дією компонентів;
-
надає рекомендацію спеціаліста;
-
пояснює, кому і чому він підходить.
Жодного «копіпасту»: бренд покладається лише на власну експертизу, і листи транслюють це.
Перенесли «лабораторний» підхід у візуальну мову
Після узгодження з брендом вирішили не використовувати у комунікаціях:
-
стандартні банери з вирізаними продуктами;
-
глянцеві рекламні візуали;
-
стокові фото косметики;
-
запозичені фото- та відеоматеріали.
Натомість у листах підписники бачать:
-
реальні фото продукції;
-
текстури засобів на шкірі;
-
ілюстрації, відео, GIF-анімації, створені командою бренду;
-
мінімалістичну палітру, розроблену спеціально для email-каналу.
Це виглядає не як реклама, а як демонстрація досвіду використання.
Змінили роль листа
Кожна розсилка стала схожою на тематичну статтю: замість комунікації, яка привертає увагу до знижок чи акцій, першочергово лист фокусується на вирішенні конкретної проблеми або запиті.
Комунікації об’єднує:
-
один фокус на один лист;
-
вичерпне пояснення теми;
-
відсутність агресивних закликів «Купити».
Завдяки такому підходу продаж відбувається не через пряму пропозицію, а через роз’яснення особливостей продукту.
Віддали перевагу експертному контенту
Замість примноження акційного шуму у поштовій скриньці, періодично (наприклад, у «високий» сезон чи моменти знайомства з брендом) ми комунікували з підписниками з позиції експертизи, надсилаючи:
-
листи «wishlist команди» перед великими розпродажами;
-
освітні гайди та чеклісти;
-
розсилки про безкоштовний підбір догляду зі спеціалістами.
Це веде retention не стільки до покупки, скільки до діалогу.
Результати просування
Першим пріоритетом стало впровадження базових комунікацій: тригерних сценаріїв і регулярних ручних розсилок, що дало швидкий результат:
ROMI зріс із -18,41% у грудні 2023 року до пікових 930,80% у березні 2025-го.
Пік прибутку збігся з впровадженням тригерів «Замовлення оформлене» та «Покинутий перегляд». Перший став лідером у формуванні доходу за місяць, другий підтвердив зацікавленість користувачів у продуктах.
Це свідчило про те, що аудиторія бренду не потребує агресивного стимулювання, але добре реагує на м’які нагадування — особливо коли рішення про покупку вже сформоване, але відкладене.
Після налагодження базових механік ми перейшли до візуальної та концептуальної трансформації комунікації — перехід до формату, наближеного до косметологічного видання.
Цей етап розпочався влітку 2025 року, і з того часу середній ROMI зберігається на рівні близько 300%.
Велкам-ланцюжок
Вітальна серія складається з п’яти листів і знайомить підписника з філософією бренду, його підходом і задати тон майбутньої комунікації.
Другий лист у ланцюжку одразу демонструє головне — доступ до експертизи команди. Читача зустрічає виразний банер з флаконами та текстурами, тут з’являється опис найкращих засобів та фото команди з продуктами, що доводять — консультанти дійсно користувалися цими засобами. Прямого продажу все ще немає, його замінила щира рекомендація.
Попередня версія листа базувалася виключно на порадах засновниці бренду. Ця персоніфікація стала важливим елементом формування емоційного зв’язку. У оновленій стратегії ми розширили її на всю команду.
Попередня повна версія листа велкам-ланцюжка
Вішліст команди
Цей формат працює одразу у двох напрямках:
-
Знайомлять ближче з брендом, демонструючи людей, які стоять за порадами, що працює на формування більш міцного зв’язку.
-
Показують, що команда не тільки користується тим, що радить, а й планує придбати засоби на великих сейлах, наприклад, на Чорну П’ятницю. Це знімає скепсис стосовно промоції засобів: навіть у контексті великих сейлів комунікація не змінює тон, адже у фокусі залишається саме вибір команди, а не знижки.
Повний лист до Чорної П’ятниці 2025
Повний лист до Чорної П’ятниці 2024
Важливо: у листах відсутні навіть активні СТА-кнопки, та це не заважає зростанню переходів і конверсій.
Сповіщення про новинки
Те, що в класичному e-commerce є прямим продажем, в A’s Laboratory працює інакше. Ці листи не стимулюють покупку, а пояснюють, кому, чому і коли підійдуть нові засоби. Ми змістили фокус цих листів на приводи для застосування та ефект після цього, а не на самі новинки.
Повний лист-сповіщення про новинки
Тематичні добірки
Ключова роль цих листів — освітня. Окрім продуктів, вони містять пояснення ролі та ефектів компонентів, логіку догляду та рекомендації не лише засобів, а й окремих речовин за типами шкіри. У результаті лист перестає бути добіркою товарів і стає мінігайдом, а підписники самостійно вибирають для себе засоби, що відповідають їхнім запитам.
Повний лист з тематичними добірками №1
Повний лист з тематичними добірками №2
Гейміфікація
Навіть інтерактивні механіки ми адаптували під стиль бренду.
Один із найефективніших інструментів залучення в імейлі — гейміфікація — теж була виконана у фірмовому стилі A’s Laboratory. Завдяки цьому вона не вибивалась з естетики бренду, інтегрувалась у логіку побудови догляду і працювала як залучення через цікавість, а не через стимул до отримання знижки. Це дало суттєві результати: спрацювали і лист з грою, і виграшний лист.
Знижки
Бренд не відмовився від акцій повністю, але змінив їхню подачу. Замість просування конкретних товарів у своїх розсилках ми з A’s Laboratory формуємо «вітрину» пропозицій, тож користувач сам вибирає, що йому підходить. Це дозволяє зберігати тон комунікації без втрати ефективності: листи зі знижками стабільно залишаються прибутковими без агресивного тиску.
Оновлення візуального стилю
Після стабілізації тригерів і базових розсилок команда сфокусувалася на візуальній трансформації.
Ми розробили нову палітру та принципи оформлення листів, які:
-
підсилюють мінімалістичну естетику;
-
роблять комунікацію впізнаваною;
-
підтримують «лабораторний» характер бренду.
Нижче представлена нова палітра кольорів фірмового стилю, котру ми використовуємо для створення листів.
Інсайти
-
Ефективний retention починається не з інструментів, а з розуміння того, як клієнт ухвалює рішення. У нішах, де важлива експертиза, продаж відбувається через пояснення, а не через стимулювання.
-
Найбільший внесок у дохід дають базові механіки — за умови, що вони не порушують логіку бренду. Тригери працюють як нагадування в момент готовності, а не тиск на покупку.
-
Якісні цільові контент-розсилки формують попит до моменту продажу: коли довіра вже створена, достатньо лише повідомити про наявність продукту.
-
Естетика комунікації може впливати не тільки на сприйняття, а й на конверсію. У таких випадках вона працює як сигнал експертності та знижує опір до рекомендацій.
-
Послідовність важливіша за короткострокову ефективність: навіть у періоди активних продажів збереження тону бренду дає кращий результат, ніж агресивні механіки.
-
У системній комунікації кожен тип листа виконує свою роль: одні формують довіру, інші — підтримують інтерес, а тригери фіксують момент покупки.
Марія Чердінцева, Retention Specialist в Netpeak Agency
Найбільшим викликом у цьому проєкті було знайти баланс між ефективністю retention-інструментів і збереженням унікальної комунікації бренду. Класичні ecommerce-підходи тут не працювали, тому потрібно було фактично переосмислити роль email-каналу та адаптувати його під експертну, «лабораторну» модель взаємодії з користувачем.
Цей кейс відрізнявся від інших тим, що email перестав бути каналом продажів у класичному розумінні й трансформувався у формат контентного продукту — фактично космецевтичного видання. Це вимагало значно більшої уваги до деталей: дизайну, текстів, кольорів, візуалу та навіть підбору фото, де використовувались лише реальні матеріали команди.
Командна робота була дуже тісною та синхронною: клієнт активно долучався до процесу, що дозволяло нам разом доводити кожну комунікацію до високого рівня якості. Співпраця відчувалася як спільна робота над результатом, а не як класичний формат «клієнт-підрядник».
Особисто для мене цей проєкт став одним із найінтенсивніших, але водночас і найцікавіших. Він показав, що нестандартний підхід до комунікації може не лише зберігати цінності бренду, а й напряму впливати на бізнес-результати.
Команда проєкту: Марія Чердінцева, Email Marketer; Олександр Коробов, Retention Marketing Team Lead; Аліса Нелеп, Client Project Manager; Ганна Бондар, Ольга Бєлік, Content Marketing Specialists; команда Design department.
